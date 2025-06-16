Світові криптотренди та можливості в Україні: як стартувати у фінтех- та криптобізнесах у 2025 році – інтерв’ю з Юлією Барабаш, SBSB Fintech Lawyers

«Фінтех – дороге задоволення, яке часто не окупається, – каже Юлія Барабаш, засновниця консалтингової компанії SBSB Fintech Lawyers. – Жорсткі вимоги до запуску, суворе ліцензування, контроль регуляторів – галузь стає висококонкурентною і прозорою. Ті ж виклики незабаром торкнуться і криптовалют. Боятися цього не треба – потрібно бути готовими». Як запустити бізнес у сфері криптовалют або заснувати фінтех-продукт у 2025 році? Про це – в інтерв’ю Юлії Барабаш для Forbes BrandVoice.

Про компанію SBSB Fintech Lawyers SBSB Fintech Lawyers – міжнародна консалтингова компанія, яку в 2012 році створила Юлія Барабаш. Наразі в ній працює 25 співробітників, половина з яких мешкає в Україні, решта – в країнах Євросоюзу. Компанія допомагає запускати бізнеси в чотирьох напрямках: криптовалюта, фінтех, інвестиції, iGaming. Серед клієнтів: криптовалютні біржі, блокчейн-проєкти, криптообмінники, платіжні компанії, онлайн-банки, криптобанки, P2P-бізнеси, краудфандингові платформи, криптофонди. SBSB Fintech Lawyers працює в Європі, Азії, на Близькому Сході, у Північній та Південній Америці. В планах SBSB Fintech Lawyers – зрости вдвічі, розширити частку ринків Північної та Південної Америки та відкрити нове представництво. Читати більше Згорнути

Прогнозується, що світовий ринок фінтеху зросте на 16,8% до 2032 року. Які тенденції в Україні в світі ви зараз бачите?

Я бачу активний розвиток сфери фінтеху і криптовалют як в Україні, так і у світі. До 2033 року очікується капіталізація крипторинку на рівні €6,3 трлн за середнього річного темпу зростання 9,7%. Біткойн (BTC) досяг рекордного рівня $111,970, цьому сприяли інституційні інвестиції та сприятливе регуляторне середовище в США. Ефіріум (ETH) виріс на 3,4%, до $2,732, що повʼязано зі збільшенням активності у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) та інтересом з боку корпоративних інвесторів.

Набирає обертів токенізація реальних активів, таких як нерухомість та цінні папери. Це покращує ліквідність та доступність інвестицій. Наприклад, у нас є клієнт, який захотів зробити токенізацію вілли в ОАЕ. Інший звернувся, щоб втілити ідею про токенізацію вина через NFT. Також був запит на токенізацію цілого острова. Ще один цікавий кейс – токенізувати відповідальність РФ перед Україною. Власники токена отримають виплати, які країна-агресор виплатить Україні.

Разом із тим посилиться регулювання цих сфер бізнесу для збільшення прозорості та безпеки. Це стосується контролю з боку держави та ліцензування. Будуть розвиватися цифрові гроші, в тому числі державні – CBDC.

Українці є дуже прогресивними в застосуванні криптовалют у різних сферах. При цьому цифрові гроші (криптовалюти) сьогодні не визнані в нашій державі офіційним та законним платіжним засобом.

Україна активно розвиває криптоіндустрію, створюючи правову базу для оподаткування та ліцензування криптобірж, підвищуючи фінансову грамотність у цифрових активах та впроваджуючи блокчейн у держсектор і бізнес.

На тлі таких тенденцій розкажіть, будь ласка, як змінилися ваші клієнти за останні роки?

Клієнт помолодшав. Раніше наші клієнти були переважно у віці 35–40 років, а зараз, разом із появою багатьох молодих мільйонерів, серед них багато людей 20–22 років. Здебільшого ми працюємо зі стартапами (60%) та компаніями середнього розміру (40%). Це такі напрямки, як створення криптобанків, криптообмінників, криптобірж, криптофондів, а також отримання ліцензій для iGaming, Сrypto та Fintech проєктів.

З якими труднощами чи проблемами стикаються ті, хто прагне відкрити бізнес у сфері крипти чи фінтеху?

Якщо узагальнювати, то головна помилка – це неправильна підготовка до запуску бізнесу. Часті помилки:

відсутність цілісного плану – фінансової моделі, бачення проєкту та калькуляції бізнесу на рік уперед;

неадекватна оцінка термінів запуску – від пів року до кількох років лише на ліцензію;

юридична недооцінка та помилковий вибір юрисдикції – не враховані вимоги до статутного капіталу, офісу, ролі AML-офіцера , оподаткування, особливості ліцензування;

, оподаткування, особливості ліцензування; ігнорування AML/KYC ;

; неврахування швидких змін у регулюванні – стартап запускається в момент, коли закон уже переписує правила гри;

податкові пастки токенізації – наприклад, забуто податок на приріст капіталу після зростання вартості токена.

До нас може звернутися клієнт із €10 000 та ідеєю створити з нуля криптобанк. У таких випадках ми змушені розчарувати людину: адже лише на отримання міжнародної фінансової ліцензії може піти від €50 000 до €100 000, а термін її отримання становить від шести до 12 місяців або більше.

Також у нашій практиці був випадок, коли підприємець самостійно зареєстрував компанію в Литві, відкрив рахунки та звернувся до нас за допомогою в отриманні платіжної ліцензії. У цій юрисдикції є певні складнощі з видачею ліцензій. Ми також підготували для клієнта кошторис на рік уперед із прогнозованими витратами на утримання його фінтех-проєкту. Клієнт був здивований, адже розраховував на витрати удвічі менші. Якби бізнесмен знав про це заздалегідь, то не витрачав би часу на відкриття компанії.

Давайте окреслимо шлях вашого клієнта. Як сьогодні, в епоху глобальних змін, запустити фінтех-рішення чи почати працювати з криптою?

За 12 років роботи SBSB Fintech Lawyers вибудувала ефективний процес запуску фінтех- та криптобізнесів: від первинної консультації з вибору юрисдикції та послуг до збору документів, що підтверджують фінансову спроможність клієнта, та точного бюджетування. Наприклад, запуск прозорого фінтех-бізнесу в Європі потребує від €500 000, а вимоги до офісу, персоналу, розміру статутного капіталу та взаємодії з регулятором залежать від конкретної країни. Ми допомагаємо врахувати всі ці нюанси, підготувати документи для подачі на ліцензію, а після запуску супроводжуємо клієнта, допомагаючи дотримуватись вимог законодавства та оновлювати ліцензію.

До речі, ліцензію можна не тільки придбати, але й узяти в оренду. Це оптимальний варіант для тих, хто має невеликий стартовий капітал або прагне просто спробувати себе в сфері крипти та фінтеху. В Україні таким чином працює monobank, який взяв в оренду ліцензію в Universalbank. Орендувати можна також софт, персонал. Близько 30% бізнесів, що запускаються, користуються такою можливістю. Тоді замість €500 000 підприємець витрачає лише €100 000.

Загалом ми не тільки запускаємо бізнеси «під ключ» в юридичній частині, ми також можемо знайти для клієнта HR, бухгалтера, AML-офіцера, ризик-менеджера. У разі необхідності підбираємо офіс. В середньому, клієнти, яким ми запустили бізнес, продовжують з нами співпрацювати протягом подальших 6–7 років.

Юлія Барабаш, засновниця консалтингової компанії SBSB Fintech Lawyers Фото Артем Галкін

Які станом на сьогодні найкращі юрисдикції для запуску бізнесу в сфері криптовалют та фінтеху?

Під час вибору юрисдикції для криптобізнесу потрібно враховувати не лише вартість та терміни отримання ліцензії, а й правове регулювання, фінансову інфраструктуру та податкову систему. Ліцензія підтверджує легальний статус проєкту та відкриває доступ до співпраці з банками й партнерами.

Раніше прості умови ліцензування були в Португалії, Польщі, Чехії, Литві, однак із впровадженням регламенту MiCA на рівні ЄС ці відмінності зникають. Закон встановлює єдині стандарти для всіх країн Євросоюзу, зокрема щодо AML, KYC, структури компанії та капіталу. Тепер бізнес, який уже має ліцензію, наприклад у Чехії, має оновити її відповідно до вимог MiCA: збільшити статутний капітал, найняти більше співробітників, відкрити фізичний офіс – і все це у визначений строк.

У SBSB Fintech Lawyers ми радимо отримати ліцензію, наприклад, в Сальвадорі, який зараз вважається найбільшим Bitcoin-хабом. Щоб працювати в Латинській Америці, краще отримати ліцензію в Аргентині. А якщо немає можливості придбати дорогу ліцензію MiCA, то можна почати працювати в Боснії та Герцеговині, де відсутнє обовʼязкове ліцензування криптодіяльності. Але це тимчасові заходи, оскільки відсутність ліцензії або ж офшорна ліцензія можуть призвести до проблем із відкриттям рахунків у банках.

Навіщо проєкту потрібні криптоліцензії?

Отримання ліцензій і дозволів від крипторегуляторів підтверджує легітимність діяльності проєкту відповідно до законодавства обраної юрисдикції. Робота в правовому полі з дотриманням встановлених норм і стандартів безпеки формує довіру користувачів, партнерів, інвесторів та фінансових установ, з якими співпрацюватиме проєкт.

Чому можуть заблокувати рахунки крипто- чи фінтех-бізнесу?

В першу чергу, перевірка фінансових рахунків повʼязана з протидією тероризму та шахрайству. Банки контролює й перевіряє держава, а вони, своєю чергою, перевіряють своїх клієнтів і коли бачать підозрілі для них рухи коштів, то можуть заблокувати рахунки до зʼясування джерела походження грошей.

Які головні тренди та виклики чекають ринок криптовалют і фінтеху в найближчі роки?

Головний тренд – посилення регулювання. Якщо фінтех уже працює в чітких законодавчих рамках, то крипторинок лише входить у фазу активного контролю, як це вже відбувається у США та ЄС. Очікується збільшення витрат на запуск через нові вимоги: більший статутний капітал, офіси, штат, звітність. Зросте тиск щодо кібербезпеки, боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Паралельно зростатиме конкуренція між необанками та класичними банками. Спекулятивний інтерес до крипти знижується, натомість формується стабільніший, легальний ринок. У довгостроковій перспективі – впровадження штучного інтелекту у фінансові продукти та перехід на цифрові гроші. Усе це вимагає більшої підготовки та стратегічного підходу вже на етапі запуску проєкту. Регуляція – не перешкода, а шанс побудувати довгостроковий і довірений бізнес.

Підсумовуючи, з якими болями та страхами найчастіше звертаються до вас клієнти у сфері фінтех і криптовалют?

Ми часто порівнюємо себе з лікарями: щоб знайти найкраще рішення для клієнта, потрібно знати всю історію, всі підводні камені і минулі помилки проєкту. Одним із найбільших страхів наших клієнтів є втрата часу: вони бояться, що через затримки не встигнуть запустити проєкт вчасно, що це призведе до збитків. Підприємці – дуже швидкі люди, вони хочуть усе «вже вчора». Ми, зі свого боку, завжди озвучуємо реальні терміни реалізації, щоб уникнути непорозумінь і зайвих очікувань.

Інший поширений страх – недовіра. Часто бізнесмени не хочуть довіряти та оплачувати консалтингові послуги через побоювання втратити гроші, особливо якщо раніше вже мали негативний досвід. Це абсолютно природний страх. Тому ми працюємо максимально відкрито: наша команда представлена на сайті, всі контакти доступні, я завжди готова поспілкуватися особисто. Ми дотримуємося принципів прозорості та чесності – це моя особиста політика і цінність всієї компанії.