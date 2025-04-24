Нова філософія відпочинку: засновник ecopod Олег Саків про те, як глемпінги змінюють туристичний ринок

Пандемія COVID-19 радикально змінила туристичну галузь у всьому світі. Одним із її наслідків став стрімкий розвиток ринку глемпінгів. Раніше нішевий формат, популярний переважно в США та Великій Британії й маловідомий масовому туристу континентальної Європи, став популярним як серед туристів, так і серед великих готельних мереж та інвесторів. Концепція дає змогу швидко встановлювати невеликі індивідуальні конструкції, водночас забезпечуючи відчуття тотального єднання з природою. Багато локацій, які не підходили для капітальної забудови, ідеально адаптувалися під глемпінги

Про те, як ринок глемпінгів розвивається у світі й Україні, а також про майбутнє формату Forbes Brand Voice поспілкувався із співзасновником компанії ecopod Олегом Саківим.

Олег Саків, засновник ecopod

Як ви оцінюєте ринок глемпінгів сьогодні? Чи можна говорити, що глемпінг стає частиною туристичного стандарту?

Глемпінг уже став повноцінним елементом сучасної туристичної інфраструктури. Він формує нову категорію відпочинку, орієнтовану на індивідуальний простір, свободу та близькість до природи. Саме цього шукають сучасні мандрівники.

Сьогодні глемпінги вже конкурують із традиційними готелями в сегментах «середній плюс» і «преміум». На відміну від готелів, де є потік людей і постійна присутність персоналу, це модель, у якій кожен гість – сам собі господар.

Як змінився попит на глемпінги в Україні за останні роки та як на це вплинула війна?

У період пандемії попит на глемпінги в Україні був на піку – індивідуальне розміщення ідеально відповідало запитам часу.

Після початку повномасштабної війни настала тривала пауза. Згодом ситуація частково стабілізувалася внаслідок внутрішнього переселення: в західних областях глемпінги почали використовувати як тимчасове житло. Це дало новий імпульс для розвитку. Зараз динаміка знову сповільнилася: багато нових проєктів поставлено на паузу або відтерміновано. Натомість зростає кількість кейсів, де власники розширюють уже діючі комплекси, змінюють локації або додають нові куполи до наявної інфраструктури.

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Давайте поговоримо про вашу компанію ecopod. Як виникла ідея її створення? Що вас надихнуло на запуск бізнесу?

Ідея створити ecopod народилася під час подорожі до Італії, куди ми з дружиною Юлією часто їздили у кемпер-тури вздовж Адріатичного узбережжя. Під час однієї з мандрівок у напрямку Альп ми побачили геокуполи, що справили на нас неймовірне враження. Ми почали досліджувати, як реалізувати подібне рішення в Україні, й виявили, що ринок порожній.

Спочатку ми планували закупити куполи за кордоном. Однак європейські виробники пропонували надто високу ціну, а китайські не викликали довіри в плані якості. Тоді дружина запропонувала зробити куполи самостійно. З цього все й почалося: спочатку – як рішення для себе, а згодом – як повноцінний бізнес. Перший прототип встановили на території «Промприладу» в Івано-Франківську. І вже до кінця року підписали перші контракти на сім куполів біля Львова. Так розпочалася історія ecopod.

Наскільки складно було адаптувати формат до українських реалій?

Адаптація потребувала повного перезапуску технології. Ми тестували матеріали й компоненти, особливо ПВХ – нам потрібен був сертифікований матеріал із захистом від ультрафіолету, без шкідливих домішок і запахів. Виробництво вдосконалювалося поступово: ми впровадили зварювання на ТВЧ-обладнанні, постійно оновлювали конструктивні рішення, оптимізували комплектації. Сьогодні ми впевнено заявляємо, що наш продукт відповідає міжнародним стандартам і є одним із найякісніших у своєму сегменті.

Чим ще ecopod відрізняється від інших компаній, що працюють у сфері глемпінгів та модульного будівництва?

По-перше, ми спеціалізуємося лише на геокуполах і принципово не займаємося іншими форматами – ані тіні-хаусами, ані каркасним житлом.

По-друге, наша модель – створення повноцінного продукту від проєктування до реалізації глемпінг-комплексу під ключ. Ми повністю контролюємо процес. Усі роботи виконує штатна команда. Це дозволяє нам гарантувати якість, дотримання термінів і повністю відповідати за результат перед клієнтом. Також наша принципова позиція – прозора фіксована ціна без прихованих витрат.

надано пресслужбою

Яка місія ecopod і яку цінність ви прагнете створити для ринку та клієнтів?

Наша місія – популяризувати екологічний, свідомий і емоційно наповнений підхід до відпочинку. Куполи не потребують капітального будівництва, не мають фундаменту й не шкодять природі. Ми інтегруємо їх у ландшафт із повагою до навколишнього середовища – люди залишаються в ньому гостями. Ми прагнемо дати можливість людині сповільнитися, відчути контакт із собою та світом.

Це більше, ніж туристичний продукт – це філософія.

Ще одна цінність – команда, яка створює продукт, розділяючи наші цінності з першого купола. Вони є носіями культури ecopod.

Які найбільш цікаві кейси ви вже реалізували в Україні? Чи є серед них нестандартні проєкти?

Один із найяскравіших кейсів – глемпінг на 43 куполи у Вилковому. Він, ймовірно, найбільший у Європі та входить до десятки найбільших глемпінгів світу.

Серед нестандартних рішень варто згадати великі куполи серій Event та Public, які використовуються як багатофункціональні простори для подій, освітніх ініціатив і навіть як волонтерські хаби. Ми також реалізували низку гібридних проєктів, де купольні номери інтегруються в наявну готельну інфраструктуру, наприклад, каркасні готелі або реконструйовані санаторії.

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Розкажіть детальніше, в чому унікальність геокупола?

Геокупол – це одна з найміцніших архітектурних форм у світі. Геодезична структура здатна витримувати екстремальні навантаження – як вітрові, так і снігові. Купол можна встановлювати навіть у складних природних умовах: у горах, лісах, на крутих схилах чи важкодоступних ділянках. Були випадки, коли конструкцію повністю засипало снігом – і вона залишалася неушкодженою.

Це один із небагатьох видів глемпінгу, який може працювати цілорічно. Його легко утеплити, оснастити системами опалення та кондиціонування – і забезпечити повноцінний комфорт у будь-яку пору.

Порівняно з класичним будівництвом купол значно дешевший, швидше монтується і не потребує складного проєктування. Зрештою, це один із найнадійніших і водночас найестетичніших форматів глемпінгу.

Для кого ваш продукт? Хто є основною цільовою аудиторією ecopod?

Наша аудиторія трансформувалася разом із розвитком ринку. Спочатку це були ентузіасти, які цікавилися темою глемпінгів і шукали нестандартні варіанти розміщення. Згодом приєднався IT-сектор – для цієї аудиторії особливо важливі приватність, технологічність і можливість відпочити в ізольованому просторі, не порушуючи звичного ритму життя. Зараз серед наших клієнтів – підприємці малого й середнього бізнесу, які розглядають глемпінг як інструмент диверсифікації або новий напрям для інвестування. Їх усіх об’єднує спільна риса – вони цінують індивідуальність, автономність і щирість формату.

Які стартові вкладення потрібні для відкриття глемпінгу та який термін окупності такої інвестиції?

Для відкриття глемпінгу в базовій моделі – п’ять–шість куполів – орієнтовний обсяг інвестицій може становити $200 000–250 000. Остаточна сума залежить від вартості земельної ділянки, будівництва інфраструктури, підведення комунікацій та інших факторів. Якщо йдеться про масштабніший проєкт – від 10 куполів і більше, то інвестиції зростають до $400 000–500 000 і вище, залежно від рівня комплектації та складності локації.

Загалом бізнес-модель глемпінгу є стабільною та передбачуваною за умови правильної реалізації. Реалістичний період окупності сьогодні, з урахуванням середнього рівня завантаженості 60–65%, становить приблизно п’ять–шість років. У деяких випадках – з високим трафіком або потужним маркетингом – глемпінги досягають 80–90% завантаження, що дає змогу окупити інвестиції значно швидше.

З якими викликами стикаються підприємці, які хочуть інвестувати в глемпінг?

Серед ключових – вибір локації, логістика та правовий статус земельної ділянки. Глемпінги, як правило, не розміщуються біля транспортних вузлів, тому питання доступу завжди потребує окремого опрацювання. Якщо ділянка перебуває у приватній власності, це спрощує процес. Натомість землі сільськогосподарського призначення створюють складнощі, зокрема з підключенням до електромереж або оформленням документації.

Додатковий виклик – відсутність чіткої законодавчої бази. Будівельне регулювання в Україні не адаптоване до тимчасових або легких конструкцій. З одного боку, це забезпечує гнучкість, з іншого – створює бар’єри для інвесторів, які шукають прозорі правила гри.

Воєнний чинник також впливає на ситуацію: мобілізація, кадровий дефіцит і загрози безпеці безпосередньо впливають на кількість клієнтів і готовність запускати нові об’єкти. Ще один чинник, що стримує розвиток – відсутність на ринку готових інвестрішень у форматі «один купол під ключ без операційної участі». Така модель поки що не сформувалася, що обмежує розвиток глемпінгу як продукту для пасивних інвестицій.

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Розкажіть про плани ecopod щодо масштабування бізнесу в Україні та за кордоном

Наразі близько 60% нашої діяльності зосереджено в Україні, 40% – на міжнародних ринках. У майбутньому ми плануємо змістити цей баланс на користь зовнішніх проєктів. Наші куполи вже є в Канаді, Польщі, Чехії, Словенії, Молдові, Швеції та США. Ці кейси дали нам розуміння локальних ринків та логістики.

Зараз ми сфокусовані на тому, щоб стати повноцінним оператором, який створює готельні комплекси під ключ. Передусім нас цікавить ринок США, згодом – Європа. Ми бачимо там великий потенціал, адже в багатьох країнах сегмент глемпінгу майже не розвинений. У нас уже є все необхідне: досвід, команда, технології та ефективні технічні рішення.

Як ви бачите майбутнє глемпінгів в Україні через 5–10 років?

Ми розглядаємо два основні сценарії. Якщо війна триватиме, розвиток глемпінгів залишиться в межах уже реалізованих проєктів або обмеженого зростання навколо великих міст, таких як Київ, Львів чи Одеса. У цьому випадку ринок перебуватиме в стабільному стані або відчуватиме легкий спад.

У разі завершення війни прогнозуємо новий бум, особливо у прифронтових і звільнених регіонах – Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, на Донеччині. У цих областях буде необхідність швидко створювати простори для відпочинку, туризму та відновлення.

Глемпінг – рішення, яке можна реалізувати за два–три місяці з раціональними витратами (інвестиціями).

Окрему роль можуть відіграти великі куполи серій Public та Event як простори для волонтерських штабів, публічних заходів, навчальних ініціатив. Тому ми впевнені: глемпінг в Україні матиме майбутнє. Але яким саме воно буде, залежить від того, як зміниться країна після перемоги.