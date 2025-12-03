За межами можливого: відкрито реєстрацію на участь у відборі на пригодницькі змагання Defender Trophy. Українці можуть долучитися

Понад 70 років Defender асоціюється з пригодами, далекими мандрівками та подоланням найекстремальніших викликів. Цей позашляховик відомий своєю прохідністю та надійністю. Щоб підкреслити пригодницький характер бренду, компанія запускає глобальну ініціативу – серію змагань Defender Trophy. У них команди проходитимуть випробування з водіння, інженерії, навігації та фізичної витривалості у суворих умовах дикої природи

У фіналі, який відбудеться в Африці у жовтні 2026 року, конкурсанти працюватимуть разом із партнером Defender – благодійним фондом Tusk. Протягом майже двох десятиліть Defender співпрацює з Tusk, підтримуючи збереження видів тварин, які перебувають під найбільшим ризиком зникнення у світі. Таким чином, переможці отримають шанс залишити по собі спадщину, а самі змагання перетворюються на захопливу пригоду, що поєднує драйв, командну роботу та природоохоронну місію.

Defender 110 Trophy Edition

Україна увійшла до числа 50 країн, які отримали право стати частиною цього міжнародного руху. Для українців це реальна можливість не лише подати заявку та випробувати себе у змаганнях, а й представити Україну на світовій арені, показавши країну та її таланти на міжнародних змаганнях. Розповідаємо деталі.

Defender Trophy | Епічна пригода з високою метою

Про вимоги до учасників

Щоб взяти участь у змаганнях, необхідно бути резидентом країни-учасниці старшим за 23 роки, вміти проплисти 50 метрів, мати посвідчення водія та можливість подорожувати за кордон. Також учасники повинні вільно розмовляти англійською мовою.

На кожному етапі команди проходитимуть різні випробування:

на водіння – перевірка навичок водіння та орієнтування на місцевості. Команди долатимуть складні траси, кам’янисті схили та приховані спуски;

– перевірка навичок водіння та орієнтування на місцевості. Команди долатимуть складні траси, кам’янисті схили та приховані спуски; на винахідливість – учасники повинні швидко мислити, працювати системно та зберігати холоднокровність;

– учасники повинні швидко мислити, працювати системно та зберігати холоднокровність; на фізичну підготовку – складні вправи на силу, координацію та командну роботу під час подолання каньйонів і річок.

Шлях до глобального фіналу починається з короткої реєстрації. Кожен, хто зареєструється, отримає онлайн-анкету, де потрібно буде відповісти на запитання, завантажити власне відео та вказати посилання на соціальні мережі. Після цього бренд відбере кандидатів і визначить, хто отримає шанс поїхати на національний турнір. Під час національних фіналів наступної весни буде визначено, хто потрапить до глобального фіналу.

Шлях до глобального фіналу починається з короткої реєстрації.

Defender 110 Trophy Edition

Defender 110 Trophy Edition: повернення до пригод

Новий Defender 110 Trophy Edition знаменує повернення бренду до глобальних пригодницьких випробувань. Автомобіль має спеціальну специфікацію, комплект аксесуарів для будь-яких експедицій і готовий до найекстремальніших подорожей. Версія Trophy Edition доступна у двох кольорах: жовтому Deep Sandglow Yellow та зеленому Keswick Green.

Defender 110 Trophy Edition

«Глобальні пригоди та спільнота – основа ДНК бренду, – зазначає Андрій Ханін, бренд-директор Jaguar Land Rover в Україні. – Нове пригодницьке змагання об’єднає учасників із різних країн: вони долатимуть складну місцевість, екстремальні фізичні випробування та тактичні завдання. Усе це заради однієї мети – залишити спадщину, якою можна буде пишатися».

За змаганнями стежитиме глобальна онлайн-аудиторія.