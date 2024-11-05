1 млн грн на реалізацію бізнесу для ветеранів від Premier FOOD Group. Як пройшов Franchise Camp 2024

З 3 по 5 жовтня в Карпатах відбувся Franchise Camp 2024 – подія, де 50 свідомих та креативних підприємців обʼєдналися задля створення бізнесів для ветеранів. У цьому матеріалі ми розповідаємо про три дні насиченого нетворкінгу, генерації бізнес-ідей і, зрештою, про те, яка з ідей здобула перемогу та отримала 1 млн грн на реалізацію

Про мету і масштабну місію Franchise Camp 2024

Наразі в Україні налічується 1,2 млн ветеранів. Після завершення війни їх кількість зросте до 5–6 млн, включно з членами родин, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Ці цифри змушують задуматися і діяти вже зараз, щоб ветерани могли комфортно повертатися до цивільного життя та займатися улюбленою справою, зокрема підприємництвом.

Навколо цієї мети й був зосереджений Franchise Camp. Його ідейною натхненницею була й лишається Мирослава Козачук, CEO та власниця Franchise Group.

Franchise Camp – це про спільноту ідейних і свідомих підприємців, які вже втретє обʼєднуються з місією створювати ідеї інноваційних бізнесів. Цьогоріч пʼять команд із 50 підприємців на чолі з зірковими тренерами створювали інклюзивні бізнеси для ветеранів. Серед тренерів: Ірина Горова (СЕО лейблу Pomitni), Валерія Гузема (засновниця та креативна директорка Guzema Jewelry), Марина та Ігор Фостенки (власники компанії Enjoy The Wood).

Віталій Войтович, засновник і СЕО групи компаній Premier FOOD Group із власним брендом Mr.Grill «Franchise Camp – це місце, де зустрічаються підприємці, які готові змінювати правила гри. Для бізнесу важливо завжди бути в русі, і такі заходи дають змогу не тільки знайти нові ідеї та формувати бізнес-моделі, а й побудувати цінні звʼязки, які можуть стати ключем до майбутніх успіхів». Читати більше Згорнути

Оцінювання ідей проводило журі, до складу якого входили Віталій Войтович, засновник і CEO групи компаній Premier FOOD Group із власним брендом Mr.Grill, Андрій Здесенко, CEO корпорації «Біосфера» та власник Charisma Fashion Group, а також Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

Команда-переможець отримала 1 млн грн на реалізацію свого проєкту від генерального спонсора призового фонду для запуску бізнес-моделі. Як тільки бізнес буде готовий до старту та покаже перші результати, ветерани, які виявлять бажання стати франчайзі, зможуть скористатися цією можливістю.

Який він – Franchise Camp 2024

Три дні кемпу відчулися як окреме життя. У перший день із лекцією «Герої нового часу: суперлюди та їхні амбіції» виступила СЕО Superhumans Center Ольга Руднєва.

Навіть найкращі протези будуть абсолютно нікому не потрібні, якщо людині не буде куди та для чого виходити з дому, Ольга Руднєва СЕО Superhumans Center

Franchise Camp 2024

Після виступу Ольги учасник кемпу і власник франчайзингової мережі кавʼярень «Ваніль» Володимир Кравчук вручив сертифікат на право використання ексклюзивної франшизи свого закладу для Superhumans Center.

Панельна дискусія за участі ветеранів Сергія Жуковського, Сергія Петченка та Юрія Опалінського дала глибше розуміння ветеранського бізнесу та нагальних потреб ветеранів. А лекція від заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Іонан під назвою «Ринкові інсайти: тренди та можливості» допомогла підприємцям краще зрозуміти ринок та деталізувати власні проєкти.

У другий день кемпу учасники багато працювали над створенням проєктів та мали змогу послухати лекції від маркетологині та засновниці Futurist Branding Agency Аліни Баженової, а також PR-агентки та співавторки подкасту «Не під запис» Анни Давиденко.

Фінальний третій день – час для фіналізації проєктів і їхнього пітчингу перед журі. Воно оцінювало бізнеси за такими критеріями, як адаптивність бізнес-моделі для ветерана, інклюзивність та безбарʼєрність, фінансовий складник та спроможність бізнесу масштабуватися через франчайзинг.

Панельна дискусія за участі ветеранів Сергія Жуковського, Сергія Петченка та Юрія Опалінського

Про чотири змінотворчі проєкти

Команда Валерії Гуземи презентувала проєкт під назвою BeeEnergy – капсули для сну на відкритому повітрі з бджолами. Його мета – створити простір для оздоровлення та релаксації, де поєднання сну з корисними властивостями бджіл дарує новий досвід відновлення сил і утилізації стресу.

Команда Ірини Горової представила ідею вендингових апаратів «Яйко» – безконтактного мікромагазину біля дому. Для ветеранів цей бізнес може стати привабливим, адже дозволяє отримувати пасивний дохід без необхідності постійного залучення.

Команда Ігоря Фостенка створила проєкт «Д.Б.Р», добро будуємо разом. Це бізнес із надання ремонтно-будівельних послуг, що спеціалізуються на інклюзивному ремонті. Його мета – створювати робочі місця для ветеранів, забезпечуючи їхню можливість активно долучитися до відновлення України.

Команда Марини Фостенко представила ідею рекрутингових центрів для ветеранів під назвою «#НаймайГероя». Мета – допомогти ветеранам працевлаштуватися та повернутися до цивільного життя. Проєкт передбачає масштабування рекрутингових центрів по всій країні. Важливо, що працюватимуть у них також ветерани.

Вдячні партнерам Franchise Camp 2024 за підтримку та подарунки усім гостям й учасникам: Porsche, INTERTOP, Svarga, USUPSO, Have a Rest, Instytutum, Funny Sheep, 4Trans, White Sprut Вдячні партнерам Franchise Camp 2024 за підтримку та подарунки усім гостям й учасникам: Porsche, INTERTOP, Svarga, USUPSO, Have a Rest, Instytutum, Funny Sheep, 4Trans, White Sprut Вдячні партнерам Franchise Camp 2024 за підтримку та подарунки усім гостям й учасникам: Porsche, INTERTOP, Svarga, USUPSO, Have a Rest, Instytutum, Funny Sheep, 4Trans, White Sprut Вдячні партнерам Franchise Camp 2024 за підтримку та подарунки усім гостям й учасникам: Porsche, INTERTOP, Svarga, USUPSO, Have a Rest, Instytutum, Funny Sheep, 4Trans, White Sprut Попередній слайд Наступний слайд

Проєкт, що отримав 1 млн грн на реалізацію

Перемогла команда Марини Фостенко з ідеєю рекрутингових центрів для ветеранів під назвою «#НаймайГероя». «#НаймайГероя» має на меті побудувати місток між бізнесом та ветеранами у вигляді мережі рекрутингових агенцій по всій Україні. Проєкт сприятиме інтеграції ветеранів у цивільне життя.

Franchise Camp 2024

Але це ще не все. Андрію Здесенку настільки відгукнувся проєкт команди Ірини Горової «Яйко», що він вирішив надати додаткові 500 000 грн від себе та своєї компанії на реалізацію цього бізнесу. Один з учасників кемпу Денис Богомолов, власник медичних клінік Universum Clinic, готовий взятися за реалізацію проєкту «Д.Б.Р» від команди Ігоря Фостенко. А Олександр Котолуп, «Фігаро-Кейтерінг», та ветеран Юрій Опалінський зараз перебувають на етапі обговорень щодо проєкту з капсулами для сну BeeEnergy від команди Валерії Гуземи.

Franchise Camp 2024

Як кажуть у Franchise Group, усі великі колись були маленькими. Franchise Camp 2024 поклав ґрунтовний початок чомусь набагато більшому й масштабному. Бізнесам, які справді можуть стати змінотворчими для квітучого й мирного майбутнього України.