5 млн грн для ветеранського бізнесу. Як компанія «Аврора» і «Дія.Бізнес» підтримують захисників і їхні родини на шляху до підприємництва

Більше половини ветеранів хочуть займатися підприємницькою діяльністю, за дослідженнями Українського ветеранського фонду у 2024 році. Майже третина з них потребують фінансової допомоги, а ще 15% — нефінансової підтримки. В Україні з’являється велика кількість освітніх і грантових програм від держави, бізнесу та іноземних донорів
Одна з ініціатив — освітньо-грантова програма «Траєкторія», ініційована мережею центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес» і компанією «Аврора». Участь у програмі взяли понад 400 підприємців-початківців з числа ветеранів, військових і других із подружжя, з яких 50 залучили по 100 000 грн на започаткування та розвиток бізнесу.
Ми поспілкувалися з п’ятьма фіналістами та дізналися про їхній шлях до підприємництва, про виклики та їх подолання і як у цьому допомогла програма «Траєкторія».
Домівка — це те, що ми носимо у серцях
Родина Олени Власиневич вже два роки проживає на Київщині. Подружжя родом зі Скадовська. Але їм довелося залишити рідне місто в перші години після повномасштабного вторгнення. Чоловік Олени — учасник АТО, тож їх перебування в окупації було б небезпечним. Вони виїхали на Захід України, а згодом перебралися до Києва і розпочали життя з нуля.
Попри всі випробування, Олена прагнула зберегти зв’язок зі своїми коренями, зацікавилася національним одягом. І виявила, що знайти спідниці, притаманні Півдню України, досить складно.
«Я придбала вишиванку і почала шукати спідничку, з якою її носити. Найчастіше вишиванку носять із джинсами, а мені хотілося з українською спідницею. Місяць пошуків по магазинах результату не дав. Довелося попросити швейну машинку у знайомої і пошити самій», — розповідає Олена.
Ці події нагадали жінці про її студентські мрії — стати модельєром і започаткувати власну справу. А залучити кошти на їх реалізацію допомогла програма «Траєкторія». Це стало початком діяльності онлайн-ательє з пошиву українських автентичних спідниць «Обгортка».
«Домівка — це не лише місце на карті, це те, що ми носимо у серцях. «Обгортка» — це про відродження культури, віру в майбутнє та невидимий зв’язок із рідною землею. Кожна спідниця — це ще один доказ, що навіть у найтемніші часи ми здатні творити нове, спираючись на своє коріння», — ділиться пані Олена.
Як досвід війни працює для миру
Тарас Стефанишин вперше познайомився з роботою дронів під час служби і був вражений їхньою ефективністю. Перебуваючи на лікуванні після поранення, чоловік побачив використання дронів у цивільному житті й остаточно вирішив подальшу діяльність пов’язати з ними. До повномасштабного вторгнення Тарас працював із запчастинами для сільськогосподарської техніки, тож вирішив поєднати цей досвід і створювати дрони для агробізнесу.
«Навички, здобуті на війні, залишаються з тобою назавжди. Вони формують тебе, дають тобі нове бачення світу і власних можливостей», — говорить ветеран.
Щоб пазл склався, не вистачало лише знань з основ підприємництва. Тут у нагоді стало навчання з бізнес-планування у межах програми «Траєкторія».
«Виявилося, що складання бізнес-плану з нуля не є чимось нереальним, коли під рукою є відео лекції на цю тему. І те, що бухгалтерія для ФОПа є тим, чого можна навчитися самому», — зазначає Тарас.
Завдяки отриманим знанням і фінансовій підтримці Тарас не лише запустив виробництво, а і зміг створити нові робочі місця та працевлаштував двох людей.
Сьогодні дрони — це його спосіб допомогти країні стати сильнішою, повертаючи досвід війни на користь майбутнього.
«Я вірю, що кожен із нас може зробити свій внесок у розвиток країни, — каже Тарас. — Те, що я дізнався на війні, тепер працює для миру. А це і є найкраща зброя, яку можна передати наступним поколінням».
Герої живі, поки про них пам’ятають
До повномасштабного вторгнення життя Аліни та Максима Вовків було сповнене спільних мрій. У лютому 2022 року Максим вирішив мобілізуватися, оскільки вже брав участь в АТО і хотів поділитися досвідом. Аліна залишилася вдома з двома дітьми. Проте герою не судилося побачити їх знову — він загинув, захищаючи Україну.
«Він був добровольцем обидва рази. Максим не зміг залишитися осторонь, коли країна потребувала його захисту», — ділиться Аліна.
У подружжя залишився спільний бізнес — автосервіс, але Аліні було надто болісно до нього повертатися. Влаштуватися на роботу жінка не могла через виховання дітей. Тож вона наважилася розпочати новий проєкт.
Ідея коворкінгу з’явилася випадково: коли Аліну запросили на інтерв’ю, вона не змогла знайти місця для зустрічі. Тож майбутній простір буде доступний для різних потреб: оренди робочого місця, проведення обговорень, організації подій.
В одній із кімнат Аліна облаштує «стіну пам’яті», де розмістить шеврони Максима та його побратимів.
«Це спосіб показати, що пам’ять про Максима та його побратимів буде жити вічно».
Аліна продовжує підтримувати і допомагати побратимам чоловіка. Зустрічі з психотерапевтом у межах програми «Траєкторія» допомогли їй навчитися підтримувати військових морально. Записами психологічних лекцій вона ділиться із захисниками, щоб познайомити їх із інструментами самопідтримки.
Бізнес — це можливість родині бути разом
Село завжди було домом для подружжя Миклащук. Тож саме тут вони започаткували і розвивають власний бізнес.
У 2014 році Андрій пішов захищати країну. Після демобілізації, в пошуках коштів для розвитку бізнесу він поїхав працювати до Києва. Весною 2022-го планував повернутися до родини, та повномасштабне вторгнення змінило плани.
Наразі у подружжя є дві мрії: більше не розлучатися і створити власний швейно-вишивальний цех.
«Ми взяли в оренду приміщення, купили вишивальну машину. Але попереду була зима, а коштів на купівлю генератора та кондиціонера з тепловим насосом не було. Програма «Траєкторія» стала тим поштовхом, який дав можливість стати на крок ближче до мрії», — розповідає підприємець.
Сьогодні родина Миклащук виготовляє під брендом «Верба» ялинкові прикраси та футболки з надихаючими фразами — словами, які підтримали Олену під час війни.
«Мені хотілося поділитися тим, що допомогло мені пережити цей час. Кожна фраза — це слова віри, сили й підтримки, які, сподіваюся, допоможуть і іншим», — каже Олена.
Подружжя вже встигло взяти участь у кількох заходах, зокрема в ярмарку «Місто Майстрів» у Києві, звідки їхні новорічні кулі поїхали до Франції, Німеччини та Таїланду.
«Для нас бізнес — це не просто робота. Це наш спосіб бути разом, жити там, де наші корені, та будувати майбутнє для нашої доньки», — ділиться радістю від перших успіхів Андрій.
Якщо ти не у війську, то ти для війська
Олександр Перетятько — ветеран, котрий розпочав власну справу ще під час перебування у війську.
Захищаючи країну, чоловік мріяв про власний бізнес після звільнення. Тож коли з’явилася можливість придбати швейний цех у прифронтовому Краматорську, ані відсутність досвіду у цій сфері, ані військові будні його не зупинили. Короткі перерви між бойовими завданнями Олександр присвячував запуску бізнесу.
Після демобілізації основні зусилля чоловік зосередив на розвитку власної справи, але і не забув про побратимів. Він перестав бути у війську, але продовжив працювати для війська. У його майстерні шиють шеврони, шопери та одяг для військових.
Підприємець наголошує, що їхні вироби — це не просто продукція, це символіка стійкості, нагадування для кожного та кожної з нас, що незалежно від місця перебування, статусу й попереднього досвіду ми можемо бути частиною великої боротьби.
Побратими Олександра досі захоплюються його рішучістю та творчістю. Вони знають, що для нього це спосіб допомагати, піднімати дух і підтримувати своїх.
«Якщо ти не у війську, то ти для війська», — ділиться Олександр.
Його історія надихає тих, хто шукає себе під час війни, доводить, що навіть у найважчі часи можна створити щось корисне та важливе.
Створювати умови, у яких ветерани та їхні родини почуватимуться підтриманими
Освітньо-грантову програму «Траєкторія» ініціювали мережа центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес» і мережа мультимаркетів «Аврора». Національний проєкт втілюється за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Міністерства у справах ветеранів і Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за сприяння UNDP в Україні та Уряду Швеції, Українського ветеранського фонду Мінветеранів.
«Підтримка ветеранських ініціатив для нас — це не лише вияв вдячності й поваги до тих, хто боронив Україну, а й усвідомлення їхнього внеску у майбутнє нашої країни. Ми віримо, що ветерани є рушійною силою для розвитку суспільства. Їхній досвід, цінності та лідерські якості можуть змінювати громади, бізнеси та країну загалом».Альона Жигура Head of CSR компанії «Аврора»
Участь у програмі взяли ветерани, військові та другі з подружжя, котрі мають досвід підприємницької діяльності не більше шести місяців. Учасники пройшли навчання з бізнес-планування, відвідали групові сесії з психотерапевтом і мотиваційні зустрічі з відомими ветеранами-підприємцями та їхніми рідними.
50 фіналістів програми із 16 регіонів залучили по 100 000 грн фінансової підтримки для започаткування та розвитку бізнесу. Загальний грантовий фонд склав 5 000 000 грн.
Завдяки реалізації програми зареєстровано 23 нових ФОПи, які потенційно сплатять понад 700 000 грн податків за рік, а також створено більше 20 робочих місць.
Також фіналістам вдалося:
покращити якість надання послуг/виробництва товарів;
оптимізувати виробничі процеси;
підвищити конкурентоспроможність бізнесу;
збільшити обсяг виготовлення продукції/надання послуг;
максимізувати дохід.
3 грудня програма «Траєкторія» отримала золоту нагороду в конкурсі Partnership for Sustainability Award 2024. Це престижна міжнародна премія, ініційована Глобальним договором ООН в Україні, яка відзначає спільні зусилля бізнесу, держави та громадянського суспільства, спрямовані на створення кращого майбутнього.
«Надзвичайно важливо створювати умови, у яких ветерани та їхні родини почуватимуться підтриманими, потрібними та залученими до суспільного життя. Для «Аврори» це не лише соціальна відповідальність, а й наша принципова позиція як української компанії, яка хоче бути частиною змін на краще».Альона Жигура
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