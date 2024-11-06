«Тева в Україні»: локальні рішення для глобальних викликів

Історія «Тева в Україні» почалася 27 років тому. Як частина міжнародної фармацевтичної компанії Teva Pharmaceutical Industries Ltd., «Тева в Україні» постачає рецептурні та безрецептурні лікарські засоби у 10 ключових терапевтичних напрямах.

Портфоліо компанії нараховує понад 260 лікарських засобів. Це антибактеріальні препарати, засоби для лікування центральної нервової системи, знеболювальні, препарати респіраторного напряму тощо. Серед них відомі українцям Спазмалгон, Декатилен, Олфен, Судокрем, Алмагель, лінійка бренду «Тева» тощо. Про те, як компанія адаптується до викликів українського ринку та який внесок робить у розвиток місцевої фармацевтичної галузі, Forbes BrandVoice розповів операційний директор «Тева в Україні» Дмитро Судак.

Про український фармринок

Компанія «Тева в Україні» працює на локальному ринку з 1997 року. Чим українці відрізняються від європейських чи американських споживачів?

У першу чергу культурою споживання ліків. За останніми даними, близько 30% українців приймають рішення про купівлю ліків в аптеці часто на основі поради фармацевта та попередньо не звертаються до лікаря. Ще досить великий відсоток людей займається самодіагностикою. Крім того, в нашій країні бренд і довіра до виробника мають ключове значення. Якщо в США чи Європі головну роль відіграє склад ліків та діюча речовина, то для українців важливішим є саме бренд. Ще однією особливістю українського ринку є те, що здебільшого люди купують ліки за власний кошт.

Як «Тева в Україні» адаптується до особливостей місцевого ринку?

По-перше, завдяки якості препаратів, які добре знайомі споживачам і широко використовуються в міжнародних та локальних протоколах лікування. По-друге, ми забезпечуємо доступність ліків, оскільки препарати «Тева в Україні» представлені в усіх аптечних мережах. Саме ці два аспекти і закладено в місію «Тева в Україні»: покращувати здоров’я людей та підвищувати якість їхнього життя, забезпечуючи доступ до високоякісних, доступних за ціною лікарських засобів.

«Тева в Україні» активно бере участь у державних тендерах, зокрема тих, що організовує ДП «Медичні закупівлі України», а також у регіональних закупівлях і тендерах медичних закладів. Завдяки нашій участі в 2024 році вдалося заощадити 66 млн грн для державного бюджету. Основні напрями постачання – ліки для лікування онкології у дорослих і дітей, а також для пацієнтів із розсіяним склерозом та муковісцидозом, що дає змогу забезпечити їх життєво необхідними препаратами.

Крім того, нашою сильною стороною є комунікація. Ми постійно ділимось із медичною спільнотою інформацією про продукти та швидко адаптуємося до нових умов. Це добре було помітно під час пандемії 2020 року, коли саме наші препарати були в топі продажів.

Місія «Тева в Україні» – покращувати здоров’я людей та підвищувати якість їхнього життя, забезпечуючи доступ до високоякісних, доступних за ціною лікарських засобів.

Інновації як рушійна сила

За вашими даними, у 2011 році частка «Тева в Україні» на локальному ринку була 4,9%, а в 2023-му знизилась до 3,8%. Як ви плануєте відновлювати частку на ринку?

У цьому розрізі нашим завданням номер один є захист існуючого портфеля лікарських засобів. Ми також хочемо, щоб в Україні швидше зʼявились препарати, які присутні на ринках США чи Європи. Наразі спеціалісти R&D-відділу «Тева в Україні» працюють над розробкою біосимілярів – препаратів, які дуже схожі на ті, що вже зареєстровані в ЄС та США. Зокрема, це ліки для пацієнтів із такими хворобами, як, наприклад, ревматоїдний та псоріатичний артрит, шизофренія. Щоб більше розповісти медичній спільноті про лікування таких захворювань, ми співпрацюємо з ізраїльськими та європейськими колегами, які діляться своїми знаннями у цьому напрямі.

Які виклики сьогодні для вас найскладніші? Як вони впливають на цінову політику?

Формуючи цінову політику, ми враховуємо два фактори: конкуренцію та рівень інфляції. Зазвичай намагаємося балансувати між доступністю ліків та очікуванням компанії щодо прибутку. Найвагомішим показником для нас є кількість проданих одиниць продукції, який і є індикатором доступності ліків. Загалом обсяг продажів за шість місяців цього року становив понад 1,8 млн грн, за дев’ять місяців 2024-го – понад 2,8 млн грн.

Чи впроваджує «Тева в Україні» освітні програми, щоб підвищити обізнаність щодо певних хвороб?

Так, одна з актуальних на сьогодні – програма, спрямована на підвищення обізнаності про мігрень. За нашими даними, сьогодні від цієї хвороби страждають 10% дорослого населення у світі, тобто приблизно 2,7 млн людей в Україні. Ми розробили інноваційний препарат, який дає змогу прицільно блокувати механізм, що викликає напади, і зменшує частоту мігренозних днів. У межах освітньої програми ми проводимо конференції та семінари, створюємо промоматеріали, ділимось інформацією з лікарями, фармацевтами та пацієнтами. Вважаємо, що це дуже важливо для держави, адже коли людина через хронічні мігрені випадає з робочого процесу, це впливає на ефективність роботи всієї компанії.

Дмитро Судак, операційний директор «Тева в Україні».

Перспективи розвитку фармринку в Україні

Які нові лікарські засоби будете виводити на ринок у найближчому майбутньому?

Нещодавно повернувся на ринок один із препаратів, що користувався великим попитом, наша оригінальна розробка – пластир з ефектом тривалої дії. Також у наступному році виходить новий продукт – дитячий спрей від нежитю. Загалом нашим ключовим пріоритетом є розширення кількості продуктів, тому ще будуть випуски оригінальних препаратів різного спрямування.

Інновації стали ключовим напрямом розвитку «Тева», компанія спрямовує значні ресурси на розробку нових лікарських засобів. Завдяки цим зусиллям у нас є потужний портфель інноваційних препаратів, що дає можливість нам не лише підтримувати, а й розширювати наш внесок у сучасну медицину.

Які фактори можуть зробити український фармринок привабливим для подальших інвестицій?

Головні завдання ключових учасників фармринку – підвищити загальну культуру споживання ліків, поліпшити матеріально-технічну базу лікарняних закладів і продовжити медичну реформу.