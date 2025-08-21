Кав’ярня самообслуговування як новий формат малого бізнесу: кейс підприємиці з Харкова 

Автоматизовані кав’ярні поступово стають новим форматом малого бізнесу в Україні. Без персоналу, з мінімальними витратами часу, прозорою аналітикою та високим потенціалом доходу – саме так описують їх у компанії V12 Coffee To Go , яка розвиває мережу кав’ярень самообслуговування за франшизою. Сьогодні мережа налічує понад 1500 встановлених автоматизованих точок у більш ніж 90 населених пунктах України.

«У середньому такий бізнес окупається за пів року. А одна з наших партнерок, підприємиця Інна Дроздова з Харкова, заробила 1 073 458 грн чистого прибутку за 2023–2024 роки, працюючи за франшизою V12 Coffee To Go», – розповідає Олександр Лукʼяненко, директор компанії. Як їй це вдалося? Розповідаємо деталі.

Бізнес-модель

Формат кав’ярень V12 – це автономні мобільні станції, здатні приготувати до 250 напоїв без додаткового поповнення інгредієнтів. Усе працює автоматично, керування здійснюється через мобільну IT-платформу, яка дозволяє партнеру бачити статистику в реальному часі: кількість замовлень, витрати, прибуток, технічний стан обладнання.

Підприємиця з Харкова Інна Дроздова відкрила власну автоматизовану кав’ярню формату V12. Від моменту оплати обладнання до його доставки та запуску минуло близько 3–4 тижнів. Стартові інвестиції склали $4305, включно з вартістю кав’ярні та витратами на її встановлення.

Найбільшим викликом на початковому етапі стало освоєння технічних нюансів: налаштування обладнання, усунення перших помилок і вибудова оптимального графіку роботи. Проте вже у перший квартал бізнес окупив вкладення.

Як каже підприємиця, фінансові результати зростали щомісяця:

жовтень 2023 року – 52 180 грн чистого прибутку; листопад – 88 514 грн; грудень – 130 695 грн.

Таким чином, лише за три місяці автоматизована кав’ярня Інни Дроздової вийшла на стабільну прибутковість.

За словами підприємиці, утримати попит допомогла стабільна якість напоїв. Сьогодні кав’ярня в Харкові успішно працює і розвивається, а управління бізнесом займає у власниці не більше двох годин на день.

Фінансова структура автоматизованої кав’ярні

Основні витрати в бізнес-моделі V12 розподіляються наступним чином.

Інгредієнти – 59% Закупівля кави та супутніх продуктів здійснюється безпосередньо у V12 Coffee to go, яка забезпечує партнерів усім необхідним. Кава походить із Бразилії, Ефіопії, Сальвадору та Гондурасу і пропонується у трьох блендах: 100% арабіка, 70/30 та 50/50. Така централізована модель гарантує якість і стабільність постачання. Логістика та обслуговування – 26% Сюди входять витрати на доставку інгредієнтів і води (найчастіше через «Нову пошту»), пальне, а в разі термінових потреб – навіть таксі. Також до цієї категорії входять господарські товари для щоденного обслуговування кав’ярні (бутлі, ручки для них, засоби для прибирання), а також витрати на ремонт і заміну дрібних запчастин. Податки та банківські платежі – 9% Ця частина охоплює стандартні податкові відрахування, а також комісії за еквайринг та інші банківські операції. Оренда та комунальні витрати – 6% Кавові станції зазвичай розміщують у локаціях із високим потоком людей: торгових центрах, ЦНАПах, авторинках, сервісних центрах МВС, бізнес-центрах, лікарнях і навіть на заводах. Вартість оренди залежить від конкретної точки, але у фінансовій моделі вона займає невелику частку загальних витрат.

За даними компанії, кав’ярня швидко окупається – у межах 6–10 місяців. У випадку Інни Дроздової вкладення повернулись уже в першому півріччі. Для того щоб дізнатися свій потенційний прибуток, потрібно його розрахувати на сайті компанії.

V12 Coffee To Go – це франшиза без роялті. Після купівлі обладнання (від $3950 до $9300 залежно від комплектації) та укладення договору партнер стає повноправним власником невеликого бізнесу, що працює за франшизою. Компанія забезпечує повний супровід: підбір локації, брендування, налаштування, навчання, юридичний супровід, маркетинг, сервіс 24/7.

Доступні додаткові фінансові рішення, серед яких розстрочка до 12 місяців та знижки для військових.

Наразі в мережі понад 1500 кав’ярень у 90+ містах України і вже є перші кейси міжнародної експансії (Польща, Німеччина). Вибрати свій формат можна в каталозі кав’ярень самообслуговування.