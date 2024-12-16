Український бренд у серці світового футболу: Nemiroff підкорює Англійську Прем’єр-лігу

Грати в найсильнішій лізі світу – мета не лише футболіста, а й бренду. A Англійська Премʼєр-ліга – найпотужніший та найпопулярніший чемпіонат на планеті. Його матчі транслюються у 189 зі 193 держав-членів ООН.

Стати партнером лише одного клубу з такою аудиторією – це вже вагоме досягнення й унікальна можливість посилити свої позиції на глобальному ринку. Тим більше – для українського бренду. Всього за місяць Nemiroff уклав угоди про партнерство одразу з чотирма футбольними клубами Англійської Премʼєр-ліги. Минулого тижня представники клубів та український бренд зібрались у Лондоні, щоб закріпити партнерство та розповісти місцевим ЗМІ про подальші плани. Forbes BrandVoice розповідає деталі.

Як усе почалося

Першим про угоду з українським брендом на початку минулого листопада оголосив футбольний клуб Aston Villa з Бірмінгема. Заснований у 1874 році, це один із найстаріших і найуспішніших англійських клубів, який вигравав Чемпіонат і Кубок Англії сім разів. Минулого сезону команда посіла в Англійській Премʼєр-лізі четверте місце, а цього – успішно виступає в Лізі чемпіонів.

За умовами угоди, продукція Nemiroff буде представлена на домашньому стадіоні клубу Villa Park, що дозволить встановити прямий зв’язок із багатомільйонною аудиторією футбольних уболівальників.

Юрій Сорочинський СЕО Nemiroff «Партнерство з «Астон Віллою» – це сміливий крок вперед для подальшого зростання бренду. Це лише початок, і ми готуємо ще кілька важливих анонсів, які дозволять нам зміцнити свої позиції у Великій Британії та на європейських ринках. Ми віримо, що це співробітництво позитивно вплине на економіку нашої країни, адже вся продукція виробляється на українських потужностях та за підтримки місцевих постачальників». Читати більше Згорнути

Розширення партнерств

Анонси незабаром втілилися у нові партнерства. Вже 14 листопада про партнерство з Nemiroff оголосив лондонський West Ham United. Заснований у 1895 році клуб добре знають українські вболівальники, адже саме в його складі у 2018–2022 роках грав лідер збірної України Андрій Ярмоленко.

За умовами угоди назва та лого бренду Nemiroff будуть присутні на клубному телеканалі, а також на домашньому стадіоні команди – одній із найсучасніших спортивних арен Великої Британії London Stadium, зведеній до відкриття Олімпійських ігор у 2012 році.

Ще через тиждень угоду з українським виробником уклав ліверпульський футбольний клуб Everton, де наразі виступає захисник збірної України Віталій Миколенко. Заснований у 1878 році клуб провів понад 120 сезонів у вищій лізі англійського футболу, що є рекордним показником для всіх команд чемпіонату.

У найближчі роки український бренд супроводжуватиме матчі клубу на екранах біля поля та на центральних моніторах легендарного стадіону Goodison Park, що приймає матчі з 1892 року.

28 листопада про співпрацю з Nemiroff оголосив найстаріший професійний футбольний клуб Лондона – Fulham, заснований у 1879 році. Партнерство стартувало під час найближчого домашнього матчу на домашній арені клубу Craven Cottage, який, вони, до речі, виграли. Вболівальники зможуть ознайомитися з продукцією Nemiroff у VIP-зонах і на легендарній трибуні Riverside Stand.

А вже незабаром український бренд увіллється в новий клубний простір вболівальників команди – Fulham Pier на березі Темзи, який відкриє двері наступного року. Тут свою продукцію Nemiroff представить у численних барах та ресторанах. У рамках угоди бренд також буде присутній на цифрових платформах клубу та в соціальних мережах, що дозволить охопити мільйони футбольних уболівальників по всьому світу.

Таким чином, всього за місяць географія футбольних партнерств Nemiroff охопила три з чотирьох найбільших за кількістю населення міст Англії: Лондон, Бірмінгем та Ліверпуль.

Юрій Сорочинський, СЕО Nemiroff

Нові можливості для української продукції

Вихід українського бренду на міжнародний ринок – це не лише важливий крок для компанії, але й суттєвий внесок у економіку та імідж країни. Коли українські товари купують за кордоном, вони сприяють поповненню бюджету України через податки та стають інструментом просування країни у світі. Наприклад, присутність українського виробника в одній із найпопулярніших футбольних ліг світу – це шанс нагадати мільйонам людей про Україну. Чотири англійські клуби оголосили про партнерство з Nemiroff як саме з українським брендом, підкреслюючи важливість підтримки нашої країни.

Санкції проти Росії та тиск громадськості змусили світових ритейлерів припинити співпрацю з російськими брендами, що створило нові можливості для українського бізнесу. Nemiroff ефективно адаптувався до нових умов і спрямував зусилля на нарощування експорту. Завдяки зростанню продажів на 41,7% у минулому році Nemiroff потрапив до десятки найбільш швидко зростаючих брендів серед усіх міцних напоїв у світі та отримав статус лідера в категорії Vodka Brand Champion 2024.

Nemiroff потрапив до десятки найбільш швидко зростаючих брендів серед усіх міцних напоїв у світі та отримав статус лідера в категорії Vodka Brand Champion 2024.

Зміна сприйняття – це довгий процес. Протягом кількох років продукція Nemiroff уже була доступна у Великій Британії, зокрема в мережах Sainsbury’s та Asda, але обсяги продажів залишались обмеженими. Спонсорство Прем’єр-ліги має стати ключовим кроком для підвищення впізнаваності бренду, що сприятиме розширенню присутності в роздрібних мережах та інших споживчих точках. «Це непростий процес, але для нас Велика Британія – стратегічний ринок, тим більше, що країна підтримує Україну», – додає Сорочинський.

Успіхи за кордоном конвертуються в розвиток української економіки, адже всі постачальники компанії – від зерна до упаковки – є українськими. «Таким чином, експорт має прямий економічний вплив на внутрішню економіку», – підкреслює Юрій Сорочинський. За оцінками експертів, ВВП України до кінця року досягне $189 млрд, що означає зростання на 3,5%.