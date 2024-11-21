Повірити в себе. Історії пʼяти жінок-підприємиць, які круто змінили життя після участі у проєкті «Крила» та стали більш економічно незалежними

У межах проєкту «Крила», що протягом чотирьох років тривав у Львівській, Харківській, Київській та Полтавській областях, понад 3500 жінок отримали підтримку та долучились до різноманітних тренінгів. З 2020-го по 2024 роки проєкт впроваджувала міжнародна організація «Пакт» за фінансової підтримки уряду Канади. Одним із ключових завдань було посилити економічну безпеку жінок у сільській місцевості, а саме надати їм необхідні знання про те, як знайти роботу або відкрити власну справу.

Серед 1500 жінок, які пройшли тренінг щодо запуску власної справи, 717 змогли захистити свої бізнес-плани перед журі та отримати обладнання для розвитку – в еквіваленті 700 канадських доларів для мікробізнесу і в еквіваленті 3000 канадських доларів для малого. Але за словами керівниці «Крил» Олесі Гальчинської, проєкт дав жінкам набагато більше, ніж знання. «Вони отримали мотивацію та наснагу, адже не тільки навчалися, а й створювали жіночі спільноти, в яких надихали та підтримували одна одну, – говорить Олеся. – Саме тому рушійною силою розвитку підприємницької справи стало не стільки фінансування, скільки спілкування всередині спільноти. Жінки насправді повірили в себе». Forbes BrandVoice розповідає історії пʼяти учасниць проєкту.

Це вже другий матеріал цієї серії – перший можна прочитати тут.

Олеся Гальчинська, керівниця проєкту «Крила» У грудні цього року проєкт завершується, але ми залишаємо по собі всю методику та технології навчання для місцевих організацій, які, сподіваюсь, і надалі будуть продовжувати підтримувати жінок у громадах. Вкладаючись у такі проєкти й даючи поштовх жіночому підприємництву, громади роблять внесок перш за все у власний розвиток. Адже коли чоловіки на фронті, саме жінки стають авангардом відновлення сіл та невеликих містечок. Крім того, ми так навчили жінок писати бізнес-плани та впроваджувати свої проєкти, що вони сміливо можуть подаватися і до інших донорів або органів місцевої влади. Читати більше Згорнути

Анастасія Гейло м. Біла Церква, Київська область Майстриня з виготовлення льодяників. Читати більше Згорнути

На долю Анастасії випало чимало випробувань. Невдовзі після діагнозу «онкологія» вона пережила розлучення з чоловіком. Попри ці труднощі, жінка сама виховувала двох дітей, поки в її житті не сталися нові зміни – їй ампутували нижню кінцівку. Але попри все Анастасія не втратила віру в себе. Ба більше, відкрила власну справу. «До проєкту «Крила» я займалась ігропрактикою і на базі центру зайнятості проводила тренінги з фінансової грамотності», – розповідає підприємиця. У центрі зайнятості вона й дізналася про проєкт «Крила», ставши в 2020 році учасницею першого потоку «Майстерні можливостей».

Проєкт надихнув Анастасію започаткувати власну справу – виготовлення льодяників із цукрової карамелі. «За освітою я – інженер-технолог кондитерських виробів, – говорить Настя. – Тож для мене це була можливість професійного самовираження, хай і через маленьку справу». Підприємиця виготовляє льодяники з українською символікою: у формі прапора, герба та географічної карти країни. «Я б хотіла, щоб люди за кордоном розрізняли нашу країну не тільки за кольором прапора, але й за формою на карті та гербом», – пояснює Анастасія.

Анастасія Гейло, майстриня з виготовлення льодяників

Сьогодні вона співпрацює з кав’ярнями та має сім офлайн-точок продажу у Києві, Обухові та Білій Церкві. Крім того, жінка просуває продукцію онлайн та бере участь у ярмарках. За два роки після запуску асортимент льодяників виріс із чотирьох до 22 видів. «Найближчим часом я хочу залучити більше корпоративних клієнтів, щоб згенерувати стабільний дохід», – резюмує Анастасія.

Анастасія Мовчан смт Близнюки Близнюківської громади, Харківська область Майстриня з петриківського розпису. Читати більше Згорнути

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Анастасія з чоловіком переїхали з рідного села Близнюки до Харкова. Через те що грошей на життя у великому місті не вистачало, жінка вирішила їхати на заробітки до Польщі. Коли квиток уже був на руках, знайома запропонувала їй взяти участь у проєкті «Крила». «Я здала квиток і залишилась в Україні, бо найбільше я хотіла розпочати щось нове», – згадує вона.

Анастасія мала диплом викладачки образотворчого мистецтва та вісім років працювала з дітьми у місцевій художній школі, особливо захоплювалась розписом дерев’яних виробів у петриківському стилі. Тож після індивідуальних консультацій з координаторками «Крил» жінка вирішила розробити бізнес-план своєї улюбленої справи.

Нині Анастасія пропонує розписані кухонні набори, ключниці, гребінці, свічники, скриньки для прикрас, щітки для волосся тощо. Свої вироби вона просуває через соціальні мережі, хоча до проєкту соромилась це робити. У серпні та вересні 2023-го за підтримки «Крил» майстриня взяла участь у ярмарках «Всі.Свої» у Києві, розписала стіну в одній із сільських шкіл та меморіал загиблим воїнам в іншому селі. Підприємиця також дає індивідуальні та групові заняття.

Анастасія Мовчан дає індивідуальні та групові заняття з петриківського розпису

«Моїм натхненням є спілкування з учнями та відгуки задоволених замовниць. Я дуже щаслива, що улюблена справа почала приносити мені дохід», – ділиться Анастасія. Розписуючи тубуси від снарядів, вона також допомагає місцевим волонтерам та волонтеркам збирати гроші на маскувальні сітки.

На заняттях «Майстерні можливостей» проєкту «Крила» ми вчилися, як пізнавати себе та свої можливості, розподіляти внутрішні ресурси, навіть як казати ні тим подіям і людям, які для тебе не бажані. Такий психологічний підхід спрацював, і я трохи заспокоїлася, почала будувати плани.

Марина Цигрик м. Полтава Полтавської області Власниця бренду «Сплеск» та співвласниця бренду прикрас «Бабуся». Читати більше Згорнути

Протягом кількох років Марина працювала виконавчою директоркою в громадській організації, але, як зізнається жінка, їй завжди хотілось розвинути власну справу. «Саме підприємництво дає можливість транслювати сенси через різні форми, додавати в життя людей більше радості та задоволення, а мені – більше свободи», – говорить вона. Про проєкт «Крила» Марина дізналася в соцмережах, і у 2021 році, звільнившись з роботи, започаткувала власну справу з пошиття одягу – бренд «Сплеск».

«Проєкт допоміг мені наважитись на зміни в житті, – зізнається жінка. – Тут я отримала знання з фінансів та побудови стратегії, яких бракувало і які, до речі, використовую досі. Плюс сама атмосфера між учасницями проєкту дуже надихала!».

Марина Цигрик, власниця бренду одягу «Сплеск» та співвласниця бренду прикрас «Бабуся»

Сьогодні справа Марини з пошиття одягу – на стадії перезапуску. Натомість у 2023 році спільно з партнеркою вона відкрила бренд керамічних прикрас «Бабуся». «Усе улюблене з дитинства, що готувала нам бабуся – борщ, вареники з грибами, пиріжки з маком, тут представлено у вигляді намиста чи браслетів із кераміки», – пояснює підприємиця. Середня вартість таких прикрас – 3200 грн. Основні канали просування виробів – соцмережі та ярмарки. «Ми спілкуємося від імені бабусі, багато працюємо з інфлюенсерами та намагаємося дивувати. «Бабуся» – це щось близьке, дуже рідне, і я щаслива дарувати ці відчуття людям», – каже Марина.

Світлана Федорова м. Золочів, Львівська область Тренерка з Zumba. Читати більше Згорнути

У 2020 році Світлана отримала ліцензію тренерки з танцювальної програми Zumba і до повномасштабного вторгнення давала уроки у рідному Сіверськодонецьку. Але постійні обстріли міста змусили жінку в березні 2022 року евакуюватися до міста Золочів. Світлані довелось починати життя знову, хоча морально це було непросто – у червні того ж року ракета пошкодила будинок у Золочеві, де проживала Світлана. Жінка пережила великий стрес.

Якось у місцевій групі Світлана побачила оголошення про набір у «Майстерню можливостей» проєкту «Крила», і це, за словами тренерки, дало їй поштовх до нового життя. «Я зрозуміла, що не можу далі ховатися від людей. Тому вже за місяць отримала додаткову ліцензію на викладання Zumba Gold і почала давати перші уроки Zumba у Золочеві, – згадує Світлана. – Згодом завдяки викладачам і підтримці інших дівчат у групі прийшла ідея проводити танцювальну терапію для людей з інвалідністю». Світлану підтримав чоловік, який із перших днів великої війни воює на фронті. Він знає, як важливо адаптувати людей, які зазнали важких поранень, до звичайного життя.

Світлана Федорова, тренерка з Zumba

Світлана розробила програму для людей з інвалідністю – це спеціальна хореографія, що дає змогу виконувати вправи сидячи. «З кожним днем моя впевненість у розвитку цього напрямку зростає, і в майбутньому я хочу відкрити Центр краси та здоровʼя, який обʼєднає напрямки фізичної й духовної терапії», – ділиться планами підприємиця.

Оксана Ходор місто Камʼянка-Бузька, Львівська область Майстриня з виготовлення ляльок ручної роботи. Читати більше Згорнути

Оксана – випускниця пʼятого набору «Майстерні можливостей» проєкту «Крила», який проходив у 2023 році.

«Я завжди любила шити та вʼязати, але ніяк не могла збагнути, чим хочу займатись, – згадує жінка. – Проєкт повністю змінив моє життя! Я врешті знайшла справу, яка приносить задоволення – виготовляю ляльки, брелоки, брошки, рюкзаки та продаю всі ці товари через соцмережі».

Підприємиця є постійною учасницею ярмарок у Києві та Львові, а також фестивалю крафтярів у місті Сколе. Одним із яскравих епізодів для Оксани стала зустріч із посолкою Канади в Україні Наталкою Цмоць, якій Оксана подарувала ляльку. Крім того, жінка провела виставку робіт у публічній дитячій бібліотеці свого міста.

Оксана Ходор виготовляє ляльки ручної роботи

«Найбільша моя мрія – створити колекцію ляльок в етностилі за регіонами України, – ділиться планами жінка. – Останнім часом захопилася переробкою джинсу з додаванням елементів старої вишивки та гачкованих елементів. Бачу, як люди підтримують ідею переробляти старі речі, надаючи їм нібито нове життя». Дві дорослі доньки Оксани також стали учасницями проєкту «Крила» та отримали фінансування на розвиток своїх ідей, так що, як стверджує Оксана, у них «крилата родина».

Цей матеріал створено завдяки підтримці Уряду Канади у рамках проєкту «Крила» (Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки), що впроваджується міжнародною організацією «Пакт». Інформація, яка представлена у ній, не обов’язково відображає погляди уряду Канади.