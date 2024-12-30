750 000 гривень на заснування або розвиток власної справи. Обрано 12 переможиць другої хвилі Програми підтримки підприємиць України від бренду LʼOréal Paris

В умовах повномасштабного вторгнення жіноче підприємництво розвивається особливо стрімко. За даними єдиного державного реєстру, тільки за перший квартал 2024 року жінки відкрили понад 43 000 ФОП в Україні, що становить 59% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців. Надихаючись жіночою силою, французький бренд LʼOréal Paris другий рік поспіль підтримує українських підприємиць, які, попри обставини, продовжують шукати нові можливості для створення, відновлення або масштабування бізнесу.

У партнерстві з фондом UNFPA, що працює в сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді, LʼOréal Paris впроваджує Програму підтримки підприємиць України. За два роки існування Програми LʼOréal Paris проінвестував 15,5 млн грн у 22 проєкти, якими керують жінки. Розповідаємо деталі.

У 2023 році в рамках Програми було обрано 10 переможиць, які отримали грант на суму 650 000 грн на розвиток бізнесу в Україні. А цьогоріч LʼOréal Paris обрав 12 фіналісток, кожна з яких отримала по 750 000 грн на заснування або розвиток власної справи.

«Програма від LʼOréal Paris – не просто фінансова допомога, а потужний імпульс для розвитку, – ділиться Юлія Мельник, переможиця першого етапу грантової програми. – Завдяки гранту ми змогли реалізувати заплановане і підписати контракт із великою корпорацією, сума якого значно перевищує розмір гранту. Тепер ми виготовляємо великогабаритні термооброблені плити з натурального каменю для найбільшого в Східній Європі автоцентру».

Юлія Мельник та Наталія Ващук

Ірина Притула керівниця PR та Influence відділу продукції масового попиту в LʼOreal Україна LʼOréal Paris роками підтримує жінок у всьому світі, і ми розуміємо, з якими викликами вони стикаються. Присутність нашої команди в Україні дозволяє нам бути максимально близько до українських жінок та глибоко розуміти їхні поточні потреби. Саме це розуміння лягло в основу розробки Програми, яка пропонує не лише фінансову допомогу, але й освітні тренінги, менторство та медійну підтримку. Такі проєкти, як Програма підтримки підприємиць, стимулюють жінок розкривати потенціал та будувати успішні бізнеси, які сприятимуть процвітанню всієї країни. Ми хочемо, щоб кожна жінка відчувала себе впевнено та мала всі необхідні інструменти для досягнення успіху. Адже вони цього варті! Читати більше Згорнути

Умови участі

Для участі в Програмі учасниці мали заповнити анкету та подати презентацію власного проєкту. Цього року організатори отримали понад 1400 заявок з усієї країни. Наступним кроком став відбір 12 переможиць експертним журі проєкту, серед якого були представниці компанії LʼOreal Україна та власниці українського бізнесу. При відборі переможиць особливу увагу було надано заявкам, що мають соціально-етичну, суспільно-корисну або інноваційну складову, а саме: потенціал для створення додаткових робочих місць, гідну презентацію українських брендів на міжнародному ринку, позитивний вплив на навколишнє середовище та екологію тощо. У результаті 12 переможиць представляють різноманітні сфери: від охорони здоровʼя та освіти до технологій та культури.

надано пресслужбою

12 переможиць Програми

Любов Михайлишина , проєкт «Збережи свою ДНК для майбутнього». Завдяки йому 20 жінок-військовослужбовиць безкоштовно отримають послуги з кріоконсервації яйцеклітин. Мета проєкту – зберегти фертильність жінок до того, як постійний стрес і перебування в зоні бойових дій почнуть завдавати їм шкоди.

, проєкт «Збережи свою ДНК для майбутнього». Завдяки йому 20 жінок-військовослужбовиць безкоштовно отримають послуги з кріоконсервації яйцеклітин. Мета проєкту – зберегти фертильність жінок до того, як постійний стрес і перебування в зоні бойових дій почнуть завдавати їм шкоди. Ірина Савицька , проєкт Bank of Memories. Він передбачає створення цифрових меморіалів у вигляді мініфільмів про життя героїв, які борються за свободу України. Мета проєкту – сприяти психологічній стійкості родин, побратимів, молоді та громад на шляху до перемоги.

, проєкт Bank of Memories. Він передбачає створення цифрових меморіалів у вигляді мініфільмів про життя героїв, які борються за свободу України. Мета проєкту – сприяти психологічній стійкості родин, побратимів, молоді та громад на шляху до перемоги. Катерина Волошанівська , проєкт «Педіатрія з розумом». Частину обладнання для нової клініки підприємиця закупила за власні кошти, а частину – отримала за грантові. Зокрема, це УЗД-апарат, що дає змогу побачити внутрішні органи і мʼякі тканини, оцінити їхню структуру та виявити відхилення.

, проєкт «Педіатрія з розумом». Частину обладнання для нової клініки підприємиця закупила за власні кошти, а частину – отримала за грантові. Зокрема, це УЗД-апарат, що дає змогу побачити внутрішні органи і мʼякі тканини, оцінити їхню структуру та виявити відхилення. Оксана Карбовська , проєкт Mozaika. Це мережа з 10 шкіл у чотирьох країнах, де діти з аутизмом та синдромом Дауна займаються з логопедом, психологом, реабілітологом, а також мають заняття з соціально-побутового орієнтування, соціалізації та інших предметів.

, проєкт Mozaika. Це мережа з 10 шкіл у чотирьох країнах, де діти з аутизмом та синдромом Дауна займаються з логопедом, психологом, реабілітологом, а також мають заняття з соціально-побутового орієнтування, соціалізації та інших предметів. Ганна Сухобрус , проєкт «Бабусина хатка». Він покликаний підтримати родинні зв’язки та продовжити українські традиції через сільський туризм. Місія культурного проєкту – розвивати українські села, змінити стереотип про цей вид відпочинку та популяризувати сели Черкащини.

, проєкт «Бабусина хатка». Він покликаний підтримати родинні зв’язки та продовжити українські традиції через сільський туризм. Місія культурного проєкту – розвивати українські села, змінити стереотип про цей вид відпочинку та популяризувати сели Черкащини. Ганна Пашинська , проєкт «Поле». Це центр інновацій і сталого розвитку на базі відновленого заводу «Промприлад» в Івано-Франківську. Центр побудовано у вигляді відкритих майстерень – швейної, деревʼяної, керамічної та металевої. На базі майстерень команди працюють над розробками нових продуктів для локальних бізнесів: від меблів та ламп до акустичних панелей із переробленого текстилю.

, проєкт «Поле». Це центр інновацій і сталого розвитку на базі відновленого заводу «Промприлад» в Івано-Франківську. Центр побудовано у вигляді відкритих майстерень – швейної, деревʼяної, керамічної та металевої. На базі майстерень команди працюють над розробками нових продуктів для локальних бізнесів: від меблів та ламп до акустичних панелей із переробленого текстилю. Ірина Озарінська , проєкт «Бути батьками». В цьому освітньому просторі батьки можуть отримати відповіді на питання, повʼязані з вихованням дітей. Мета проєкту – допомогти батькам краще зрозуміти потреби дітей, їхній психологічний та емоційний стан та створити середовище для розвитку майбутнього покоління.

, проєкт «Бути батьками». В цьому освітньому просторі батьки можуть отримати відповіді на питання, повʼязані з вихованням дітей. Мета проєкту – допомогти батькам краще зрозуміти потреби дітей, їхній психологічний та емоційний стан та створити середовище для розвитку майбутнього покоління. Ксенія Вишняк , проєкт Lullaboo. Команда виробляє дитячі обважені спальники для малюків від 0 до 24 місяців, а також важкі ковдри для дітей та дорослих. Вироби створені на основі науково-доведеної технології глибокого тиску, що допомагає покращити сон, полегшити засинання та знизити рівень тривожності.

, проєкт Lullaboo. Команда виробляє дитячі обважені спальники для малюків від 0 до 24 місяців, а також важкі ковдри для дітей та дорослих. Вироби створені на основі науково-доведеної технології глибокого тиску, що допомагає покращити сон, полегшити засинання та знизити рівень тривожності. Вікторія Островська , проєкт «Лісова школа». У рамках проєкту діти навчаються офлайн просто неба. За задумкою підприємиці, перебування серед природи та взаємодія з природними матеріалами допомагає дітям подолати негативні психоемоційні наслідки війни, поліпшити ментальне та фізичне здоровʼя.

, проєкт «Лісова школа». У рамках проєкту діти навчаються офлайн просто неба. За задумкою підприємиці, перебування серед природи та взаємодія з природними матеріалами допомагає дітям подолати негативні психоемоційні наслідки війни, поліпшити ментальне та фізичне здоровʼя. Вікторія Гурова , проєкт «Ситуаційний центр безпеки». Це ситуаційно-консультаційний центр, оператори якого миттєво надаватимуть професійну допомогу в ситуаціях, що загрожуюють життю та безпеці людини.

, проєкт «Ситуаційний центр безпеки». Це ситуаційно-консультаційний центр, оператори якого миттєво надаватимуть професійну допомогу в ситуаціях, що загрожуюють життю та безпеці людини. Антоніна Носко , проєкт Food Scouts Collective. Ця гастрономічна платформа об’єднує малих фуд-виробників. Мета проєкту – обʼєднати мікробренди харчової сфери та допомогти їм вийти но новий рівень виробництва, збільшивши його обсяги.

, проєкт Food Scouts Collective. Ця гастрономічна платформа об’єднує малих фуд-виробників. Мета проєкту – обʼєднати мікробренди харчової сфери та допомогти їм вийти но новий рівень виробництва, збільшивши його обсяги. Уляна Кащій, проєкт U.Mova. Завдяки проєкту медичні працівники зможуть вивчити англійську та інші іноземні мови. Його мета – створити спільноту, де медики зможуть розвиватися, вдосконалювати професійні навички, проходити навчання англійською мовою та обмінюватись досвідом з іншими медиками

Завдяки L’Oréal Paris, підприємиці матимуть змогу реалізувати свої ідеї, що в підсумку, стимулюватиме економічне зростання України.

Ганна Завертайло, Антоніна Носко, Уляна Кащій та Любов Михайлишин Ірина Озарінська та Ганна Пашинська Севгіль Мусаєва та Джамала Раміна Есхакзай та Юлія Мельник Попередній слайд Наступний слайд

Про LʼOréal Paris LʼOréal Paris – провідний світовий бренд косметики родом із Франції. Завдяки 114 рокам наукових досліджень та інновацій L’Oréal Paris представляє повний асортимент високотехнологічних косметичних засобів із клінічно-підтвердженою ефективністю та безпекою у п’яти категоріях: макіяж, догляд за шкірою, догляд за волоссям, фарбування волосся та чоловічий догляд. Це бренд, що поєднує в собі силу науки, експертизи, краси та власного бачення жіночності. Адже ти цього варта! Website

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