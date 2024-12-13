Війна як робота. Командир бригади НГУ «Хартія» Ігор Оболенський будує організацію, що змінює світ на краще. Яку військову доктрину він впроваджує

Щоб перемогти Росію, треба швидко будувати професійне військо. Як це робить колишній загін добровольців «Хартія»? Правила мотивації, рекрутингу і планування

«Планування – це мистецтво і наука розуміння ситуації, уявлення бажаного майбутнього та розробки ефективних способів досягнення цього майбутнього». Ця цитата є вступом до 400‐сторінкового Field Manual (польового посібника) американської армії, присвяченого плануванню і створенню наказів.

Клаузевіц, Сунь Цзи та Field Manuals створюють концептуальну рамку для командирів 13‐ї бригади Нацгвардії «Хартія», що воює на Харківщині. Для них стандарти НАТО є не даниною політичній коректності, а практичним засобом для збереження життів і знищення ворога.