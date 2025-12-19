Оголошено 6 переможниць третьої хвилі «Програми підтримки підприємиць України» від L’Oréal Paris

Вже третій рік поспіль завдяки «Програмі підтримки підприємиць України» від L’Oréal Paris 22 українські підприємиці розвивають свої власні бізнеси. Цього року надійшло понад 1400 заявок, і серед них було обрано шість нових переможниць, яких урочисто оголосили 12 грудня у Мистецькому Арсеналі. Бізнес-ідеї кожної мають соціальну значущість, впливають на життя українців, зокрема людей з інвалідністю та військових, підтримують розвиток української культури, а для їхньої реалізації передбачений грант у розмірі 500 000 гривень

Перед початком офіційної церемонії гості мали змогу ознайомитися з виставкою, яка складалася з двох частин: перша демонструвала проєкти фіналісток, висвітлюючи їхню місію, цілі та ключові досягнення, а друга знайомила з історією бренду L’Oréal Paris та його культовими продуктами.

Серед переможниць третьої хвилі програми – п’ять неймовірних жінок, чиї проєкти вже змінюють життя українців:

Юлія Койнак з Одеси робить цифрову реабілітацію доступною для всіх через застосунок VITA, повертаючи людям можливість відновлюватися без бар’єрів Тетяна Ковпак з Кам’янця-Подільського у своєму центрі «Опора життя» поєднує інноваційні технології та підтримку людей після травм і військових після поранень, даруючи рух, самостійність і надію. Іванна Рильська з Новояворівська відкриває нові можливості для освіти та спілкування людей, які не можуть говорити, через платформу Enhance Your Ability Анастасія Герега з Миколаєва створює електромобіль DRIVE IN FIVE, щоб пересування для людей у колісних кріслах стало зручним і доступним Анастасія Харченко з Миргорода відроджує українську порцеляну у проєкті ART-HALL CERAMICS, поєднуючи традиційні технології та сучасний дизайн для створення унікальних виробів.

Під час церемонії команда бренду оголосила додаткову, шосту переможницю – кульмінаційний момент вечора. Нею стала Любов Лисенко з Полтави. Її проєкт «Біобаланс» пропонує біологічні засоби захисту рослин, що замінюють хімічні рішення та відкривають шлях до «зелених» технологій у фермерстві України.

Захід відвідало 237 гостей – представники та представниці бізнесу, медіа та культурної сфери, серед яких артистки, дизайнери та дизайнерки, громадські діячки, а також членкині журі, які оцінювали проєкти й надихали своїм прикладом учасниць програми та усю країну: Катя Сільченко, Катерина Кузьменко, Анна Завертайло, Інна Мірошниченко, Валерія Татарчук, Джамала, Марія Дідковська, Раміна Есхакзай, Іван Фролов, Надія Шаповал, Анастасія Скальницька, Ірина Путівленко, Марія Себова, Іванка Хома, Яна Глущенко, Дар’я Трегубова та інші.

Тетяна Бояр, маркетинг-директорка категорій догляд за обличчям, догляд за волоссям та фарби. Ми надзвичайно пишаємося ініціативою, яку започаткували саме в Україні для українок, і вже втретє мали змогу підтримати талановитих, чарівних жінок у бізнесі. Історія кожної жінки надихає, а кожен проєкт несе важливу соціальну місію та дає віру в світле майбутнє нашої країни. Сьогодні – це потужна платформа підтримки українських жінок, які змінюють цей світ на краще. Адже ми всі цього варті!

