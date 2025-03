Серія Galaxy S25 від Samsung: новий рівень взаємодії зі смартфоном

У серії Galaxy S25 агенти штучного інтелекту з мультимодальними можливостями інтегровані в платформу One UI 7, щоб безперешкодно виконувати складні завдання у різних застосунках і забезпечувати природну взаємодію з користувачем за допомогою мови, тексту, відео та зображень. Нові функції, як-от переклад дзвінків у реальному часі, автоматичне резюмування нотаток та створення текстів на основі штучного інтелекту, роблять користування ще зручнішим. Now Brief аналізує ваш розклад та пропонує релевантні нагадування, а Now Bar дозволяє миттєво керувати завданнями прямо з екрана блокування.

Лінійка включає три моделі: Galaxy S25, Galaxy S25+ та флагманський Galaxy S25 Ultra

Протягом перших шести місяців користувачі отримають безкоштовний доступ до Gemini Advanced та 2 ТБ у хмарному сховищі, що дозволяє зберігати величезні обсяги даних і використовувати AI на повну потужність.

Уже зараз усі охочі можуть протестувати нові можливості One UI 7, встановивши застосунок Try Galaxy на свій смартфон.

Смартфони працюють на новому процесорі Snapdragon 8 Elite для Galaxy, що забезпечує швидку обробку даних та миттєвий відгук на команди користувача. Пошук Circle to Search дозволяє просто обвести об’єкт на зображенні для отримання детальної інформації, а штучний інтелект аналізує пошукові запити та формує корисні огляди. Глибока інтеграція із застосунками Samsung і Google робить роботу ще простішою: достатньо голосової команди, щоб знайти розклад концертів, дізнатися результати спортивних матчів або додати подію в календар.

Інтеграція із застосунками Samsung і Google

Камера Galaxy S25 Ultra отримала серйозні покращення. Нова 50-мегапіксельна надширококутна камера дає змогу робити ще якісніші пейзажні та групові знімки, тоді як основний 200-МП сенсор із 2х оптичним зумом забезпечує дивовижну деталізацію. Смартфон також оснащений 50-МП телефотокамерою та додатковим 10 МП телефотомодулем, що дозволяє робити чіткі знімки навіть на великій відстані. Функція «Віртуальна діафрагма» відкриває нові можливості для створення художніх портретів, а Galaxy Log дозволяє знімати відео у професійному форматі, що буде особливо корисним для блогерів та контент-мейкерів.

Galaxy Log дозволяє знімати відео у професійному форматі 50-мегапіксельна надширококутна камера Galaxy S25 Ultra Функція «Віртуальна діафрагма» відкриває нові можливості для створення художніх портретів.

Galaxy S25 та Galaxy S25+ також отримали потужні камери, включно з 12-МП селфі-камерою, 12-МП надширококутним сенсором, 50-МП основною камерою з 2x оптичним зумом та 10-МП телефотокамерою з 3x зумом.

Дизайн нової серії смартфонів також зазнав змін. Galaxy S25 Ultra має титановий корпус, який робить пристрій ще міцнішим, надаючи йому преміальний вигляд. Смартфон доступний у кольорах титановий срібно-блакитний, титановий чорний, титановий срібно-білий та титановий сірий. Дисплей захищений новим склом Corning Gorilla Armor 2, що забезпечує стійкість до подряпин та ударів. Завдяки стандарту IP68 смартфон можна використовувати навіть у складних умовах.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 та S25+ мають корпус із Armor Aluminum, що поєднує легкість та високу міцність. Вони доступні в кольорах сріблясто-сірий, сапфіровий синій, крижаний блакитний та м’ятний. Так само, як і Ultra, ці моделі отримали захист IP68 та міцне скло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Galaxy S25 та S25+

Вартість Galaxy S25 Ultra стартує від 63 999 грн, тоді як Galaxy S25 та Galaxy S25+ можна придбати від 41 999 грн. Також діє спеціальна пропозиція: покупці Galaxy S25 Ultra (1 ТБ) отримають вигоду до 8000 грн на пристрої екосистеми Galaxy.

Серія Galaxy S25 – це не просто оновлення, а новий рівень взаємодії зі смартфоном. Потужний штучний інтелект, професійні камери, преміальний дизайн та глибока інтеграція з екосистемою Google роблять ці пристрої ідеальними для тих, хто прагне більшого. Galaxy S25 – смартфон, що не просто виконує команди, а розуміє вас.