eDilo – інноваційний фінансовий інструмент для українського бізнесу

Перший в Україні онлайн-сервіс оплати частинами (BNPL – «купи зараз, плати потім») для бізнесу змінює ландшафт управління обіговим капіталом. Пропонуючи прозору, швидку та зручну платформу для процесу купівлі-продажу, eDilo розширює можливості підприємців для досягнення зростання

Повномасштабна війна в Україні створила серйозний дефіцит фінансування для бізнесу, особливо це позначилося на мікро-, малих і середніх підприємствах (ММСП). Відсутність доступу до фінансування загрожує їхньому виживанню і може призвести до більшої економічної кризи. Тому з’являються нові фінтех-проєкти, щоб допомогти бізнесу залучити кошти, необхідні для побудови довгострокових стратегій подальшого росту і розвитку. Одним із таких рішень є eDilo, беззаставний BNPL-сервіс для бізнесу від Activitis, який обʼєднує постачальників і покупців, водночас впроваджуючи інноваційні моделі хеджування ризиків і систему вдосконаленого документообігу.

Обмежений вибір. Огляд українського ринку кредитування ММСП

Війна суттєво змінила фінансовий ринок України. Комерційні банки, традиційно основні кредитори ММСП, переорієнтувалися на купівлю державних цінних паперів, обмеживши кредитування бізнесу. Основними гравцями в бізнес-фінансуванні є банки, які приєдналися до програми «Доступні кредити 5-7-9%». Проте вони здебільшого кредитують середні та великі підприємства, а мікро- та малий бізнес залишаються поза увагою. Крім того, державна програма «Власна справа», яка підтримує мікро- та малий бізнес шляхом надання фінансових грантів підприємцям, має обмежені масштаби.

Малий бізнес потребує фінансування для закупівлі товарів, ремонту обладнання та реагування на валютні коливання. Небанківські установи потенційно можуть запропонувати більш швидкий і гнучкий доступ до обігового капіталу порівняно з процедурами фінансування комерційних банків. Проте ринок небанківського фінансування в Україні лише формується. Попит на ефективні рішення зростає, але внутрішній ринок не готовий запропонувати багато фінансових інструментів.

Одним із перспективних рішень є факторинг. «Факторинг – потужний фінансовий механізм для швидкого отримання обігових коштів і зменшення касових розривів», – зазначає Ростислав Дюк, голова Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (UAFIC). Проте в Україні факторинг досі недорозвинений. У країнах Європи він займає значну частку ринку фінансування бізнесу. Наприклад, у Польщі на факторинг припадає до 15% ВВП, тоді як в Україні – лише 0,18% ВВП. Український ринок перебуває у фазі трансформації. Традиційні банки намагаються впоратися з новими викликами, що постають перед банківським сектором, що створює можливості для зростання мікрофінансових компаній і розвитку альтернативних фінансових інструментів.

eDilo – новий інструмент для бізнесу

«Початок повномасштабної війни став переломним моментом для багатьох бізнесів, – зазначає Віктор Вільчинський, директор з розвитку компанії Activitis. – Ми помітили, що українські підприємства, попри труднощі, залишалися лояльними до партнерів, які надавали підтримку і гнучкі умови співпраці. Бізнес – це не лише фінанси, а й довіра між партнерами. Ця ідея стала основою для нашої нової послуги – сервісу B2B BNPL, що пропонує альтернативу банківським кредитам і традиційному торговому факторингу».

Сервіс eDilo дає змогу бізнесам купувати необхідні товари та послуги без посередників з можливістю оплати частинами. Така гнучкість є особливо вигідною для компаній, які потребують інвестицій в обладнання чи інфраструктуру, зберігаючи обігові кошти для стратегічних інвестицій. Наприклад, кафе можуть тепер придбавати генератори у розстрочку, забезпечуючи стабільну роботу під час блекаутів.

eDilo функціонує онлайн, дозволяючи обом сторонам, продавцю товарів/послуг і покупцю товарів/послуг, реєструватися та отримувати доступ до особистих кабінетів з усією необхідною інформацією – графіками платежів, нагадуваннями та умовами договорів. Усі угоди укладаються в цифровому форматі. Продавці можуть укладати факторингові договори, отримуючи швидкі платежі без тривалих затримок, а покупці отримують товари одразу, сплачуючи поступово.

Сервіс робить фінансові відносини між компаніями прозорішими та ефективнішими. Усуваючи необхідність звернень до банків та застав, він економить цінний час і ресурси бізнесу. Такий підхід зберігає ліквідність, даючи змогу компаніям інвестувати у свій розвиток без вилучення всіх коштів. Це win-win стратегія: продавці отримують нові замовлення, а покупці – доступ до ресурсів на вигідних умовах.

«Ми робимо акцент на цифровізації процесів, – підкреслює Віктор Вільчинський. – Завдяки технологіям, зокрема цифровим підписам, ми створили платформу, що об’єднує продавців і покупців у віртуальному просторі. Ретельний відбір партнерів дає змогу забезпечити високу якість сервісу eDilo та довгострокову співпрацю».

Ефективний інструмент для бізнесу та партнерів

У сучасному бізнес-середовищі України сервіс eDilo здобуває популярність як важливий інструмент для бізнесів усіх розмірів. Зараз близько 70% використання сервісу В2В-розстрочки припадає на підприємства-партнерів, а решта 30% – на активних клієнтів (покупців).

«Ми почали із шести велосипедів і гаража, тобто з мінімальними ресурсами, як і більшість малих бізнесів», – згадує Олексій Кушка, власник Veliki.ua. Перша інвестиція у майбутню компанію з оренди велосипедів становила $600, яку було витрачено на придбання нових велосипедів та аксесуарів (багажників, шоломів, дитячого крісла). Згодом бізнес виріс, зʼявилися нові клієнти. Одними з них стали підприємці з Буковелю, яким терміново знадобилися електровелосипеди. Проте одразу інвестувати $5000 у нову техніку було непросто. «Вони звернулися до нас із запитом, а ми порадили скористатися сервісом eDilo для розстрочки, – пояснює пан Кушка. – За два дні ми узгодили всі документи, клієнти підписали договір цифровим підписом, і вже влітку велосипеди працювали на курорті». Зараз компанія також продає генератори, інвертори та сонячні панелі. Це енергозберігаюче обладнання є дуже актуальним для ОСББ, оскільки рахунки за електроенергію зростають, але вони не можуть швидко оплатити покупку – треба довго чекати, поки жильці проголосують і зберуть гроші. Проте завдяки eDilo можна прискорити ці процеси й допомогти людям швидше задовольняти свої потреби.

«Ми прагнемо розвивати бізнес далі й бачимо великий потенціал у співпраці з eDilo», – ділиться планами Олексій Кушка.

Співпраця з eDilo також відкрила нові можливості для ще одного українського бізнесу. «Наша історія демонструє, як професійні знання можуть перерости в успішний бізнес, – говорить Олександр Погуляйко, генеральний директор ТОВ «Київський ваговий завод». – Ми починали з монтажу ваг і стали лідерами ринку вагового обладнання в Україні. Проте клієнти нашої компанії, зокрема фермери, не завжди можуть оплатити замовлення наперед, оскільки отримують прибуток лише після збору врожаю. На допомогу приходить eDilo, що дає змогу фермерам оплачувати майно, яке вони купують, частинами». «Політична нестабільність змушує клієнтів обережно ставитися до фінансів, зменшуючи попит на кредитування, – додає пан Погуляйко. – Але ми маємо численні замовлення, реалізацію яких перенесли на весну 2025 року. Я впевнений, що ринок відновиться, і eDilo допоможе клієнтам повернутися до реалізації відкладених проєктів».

Підтримка від USAID і стратегія на майбутнє

Для подальшого розвитку сервісу eDilo фінансова компанія Activitis долучилася до програми співфінансування Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» (IBR). Це партнерство дало змогу eDilo надати вигідніші умови фінансування для малого та середнього бізнесу. Компанії-продавці отримують переваги від користування факторинговими послугами за вигідною ціною, оскільки програма співфінансування Проєкту IBR та Activitis частково компенсує комісію за ці послуги. А компанії-покупці можуть отримати кешбек до 12%, зокрема 2% – за вчасні платежі, 5% – за найм нових працівників і додаткові 5% – за умови, що власницею бізнесу є жінка.

Рафаель Джабба керівник Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» «USAID традиційно підтримує підприємців, які створюють нові робочі місця, та особливо тих, хто забезпечує активне залучення жінок у бізнес. Програма IBR також спрямована на збільшення доступу до капіталу для мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), розвиток нових фінансових продуктів і стимулювання продажів у цьому сегменті. Програма eDilo дає змогу продавцям отримувати фінансування за зниженою ціною майже миттєво, а покупцям – придбавати товари у розстрочку. Окрім того, якщо покупці сплачують за графіком, вони можуть отримати додатковий кешбек у розмірі до 12% від суми контракту. За допомогою програми eDilo B2B Factoring ми плануємо залучити близько $9 млн для підтримки 450 ММСП, серед яких щонайменше 25% – підприємства, що належать жінкам. Це не лише фінансова підтримка, але й важливий крок до стабілізації та зростання української економіки». Читати більше Згорнути

Сервіс також забезпечує найвищий рівень захисту даних, що спрощує його масштабування на міжнародному рівні. Відповідаючи світовим трендам вбудованого фінансування (embedded finance), він покращує клієнтський досвід, обʼєднуючи різні фінансові можливості, що позиціонує його як потужне перспективне рішення для конкурентного зростання.

«Основна перевага eDilo – унікальність, – підкреслює Ростислав Дюк. – Важливо не лише бути першим, а й забезпечувати ефективну роботу, а вже завершені угоди довели ефективність eDilo. Це відкриває нові горизонти для українського бізнесу, надаючи підприємцям необхідні інструменти для зростання й адаптації в сучасному економічному ландшафті. eDilo – це більше, ніж сервіс, це стратегічний інструмент, який сприяє сталому зростанню та підтримує бізнес у нових ринкових реаліях».