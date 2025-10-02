Десять років змін. Як LEV Development створює новий рівень житлової культури та переосмислює простір

Василь Левицький та Олександр Островський перетворили європейське натхнення на українські проєкти нерухомості й доводять, що архітектура здатна формувати стиль життя і майбутнє країни. Як це працює?

Щоб змінити світ, потрібно застосувати глобальний досвід локально, каже співзасновник LEV Development Василь Левицький. Десять років тому, надихнувшись прикладами житлової нерухомості Європи та Великої Британії, він разом з Олександром Островським заснував девелоперську компанію LEV Development. У 2015-му партнери вирішили: настав час привезти ці ідеї додому й створити новий рівень житлової культури в Україні.

За десять років компанія довела: середовище може змінювати культуру. LEV Development створила 17 проєків в Києві, Львові та Буковелі загальною площею понад 150 000 м2.

Як усе почалося

Олександр Островський та Василь Левицький знають один одного ще зі студентських років. Після випуску кожен обрав власний шлях: Левицький занурився у будівництво, а Островський розвивався у сфері маркетингу та продажів.

«До певного моменту кожен ішов своїм шляхом. Із часом ми зрозуміли, що українському ринку бракує нового рівня житлової культури, вирішили об’єднати наші досвіди», – згадує Олександр Островський.

Так у 2015-му народилася компанія LEV Development. Поєднання двох компетенцій стало її перевагою: Островський формував бачення продукту та спосіб його донесення до клієнтів, Левицький забезпечував якість і реалістичність будівництва.

У назві компанії зашифровано подвійний зміст. LEV Development – це насамперед про Львів, місто, де все почалося. Водночас LEV має і символічне значення: Life – життя, Energy – енергія, Victory – перемога. «Ми віримо, що життя та енергія ведуть нас до перемоги. Це не лише девелопмент, а й наші місія та філософія», – пояснює Василь Левицький.

Принципи нового рівня житлової культури

З перших проєктів засновники вирішили не працювати за старими схемами – «збудувати й продати», а створювати середовище, що формує нові сценарії життя. Так сформувалися принципи, що й сьогодні залишаються в ДНК компанії.

Простір формує стиль життя Усі ЖК LEV Development проєктуються так, що мешканці отримують не лише дах, а й нову якість повсякденності: тераси з патіо, BBQ-зони, rooftop-лаунжі, дитячі майданчики на території та дизайнерські холи в будинках. «Ми створюємо не квадратні метри, ми створюємо сценарії життя. Простір має змінювати людину, її звички і навіть думки», – наголошує Василь Левицький.

Відкритість замість парканів У Львові компанія однією з перших відмовилася від закритих дворів. Дитячі майданчики, променади й зелені алеї стали доступними для громади, що дало поштовх культурі добросусідства. У ЖК Silent Park акцент зробили на прогулянкових зонах, які відкриті для мешканців та гостей району. Тут поєднали природність лісопарку та сучасну архітектуру без бар’єрів. У ЖК Central Hills у Києві передбачили сучасний rooftop на даху. Завдяки цьому мешканці отримують простір, що стимулює спілкування. «Паркан ізолює людину від світу. Ми ж створюємо середовища, які об’єднують», – каже Олександр Островський.

Інтеграція мистецтва LEV Development почав вплітати мистецтво у житлові простори. Холи, лобі та навіть подвір’я житлових комплексів перетворилися з функціональних зон на культурні середовища. Тут з’явилися скульптури, інсталяції та картини сучасних українських художників. Ідея виникла у ЖК ARTHOUSE park у 2020 році, коли вперше створили дизайнерські холи з роботами митців і запровадили представницькі поверхи з елементами сучасного мистецтва. Успіх цього формату показав, що мешканці цінують середовище, яке надихає. Відтоді мистецтво стало фірмовою «фішкою» LEV Development. «Мистецтво у ЖК – це не декор, а частина стилю життя. Воно щодня нагадує мешканцям: вони живуть в іншому середовищі», – каже Олександр Островський. Навіть відділ продажу перетворили на LEV Development VISITOR CENTRE, де можна побачити виставки сучасних митців.

Місія змінювати країну У перші роки Victory в абревіатурі LEV сприймалася радше як амбіція – перемагати на ринку та у свідомості людей. «Але від початку повномасштабного вторгнення цей зміст набув набагато глибшого значення. Сьогодні для компанії перемога – це не частка ринку, а майбутнє країни, за яке воюють на фронті і яке паралельно відбудовується у містах і громадах», – пояснює Олександр Островський. Ба більше, Островський пішов воювати у ЗСУ, і це стало підтвердженням, що LEV Development мислить категоріями не лише бізнесу, а й майбутнього країни. Із 2022 року компанія продовжує будувати і запускати нові проєкти: Silent Park та Soul Park у Львові, Central Hills у Києві. Також розвиває готельний напрям, запустила у Львові LEV Lifestyle Hotel, а інвестиції у LEV Resort Hotel у Карпатах підтверджують віру у відновлення та розвиток регіонів. Особливу увагу засновники приділили команді. У LEV Development щомісяця проводять навчання та вишколи: від тактичної медицини й правил безпеки до управлінських тренінгів і програм з ефективних комунікацій. Такі заняття стали не лише практичним інструментом, а й формою тімбілдингу, що згуртовує людей. «Будівництво – це наш внесок у перемогу. Ми маємо показати, що Україна живе й розвивається навіть у найважчі часи. Це командна робота – на фронті, у тилу, у бізнесі. Кожен із нас робить свою частину задля спільної мети», – наголошує Василь Левицький.

Про сучасну філософію середовища

Засновники LEV Development переконані: про новий рівень житлової культури мало лише говорити – його потрібно показувати і давати людям відчути цей досвід. Архітектура, мистецтво й відкриті простори неможливо пояснити буклетом чи 3D-візуалізацією, їх треба бачити на власні очі.

Рендер ЖК Soul Park від LEV Development.

Саме тому у липні 2024-го компанія запустила Road Show – формат екскурсій на проєкти. За рік відбулося 96 турів, у яких взяли участь 576 людей. Гостей возять на об’єкти, проводять дворами без машин, показують дизайнерські холи, rooftop-лаунжі, мистецькі інсталяції.

Ще одним кроком стало створення LEV Realty Club – закритої спільноти для експертів ринку нерухомості, де метою є не лише обмін досвідом, а й поширення стандартів ринку. Клуб офіційно стартував 18 серпня 2025 року і вже об’єднав понад 600 професіоналів: лідерів думок, інвесторів, девелоперів, топ-продавців, маркетологів і консультантів.

Наше завдання – не рахувати конверсії, а змусити людей задуматися. Щоб вони побачили інші сценарії життя та інакше сприйняли простір, у якому живуть. Олександр Островський співзасновник LEV Development

У березні цього року LEV Development презентував новий флагманський проєкт Soul Park. Це середовище, де природа та урбаністика поєднуються у форматі життя в парку й місті водночас.

Рендер ЖК Soul Park від LEV Development.

«Тут є подвірʼя без машин, власна водойма, продумані публічні простори, кав’ярні, дитячі та спортивні майданчики, офіси та школи, – пояснює Василь Левицький. – І, звичайно, ті самі квартири з терасами та розсувними дверима на першому поверсі, що відчиняються просто у зелену зону. Soul Park – це втілена мрія і водночас символ нового рівня житлової культури, яку компанія LEV Development послідовно вибудовувала десять років».

На честь десятиріччя компанії LEV Development пропонує спеціальні умови придбання нерухомості: знижки до 10% залежно від форми оплати. Акція діє з 29 вересня до 13 жовтня 2025 року. Деталі на lev-development.com.ua та за телефоном 067 0000 242.