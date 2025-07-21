Перед вами – уже традиционный список перспективных малых и средних украинских бизнесов NEXT 250. Присмотритесь внимательно, именно они будут определять ландшафт украинской экономики послезавтра

NEXT 250 – это путешествие в будущее украинского бизнеса. Forbes Ukraine в третий раз отобрал самые перспективные малые и средние компании. По мнению редакции, у компаний в списке есть значительные шансы пробиться в высшую бизнес-лигу. В лонг-листе было более 800 соискателей, победили наиболее динамичные, инновационные, экспортоориентированные компании.

Совокупная выручка компаний из NEXT 250 – более 27 млрд грн. Подавляющая часть списка – бизнесы из реального сектора: производство, легкая промышленность, ритейл, креативные индустрии, услуги. Более 25% участников уже экспортируют в Европу, Северную Америку, страны Ближнего Востока. 18 компаний списка появились после начала полномасштабной войны. Большинство – из сферы милтек.