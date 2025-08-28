Формула відповідальної косметології: кейс WeMed  

У розпал повномасштабної війни Катерина Пацановська ухвалила рішення, яке здивувало її міжнародних партнерів: замість безпечної Європи вона обрала Україну та заснувала WeMed – компанію, що сьогодні ексклюзивно представляє п’ять міжнародних брендів естетичної медицини та професійної косметології

За три роки WeMed виросла у впізнаваного гравця ринку, сформувала навколо себе професійну спільноту лікарів-косметологів і взяла курс на формування нової етики косметології. У фокусі компанії, крім якісних продуктів і сучасних формул, – відповідальна комунікація, освітні проєкти й підтримка професіоналів в умовах війни. Розповідаємо історію бізнесу, що виріс із особистого вибору й трансформувався у потужну місію.

Усвідомлене повернення: як починалася WeMed

Напередодні повномасштабної війни Катерина Пацановська готувала відкриття представництва іспанського бренду естетичної медицини в Україні. Бюджети були затверджені, команда майже сформована, а 24 лютого 2022 року в Україну прибула перша партія товару.

Замість евакуації Катерина координувала логістику, розмитнення та розміщувала продукцію у власній квартирі. «Того дня всі навколо рятували сім’ї, а я телефонувала брокерам і складала коробки з препаратами вдома, – згадує вона. – Було не до паніки».

Зрештою Катерина все ж виїхала – спочатку до Польщі, а потім, на запрошення партнерів, до Іспанії, де працювала в тій самій компанії, представництво якої планувала відкрити в Україні, але вже з фокусом на британський та американський ринки.

Проте за пів року відчула, що хоче повернутися на батьківщину.

Європа – це не мій ритм і не мій менталітет. Я завжди любила Україну, а коли пожила в іншому середовищі, зрозуміла це ще глибше. Я не знала, як саме повернусь і що робитиму, але точно знала: додому. Катерина Пацановська засновниця WeMed

Повернення викликало подив у партнерів. Ідея продовжити проєкт в Україні у форматі представництва вже не здавалася реалістичною. Тоді Катерина запропонувала альтернативу: взяти дистрибуцію бренду на себе.

«Це здавалося партнерам ще більшою авантюрою, ніж моє повернення, – сміється вона. – Але я знала, що ринок України має потенціал». На момент повернення не було ані офісу, ані складу, ані команди. Лишалася тільки партія товару та віра у власну ідею.

Катерина Пацановська, засновниця WeMed

Бізнес-модель формувалася буквально в дорозі – під час тижневого євротуру з Іспанії до Києва. А перший навчальний захід для косметологів WeMed організувала вже 30 серпня 2022 року. «Я від початку розуміла: якщо беру бренд, то беру й відповідальність. Навіть якщо в країні війна, якість, сервіс і прозорість мають бути на рівні. Для мене це не про бізнес, а про принципи», – підсумовує засновниця компанії.

Стратегія зростання в нових реаліях

За три роки, в умовах повномасштабної війни, WeMed пройшла шлях активного та впевненого зростання. «Ми не чекали стабільності, щоб почати. Ми створювали її самі, крок за кроком», – пояснює Катерина Пацановська.

Наразі в ексклюзивній дистрибуції компанії чотири бренди з Європи (SKIN TECH PHARMA GROUP, Sensilis, Elementre, Mansard) та один із Канади (Revanesse). Це бренди професійної косметики та ін’єкційної естетичної медицини. Усі продукти мають українську реєстрацію та сертифікацію, кажуть у компанії. Основний фокус – на сучасні формули, доказовість, інноваційні інгредієнти й контроль якості.

Нові бренди WeMed знаходить на міжнародних конгресах. Після першого знайомства з виробником команда проводить глибоке вивчення: аналіз клінічних досліджень, збір відгуків лікарів з усього світу, тестування продукції, вивчення виробничих протоколів. Цей підхід дає змогу вибудовувати довіру до бренду ще до його виходу на український ринок.

Паралельно компанія працює над формуванням власної клієнтської бази. Стратегія базується на глибокій взаємодії з лікарями. Регулярні освітні проєкти, стажування, персоналізовані комунікації та гнучка підтримка формують фундамент довіри. «Ми пропонуємо не просто продукт, а професійне, сервісне, живе середовище. Лікарі залишаються тоді, коли відчувають, що за брендом стоять люди, яким справді не байдуже», – розповідає засновниця WeMed.

Компанія щомісяця проводить чотири–шість освітніх заходів по Україні, організовує стажування за кордоном, відкрила власну школу косметології. Також WeMed регулярно забезпечує доступ лікарів до міжнародних конгресів. Ця стратегія вже дала результати. За три роки WeMed зросла на 413% за обсягами реалізації, а в 2024-му річний обіг компанії склав понад 99 млн грн. Ключовими драйверами стали сервіс, освітня підтримка, надійність брендів і чіткий фокус на професійну аудиторію.

Як WeMed формує нову етику косметології

Формування професійної спільноти лікарів-косметологів навколо дистрибуційного бізнесу стало джерелом енергії для ринку.

Я бачила, як лікарі, які залишилися в Україні, потребують не тільки продуктів, а впевненості, взаємодії, підтримки. Тому ми почали з навчання й роботи з людьми, які хотіли рухатися далі. Катерина Пацановська Засновниця WeMed

З перших місяців роботи WeMed включила навчання й обмін досвідом до своєї бізнес-моделі. Це посилило лояльність і дало змогу впливати на якість послуг на ринку. Лікарі регулярно проходять освітні програми, відвідують стажування в Україні, Європі та Канаді, вивчають нові протоколи, анатомічні техніки і технології брендів безпосередньо на виробництві. «Ми не розглядаємо навчання як інструмент продажу. Це основа професії. І якщо ми можемо впливати на рівень знань і стандарт роботи лікаря, ми це робимо», – пояснює Катерина.

Так само усвідомлено компанія підходить до формування портфеля брендів. WeMed працює лише з виробниками, які можуть підтвердити ефективність своїх продуктів клінічними дослідженнями, мають контроль якості на всіх етапах і дотримуються етичних норм у виробництві.

«Коли на упаковці обіцяють «-20% зморшок», для мене важливо мати підтвердження дослідженнями. Без доказів бренд не потрапляє в наш портфель. Чесність – ключовий принцип», – наголошує засновниця WeMed.

Такий підхід змінює саму культуру косметології. Ще п’ять–сім років тому ринок був перенасичений гіперкорекціями, натомість сьогодні компанія WeMed просуває натуральність, мікродозинг і усвідомлений підбір процедур. «Ми вже відійшли від pillow-face. Пацієнти хочуть виглядати краще, але природно. А лікарі готові відмовити, якщо процедура може зашкодити. Це новий рівень етики», – каже Катерина.

Через професійну спільноту, освітні формати і принциповий відбір брендів WeMed поступово задає нову планку для всієї індустрії – вже як провайдер якісної, відповідальної косметології.

Чоловіча косметологія перестала бути табу

Один із найцікавіших трендів естетичної медицини останніх років – зростання попиту на чоловічу косметологію. Те, що донедавна вважалося нетиповим, сьогодні стає частиною повсякденної турботи про себе. Це потребує окремого підходу й у комунікації, й у продуктових рішеннях.

«Чоловіки хочуть результату, але без слідів втручання. Їм важливо виглядати краще, зберігаючи маскулінність і не змінюючи обличчя», – пояснює Катерина.

Серед найбільш затребуваних процедур – ботулінотерапія, біоревіталізація, мікрокорекція нижньої третини обличчя, підкреслення підборіддя та вилиць. Для чоловіків важливо, щоб усі процедури виконувалися в природній манері, з мінімальним набряком і без реабілітації. Водночас чоловіча аудиторія стає все більш відкритою до щоденного догляду: гелі для вмивання, зволожувальні засоби, SPF, креми після гоління.

Бренди у портфелі WeMed реагують на ці зміни. Наприклад, Revanesse пропонує філери, що не провокують набряки. Філер Shape ідеально підходить для чоловіків завдяки чіткому, але стриманому ефекту. Sensilis має лінійку з охолоджувальним кремом після гоління, який знижує температуру шкіри на 5°C, з урахуванням потреб чутливої чоловічої шкіри. «У Revanesse 50% кейсів до і після – чоловіки. Це не виняток, а позиція: показувати, що чоловіча косметологія – це нормально», – підкреслює Катерина.

У комунікації WeMed робить ставку на стриманість, чіткість і раціональність. Фокус на результаті, функціональності, довірі до лікаря, без зайвої емоційності. Більшість чоловіків звертаються за рекомендацією дружини або знайомого косметолога, й надзвичайно важливо, щоб перший досвід був якісним – тоді клієнт залишиться надовго.

Кілька років тому косметологія асоціювалася переважно з жіночою аудиторією. Справжній прорив, за спостереженнями Катерини, стався у 2023 році, коли чоловіки перестали соромитися цієї теми. Зʼявилися запити і приклади як серед пацієнтів, так і серед лікарів.