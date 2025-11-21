Kyiv Post на Web Summit 2025. Як англомовне видання інтегрує Україну в глобальний інформаційний ринок

Команда англомовного українського видання Kyiv Post взяла участь у Web Summit 2025 у Лісабоні – одному з провідних світових форумів, який присвячений технологіям, інноваціям і медіа. Представники редакції долучилися до ключових дискусій про майбутнє журналістики, розвиток штучного інтелекту й інформаційну безпеку.

Для Kyiv Post це черговий крок у посиленні міжнародної присутності й інтеграції українського медіасередовища у глобальний професійний діалог. Web Summit традиційно об’єднує керівників провідних компаній, медіа та технологічних корпорацій. Цього року серед спікерів були представники CNN, The New York Times, Die Welt, Deutsche Welle, а також глобальні технологічні й інноваційні лідери. Про те, як участь у міжнародних форумах сприяє розвитку українського медіапростору, читайте далі в партнерському матеріалі.

Роль медіа в епоху дезінформації

Лю́к Ченьє, CEO Kyiv Post, взяв участь у панелі, присвяченій впливу штучного інтелекту на новинні екосистеми. Йшлося про те, як технології одночасно створюють нові можливості для медіа та підсилюють загрози, зокрема йшлося про поширення фейків і маніпуляцій.

У дискусії також порушували питання інформаційних атак, які використовує Росія проти України та країн Заходу. На думку Ченьє, медіа повинні адаптуватися до нової реальності, в якій журналістика стає частиною системи національної та глобальної безпеки.

надано пресслужбою

Інвестиція в імідж країни та професійні стандарти

Kyiv Post – англомовне видання, що належить Руслану Ківану, українському бізнесмену та власнику KADORR Group. З моменту його приходу у видання Kyiv Post стратегічно зміцнив міжнародну присутність: від участі у великих конференціях до співпраці з глобальними експертами та редакціями.

Для країни це створює важливий ефект, адже українська позиція з’являється у професійних міжнародних дискусіях не у вигляді політичних заяв, а у форматі журналістської експертизи, яку світові медіа готові чути і цитувати, кажуть у виданні.

Лю́к Ченьє, CEO Kyiv Post

Міжнародні контакти та закриті зустрічі

Окрім виступу, топменеджмент Kyiv Post взяв участь у низці закритих зустрічей із керівниками найбільших світових медіа. У цих дискусіях йшлося про нові моделі роботи редакцій, шляхи фінансування, стандарти незалежності, а також про те, як глобальний ринок змінюватиметься під впливом AI та регуляторних реформ.

Для медіаринку України такі контакти є надважливими, на цьому тлі Kyiv Post виступає містком між українським інформаційним простором і міжнародними медіаінституціями.

Kyiv Post як глобальний голос України

Участь Kyiv Post у Web Summit 2025 укріплює позицію видання як Global Voice of Ukraine – медіа, яке говорить із міжнародною аудиторією її мовою і водночас залишається незалежним майданчиком українських інтересів.

На тлі тривалої війни та зростання інформаційних загроз така присутність стає не просто медійним досягненням, а елементом глобальної репутації України на Заході.