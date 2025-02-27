Mesonia: перфекціоністи в косметиці. Як компанія впроваджує нові українські стандарти

Ринок косметики – один із найдинамічніших у світі. Успіх тут здобувають бренди, які вміють поєднати технології, інновації та реальні потреби споживачів. Mesonia – новий український бренд, що поставив собі амбітну мету: створювати косметику, яка конкурує з найкращими світовими виробниками. Шість років роботи R&D, власний завод, співпраця з міжнародними лідерами у сфері косметичних компонентів – усе це дозволило компанії розробити понад 300 продуктів професійного догляду. Про шлях і плани бренду – у колонці Софії Дуйко , CEO Mesonia

Фокус на ефективність. Якість має ключове значення, коли йдеться про речі, якими ми користуємося щодня. Наша косметика створена так, щоб ви могли цю різницю відчути. Спочатку ідеальний продукт, а вже потім маркетинг і клієнтоцентричність. Ми прагнемо, щоб українська косметика отримала міжнародне визнання і стала поряд із світовими лідерами. Ставимо високу мету.

Протягом шести років ми працюємо над продуктами і формулами, інвестуємо у технології та виробництво. Ми інвестували цей час у те, щоб відшукати власну унікальність, а за нею – розробити продукт, який можемо назвати безкомпромісним. Сьогодні ми можемо впевнено говорити про власні результати, якість і прагнення до досконалості.

Я з родини науковців і технічних спеціалістів, які присвятили життя виробництву. Саме тому власний завод Mesonia – це моя пристрасть і серце бренду. Він оснащений і сертифікований за міжнародними стандартами, включно з тими, що не є обов’язковими в Україні. Ми співпрацюємо зі світовими лідерами у сфері косметичних інгредієнтів: Mibelle Biochemistry, DSM (Швейцарія), Vytrus Biotech (Іспанія), BASF (Німеччина), Vantage (США) та іншими.

Серед активних компонентів у наших формулах – ті, що зазвичай використовуються виключно в люксовій косметиці. Наприклад, амінокислоти шовку з Італії або PRO.LISS 100 із Бразилії – технологія, що помітно покращує структуру волосся. У догляді за шкірою ми застосовуємо, до прикладу, SYN-AKE зі Швейцарії – один з найефективніших пептидів-міорелаксантів для розгладження зморшок.

Ми – одна з небагатьох компаній, що використовує активи стовбурових клітин, спеціальні пептиди та пребіотики, зокрема BeBebiome. Наші продукти багаті на насичені вітамінні комплекси, стабілізовані форми вітаміну C, ніацинамід, Омега-3 та інші корисні та ефективні складові.

Окремо, наша увага до парфумерних композицій в косметиці – наразі ми співпрацюємо з професійними студіями зі Швейцарії, Франції, Великої Британії та Саудівської Аравії. Я ж мрію довести цей напрям до абсолюту у нас в Україні.

Перша покупка і перше враження – найважливіші. Тим більше в нашій категорії. Ми за довготривалі стосунки та щиро щасливі допомагати людям доглядати за собою. Віримо, що на здоровій любові до себе багато чого тримається. Нещодавно мені написали в Instagram подяку за продукт і назвали «бʼюті-відьмою». Я не проти – залишу цю фразу собі на згадку про правильний емоційний досвід із нашим брендом.

Коли ми осягнули, що війна не закінчиться швидко – ми прийняли рішення запускатися, бо це час, коли не можна відкладати життя на потім. Шість років роботи над продуктом також зіграли свою роль – це накопичений потенціал, який хотілося реалізувати і поділитися тим, що маємо. Ми розробили продукти для жінок, чоловіків та дітей. Зробили товарну матрицю обʼємною, щоб кожен справді зміг знайти собі продукт до душі. З одного боку – це трохи ускладнює вибір і нам важче просувати продукти, але з іншого – ті, хто з нами, вже від нас не йдуть, бо знаходять свій ідеальний догляд. Ми маємо більше трьох сотень продуктів і досвідчених консультантів, які роблять хорошу роботу – допомагають зібрати комфортний за обʼємом протокол догляду, який справді пасуватиме вам і вашій рутині.

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Mesonia розглядає себе як українського конкурента топовим світовим брендам. Ринок доглядової косметики достатньо динамічний і дуже насичений великими закордонними компаніями з історією. Звісно, досвід і сила таких брендів велика. Це все ще соціальний маркер, тому статусність і естетичність продукту важить не менше, ніж його ефективність.

Наразі, дослідним шляхом ми отримуємо власні інсайти, як найкраще залучати свідому українську аудиторію, яка менш залежна від брендів, а тому готова свідомо обирати дієві українські альтернативи. Це жінки, яким є з чим порівнювати. Жінки, які готові піклуватися про своїх партнерів та дітей. Я належу до таких жінок, тому мені з цим простіше – я спробувала, здається, всю можливу косметику різних цінових категорій, поки ми працювали над тим, щоб відбудувати власну унікальність і досягти результатів, з якими готові виходити на ринок.

Софія Дуйко, CEO Mesonia

Ми працюємо над тим, щоб здобувати довіру до українського в верхній середині цінового сегменту та в люксі.

Звісно, молодому бренду не просто конкурувати з мейджорами в маркетингу та магії навколо продукту – як з окремими брендами, так і з холдингами, що керують десятками популярних брендів. Проте ми впевнено виграємо в якості й результативності косметики – цю домашню роботу ми зробили дуже добре, щоб бути впевненими у власній конкурентоспроможності.

Ми пишаємося тим, що були відзначені відомими виданнями та бʼюті редакторами – за останні пів року ми вже були в багатьох редакторських підбірках. Ми продовжили ці гарні кейси тим, що постійно беремо участь у багатьох бізнес-заходах. Були партнерами Vogue Ukraine Conference: Visions of the Future, двічі стали партнерами показу бренду Gasanova в рамках Ukrainian Fashion Week тощо. Розглядаємо й роботу з інфлюенсер-маркетингом, проте нам важлива репутація та якість аудиторії. Не так важко стати помітними в межах креативного чи бізнесового класу Києва, але репутація, бажаність і довіра на українському ринку – вибудовується роками. Ми готові працювати вдовгу. Сподіваємося, що до нас приєднаються партнери щодо дистрибуції, які розділяють наші цінності – ми відкриті до цього.

Багато інфлюенсерів та публічних осіб підтримало нас щирими відгуками. Приємно, що природним шляхом у нас з’явилися бестселери. До прикладу – каолінові та кислородні очищувальні маски, що дають професійний ефект вдома і приємно дивують після першого використання. Або ж сироватка з глутатіоном, ботокс-сироватка, крем-флюїд із ретинолом та бакучіолом, тонери та наші поживні креми і безсульфатні шампуні.

Також ми зробили багато власних протоколів догляду для будь-яких типів та особливостей шкіри, для різного догляду залежно від рутини наших споживачів. По-перше, ми сформували готові набори догляду, щоб полегшити вибір, і зробили на них відчутну та постійну знижку для нових споживачів. По-друге – зібрали популярні комбінації, які вже купували наші клієнти самостійно. Нам подобається, що ми ефективно опрацьовуємо зворотний зв’язок і базуємо наше зростання на органічних процесах ринку.

Професійна доглядова косметика Mesonia Професійна доглядова косметика Mesonia Професійна доглядова косметика Mesonia Попередній слайд Наступний слайд

Чоловіча лінійка – насичена продуктами професійного домашнього догляду і починає набирати позиції в рамках наших продажів. Гарно працює, приємно пахне й дає відчуття, ніби щойно повернувся з барбершопу. Це враження салонного догляду вдома для чоловіків і жінок – основна емоція, над якою ми фокусуємося в бренді і знаємо, що кожен контакт споживача з нашим продуктом має давати відчуття, що ви подбали про себе або близьких найкращим чином.

Українське – має бути на першому місці. Економічно та емоційно. Майже все, що я зараз купую – від українських виробників. Я багаторазово здивована і щаслива, що відкрила для себе таку кількість талановитих брендів та людей, що стоять за ними. Хотіла б щоб і ви спробували те, над чим ми в Mesonia працювали багато років. Не тільки тому, що ми український виробник, а в першу чергу тому, що ми зробили продукт, як для себе. Ми пишаємося тим, що не просто споживаємо світові досягнення, а створюємо власний стандарт якості. Ми хочемо, щоб українська косметика стала знаком якості в світі. Mesonia – це продукт України: інтелектуальний, технологічний та виробничий. Це наша стихія. Закликаю всіх триматися власного економічного егоїзму – спочатку своє, потім закордонне.

Придбати косметику бренду можна онлайн на сайті, в бутіку в Буковелі або в київському брендовому бутіку за адресою: вул. Шота Руставелі, 20. Слідкуйте в Instagram.

Фото: Михайло Федорак, Влада Підвербна