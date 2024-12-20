«У найближчі роки ми очікуємо збільшення кількості клієнтів операторів хмарних рішень мінімум у два рази», – Сергій Поляков, голова відділу продажів UCLOUD

Як змінились ціни на послуги VMware після злиття з Broadcom і кому це стало вигідно

Останні 10 років у світі розвивається тенденція на хмарні рішення. Все більше компаній зберігають дані на хмарі, а не фізичному сервері. UCLOUD – український хмарний оператор, що понад 13 років допомагає бізнесу в цифровій трансформації. Хмарні послуги UCLOUD надає на базі кількох систем віртуалізації, серед яких Microsoft Hyper-V та VMware. Попри однаковий комплекс послуг, замовляти його у VMware було на 40% дорожче за Microsoft, але в 2024-му все змінилось. Американський виробник чипів Broadcom придбав VMware та змінив фінансову політику вендора, провівши повну інтеграцію рішень у своє портфоліо. Як результат, ціни VMware для провайдерів хмарних послуг впали в пʼять разів і стали такими, як і в конкурента. Які ще зміни відбулися внаслідок злиття компаній і як це вплинуло на український ринок хмарних рішень? Розповідає Сергій Поляков, голова відділу продажів UCLOUD.

Сергій Поляков голова відділу продажів UCLOUD Читати більше Згорнути

Що змінилось

Після злиття VMware та Broadcom партнерська програма VMware стала партнерською програмою Broadcom Advantage. Стати учасником цієї програми можна тільки за запрошеннями. У компанії виділили три рівні партнерства: Pinnacle Partner, Premier Partner, Registered Partner.

Ще одним нововведенням Broadcom стала зміна пакету послуг. Деякі продукти втратили бюджетні версії. Якщо до приходу Broadcom у VMware було біля 2000 позицій у прайс-листі, то зараз всі вони запаковані в 10–20 пакетів.

Змінилась і модель купівлі продуктів. Нині ліцензії можна орендувати за передплатою, обравши підписку на один, три чи пʼять років. Раніше ж можна було купити «коробкове» рішення, оплата за яке стягувалась одноразово. Нині діє тільки система оренди ліцензій. До того ж запровадили і новий принцип обліку ліцензій. Якщо до того VMware був єдиним вендором, який рахував оплату послуги як через використання віртуальної памʼяті, так і за ядрами, то зараз він перейшов на модель оплати тільки за кількістю ядер. Чим більше ядер має процесор, тим більше завдань він може виконувати одночасно. Ціни на сплату за ядра знизились у пʼять разів, що дало змогу знизити вартість і для кінцевих споживачів.

Як це вплинуло на споживачів

Для кінцевих споживачів – клієнтів провайдерів хмарних рішень – ці зміни стались на краще, адже для них ціна знизилась. Але для компаній, які купували ліцензії VMware напряму, без посередників, ситуація повернулась геть в інший бік. Користуватись послугами Broadcom стало в рази дорожче. Як правило, такі компанії купували ліцензію VMware з єдиною метою – побудувати власну хмару. Тепер же в ці 20 пакетів входить широкий функціонал, більш важливий для операторів хмарних рішень. На сьогоднішній день у Broadcom прагнуть відійти від продажу «коробки» кінцевим користувачам, надаючи вигідні умови для провайдерів. З огляду на це, найближчими роками очікуємо збільшення кількості клієнтів операторів хмарних рішень мінімум у два рази. За нашими оцінками, тисячі клієнтів почнуть шукати провайдерів, щоб отримати послуги VMware за зниженими цінами. У цьому розрізі наше головне завдання – змінити світогляд клієнтів. Адже якщо до цього вони купували продукт, умовно, за копійки, обираючи декілька послуг, то сьогодні парадигма змінилась.

Хмарне сховище UCLOUD

Технічні можливості VMware

Попри загальну схожість, у рішеннях від Hyper-V та VMware – різні підходи. VMware пропонує всі сервіси локально, а Microsoft – тільки через інтеграцію з Azure. Наприклад, портал обслуговування клієнтів та управління приватною хмарою є у складі продуктів VMware, у випадку Microsoft це буде інтегроване до «великого» Azure рішення.

Крім того, VMware розвинули ШІ-продукти у своїх рішеннях, що робить платформу більш зручною. Зокрема, вона дає можливість побудувати власну інфраструктуру і розмістити на ній ШІ-модель – Llama, Mistral AI та інші – без використання публічних хмар типу Amazon AWS чи Google Cloud. Компанії взагалі сьогодні намагаються забрати звідти всі дані. Чому? Бо ці провайдери діють за американськими законами і на запит будь-якої спецслужби можуть видати або скористатися інформацією без попередження. Особливо це стосується фінансових, страхових та медичних компаній, банків та військових організацій. Щоб запобігти витоку інформації, їм краще не виносити дані у велику хмару, а «заземляти» на своєму обладнанні. Власне, цю можливість і надає платформа VMware.

І останнє. У 2023 році аналітична компанія Gartner помістила VMware у квадрант лідерів серед інших подібних рішень для управління контейнерами. Попри те, що звіт стосується підсумків першої половини минулого року, його результати актуальні й сьогодні.

Прайс-лист на віртуальні ресурси

Прайс на публічну хмару:

vCPU віртуальне ядро процесору – $10 vRAM віртуальна памʼять за 1 ГБ – $2,50 vSSD віртуальний диск за 1 ГБ – $0,12

Вартість користування хмарними ресурсами залежить від споживання та розраховується автоматично білінгом погодинно. Наприклад, для невеликої компанії ресурси для підпримки системи фінансового обліку коштують ≈ $100 на місяць.

Ціна на приватну хмару становить від $4000 на місяць (залежить від кількості необхідних ресурсів).