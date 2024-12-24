«Ми є єдиним українським брендом гель-лаків, що вийшов на Amazon із широким асортиментом продукції», – Маргарита Коваленко, CEO та засновниця GLOSS

У листопаді 2024 року підприємицею року за версією Ukrainian Business Award стала Маргарита Коваленко, CEO та засновниця GLOSS. Заснована в 2016 році в Україні компанія спеціалізується на виробництві високоякісних гель-лаків, засобів для догляду за нігтями, шкірою та іншого професійного манікюрного інвентарю. Сьогодні продукція GLOSS представлена в Європі, Туреччині, Ізраїлі, Канаді та США через платформу Amazon. GLOSS обслуговує понад 100 000 майстрів і 5000 салонів по всьому світу. Маргарита Коваленко ділиться історією розвитку бренду, підходами до роботи та масштабування у воєнний час.

З чого почалась історія бренду GLOSS?

Чесно кажучи, в мене ніколи не було думок про створення великого бренду чи бізнесу. Моя мета полягала в тому, щоб змінити підхід і підняти стандарти nail-індустрії. Я працювала nail-майстринею, і мені хотілося мати гель-лак без різкого запаху, який щільно наноситься і добре сохне, а головне – не шкодить нігтям. Саме з цього й почалася моя бізнес-історія.

На перших етапах асортимент GLOSS був обмежений. Ми виготовляли базові та кольорові гель-лаки з щільним пігментом, які можна було наносити в один-два супертонких шари. Я мріяла, щоб навіть новачок міг легко працювати з ними без зайвих зусиль. Коли ми відчули, що попит почав зростати, то розширили лінійку продуктів: додали засоби для догляду за кутикулою та продукцію для домашнього догляду.

У кожному продукті я дотримуюся простого принципу: він має бути створений на такому рівні якості, який я обрала б для себе.

Хто складає основну частину вашої клієнтської бази сьогодні?

Наразі нашими клієнтами є переважно професійні манікюрні майстри, які працюють у салонах краси, студіях і навчальних центрах, а також ті, хто прагне використовувати високоякісні матеріали вдома. Багато з них уже вісім років, від початку діяльності компанії, залишаються з нами. GLOSS пропонує індивідуальні умови співпраці, включаючи як роздрібні, так і гуртові продажі. Крім того, клієнти мають доступ до програми тестування продукції, що дозволяє їм ознайомитися з якістю матеріалів і впровадити їх у свою роботу ще до офіційного виходу на ринок.

Які інновації лежать в основі вашого підходу до розвитку бренду?

Пошук інноваційних рішень є невід’ємною частиною нашої роботи. Ми постійно працюємо над удосконаленням хімічного складу і формул продуктів, розширюємо асортимент, аналізуємо й вдосконалюємо сервіс.

Наша мета – забезпечити, щоб товари GLOSS були максимально зручними та безпечними, не викликали алергічних реакцій. Ця робота вже справила помітний вплив на nail-ринок, задаючи певні тренди.

У 2018 році бренд був відомий виключно як виробник матеріалів для манікюру для майстрів або салонів краси. Однак ми пішли далі та почали випускати кишенькові антисептики – на той час інноваційний продукт, що допоміг нам розширити цільову аудиторію.

Під час пандемії COVID-19 ми додали новий напрямок – аромадифузори для дому на основі олій, що значно збільшило наш клієнтський сегмент. Мені спало на думку, що було б чудово мати лак для нігтів, що швидко висихає і не потребує спеціальної лампи для сушки. Через три роки ми досягли й цього – випустили такий продукт на ринок.

Розкажіть, будь ласка, про специфіку роботу на міжнародних ринках? Що вас підштовхнуло до масштабування та які виклики постали на цьому шляху?

Кілька років тому до нас почали звертатись іноземні дистрибʼютори й салони краси. Вони хотіли продавати чи користуватись нашою продукцією, пропонували співпрацю. Ми вирішили розширити географію діяльності та почати прямий продаж клієнтам в інших країнах.

Першу доставку товарів за кордон розглядали скоріше як експеримент. Але позитивні реакції покупців, які оцінили високу якість нашої продукції, підштовхнули до відкриття складів у різних країнах. Наразі ми продаємо продукцію в Європі, Ізраїлі, Туреччині, Канаді та США. Важливо зазначити, що GLOSS ретельно аналізує локальні ринки, щоб зрозуміти потреби клієнтів і максимально відповідати їм. Ми пропонуємо надзвичайно широку лінійку продукції – понад 1000 sku одиниць товарів. Це дозволяє нам забезпечити все необхідне для кожного клієнта в будь-якому куточку світу.

Серйозним поштовхом до розвитку за кордоном стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Цілі українські регіони, які раніше активно співпрацювали з нами, опинилися поза досяжністю. Проте, попри ці труднощі, компанія змогла не лише зберегти позиції на ринку, а й адаптуватися до нових реалій.

GLOSS зосередила діяльність на західних областях України і почала більш активно розширювати присутність на міжнародних ринках. Важкі часи стали стимулом для того, щоб переорієнтуватися на інший материк.

Який був шлях GLOSS до виходу на платформу Amazon?

У жовтні 2022 року я поставила собі за мету підкорити американський ринок. Цей крок виявився справжнім викликом: Amazon є значно складнішою платформою порівняно з усіма маркетплейсами, з якими ми успішно працюємо в Україні. Це окрема екосистема, що потребує глибокого розуміння, адаптації та високого рівня підготовки.

За шість місяців ми інвестували близько $200 000: адаптували логістику під програму Fulfilled by Amazon (FBA) – систему, яка дозволяє передати виконання замовлень Amazon і пропонувати клієнтам безкоштовну дводенну доставку через Prime. Ми забезпечили всі необхідні сертифікати, зареєстрували торгову марку в системі Amazon Brand Registry, пройшли всі етапи верифікації і створили професійний контент для кожного продукту. Також змінили дизайн і упаковку продукції, щоб вона відповідала американським стандартам.

Наша команда ввезла 2 тонни товару до США, і в листопаді 2023 року розпочалися перші продажі. Сьогодні GLOSS є єдиним українським брендом гель-лаків, який вийшов на американську платформу Amazon із широким асортиментом продукції. Ми також створили унікальні товари спеціально для американського ринку – гель-лаки Hema Free, які є, з одного боку, безпечними для чутливої шкіри та нігтів, але водночас стійкими й мають насичений колір.

Маргарита Коваленко, CEO та засновниця GLOSS.

Як змінилися процеси в компанії після масштабування?

Масштабування компанії GLOSS стало справжнім драйвером зростання як у фінансовому, так і стратегічному плані. Сьогодні продукцію GLOSS використовують близько 5000 салонів краси та понад 100 000 клієнтів. Ми залучили нову аудиторію в семи країнах і були змушені адаптувати внутрішні процеси, оскільки попит постійно зростав. Тому ми активно реінвестували отримані кошти в розвиток, значну частину спрямовуючи на розширення асортименту продукції та покращення маркетингових кампаній у 2024 році.

Окрему увагу приділили оптимізації логістики та управлінню запасами, що дозволило скоротити витрати на зберігання продукції, мінімізувати затримки в постачанні і ефективно реагувати на запити клієнтів.

Які, на вашу думку, найбільші виклики стоять перед косметичною індустрією в Україні зараз?

Косметичний ринок України перебуває в стані викликів і трансформацій одночасно. Вимушена міграція багатьох професіоналів суттєво вплинула на попит на матеріали. Однак галузь поступово відновлюється завдяки приходу нових фахівців, які приносять з собою нову енергію і свіжі ідеї.

Іншим важливим викликом є зростаюча конкуренція: споживачі стають більш вимогливими. На ринок виходять нові бренди, які часто пропонують продукцію за заниженими цінами, іноді без належного контролю якості або адаптації до місцевих потреб. Втім, на власному досвіді я знаю, що довгостроковий успіх можливий лише завдяки високій якості. Майстри, які прагнуть до професійного зростання, завжди обирають перевірені та надійні матеріали.

Один із найбільших викликів – адаптація до європейських стандартів.

Зокрема, нові вимоги Європейського Союзу щодо якості та сертифікації косметичної продукції вимагають значних інвестицій для оновлення виробничих процесів і належного оформлення документації. Це може призвести до підвищення вартості продукції, але водночас відкриває нові можливості для експорту. Українські компанії зможуть вийти на більш висококонкурентний та стабільний європейський ринок.

Які плани на найближчі пʼять років у бренду? Чи плануєте свою роботу на такий тривалий час?

Безумовно, ми маємо стратегічне планування на найближчі роки. Це не просто амбіції – це чітко визначений курс, де кожен у команді знає свою роль і завдання. GLOSS фокусується на трьох ключових напрямках: інноваціях, міжнародному масштабуванні та підвищенні цінності для клієнтів.

Сьогодні ми розуміємо важливість навчання. У нашій бізнес-стратегії передбачено створення відеокурсів, які зможуть підтримувати майстрів по всьому світу. До пандемії у нас був власний офлайн-простір для проведення майстер-класів, курсів і семінарів, де ми могли безпосередньо взаємодіяти з професіоналами, передавати досвід і допомагати вдосконалювати навички.

Я вірю, що GLOSS – це не просто бренд, це символ української сили, амбіцій і здатності встановлювати нові стандарти у світі.

Ми представляємо приклад того, як можна не лише адаптуватися до змін, а й формувати майбутнє, яке надихає партнерів, клієнтів і весь ринок. Наша команда тільки на початку шляху, і найкраще ще попереду.