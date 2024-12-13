Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Командир бригади НГУ «Хартія» Ігор Оболенський /Аліна Андрєєва, фотографиня бригади НГУ «Хартія»
Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

Війна як робота. Командир бригади НГУ «Хартія» Ігор Оболенський будує організацію, що змінює світ на краще. Яку військову доктрину він впроваджує

Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes

8 хв читання

Командир бригади НГУ «Хартія» Ігор Оболенський Фото Аліна Андрєєва, фотографиня бригади НГУ «Хартія»

Щоб перемогти Росію, треба швидко будувати професійне військо. Як це робить колишній загін добровольців «Хартія»? Правила мотивації, рекрутингу і планування

«Планування – це мистецтво і наука розуміння ситуації, уявлення бажаного майбутнього та розробки ефективних способів досягнення цього майбутнього». Ця цитата є вступом до 400‐сторінкового Field Manual (польового посібника) американської армії, присвяченого плануванню і створенню наказів.

Клаузевіц, Сунь Цзи та Field Manuals створюють концептуальну рамку для командирів 13‐ї бригади Нацгвардії «Хартія», що воює на Харківщині. Для них стандарти НАТО є не даниною політичній коректності, а практичним засобом для збереження життів і знищення ворога.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні