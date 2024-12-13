Война как работа. Командир бригады НГУ «Хартия» Игорь Оболенский строит организацию, изменяющую мир к лучшему. Какую военную доктрину он внедряет

Чтобы победить Россию, нужно быстро строить профессиональное войско. Как это делает бывший отряд добровольцев «Хартия»? Правила мотивации, рекрутинга и планирования

«Планирование – это искусство и наука для понимания ситуации, представления желаемого будущего и разработки эффективных способов достижения этого будущего». Эта цитата является введением в 400-страничный Field Manual (полевое пособие) американской армии, посвященный планированию и созданию приказов.

Клаузевиц, Сунь Цзы и Field Manuals создают концептуальную рамку для командующих 13-й бригады Нацгвардии «Хартия», воюющей в Харьковской области. Для них стандарты НАТО являются не данью политической корректности, а практическим средством для сохранения жизней и уничтожения врага.