Готові до перемоги й відновлення. Як працює перша Школа відновлення громад в Україні

У 2024 році сума збитків, завданих інфраструктурі України повномасштабною війною, яку розв’язала Росія, за даними KSE Institute, перевищила $155 млрд. Найбільше руйнувань у східних та південних регіонах країни: у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях. Однак збитки – це не лише зруйновані будинки і знищена інфраструктура. Це ще й глибока стагнація регіонів, зруйновані економічні й соціальні зв’язки громад, страх місцевих мешканців повертатися та нерішучість потенційних інвесторів. Відновлення вимагає не тільки фінансування й професійних архітектурних планів відбудови, а й мотивації для тих, хто буде це робити. Щоб швидко й ефективно залучати людей до відбудови, Україна має створити для них відповідні умови, а для громад та регіонів – нові орієнтири

Обʼєднує це в один вектор, що вестиме до ефективного відновлення населених пунктів України, Школа відновлення громад, заснована Асоціацією міст України та ГО «Маріуполь.Реборн». Про те, як ця платформа навчатиме українців раціонально відбудовувати міста, селища і села, у матеріалі.

Проблеми відновлення громад: як їх побачити і вирішити

Ефективна відбудова і модернізація України та відновлення життя людей і в цілому українського суспільства ґрунтується на розвитку громад. Та перш ніж почати відновлення, головам громад і їхнім жителям треба чітко сформулювати питання, які мають бути вирішені, та окреслити підводні камені, які можуть проявитися.

Анатолій Федорук, мер Бучі – міста, громаді якого росіяни завдали шкоди на $1,5 млрд, зруйнувавши понад 4000 обʼєктів, зазначає, що швидкій відбудові заважає брак фінансування. Руйнування тисяч бюджетоутворюючих підприємств Бучанської громади спричинило дефіцит ресурсів для наповнення місцевого бюджету. А одночасне фінансування на всі наявні потреби дало б змогу одразу відновити всі обʼєкти соціального і житлового фонду, каже Федорук. І додає, що навіть у таких умовах Буча відбудовується і залучає міжнародні інвестиції.

А мер Маріуполя Вадим Бойченко підкреслює, що найбільший виклик, з яким маріупольська громада стикнулася на початку процесу відновлення, – відсутність експертизи щодо відбудови. «Треба робити краще, ніж було. Та як це робити, з чого починати? Без цього розуміння неможливо побудувати сталий процес. До того ж нові виклики створює окупація міста. Як порахувати збитки, коли немає доступу до нього?» – каже Бойченко.

Що робити, щоб вирішити ці труднощі? Приміром, Маріупольська громада звернулася до міжнародного досвіду, зокрема до кейсу відновлення Варшави, зруйнованої під час Другої світової війни. «Світ має необхідну експертизу, нам лише треба коректно сформувати запит. Треба вибудовувати співпрацю з міжнародними партнерами і посилювати комунікацію між громадами в Україні. Європейські міста та міжнародні партнери готові ділитися експертизою, але головна відповідальність лежить на наших громадах. Ми маємо формувати запити, вчитися і обмінюватися досвідом один з одним», – каже Бойченко.

Мер Бучі Анатолій Федорук має схожу думку. Він певен, аби створити сприятливе суспільне середовище в громаді, яка постраждала від війни, потрібна консолідація населення, прозорість влади і її підзвітність громадянам, уникнення політизації процесів і бажання відбудувати зруйноване так, щоб воно було кращим, ніж до руйнувань.

«Найважче було відразу після деокупації, – каже Федорук. – Не було механізмів відновлення, і ми разом з урядом і сусідніми громадами самі вирішували, як відновити місто, а згодом отримали державні механізми, які дають системний підхід до відбудови: «єВідновлення», UNITED 24, Recovery».

Анатолій Федорук мер Бучі «Після деокупації Бучі прагнення людей повернутися до своїх домівок було настільки очевидним, що з першого дня після звільнення ми почали відновлювати все, що можна було зробити власними силами. До вирішення цих проблем підходили комплексно, адже неможливо відновити житловий фонд, не відновлюючи соціальну інфраструктуру: лікарні, школи, садки. Зрештою 1 вересня 2023 року ми відкрили 15 шкіл і 15 дошкільних закладів. Станом на сьогодні ми відновили 97% зруйнованого житла та соціальних обʼєктів Бучі». Читати більше Згорнути

Наталія Яресько, громадська діячка і підприємиця, співзасновниця Horizon Capital, ексміністерка фінансів України, зазначає, що міжнародні партнери щиро підтримують масштабне відновлення України, яке починається з громад. Це відновлення, так би мовити, «знизу», коли саме громади вирішують, як їм жити, що і де будувати, які розробляти для цього програми, пояснює пані Яресько. Вона наводить приклад. Данія працює з громадою Миколаївської області, у вересні виділивши фінансову допомогу для проходження осінньо-зимового періоду і відновлення критичної соціальної інфраструктури, у цій співпраці обʼєднано зусилля уряду, місцевих жителів, влади і бізнесу. Саме в обʼєднанні жителів громад, влади та іноземних донорів криється успіх майбутнього відновлення, упевнена Наталія Яресько.

На її переконання, головна проблема громад у контексті відновлення – відсутність механізму отримання кредитів і грантів безпосередньо від МФО, як-от ЄІБ чи ЄБРР. Але коли уряд оптимально розподіляє кошти кредитних програм для громад, процес відновлення пришвидшується, каже громадська діячка.

Наталія Яресько громадська діячка, ексміністерка фінансів України «Для ефективного відновлення громадам треба будувати власний досвід, аналізуючи при цьому іноземні кейси. Громади мають навчитися складати і презентувати проєкти відновлення не лише українською, а й англійською мовою, тоді міжнародні інвестори активніше фінансуватимуть відбудову регіонів. Технічну й консультаційну допомогу з цим надає якраз «Школа відновлення громад». Проєкт дає змогу отримати і український, і міжнародний досвід людям, які зацікавлені у відбудові й модернізації України. Щоб українці поверталися до України, треба зрозуміти, що саме їм буде потрібно, і відбудувати це. Це треба планувати зараз, не чекаючи перемоги. Потрібна національна стратегія, щоб ефективно використати наявні ресурси і точкові регіональні інклюзивні проєкти за європейськими нормами. Разом із тим потрібна синергія бізнесу в регіонах, бо без підприємців життя громад зупиниться». Читати більше Згорнути

Перспективи і візія «Школи відновлення громад»

Навчальну платформу «Школа відновлення громад» було запущено спільно з Асоціацією міст України та ГО «Маріуполь. Реборн» у партнерстві з «Метінвест» та SCM.

Олександр Слобожан виконавчий директор Асоціації міст України Проєкт став частиною комплексної роботи Асоціації міст України для допомоги мешканцям тимчасово окупованих і деокупованих територій і відновлення громад після перемоги. В Асоціації міст України працює секція, яка спільно з громадами напрацьовує питання, що потребують вирішення на державному рівні. Йдеться і про допомогу ВПО, і про підготовку документів для відновлення громад. Уже розпочав роботу Муніципальний центр відновлення, спрямований на поміч громадам у підготовці документів, необхідних для отримання фінансування проєктів. Читати більше Згорнути

Концепція «Школи відновлення громад» сформувалася на фундаменті проєкту «Маріуполь. Реборн» і на світовому досвіді, каже Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядової ради ГО «Маріуполь. Реборн». Це експертиза, акумульована Маріупольською громадою під час роботи над проєктом «Маріуполь. Реборн».

«Коли ми створювали «Маріуполь Реборн», прагнули підготувати і громаду, і команду міської ради, і себе як бізнес до відбудови після звільнення Маріуполя. Ми вирішили реалізувати 10 проєктів і виділили на це 60 млн грн. «Школа відновлення громад» була одним із цих проєктів», розповідає пані Наталія. Та це історія не лише про навчання. Проєкт викристалізувався з болю громад, які переживають війну і прагнуть відбудови. Це спільне проживання процесу відновлення, платформа, де громади з усієї України можуть обмінюватися досвідом і знаннями, готуючись до майбутнього.

Матеріал, який викладають у Школі, стосується не лише точкових завдань Маріуполя. Досвід, який напрацьовується, створить універсальну експертизу, що допоможе громадам України отримати інвестиції від європейських партнерів, каже Наталія Ємченко.

«Школа відновлення громад» передбачає навчання представників 25 громад із різних регіонів України, що постраждали від війни. Навчальна програма Школи, розроблена фахівцями Києво-Могилянської академії та «Метінвест Політехніки», складається з чотирьох модулів. Навчальну платформу «Школа відновлення громад» було запущено спільно з Асоціацією міст України та ГО «Маріуполь. Реборн» у партнерстві з «Метінвест» та SCM. Попередній слайд Наступний слайд

Школа уже працює, з понад 100 громад відібрано на конкурсній основі 37. Наразі триває навчання експертного рівня, і як результат громади отримають унікальний прикладний досвід від найкращих світових експертів та знання щодо того, як ефективно використовувати інвестиції.

Крім того, «Школа відновлення громад» спільно з проєктом «Серце Азовсталі» впроваджує ініціативи з підтримки та адаптації ветеранів до повоєнного життя. Йдеться про підготовку в громадах по всій Україні фахівців, які будуть опікуватися ветеранами, створюючи для них робочі місця і працюючи з ними на різних рівнях. Це перший в Україні подібний кейс, побудований на досвіді західних країн, зокрема США.

«Бізнес уже працює на відновлення України, тож і громади мають бути готові працювати, не відкладаючи повоєнну відбудову на потім. «Школа відновлення громад» допомагає готувати кадри, які знають, що відбудова країни – не просто відновлення будівель, а й відновлення життя, пам’яті, спільнот», – резюмує Наталія Ємченко.

Вадим Бойченко мер Маріуполя «На запитання «Чому потрібно працювати над відновленням уже зараз, не чекаючи завершення війни?» відповіли міста, які вже пройшли цей шлях. Коли ми кажемо про відновлення громад, то маємо дивитись на відбудову не через призму будинків, доріг, лікарень та шкіл, а через вирішення дилеми – як повернути людей до міста і утримати їх там. Люди – головний скарб України, і ми маємо зробити все можливе, аби зберегти його. Люди мають захотіти повернутись до свого міста. Вони мають побачити своє майбутнє у звільнених Ірпені, Бучі, а згодом у Маріуполі, Бахмуті, Рубіжному та інших містах і захотіти повернутися. Для цього ми маємо вже зараз готуватись до відродження, бо потім забракне часу». Читати більше Згорнути

Довідка про проєкт «Школа відновлення громад» «Школа відновлення громад» заснована Асоціацією міст України та громадською організацією «Маріуполь. Реборн». Проєкт реалізується спільно з Асоціацією міст України за підтримки Ради Європи та уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development і Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з «Метінвест» та SCM. «Школа відновлення громад» передбачає навчання представників 25 громад із різних регіонів України, що постраждали від війни. Навчання триватиме з вересня 2024 року до березня 2025-го і передбачатиме змішаний формат: 60% матеріалу надаватиметься онлайн, а 40% – в офлайн-режимі. Навчальна програма Школи, розроблена фахівцями Києво-Могилянської академії та «Метінвест Політехніки», складається з чотирьох модулів: стратегія для громади – державний та міжнародний рівень;

економічне моделювання, відновлення міст та територій;

збереження громади, повернення людей та подолання соціальних конфліктів;

проєкти, ресурсне забезпечення, залучення інвестицій. У рамках модулів передбачено лекції від українських та закордонних експертів; практичні кейси; методичні матеріали; форуми й воркшопи за участі експертних гостей. Також слухачі Школи отримають доступ до двох відеокурсів на освітній платформі Prometheus. Результатом навчання будуть розроблені кожною муніципальною командою-учасницею візії відновлення громад. Це буде практичним рішенням, що сформує уявлення про майбутній розвиток громади. Найсумлінніші випускники продовжать навчання у провідному виші України та матимуть змогу отримати диплом державного зразка. Читати більше Згорнути

Сила в єдності: партнери, що підтримують «Школу відновлення громад»

У «Метінвест» і SCM Ріната Ахметова пояснюють, що інвестують у відновлення України вже зараз, бо вірять в український потенціал і в співпрацю з містами. Тож дають громадам змогу розробити стратегії відновлення міст та проєктну документацію до цього – ці напрацювання допоможуть громадам отримати від міжнародних партнерів фінансування на відновлення.

Проєкт уже має підтримку від уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine), а також від українського бізнесу – компаній «Метінвест» та SCM Ріната Ахметова. Освітніми партнерами проєкту стали «Метінвест Політехніка» та Національний університет «Києво-Могилянська академія», також формується партнерство з Університетом Меріленду та Массачусетським технологічним інститутом.

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Агентство Великої Британії з міжнародного розвитку (FCDO) підтримує «Школу відновлення громад», адже вірить у децентралізований підхід до відбудови та відновлення, в ініціативи, очолені тими, хто добре знає потреби постраждалих громад і людей, які живуть у цих громадах.

«Коли ми почули про проєкти, які допоможуть відновити українську інфраструктуру, то зрозуміли, що вони відповідають нашим цінностям, і вирішили підтримати ці ініціативи. «Школа відновлення громад» – це інноваційний проєкт, якій підтримує відбудову і відновлення Маріуполя, територій і громад у всій України, які постраждали від жахливої агресії проти України. Важливо, щоб це відбувалося інклюзивно, відповідно до місцевих потреб. Потрібно розпочати цей процес уже зараз, бо відбудова і відновлення – невід’ємна частина перемоги», – підкреслюють у FCDO.