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Командир бригади НГУ «Хартія» Ігор Оболенський /Алина Андреева, фотографка бригады НГУ «Хартия»
Категория
Война
Дата

Forbes Digital

Война как работа. Командир бригады НГУ «Хартия» Игорь Оболенский строит организацию, изменяющую мир к лучшему. Какую военную доктрину он внедряет

Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes

8 хв читання

Командир бригады НГУ «Хартия» Игорь Оболенский Фото Алина Андреева, фотографка бригады НГУ «Хартия»

Чтобы победить Россию, нужно быстро строить профессиональное войско. Как это делает бывший отряд добровольцев «Хартия»? Правила мотивации, рекрутинга и планирования

«Планирование – это искусство и наука для понимания ситуации, представления желаемого будущего и разработки эффективных способов достижения этого будущего». Эта цитата является введением в 400-страничный Field Manual (полевое пособие) американской армии, посвященный планированию и созданию приказов.

Клаузевиц, Сунь Цзы и Field Manuals создают концептуальную рамку для командующих 13-й бригады Нацгвардии «Хартия», воюющей в Харьковской области. Для них стандарты НАТО являются не данью политической корректности, а практическим средством для сохранения жизней и уничтожения врага.

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