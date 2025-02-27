Mesonia: перфекціоністи в косметиці. Як компанія впроваджує нові українські стандарти

Ринок косметики – один із найдинамічніших у світі. Успіх тут здобувають бренди, які вміють поєднати технології, інновації та реальні потреби споживачів. Mesonia – новий український бренд, що поставив собі амбітну мету: створювати косметику, яка конкурує з найкращими світовими виробниками. Шість років роботи R&D, власний завод, співпраця з міжнародними лідерами у сфері косметичних компонентів – усе це дозволило компанії розробити понад 300 продуктів професійного догляду. Про шлях і плани бренду – у колонці Софії Дуйко, CEO Mesonia
Фокус на ефективність. Якість має ключове значення, коли йдеться про речі, якими ми користуємося щодня. Наша косметика створена так, щоб ви могли цю різницю відчути. Спочатку ідеальний продукт, а вже потім маркетинг і клієнтоцентричність. Ми прагнемо, щоб українська косметика отримала міжнародне визнання і стала поряд із світовими лідерами. Ставимо високу мету.
Протягом шести років ми працюємо над продуктами і формулами, інвестуємо у технології та виробництво. Ми інвестували цей час у те, щоб відшукати власну унікальність, а за нею – розробити продукт, який можемо назвати безкомпромісним. Сьогодні ми можемо впевнено говорити про власні результати, якість і прагнення до досконалості.
Я з родини науковців і технічних спеціалістів, які присвятили життя виробництву. Саме тому власний завод Mesonia – це моя пристрасть і серце бренду. Він оснащений і сертифікований за міжнародними стандартами, включно з тими, що не є обов’язковими в Україні. Ми співпрацюємо зі світовими лідерами у сфері косметичних інгредієнтів: Mibelle Biochemistry, DSM (Швейцарія), Vytrus Biotech (Іспанія), BASF (Німеччина), Vantage (США) та іншими.
Серед активних компонентів у наших формулах – ті, що зазвичай використовуються виключно в люксовій косметиці. Наприклад, амінокислоти шовку з Італії або PRO.LISS 100 із Бразилії – технологія, що помітно покращує структуру волосся. У догляді за шкірою ми застосовуємо, до прикладу, SYN-AKE зі Швейцарії – один з найефективніших пептидів-міорелаксантів для розгладження зморшок.
Ми – одна з небагатьох компаній, що використовує активи стовбурових клітин, спеціальні пептиди та пребіотики, зокрема BeBebiome. Наші продукти багаті на насичені вітамінні комплекси, стабілізовані форми вітаміну C, ніацинамід, Омега-3 та інші корисні та ефективні складові.
Окремо, наша увага до парфумерних композицій в косметиці – наразі ми співпрацюємо з професійними студіями зі Швейцарії, Франції, Великої Британії та Саудівської Аравії. Я ж мрію довести цей напрям до абсолюту у нас в Україні.
Перша покупка і перше враження – найважливіші. Тим більше в нашій категорії. Ми за довготривалі стосунки та щиро щасливі допомагати людям доглядати за собою. Віримо, що на здоровій любові до себе багато чого тримається. Нещодавно мені написали в Instagram подяку за продукт і назвали «бʼюті-відьмою». Я не проти – залишу цю фразу собі на згадку про правильний емоційний досвід із нашим брендом.
Коли ми осягнули, що війна не закінчиться швидко – ми прийняли рішення запускатися, бо це час, коли не можна відкладати життя на потім. Шість років роботи над продуктом також зіграли свою роль – це накопичений потенціал, який хотілося реалізувати і поділитися тим, що маємо. Ми розробили продукти для жінок, чоловіків та дітей. Зробили товарну матрицю обʼємною, щоб кожен справді зміг знайти собі продукт до душі. З одного боку – це трохи ускладнює вибір і нам важче просувати продукти, але з іншого – ті, хто з нами, вже від нас не йдуть, бо знаходять свій ідеальний догляд. Ми маємо більше трьох сотень продуктів і досвідчених консультантів, які роблять хорошу роботу – допомагають зібрати комфортний за обʼємом протокол догляду, який справді пасуватиме вам і вашій рутині.
Mesonia розглядає себе як українського конкурента топовим світовим брендам. Ринок доглядової косметики достатньо динамічний і дуже насичений великими закордонними компаніями з історією. Звісно, досвід і сила таких брендів велика. Це все ще соціальний маркер, тому статусність і естетичність продукту важить не менше, ніж його ефективність.
Наразі, дослідним шляхом ми отримуємо власні інсайти, як найкраще залучати свідому українську аудиторію, яка менш залежна від брендів, а тому готова свідомо обирати дієві українські альтернативи. Це жінки, яким є з чим порівнювати. Жінки, які готові піклуватися про своїх партнерів та дітей. Я належу до таких жінок, тому мені з цим простіше – я спробувала, здається, всю можливу косметику різних цінових категорій, поки ми працювали над тим, щоб відбудувати власну унікальність і досягти результатів, з якими готові виходити на ринок.
Ми працюємо над тим, щоб здобувати довіру до українського в верхній середині цінового сегменту та в люксі.
Звісно, молодому бренду не просто конкурувати з мейджорами в маркетингу та магії навколо продукту – як з окремими брендами, так і з холдингами, що керують десятками популярних брендів. Проте ми впевнено виграємо в якості й результативності косметики – цю домашню роботу ми зробили дуже добре, щоб бути впевненими у власній конкурентоспроможності.
Ми пишаємося тим, що були відзначені відомими виданнями та бʼюті редакторами – за останні пів року ми вже були в багатьох редакторських підбірках. Ми продовжили ці гарні кейси тим, що постійно беремо участь у багатьох бізнес-заходах. Були партнерами Vogue Ukraine Conference: Visions of the Future, двічі стали партнерами показу бренду Gasanova в рамках Ukrainian Fashion Week тощо. Розглядаємо й роботу з інфлюенсер-маркетингом, проте нам важлива репутація та якість аудиторії. Не так важко стати помітними в межах креативного чи бізнесового класу Києва, але репутація, бажаність і довіра на українському ринку – вибудовується роками. Ми готові працювати вдовгу. Сподіваємося, що до нас приєднаються партнери щодо дистрибуції, які розділяють наші цінності – ми відкриті до цього.
Багато інфлюенсерів та публічних осіб підтримало нас щирими відгуками. Приємно, що природним шляхом у нас з’явилися бестселери. До прикладу – каолінові та кислородні очищувальні маски, що дають професійний ефект вдома і приємно дивують після першого використання. Або ж сироватка з глутатіоном, ботокс-сироватка, крем-флюїд із ретинолом та бакучіолом, тонери та наші поживні креми і безсульфатні шампуні.
Також ми зробили багато власних протоколів догляду для будь-яких типів та особливостей шкіри, для різного догляду залежно від рутини наших споживачів. По-перше, ми сформували готові набори догляду, щоб полегшити вибір, і зробили на них відчутну та постійну знижку для нових споживачів. По-друге – зібрали популярні комбінації, які вже купували наші клієнти самостійно. Нам подобається, що ми ефективно опрацьовуємо зворотний зв’язок і базуємо наше зростання на органічних процесах ринку.
Чоловіча лінійка – насичена продуктами професійного домашнього догляду і починає набирати позиції в рамках наших продажів. Гарно працює, приємно пахне й дає відчуття, ніби щойно повернувся з барбершопу. Це враження салонного догляду вдома для чоловіків і жінок – основна емоція, над якою ми фокусуємося в бренді і знаємо, що кожен контакт споживача з нашим продуктом має давати відчуття, що ви подбали про себе або близьких найкращим чином.
Українське – має бути на першому місці. Економічно та емоційно. Майже все, що я зараз купую – від українських виробників. Я багаторазово здивована і щаслива, що відкрила для себе таку кількість талановитих брендів та людей, що стоять за ними. Хотіла б щоб і ви спробували те, над чим ми в Mesonia працювали багато років. Не тільки тому, що ми український виробник, а в першу чергу тому, що ми зробили продукт, як для себе. Ми пишаємося тим, що не просто споживаємо світові досягнення, а створюємо власний стандарт якості. Ми хочемо, щоб українська косметика стала знаком якості в світі. Mesonia – це продукт України: інтелектуальний, технологічний та виробничий. Це наша стихія. Закликаю всіх триматися власного економічного егоїзму – спочатку своє, потім закордонне.
Придбати косметику бренду можна онлайн на сайті, в бутіку в Буковелі або в київському брендовому бутіку за адресою: вул. Шота Руставелі, 20. Слідкуйте в Instagram.
Фото: Михайло Федорак, Влада Підвербна
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