Французький бренд LʼOreal Paris надихається силою та відважністю українських жінок і прагне підтримати підприємниць, які, попри складні обставини, продовжують шукати можливості для створення, відновлення або масштабування бізнесу.

Третій рік поспіль бренд реалізує «Програму підтримки підприємниць України», надаючи жінкам ще більше шансів для розвитку – пʼять грантів по 500 000 грн.

Партнер проєкту – благодійний фонд «Твоя опора», заснований 2014 року Валерією Татарчук. Це один із найбільших фондів України, який надає гуманітарну допомогу, активно співпрацює з бізнесом і міжнародними організаціями, а його діяльність щорічно перевіряють незалежні аудитори.

Програма підтримки підприємниць України від L’Oréal Paris

Детальніше про умови участі за посиланням. Читати більше Згорнути

Перемога, що надихає

Уперше програму запустили в листопаді 2023 року, а станом на сьогодні вже 22 підприємниці розвивають власний бізнес і втілюють мрії у життя.

Так, за підтримки гранту від LʼOréal Paris Вікторія Гурова запустила в Одесі та Одеській області «Проєкт 911», ініціативу з комплексного захисту жінок від домашнього насильства. Центр цілодобово обробляє екстрені виклики, надає дистанційний супровід і координує взаємодію з екстреними службами. У межах проєкту також запущено спеціалізовані Групи швидкого реагування, які не лише забезпечують фізичний захист, а й можуть надати першу медичну допомогу до прибуття профільних служб.

Для комплексної підтримки команда проєкту налагодила партнерства з благодійними фондами й організаціями, разом вони вже надали допомогу понад 30 жінкам – від психологічної, фізичної та юридичної підтримки до релокації та повного вирішення конфліктних ситуацій. У планах підприємниці – масштабування центру на інші регіони України.

Вікторія Гурова, засновниця «Проєкту 911» Я щиро вдячна LʼOréal Paris за довіру, фінансову підтримку та віру в наш проєкт. Саме завдяки гранту ми змогли у стислі терміни створити ефективну систему допомоги, зібрати команду професіоналів і запустити механізм, який реально рятує життя та допомагає жінкам відновити безпеку, внутрішній спокій і почати нове життя. Вірте у свою ідею, навіть якщо шлях до її реалізації здається складним. Не бійтеся просити про підтримку, беріть участь у грантових програмах і шукайте партнерів, які поділяють ваші цінності. Кожна ініціатива, підкріплена діями та наполегливістю, має силу змінювати життя – почніть з маленьких кроків, і вони приведуть вас до великого результату. Читати більше Згорнути

Вікторія Гурова та Катерина Кузьменко. Фото надано прессужбою L’Oréal Paris

Інша переможниця проєкту – Наталія Ващук, яка завдяки підтримці гранту від L’Oréal Paris відкрила Логопедичний центр «Ґудзик» у місті Маневичі Волинської області.

Наталія Ващук, підприємниця, переможниця проєкту Тут працюють логопеди, дефектолог, остеопат, психологи, ароматерапевт, нутриціолог. Майже за рік ми допомогли понад 100 дітям і дорослим – від перших днів життя до 48 років. Ми використовуємо авторські методики та мріємо масштабуватися, щоб допомагати українцям у всьому світі. Читати більше Згорнути

Катя Сільченко та Наталія Ващук. Фото надано прессужбою L’Oréal Paris

Умови участі

Для участі в третій хвилі програми протягом вересня, по 30 включно, слід заповнити анкету та подати презентацію власного проєкту за посиланням, після чого буде обрано 15 учасниць.

Наступним кроком стане відбір пʼятьох переможниць експертним журі проєкту, серед них представники компанії «LʼOreal Україна» та власники українського бізнесу. Зокрема, Катерина Сільченко, засновниця та креативна директорка бренду The Coat by Katya Silchenko, Катерина Кузьменко, керуюча партнерка та співзасновниця мережі спортивних студій Smartass, Анна Завертайло, підприємниця, співвласниця закладів Honey та «Завертайло» тощо.

Під час відбору перевагу нададуть проєктам, що мають соціально-етичну, суспільно корисну або інноваційну складову, також врахують фактори, що можуть позитивно вплинути на стан української економіки, а саме: потенціал для створення додаткових робочих місць, гідна презентація українських брендів на міжнародному ринку, позитивний вплив на навколишнє середовище й екологію тощо.

У фіналі пʼять найкращих проєктів отримають гранти по 500 000 грн на розвиток або створення власної справи. Крім того, 15 фіналісток матимуть можливість прослухати навчальні лекції від успішних підприємців та поставити запитання. Навчання проводитиметься онлайн із дотриманням усіх заходів безпеки.

Детальніше про умови участі за посиланням. Читати більше Згорнути