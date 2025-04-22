Масштабування бізнесу під час війни – завдання не з легких, але компанія CYBERION демонструє, що це можливо. Заснована Артемом Натанзоном та Рамізом Гатамовим, мережа кіберклубів за останні роки суттєво зросла. Сьогодні CYBERION – це бізнес, що динамічно розвивається. Артем і Раміз керують 10 власними клубами, за їхніми даними. Окрім цього, CYBERION – це 60 партнерських клубів, з яких 20 вже відкрито, а 40 будуються. Навіть у прифронтових регіонах, таких як Харків, продовжують відкриватися нові локації

Завдяки чому CYBERION утримує лідерські позиції в ніші? Як працює франчайзингова модель, що дає змогу щомісяця відкривати в середньому п’ять нових клубів? Про ключові принципи ведення бізнесу, стандарти обслуговування та розвиток кіберспорту в Україні розповідають Артем Натанзон і Раміз Гатамов.

Навіщо люди сьогодні йдуть у кіберклуби? Яка функція цих закладів?

Артем Натанзон (далі – А.Н.): Це так само, як і з ресторанами: можна приготувати їжу вдома, але люди все одно йдуть в кафе. Так само йдуть і в кіберклуби, бо там можна пережити новий досвід, вільно висловлювати свої емоції, радість і хвилювання. Ніхто не буде засуджувати за це, адже навколо знаходяться однодумці, які повністю вас розуміють, це комʼюніті. І звісно, кіберклуб – це недорога розвага, доступна кожному.

Як ви відкриваєте нові клуби?

А.Н.: CYBERION зараз – це команда з 30 людей, яка супроводжує кожен новий клуб на шляху до успішного результату. Всі наші спеціалісти мають свою зону відповідальності: хтось відповідає за пошук місця для нового клубу, хтось – за ремонт, хтось – за покупку «заліза» тощо. Це розділення відповідальності дозволяє нам тримати фокус на кожній складовій бізнесу окремо і дає стабільно хороший результат.

Як побудована ваша взаємодія з партнерами?

Раміз Гатамов (далі – Р.Г.): Ми абсолютно відкриті у спілкуванні. Довіра – одна з наших головних цінностей, ми чесно ділимося усіма своїми знаннями з нашими франчайзі. І нам є чим ділитися, адже ми спочатку побудували власну мережу, пройшли всі підводні течії цього бізнесу і саме тому знаємо, як це робити. Це, до речі, моя головна порада всім, хто хотів би купити франшизу будь-якого бізнесу: переконайтеся, чи вдалося власникам побудувати хоча б два-три своїх успішних обʼєкти.

Чи є у вас кейси, де ваші франчайзі почали будувати власні мережі?

А.Н.: Так, у нас є кейс, де партнер відкрив три клуби і будує вже четвертий. У нього є амбітна ціль на 2025 рік – відкрити ще чотири клуби. Тобто наприкінці року в цього франчайзі буде вже вісім клубів. В середньому половина партнерів CYBERION відкриває по другому клубу.

Також у нас є приклади, де партнери «викупили» наразі вже три міста і планують там відкривати від чотирьох-п’яти клубів. У нас на сайті завжди актуальна інформація, де вже відкрито клуби, де зараз будуються.

Вирости в цьому бізнесі цілком реально, і це вже реалізується на практиці нашими франчайзі. Ми надзвичайно радіємо кожній такій історії, адже зростання партнерів – це натхнення і стимул рухатися далі.

Як у вашій компанії відбувається впровадження нових рішень?

Р.Г.: Наша бізнес-модель є досконалою, адже ми займаємося цим з 2008 року і маємо величезний досвід. Водночас ми постійно реагуємо на зміни ринку, до того ж майже кожен франчайзі вносить щось нове до наших налагоджених процесів. Будь-яке нововведення ми ретельно тестуємо і впроваджуємо лише тоді, коли впевнені, що воно спрацює. В CYBERION ще не було жодного провального кейсу, тому я впевнений у нашому підході. Ми займаємося виключно цим бізнесом і добре знаємо всі нюанси.

Раміз Гатамов та Артем Натанзон, співзасновники CYBERION

З якими страхами партнерів ви стикаєтеся найчастіше?

А.Н.: Зазвичай перший страх, з яким ми стикаємося, звучить так: «А чи займуть усі мої ПК?». Однак після відкриття клубу цей страх одразу змінюється на інший: «А чи вистачить мені ПК?». Після відкриття абсолютно в кожному клубі CYBERION відбувається ажіотаж. Люди приходять у кіберспортивні клуби за емоцією та атмосферою, щоб побути зі своїми друзями та пограти у свої улюблені ігри. І ми даємо їм це.

Чим унікальний ринок кіберспорту в Україні?

Р.Г.: Якщо порівнювати кіберспорт України зі світом, то у нас він знаходиться на початку свого розвитку. Звісно, в Україні є проєкти, які мають світове ім’я, наприклад NAVI. Але такі проєкти не є масовими.

CYBERION як мережа офлайн-клубів розвиває культуру кіберспорту, робить її більш доступною, надає гравцям можливість відчувати атмосферу гри в реальності.

Наразі наша головна мета – побудувати інфраструктуру клубів по всій країні і стати потужним турнірним оператором, щоб таких успішних і відомих проєктів, як NAVI та MONTE, народжувалося більше, і вони могли представляти нашу країну на міжнародній арені на новому рівні.

Сьогодні по мережі ми проводимо по п’ять-шість змагань у місяць з великими призовими, наприклад, у квітні у нас організовано п’ять змагань з різних дисциплін із загальним призовим фондом 170 000 грн, у кінці року ця сума буде значно більше, адже чим більше відкривається клубів у нашій мережі, тим більше стає сума призових. Більше турнірів – більше зʼявляється команд, які вже завтра можуть опинитися на професіональній сцені.

Яка різниця між українськими та європейськими кіберклубами?

Р.Г.: Передусім це сервіс. Рівень обслуговування в наших клубах настільки високий, що європейські заклади не можуть його повторити. Наприклад, ми порівнювали схожі клуби в Австрії та наші – це абсолютно різні підходи і філософія. Ми не просто будуємо нові клуби – ми розбудовуємо спільноту.

Також наші клуби – абсолютно екологічне місце, тут немає місця алкоголю, кальянам тощо. CYBERION – це кіберспорт і атмосфера, де геймери почувають себе комфортно.

Ще однією перевагою українських кіберклубів є ціноутворення. Наприклад, у нашій мережі ми тримаємо баланс між тим, щоб цей спорт був доступним для всіх охочих, і тим, щоб водночас забезпечувати якісний сервіс.

Що б ви назвали головним трендом у кібербізнесі зараз?

А.Н.: Ринок кіберспорту зараз – це «блакитний океан», тут дуже багато можливостей. Головним трендом у цьому бізнесі вважаємо турніри, і тому плануємо зайняти нішу турнірного оператора.

Ми бачимо CYBERION як розвинену базу для тренувань, змагань і навчань для всіх, хто бажає вдосконалюватись у кіберспорті.

Зараз ми спрямовуємо сили на формування бізнес-стратегії для турнірного напряму в Україні. Після того як буде сформована єдина екосистема, доступна для гравців в Україні, ми продовжимо експансію в Європу.

Розкажіть, будь ласка, про ваші пропозиції для партнерів.

А.Н.: У нас є різні формати клубів: від 15 до 40 ПК, які потребують відповідно від $70 000 до $200 000 інвестицій і площу від 50 кв. м до 200 кв. м. Прибуток становить від $3500 до $9000 на місяць, що дає змогу робити окупність за 17–18 місяців. Це наш особистий досвід, перевірений часом.

Одразу додам, що якщо у вас є плани інвестувати в кіберспорт – не зволікайте. У бізнес треба заходити на зростаючому тренді, і зараз – саме той час.

Чи залишилися українські міста, в яких ще немає CYBERION?

Р.Г.: У нас залишилося буквально по дві-три вільні локації – у Дніпрі та Львові. Вже призупинені продажі у Києві Черкасах, Тернополі та Вінниці, адже за кілька місяців локальні партнери там все розкупили.

CYBERION майже відсутній зараз у містах до 100 000 населення. Хоча зазвичай розважальних закладів там дуже мало і відкриття клубу такого рівня – справжня подія. Ми вже переконалися в цьому на прикладі Обухова та Броварів. Тому я впевнений: наступна хвиля CYBERION буде саме у таких містах.

У чому ви бачите свою глобальну місію не як бізнесу, а як частини українського суспільства?

А.Н.: CYBERION співпрацює з Федерацією кіберспорту України, Інститутом фізичного виховання тощо. Також нещодавно ми були на іграх ветеранів і на власні очі побачили, як це допомагає їм краще себе почувати, справлятися з ПТСР.

Зробити кіберспорт доступним для всіх, а також екологічним, корисним і таким, що допомагає – так ми бачимо свою глобальну місію.

Які подальші плани?

А.Н.: До кінця року ми відкриємо 100 клубів в Україні і почнемо займатися міжнародним напрямком. Вже зараз починаємо шукати активних та амбітних партнерів у Румунії, Турції, Польщі, Чехії, США, які готові не просто відкрити один чи два клуби, а разом із нами на взаємовигідних умовах будувати таку саму потужну мережу, яку ми вже створили в Україні.