INSORTEX: як технології компанії зробили українську ягоду дорожчою для світу 

Ягідний бізнес в Україні перетворюється з нішевого напряму на один із драйверів агроекспорту – і ця динаміка вписується у світовий тренд. Згідно з дослідженням WiseGuy Reports, глобальний ринок заморожених ягід у 2023 році оцінювався у $16,17 млрд і до 2032-го може зрости до $25,5 млрд при середньорічному зростанні ~5,2%. Для українських фермерів із ділянками до 10 га ягоди – оптимальна культура: вони дають у два-три рази вищу маржинальність, ніж зернові

Довгий час розвиток стримувала якість сировини: без післязбиральної обробки до 40% врожаю продавалося за зниженими цінами. Але у 2024-му Україна вперше стала світовим лідером за чистим експортом замороженої малини. Важливу роль у цьому відіграла компанія INSORTEX, яка розробила високоефективне обладнання для очищення, калібрування та інспекції ягід. Її технології очистки та сортування вплинули на підвищення експортної ціни на українську ягоду, зазначають у компанії. Як INSORTEX трансформує ягідний бізнес?

Інновації для ягідної індустрії

INSORTEX вийшла на ринок у 2019 році як виробник обладнання для різних галузей промисловості. Переломним став грудень того самого року: компанія «Оріль-Еко» замовила розробку лінії для миття й очищення суниці садової від піску. Європейські аналоги не підходили для української ягоди – їхні щітки були надто жорсткі й пошкоджували плоди, а вартість залишалася надмірною.

У тісній співпраці з клієнтом INSORTEX створила щіткову мийку, яка ідеально очищала ягоду без пошкоджень. Результат відкрив нові ринки для «Оріль-Еко» і суттєво підвищив ціну продукції. А далі запустився ефект «сарафанного радіо»: фермери почали рекомендувати обладнання один одному.

Щіткова мийка для ягід і грибів INSORTEX

Зростання попиту на українську малину стало додатковим імпульсом. З 2021 року в INSORTEX побачили можливість підняти конкурентоспроможність фермерів на світовому ринку завдяки сучасним технологіям сортування й обробки ягід. Синергія виробників і розробників дала результат – торік Україна вийшла в лідери експорту замороженої малини.

«Ми швидко зрозуміли: таке обладнання потрібне кожному виробнику ягід. Проаналізували ринок і побачили величезний потенціал України. Сьогодні попит зростає настільки, що ми ледве встигаємо його задовольнити. Країна активно розвивається в цьому сегменті, а наші продажі щороку подвоюються», – каже засновник INSORTEX Далєр Саідов.

Далєр Саідов, засновник компанії INSORTEX

Сьогодні його компанія забезпечує фермерів не лише обладнанням, а й експертизою, сприяє отриманню грантів і сертифікації клієнтів відповідно до стандартів харчового виробництва. У межах проєкту INSORTEX «Агророзвиток» проходять безкоштовні онлайн-консультації від провідних агрономів та досвідчених підприємців, щоб допомогти фермерам оптимізувати бізнес-процеси, підвищити продуктивність і якість продукції.

Рішення INSORTEX: як вони працюють

За кілька років INSORTEX створила комплексні рішення, які перетворюють свіжозібрані ягоди на продукцію з високою доданою вартістю. У портфелі компанії понад 40 типів обладнання – від видалення листя до фасування готового продукту.

Їхні лінії включають вібровіялки для очищення, сепаратори плодоніжок, інспекційні конвеєри, шнекові транспортери, дробарки, перекидачі контейнерів, мийки ящиків, автоматичні калібратори, металодетектори, фотосепаратори, фасувальні апарати тощо. Навіть базова комплектація дає підприємствам відчутний приріст якості.

INSORTEX – технологічний акселератор ягідної індустрії України

INSORTEX працює з усіма основними ягодами на ринку України: малиною, чорницею, бузиною, обліпихою, смородиною, журавлиною, суницею та полуницею. Особливий попит – на обладнання для малини, оскільки якість продукції безпосередньо залежить від калібрування та сортування. Вібросито сортує ягоду за розміром, відокремлюючи великі та цілі плоди, які мають вищу ринкову вартість. Відокремлений дрібний матеріал (гриз) підприємці також продають для виробництва морозива, йогуртів, джемів і соків.

Розвиток ринку малини і розширення її експорту безпосередньо пов’язані з впровадженням обладнання INSORTEX, підкреслюють у компанії.

У 2020 році у нас був лише один клієнт, сьогодні – понад 150, здебільшого в Рівненській, Тернопільській, Волинській та Львівській областях. Далєр Саідов Засновник компанії INSORTEX

Компанія пропонує індивідуальні рішення під кожен тип ягід і виробництво. Для бузини INSORTEX розробила автоматизовану лінію, що мінімізує потребу в робочих руках. «Ми півтора місяця щоденно працювали на виробництві, щоб за короткий термін створити лінію, яку обслуговують лише двоє працівників, на відміну від польських аналогів, де працюють 15», – ділиться Саідов.

INSORTEX – гравець не лише в Україні, а й на міжнародних ринках. Близько 10–15% клієнтів – іноземці, зокрема з Молдови, Литви, Латвії, Польщі, Франції, Болгарії, Грузії. «Маємо в роботі багато міжнародних проєктів, здебільшого унікальних і складних», – додає Саідов.

Економічний ефект від інвестицій в INSORTEX вражає. Базова лінія обладнання вартістю 300 000–650 000 грн дозволяє збільшити вартість продукції в два-три рази, за даними компанії. Інвестиції окупаються досить швидко: деякі виробники відбивають витрати за два місяці, інші – за рік-два.

Доступність обладнання зростає завдяки державним грантам, які активно використовують клієнти INSORTEX. Це відкриває двері новим підприємцям і ветеранському бізнесу, надаючи ключ до зростання і виходу на глобальні ринки.

Клієнти INSORTEX: від модернізації до експорту

Олег Матвійчук, співвласник цеху «Сімейна ягода», що спеціалізується на малині та смородині, дізнався про компанію INSORTEX у 2022 році. Порівнявши її обладнання з імпортним, він відзначив вищу якість при вартості на €5000–10 000 нижчій.

Першим придбанням став калібрувальний стіл, нині на підприємстві працює понад 10 одиниць техніки INSORTEX. Це дало змогу значно підвищити якість продукції та вийти на ключові міжнародні ринки – Канаду, США, Німеччину, Італію, Туреччину.

Інвестиції окупилися швидко: «За сприятливих умов обладнання може відбитися вже за сезон», – підкреслює Матвійчук. Він планує подальше масштабування виробництва, зокрема купівлю металодетектора та додаткових калібрувальних й інспекційних столів, щоб відповідати зростаючим вимогам ринку.

Ще один приклад – львівська компанія «Ярофрут», один із найбільших українських експортерів ягід. «У 2024 році наша виручка зросла до 1 млрд грн, передусім завдяки зростанню цін на малину до €4/кг. Для обробки продукції використовують дробарку, вібросито, віялку INSORTEX», – кажуть у компанії.

Підприємство «Рокитне Беррі» з Рівненщини спеціалізується на переробці дикорослих і культивованих ягід. «Наразі виробництво оснащене віброситами, барботажною мийкою, шнековим транспортером, грицовником та інспекційними конвеєрами INSORTEX, – розповідає представник компанії. – Завдяки цьому ми підвищили якість та ефективність виробництва і тепер експортуємо до країн ЄС».

Компанія INSORTEX допомагає розширювати ягідний бізнес не лише в Україні, але й за її межами. Приклад тому – співпраця з компанією GȚ «Costețchi Valentin Mihail» з Молдови. Підприємство розвиває ягідний кластер повного виробничо-комерційного циклу.

Як розповідає співзасновник GȚ «Costețchi Valentin Mihail» Ігор Ткач, про обладнання INSORTEX він дізнався на виставці. Згодом в компанії вирішили придбати повний комплект українського обладнання для сортування та переробки ягід з пʼяти компонентів. Головними аргументами на користь INSORTEX стали висока якість і конкурентна ціна.

Після встановлення обладнання підприємство розширило коло покупців на європейському ринку та суттєво наростило обсяги, експортувавши вже близько 150 т заморожених ягід. Інвестиції в обладнання окупилися швидко – за словами Ігоря Ткача, за один сезон.

«INSORTEX допомагає нам у здійсненні цих планів. Ми відчули з їхнього боку повну залученість у наші потреби та побажання. Керівництво і весь колектив – чудові люди, і ми дуже вдячні їм за відповідальність, розуміння та людяність. Попри непрості події та режим роботи, вони зробили для нас усе можливе, були з нами в постійному контакті і доставили наше замовлення в обумовлений термін», – підкреслює Ігор Ткач.

Не тільки ягоди

Хоча INSORTEX здобула визнання завдяки рішенням для ягід, її розробки також застосовуються в інших галузях. Серед клієнтів компанії – м’ясопереробні та хлібні підприємства, молочні й сироварні заводи, олійні комбінати, агрохолдинги, сміттєсортувальні підприємства, ресторанні та готельні комплекси.

У 2024 році одним із найцікавіших проєктів INSORTEX стало створення спеціального обладнання для очищення опалого листя для українського стартапу Reliefpaper. Компанія розробила унікальну технологію виробництва екологічного паперу з листя. Розроблене згідно з технологічним завданням замовника, обладнання INSORTEX наразі успішно застосовується у Франції – там воно очищує листя, зібране на вулицях Парижа. Після очищення листя подрібнюють і перетворюють на екологічний папір, який є альтернативою традиційним матеріалам.

За даними компанії, цьогоріч INSORTEX вразила ринок низкою інноваційних проєктів у різних галузях: конвеєром із металошукачем і автоматичним відбракуванням для Roshen, розливною машиною для ТМ «Королівський смак», лінією сортування побутових відходів для Києва, сушильним столом для гарбузового насіння для одного з найбільших агрохолдингів України LNZ Group та унікальними купелями для готельного комплексу в Буковелі. Цей спектр рішень демонструє гнучкість і практичність INSORTEX у створенні ефективних технологій для різних галузей.