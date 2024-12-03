Google як драйвер змін: підтримка українських бізнесів, розвиток професійних навичок та освітні ініціативи

Освіта і технології стають ключами до адаптації в кризові часи. Для України, яка протистоїть російській агресії, підтримка партнерів, як-от Google, є надзвичайно важливою. Google допомагає долати виклики війни через безкоштовні освітні програми, підтримку бізнесу, фінансування стартапів і розвиток ключових навичок. Серед пріоритетів – цифрова грамотність, інтеграція ШІ, кібербезпека та підтримка стартап-екосистеми. Керівниця відділу маркетингу B&R Google Україна Наталія Волкова розповідає, як компанія адаптує свої ініціативи до українського ринку та сприяє розвитку професійних навичок, зокрема у сфері штучного інтелекту

Ініціативи Google для підтримки українських бізнесів та професіоналів у кризовий час

Google активно підтримує українців, забезпечуючи доступ до цифрових знань через безкоштовні освітні програми. Під час війни компанія запустила десятки онлайн-курсів. Зокрема, це навчання зі штучного інтелекту, як-от «Основи АІ» та «ШІ для продуктивності». Для технічних спеціалістів створено програми «Розвивайте кар’єру з Google Cloud» і ML Bootcamp.

Окрім цього, Google пропонує поглиблені сертифікаційні програми для тих, хто хоче розвинути кар’єру або змінити сферу діяльності. Наша компанія надала 7500 стипендій для безкоштовного отримання професійних сертифікатів Google на Coursera. У 2022 році Google.org виділив $2 млн для розвитку платформи «Дія.Освіта», щоб допомогти навчити ще більшу кількість людей.

Щоб сприяти економічному розвитку, для бізнесу ми запустили програми «Зростайте з Google», «Знаходьте нових клієнтів за кордоном» та «Основи кібербезпеки для бізнесу».

Окрему увагу приділено підтримці стартапів. У 2022 році компанія Google створила фонд на $5 млн для фінансової допомоги українським стартапам без залучення капіталу. Цього року було додано ще $10 млн для нових грантів, кожен з яких забезпечує до $100 000 бездольового фінансування, а також менторську та продуктову підтримку.

Хочу підкреслити, що Україна стала єдиною країною, для якої Google створив локальну версію освітнього хабу «Google Знання», демонструючи свою відданість у ці складні часи. На цьому хабі зібрані доступні програми, курси та інструменти для роботи, школи і повсякденного життя.

Зображення: освітній хаб «Google Знання»

Ми продуктивно співпрацюємо з бізнесами і державними установами. Наприклад, для освітніх програм ми працюємо з великою кількістю українських компаній та експертів для створення релевантного контенту з локальними прикладами, що дуже цінується користувачами.

Також ми в Google вдячні міністерствам та державним установам, які нас підтримують. Серед них: Міністерство цифрової трансформації, «Дія.Бізнес», «Дія.Освіта», Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Міністерство економіки та інші. За напрямком для освітян – це Міністерство освіти і науки, за напрямками, пов’язаними з просуванням та збереженням української культури, – Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Ми щиро вдячні всім нашим партнерам, всім, хто нас підтримує.

Курси зі штучного інтелекту від Google та їх адаптація до різних потреб і напрямків

Ми хочемо зробити штучний інтелект (ШІ) корисним для всіх, щоб покращити життя якомога більшої кількості людей. Для цього ми активно розвиваємо напрямок штучного інтелекту і запускаємо освітні програми, які є безкоштовними, доступними онлайн і орієнтованими на практичні знання відповідно до потреб різних аудиторій.

Курс «Основи AI» став відповіддю на запит українців опановувати генеративний ШІ на початку 2023 року. Цей курс розповідає, що таке штучний інтелект і як його можна використовувати в різних сферах.

У 2024 році українці почали використовувати ШІ частіше і ширше, що спонукало нас запустити новий курс «ШІ для продуктивності». Це практичний курс, який навчить використовувати штучний інтелект у професійній діяльності та особистому житті. Він допоможе ефективніше вирішувати повсякденні завдання, звільнити час для стратегічних питань. Курс не просто дає теоретичне знання ШІ, а також навчає на реальних прикладах та кейсах використовувати ШІ.

Зображення: сайт програми «ШІ для продуктивності»

Зростання кіберзагроз робить захист даних критично важливим для бізнесу, тому ми провели програму «Основи кібербезпеки для бізнесу», яка навчає підприємців та технічних спеціалістів практичним навичкам захисту бізнесу від кіберзагроз, у тому числі з використанням ШІ.

Серед різноманіття освітніх ініціатив зі штучного інтелекту легко заплутатися. Тому ми створили Платформу з безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту. На платформі кожен користувач, незалежно від рівня обізнаності, може знайти корисну інформацію в одній із трьох частин: ШІ для кожного, ШІ для розробників та ШІ для освітян.

Штучний інтелект відкриває нові можливості для розвитку економіки та створення нових робочих місць, тому Google прагне допомогти кожному адаптуватися до цієї нової реальності та використати ці переваги ШІ. Загалом на різних програмах зі штучного інтелекту за останні роки ми навчили вже понад 100 000 українців.

Результати компаній-учасників фонду для стартапів і підтримка Google у використанні ШІ

У 2022 році Google створив Фонд підтримки для стартапів в Україні, який надав 58 одержувачам $5 млн у вигляді грантів без залучення капіталу. Ці стартапи, попри всі труднощі під час війни, досягли значних успіхів: залучили $15,8 млн додаткових інвестицій, подвоїли свої доходи та створили нові робочі місця.

Якщо говорити про другий фонд на суму $10 млн, оголошений цього року, поки що було обрано дві групи отримувачів фінансування. Ці стартапи не лише створюють нові робочі місця, а й використовують ШІ для вирішення викликів під час війни. Cеред цих стартапів: Ailand Systems – створює розумні автономні дрони для виявлення мін. Elomia Health – розробляє чат-бот на основі ШІ, що надає доступну підтримку для психологічного здоровʼя. Osavul – платформа на основі ШІ для аналізу інформаційних загроз, яка дає змогу користувачам виявляти та аналізувати ворожі дії, такі як дезінформація та скоординовані атаки.

Зображення: фото з блог-посту Google щодо одержувачів фінансування від Фонду підтримки Google для стартапів в Україні

Інструменти Google для українських стартапів у сфері ШІ

Українські стартапи в сфері ШІ можуть розглянути такі інструменти та можливості від Google:

Google AI Studio – інструмент для створення прототипів та налаштування генеративних моделей ШІ. Простий у використанні, з доступом до API.

– інструмент для створення прототипів та налаштування генеративних моделей ШІ. Простий у використанні, з доступом до API. Google Cloud Platform – надає послуги обчислень, зберігання даних, мереж та аналітики для розробки ШІ-застосунків. Включає доступ до тензорних процесорів.

– надає послуги обчислень, зберігання даних, мереж та аналітики для розробки ШІ-застосунків. Включає доступ до тензорних процесорів. Vertex AI (частина Google Cloud Platform) – платформа машинного навчання для швидкого створення, розгортання та масштабування моделей ШІ.

– платформа машинного навчання для швидкого створення, розгортання та масштабування моделей ШІ. Google for Startups Cloud Program – програма, що надає доступ до експертів, тренінгів та хмарних кредитів.

Щоб дізнатися більше про ці інструменти, можна переглянути записи відео з програм «Startup School: Gen AI» англійською мовою чи «Розвивайте кар’єру з Google Cloud» українською.

Кейси трансформації завдяки програмам Google

Ми радіємо кожній історії успіху учасників наших програм, і їх дійсно багато, але зосередимось на кількох прикладах:

Завдяки курсу ML Bootсamp Сергій, батько дитини зі складним діагнозом, опанував практичні навички машинного навчання. Це надихнуло його на створення програми, яка допоможе дітям із комплексними порушеннями розвитку спілкуватися зі світом.

Учасники курсу «Основи AI» у формах зворотнього звʼязку висловили своє захоплення від першого досвіду використання штучного інтелекту. Вони відзначили зростання ефективності своєї роботи та команди в цілому, а також можливість встигати значно більше, незважаючи на обмеження воєнного часу, такі як обстріли та відключення світла.

Програма «Розвивайте карʼєру з Google Cloud» дала Богдану потрібні знання та навички по Google Cloud для покращення цифровізації лікарні в Одесі. Зараз у лікарні вже працюють електронні направлення, картки і чат-бот.

Курс «Основи кібербезпеки для бізнесу» допоміг Владиславу, який працює у групі приватних охоронних компаній, – надав імпульс для розвитку компанії та команди з кібербезпеки. Навчання допомогло зрозуміти, що саме потрібно для кібербезпеки компанії та як це реалізувати.

Завдяки підтримці програми Google for Startups Ukraine Support Fund компанія Zeely, допомогла понад 8000 українських підприємців запустити онлайн-продажі та збільшити прибуток. Zeely використовує штучний інтелект, що дає можливість власникам бізнесу легко створювати інтернет-магазин на смартфонах та проводити ефективні маркетингові кампанії.

Такі історії надихають і допомагають нам продовжувати створювати нові корисні курси.

Підтримка Google залишається незмінною у прагненні допомогти українцям не лише вистояти, але й розвиватися в цей складний час. Компанія продовжує адаптувати свої освітні програми та інструменти під актуальні потреби українського ринку, особливо в контексті цифрової трансформації та розвитку штучного інтелекту. Читати більше Згорнути

Ми в Google віримо в потенціал України та її людей. Завдяки комплексному підходу – від освітніх ініціатив до фінансування стартапів – Google допомагає створювати фундамент для відновлення та зростання української економіки. Успішні історії учасників програм демонструють, що навіть у найскладніші часи можливо досягати значних результатів.

Інвестуючи в розвиток цифрових навичок та підтримуючи інноваційні проєкти, Google разом з українськими партнерами будує міст у майбутнє, де технології служать інструментом для створення кращих можливостей та позитивних змін у суспільстві.