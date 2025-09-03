Кава під ключ: як Fastkava збудувала мережу з кількох тисяч точок і стала партнером «Нової пошти»

Культура споживання кави змінюється разом із ритмом міста. Сьогодні кавові автомати самообслуговування стали звичною частиною інфраструктури: вони поєднують швидкість і якість для клієнтів та відкривають нові можливості для бізнесу. Цей ринок стрімко зростає, формуючи цілу екосистему навколо кави «на ходу» й залучаючи як досвідчених інвесторів, так і підприємців-початківців

Вже п’ять років цю модель успішно розвиває Fastkava. Компанія пропонує франшизу кав’ярень самообслуговування з прибутком від 14 000 грн на місяць і щотижня відкриває близько десяти нових точок для своїх партнерів. У чому секрет зростання? Про це – в матеріалі Forbes BrandVoice.

Швидко, якісно і під ключ

Компанія Fastkava з’явилася на українському ринку у 2020 році як втілення підприємницької амбіції трьох співзасновників: Олега Кучерявенка, Андрія Волкова і Володимира Вишнякова.

Компанія одразу почала стрімко розвиватися і сьогодні має понад 800 партнерів і 1500 діючих кавових локацій по Україні, а також офіси у Польщі та Німеччині, що працюють на європейський ринок. Секрет успіху у простій бізнес-пропозиції «під ключ», широкій цільовій аудиторії та швидкості роботи, каже В’ячеслав Кривенко, директор Fastkava.

Після повномасштабного вторгнення темпи зросли у кільканадцять разів, зазначає він. Сьогодні лише у Києві працює 120 кав’ярень самообслуговування від Fastkava, а нові відкриваються зі швидкістю 8-10 точок щотижня. У 2025 році компанія отримала нагороду Книги рекордів України за найбільшу кількість проданих точок самообслуговування – за 31 день продали 101 одиницю.

В’ячеслав Кривенко директор Fastkava Війна підштовхнула українців перестати відкладати спроби відкрити бізнес на потім. Багато хто більше не хоче відтерміновувати перші кроки у підприємництві. Кавові точки самообслуговування – це спосіб вберегти кошти від інфляції, інвестувавши у проєкт, який у турбулентні часи приносить пасивний дохід і який можна швидко продати за необхідності. Читати більше Згорнути

В’ячеслав Кривенко, директор Fastkava. Фото Артем Галкін

Компанія зростає завдяки сильній команді та виваженим інвестиціям співзасновників, продовжує Кривенко. Зараз у Fastkava 50 фахівців: юристи, фінансисти, менеджери, логісти, служба підтримки і ремонту. Це професіонали, які прагнуть багато працювати, якісно комунікувати і забезпечувати бездоганний результат.

Розвиток кавового бізнесу у форматі автоматів самообслуговування має низку переваг і для підприємців, і для споживачів, вважає Кривенко. Серед ключових він називає такі:

Доступність та масштабованість. Кавові автомати можна розміщувати майже будь-де – від офісних центрів і університетів до вокзалів, медичних закладів і торгових центрів. Це дозволяє швидко розширювати мережу й охоплювати нову аудиторію. Невеликі операційні витрати. Кавові автомати не потребують оренди великих площ чи найму персоналу, і це підвищує маржинальність бізнесу. Найменша стартова інвестиція в межах співпраці з Fastkava – $3000 на перший внесок за право користуватися обладнанням, $600 – за послугу пошуку вдалої локації та ще $500 – на продукцію і розхідники: стакани, трубочки, серветки, кришки. Автоматизація, контроль та інноваційність. Кавові точки обладнані системами безготівкових платежів, віддаленого моніторингу і аналітики продажів. Партнери можуть у режимі реального часу відстежувати попит, керувати асортиментом, оптимізувати логістику тощо. Зручність для споживачів. Автомати працюють 24/7 і пропонують великий вибір гарячих і холодних напоїв. Кав’ярні самообслуговування Fastkava дають змогу приготувати 50 видів напоїв: як традиційні гарячі кавові, так і молочні коктейлі, капуоранж, рафи та інші.

Гайд співпраці: як стати підприємцем з Fastkava і скільки можна заробити

«Наше головне правило – працювати швидко, якісно і під ключ. Ми оперативно укладаємо договір на оренду обладнання та послугу пошуку локації, узгоджуємо деталі меблевих конструкцій і технічних характеристик, – говорить Кривенко. – Спершу партнер вносить 50% оплати, решта – наприкінці. Fastkava співпрацює з Монобанком, тож партнер може обрати оплату частинами, розділивши $4100 на кілька платежів». Від моменту звернення до початку роботи партнера з кавовою точкою минає від 30 до 60 днів.

В’ячеслав Кривенко директор Fastkava Ми замовляємо кавову машину та виробляємо меблеву конструкцію для стійки, а також постачаємо інгредієнти: молоко, якісну каву різних сортів, сиропи, концентрати, кришки, трубочки. Так партнер не переплачує за логістику і гарантовано отримує якісне забезпечення. Читати більше Згорнути

Фото Артем Галкін

Fastkava може адаптувати дизайн кавових точок на прохання партнера і брендувати їх за його бажанням. Також компанія надає гарантію на обладнання один-два роки і пропонує послугу пасивного контролю кавʼярні самообслуговування – це коштує 3000 грн на місяць.

Представник Fastkava повністю опікується точкою: поповнює запас води, інгредієнтів та розхідників, перевіряє справність систем, наводить лад на стійці. А для тих, хто хоче самостійно організовувати роботу кавової точки, фахівці Fastkava надають кваліфіковані поради.

Кавʼярня самообслуговування Fastkava – це автоматизований бізнес, що працює 24/7, швидко окупається та не потребує великого простору та персоналу. Площа кавової точки – всього 1 кв. м.

До того ж це рішення, яке швидко масштабується і приносить пасивний прибуток, пояснює Кривенко. Чиста дохідність кавових автоматів від Fastkava – 14 000 – 40 000 грн на місяць, а окупність – 10-16 місяців залежно від стартових інвестицій, комплектації, трафіку на локації та сезону. У холодний період року кавові напої більш популярні, тож інтенсивність роботи точок зростає.

В’ячеслав Кривенко, директор Fastkava. Фото Артем Галкін

Fastkava – партнер мереж «Рукавичка», «Нова пошта». При цьому у компанії констатують – найвищу дохідність показують точки у медичних закладах і державних структурах, де іноді перебуває або працює 100-250 людей одночасно.

Партнери Fastkava – це і досвідчені підприємці, і новачки. «Кавовий бізнес – точка входу у підприємництво. Це швидкий, низькоризиковий метод масштабувати вже існуючий бізнес, гарний спосіб зрозуміти, чи потрібно тобі підприємництво, а також дієвий інструмент інвестування вільних коштів», – резюмує Кривенко.