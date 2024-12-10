«Наш турнікет визнають як на фронті, так і цивільні», – Олександр Гадомський, засновник «Січ Україна»

На третій рік війни обовʼязок кожного відповідального громадянина України – знати й вміти надавати домедичну допомогу та завжди мати з собою обовʼязковий мінімум – турнікет, рукавички тощо. Адже ці засоби допомагають зупинити сильну кровотечу і врятувати життя. Олександр Гадомський разом з підприємцями та волонтерами започаткував в Україні виробництво джгутів-турнікетів SICH-Tourniquet у 2014 році у відповідь на гібридну війну на Сході країни. В інтервʼю Forbes BrandVoice він розповів про розвиток бізнесу, роботу компанії під час повномасштабної війни та свої заповітні мрії

Довідка про «Січ Україна» «Січ Україна» – виробник оригінальних запатентованих кровоспинних джгутів SICH-Tourniquet, які стали одним з обов’язкових засобів у цивільних і військових аптечках. Компанія є офіційним постачальником Міністерства оборони України, Національної гвардії та Поліції. У грудні 2024 року компанія «Січ Україна» відзначає десятиліття. За цей період її продукція пройшла шлях від експериментальних моделей до автоматизованого серійного виробництва і врятувала тисячі життів. Читати більше Згорнути

«Січ Україна» і велика війна

Який шлях компанія «Січ Україна» пройшла до лютого 2022 року?

Ми розпочали, коли Росія розвʼязала війну на Донбасі. Маленький колектив, що складався з друзів, однодумців, бачив критичну потребу в кровоспинних турнікетах на фронті. Було очевидним те, що Україна має виробляти власні, щоб не залежати від закордону. Тому ми поставили за мету створити зручний надійний засіб для зупинки масованої кровотечі. Ми вперше в Україні запустили серійне виробництво кровоспинного турнікета.

На відміну від закордонних зразків наша розробка була одразу пристосована саме до українських кліматичних умов – перепадів температур від спеки до суворих морозів.

Підкреслю, що ми приділили велику увагу якості матеріалів, дрібним деталям конструкції, орієнтувалися на результати випробовувань у лабораторіях і в полях. На момент повномасштабного вторгнення SICH-Tourniquet вже був найпопулярнішим засобом українського виробництва для зупинки кровотечі в ЗСУ, визнаним військовими і медиками.

Як компанія «Січ Україна» долала виклики під час початку повномасштабного вторгнення, коли попит на турнікети зріс у рази?

Після вторгнення основне наше виробництво, що базувалося в Чернігівській області, опинилося в окупації. Частина команди, яка була в Києві, почала терміново компенсувати втрачене. У важких умовах фахівці навчали нових співробітників, а нова виробнича лінія запускалася в рекордні терміни. За три-чотири місяці вдалося вийти на потрібні обсяги виробництва. Перші пів року попит перевищував наші можливості, і утворилася велика черга. Думаю, навіть провідні світові бренди не змогли б задовольнити таку кількість замовлень.

Сьогодні ми виготовляємо понад 100 000 турнікетів у місяць.

Іноді є черга в один-два дні, проте щоб задовольнити попит, працюємо у декілька змін. При відключеннях світла вмикаємо промисловий генератор. Придбали додаткові програмовані машини для пошиву, хоча привезти їх з-за кордону у перші місяці повномасштабного вторгнення було не просто.

надано пресслужбою

А що сталося з потужностями на Чернігівщині?

Після деокупації Чернігівщини ми повернули частину сировини в Київ. Зараз базуємося виключно в столиці задля безпеки та максимального контролю над усіма процесами.

Як компанія відчуває кадрову кризу, про яку наразі заявляє більшість роботодавців? Чи є можливість забронювати ключових співробітників від мобілізації?

Важко знайти фахових людей на виробництво. І, будемо відверті, не всі готові працювати без бронювання. Ми чотири рази намагалися забронювати працівників, рухаючись законним шляхом по процедурі, але нам досі нічого не вдалося. Прикро, що підприємство, яке в часи війни виробляє стратегічний продукт і довело не раз свою відданість посиленню ЗСУ, не є настільки цінним для держави, як інші компанії, на пряму не повʼязані із забезпеченням Збройних сил України.

Згадаємо шлях компанії від перших зразків до сучасного виробництва. Які етапи масштабування ви пройшли?

Наш розвиток можна розподілити на три ключові етапи. Перший – поштучний відшив, з матеріалів доступних на ринку на непромисловому обладнанні. Обʼєм виробництва до 100 штук у місяць. Це були експериментальні зразки, створені на звичайній швейній машинці, що виготовлялися десятками й передавалися медикам для тестування. Усі подальші вдосконалення впроваджувалися максимально швидко. Сьогодні виготовляємо турнікети з дерев’яними елементами, а вже завтра переходимо на металеву фурнітуру. Сьогодні в нас звичайна липучка face-to-face, а завтра розробляємо власну – стійку до бруду, снігу і специфічних кліматичних умов, а також патентуємо унікальні вузли та конструкцію SICH-Tourniquet.

Другий етап розпочався у 2015 році, коли джгут набув оптимальної конструкції. Почався промисловий відшив з роздачею швейних підрядів на давальній сировині та жорстким подальшим контролем якості. З матеріалів, виготовлених спеціально для Січі, як то металева фурнітура чи текстильна стрічка з конкретного матеріалу з особливим плетінням і еластичністю, скретч-зона для зазначення часу, пластик для телескопічної системи лише конкретної марки. В цей період ми вже виготовляли близько 10 000 турнікетів на місяць.

Третій етап – сучасний. Сертифікація виробництва по ISO і високотехнологічний поетапний процес виробництва на спеціалізованому обладнанні, розробленому для нас інженерами, з акцентом на власних потужностях, максимальною автоматизацією, мінімізацією ручної роботи. Цілеспрямована маркетингова робота над брендом SICH-Tourniquet. Станом на зараз ми перетнули межу у 1,5 млн вироблених SICH-Tourniquet. Лише за останні два роки ми виготовили більш ніж 1 млн кровоспинних турнікетів.

Олександр Гадомський, засновник «Січ Україна».

Які плани щодо подальшого нарощування потужностей і автоматизації виробництва?

Вважаю, ми досягли певної стелі, бо все, що можна було пришвидшити і автоматизувати, ми вже зробили. Хіба встановити ще одну таку саму виробничу лінію.

Є плани розширення лінійки продуктів. Варто зауважити, що компанія «Січ Україна» є не лише виробником SICH-Tourniquet, а й ексклюзивним представником компанії Persys Medical, яка вже протягом шести років виробляє для України свій відомий на увесь світ «ізраїльський бандаж» під брендом «SICH». Скоро представимо ще один дуже очікуваний на ринку продукт у сфері тактичної медицини.

Турнікети SICH: між держзакупівлями, ринком і благодійністю

Ваша компанія є постачальником турнікетів до Міноборони, Нацгвардії, поліції тощо, і відповідно учасником тендерів. Наскільки прозорою і відкритою для виробників є процедура держзакупівлі?

Памʼятаю нашу першу участь у тендері МОУ у 2015 році, за яким ретельно слідкувала медична і волонтерська спільнота. Процедурно він був проведений правильно. Проте, за відсутності стандартів і вимог щодо якості кровоспинних турнікетів зі сторони МОУ, переможцем стала компанія, яка виробляла кровоспинні турнікети неналежної якості, вигравши низькою ціною. Результат неспрацювання таких турнікетів на полі бою – чиєсь не врятоване життя. Це був скандал, турнікети рвались усюди.

Припускаю, через те, що я ніколи не намагався корумпувати чиновників, шлях SICH-Tourniquet до загальновійськової аптечки був довшим, ніж хотілося. Проте якість, надійність і помірна ціна зрештою перемогли. Наразі ми працюємо на німецьке замовлення, вони визнали наш продукт, довіряють і вже досить довго системно працюють з нами. SICH-Tourniquet є важливим елементом аптечок, які вони закуповують і передають ЗСУ в якості підтримки з боку ФРН. Це великі обʼєми, якими німці закривають потреби ЗСУ в АМЗІ. Для України це безкоштовно, не потребує жодної копійки з держбюджету.

Вочевидь, ви не єдиний бренд джгутів-турнікетів, присутній в Україні. Як ви оцінюєте позиції на ринку іноземних і вітчизняних конкурентів?

Конструкційно SICH-Tourniquet це оригінальний, унікальний продукт, аналогів якому немає у світі. Лише в SICH-Tourniqet є мʼяка платформа і внутрішня телескопічна система, що в поєднанні дає змогу досягати зупинки масованої кровотечі на дуже тонких кінцівках. І не лише людських. Цікаво, що українські кінологи в результаті тестів довели ефективне спрацювання турнікету на кінцівках собак, що задіяні в пошуку вибухових речовин і рятувальних операціях. Унікальна липучка SICH-Tourniquet працює при екстремальних забрудненнях, під дією критичних температур. Її дизайн, розробка і виготовлення – також досягнення нашої команди.

Що ж до конкуренції, я не концентруюся на цьому, адже у всіх нас спільна мета – наблизити перемогу України. Наш продукт рятує життя, і це є найголовнішим.

Турнікети SICH

Які ще канали реалізації наразі використовує ваша компанія?

У нас потужний роздріб. Основна площадка – наш сайт. Бо це відсутність націнки посередника і прямий контакт із замовником. Це робить SICH-Tourniquet доступним.

Останнім часом докладаємо зусиль для просування SICH-Tourniquet на цивільний ринок. Проводимо інформаційні кампанії про те, як важливо мати інструмент для зупинки кровотечі у цивільній аптечці, в автомобілі, на підприємстві. Адже в час війни ніколи не знаєш, де кровоспинний турнікет стане у нагоді.

Чи постачається ваша продукція в межах соціальної відповідальності?

Декілька сотень тисяч турнікетів та бандажів протягом нашої діяльності передали безоплатно до ЗСУ, підрозділів ДСНС, прикордонникам, волонтерам. Протягом лише 2022 року наша компанія передала до ЗСУ 100 000 бандажів. Надаємо і пряму фінансову допомогу підрозділам. Долучилися до придбання катерів для ГУР і скерували на це понад 1,5 млн грн. За час повномасштабної війни передали Силам оборони більш ніж 6,5 млн грн на РЕБи, FPV, Старлінки, ПНВ тощо.

А з благодійними фондами співпрацюєте?

Так, це і Leleka Foundation, який займається виключно медициною, Nova Ukraine, і «Корпорація Монстрів», «Згуртовані», «Україна Незламна» та інші. У нас дуже багато спільних проєктів із фондами, наприклад, БФ Сергія Притули, БФ «Соломʼянські котики», БФ «Повернись живим», які проводять курси навчання з медицини. Ми долучаємося під час проведення таких заходів.

Чи розвивала ваша компанія напрямок експорту або наразі розглядає такі перспективи?

SICH-Tourniquet представлений в 10 країнах Європи, маємо дилерську мережу в Австралії, Латинській Америці. Ми розвивали цей напрямок до широкомасштабного вторгнення, і я дуже сподіваюся, що повернемося до цього. Проте це не пріоритет для нас у час війни.