Пристрасть, що заряджає. Історія Стефана Благовісного, співвласника національної мережі електрозаправок Toka energy та співзасновника BLS, компанії з прокату авто

У 2018 році підприємець Стефан Благовісний заправляв автівку на одній з українських АЗС, пив каву і мріяв. Понад усе йому хотілося, щоб поруч із бензиновими заправками на тій АЗС стояли зарядні станції для електромобілів його компанії Toka energy. Але водночас це здавалося нереальним, бо справи в бізнесі йшли не дуже і скоріше можна було планувати закриття компанії. За три роки з моменту запуску Toka energy не вийшла на окупність, зростали борги із зарплати співробітникам. Попри все вже за кілька років мрія Стефана ожила: Toka energy уклала договір про співпрацю з ОККО. Наразі на шляху від Києва до Львова що 150 км на АЗК ОККО стоять станції потужністю 120–150 КВт. Про те, з чого починався шлях Стефана Благовісного і які виклики довелося долати, розвиваючи компанію – піонера галузі, він розповів Forbes BrandVoice.

Перші випробування

Пристрасть до автомобілів зʼявилась у Стефана в дитинстві. Роздивляючись світлини автомобілів у польському журналі «Самоходи свята», який йому подарував батько, Стефан мріяв вирости і щодня їздити на новому авто. «Я й досі зберіг той випуск журналу 1992 року, – розповідає підприємець. – Завдяки йому дізнався про марки майже всіх машин у світі, їхні особливості та технічні характеристики».

Але попри таку любов до автомобілів, після закінчення школи Стефан Благовісний вступив до Київського національного економічного університету на факультет зовнішньоекономічної діяльності. «Автівки залишилися тільки моїм захопленням, бо в Україні на той момент будь-який бізнес, пов’язаний із ними, був геть нерозвинений. Тож я обрав економічну спеціальність, завдяки який міг гарно заробляти», – пояснює Стефан.

Коли Стефан навчався на другому курсі університету, його батько потрапив у жахливу автокатастрофу і більше не зміг забезпечувати родину. Щоб оплатити подальше навчання, хлопець змушений був піти працювати: спочатку таксистом у Києві, а потім водієм та вантажником у США. «До Америки я потрапив завдяки програмі для студентів work&travel. Жив у родича в Нью-Йорку, сесію здавав екстерном, а весь вільний час працював, – згадує підприємець. – Того, що я заробляв у Штатах, цілком вистачало на оплату навчання в Україні та харчування».

В університетські роки Стефан уперше спробував зайнятися бізнесом.

«Підбив друзів, ми скинулися грошима і пригнали автівку марки Dodge Stratos зі Штатів в Україну. Вона коштувала $14 000 – неймовірна сума для нас на той час. Десь за пів року ми її продали за $18 000. Це був успіх», – усміхається чоловік.

Компанія BLS: бізнес-план «на колінці» і криза 2008-го

Попрацювавши після університету економістом, Стефан переконався, що ця сфера не для нього. Тоді він змінив офіс на автосалон, ставши у 21 рік наймолодшим в історії компанії «Peugeot Україна» менеджером з продажів. За словами чоловіка, пропонувати автомобілі Peugeot-307 було важко, бо тоді всіх цікавили Škoda і Mitsubishi Lancer X. Утім, Стефану вдавалося продавати більше за всіх колег у салоні – по 10 авто на місяць. «Якось один з клієнтів захотів придбати авто, але не зміг оформити кредит. Тоді ми скооперувались із товаришами, купили машину в лізинг і здали тому клієнтові в суборенду», – розповідає Стефан.

Так у 2006-му виникла ідея створити компанію, яка б займалась орендою авто. Разом із друзями – Станіславом Луцковичем та Анною Сорокіною ​​– вони купили в лізинг три вживані автівки і назвали компанію за першими літерами прізвищ співзасновників – BLS. «У лізинговій компанії мене попросили показати бізнес-план, – розповідає Стефан Благовісний. – Це було смішно, бо я його намалював тут же на колінці, мовляв, ось сума, за яку купуємо, ось – за яку здаємо в оренду, і стільки-то будемо заробляти».

Майже одразу в BLS справи пішли добре: товариші розробили сайт, запустили SEO-просування, налаштували платну рекламу. Вони прагнули активного зростання і постійно поповнювали автопарк.

«На момент фінансової кризи 2008 року на трьох співвласників компанії в кредиті було 12 автівок, – згадує Стефан. – Це був жах, бо ми гадки не мали, як ті кредити виплачувати. Всі зароблені від прокату гроші ми вкладали в них, а самі жили «на бобах» кілька років».

Лише коли у 2011 році BLS відкрила філіали в Криму, а потім у Донецьку та Львові, компанія почала відновлюватися. «Достатньо було пропрацювати в Криму з кінця квітня до середини вересня – і можна було зібрати таку саму касу, яку за такої ж кількості авто ми робили в Києві за рік», – пояснює математику Стефан. Машини компанії BLS брали в оренду відомі українські політики, бізнесмени, культурні діячі, серед яких Богдан Ступка, Павло Зібров, репер Ларсон та інші.

Сьогодні BLS входить у топ-3 гравців у своєму сегменті ринку. Фішка компанії – в можливості не лише короткострокової оренди авто, а й передплати певної машини на тривалий термін (від кількох місяців і більше).

Команда BLS

Toka energy: незламний дух інновацій

Із часом Стефан Благовісний зацікавився електромобілями. «Я проїхався на Nissan Leaf та Tesla. Мені дуже сподобалося керувати цими авто, – розповідає він. – А коли я порахував, що за нічними тарифами електромобіль можна зарядити лише за 90 копійок, то переваги стали ще очевиднішими». Загорівшись ідеєю електрокарів, у 2015 році Стефан разом із партнерами купив кілька електромобілів для прокату. Але тут же постало питання: як, взявши машину в оренду, клієнт буде її заряджати? Так зʼявилась ідея майбутньої компанії Toka energy, яка б займалася встановленням швидкісних зарядних станцій для електромобілів. Toka energy Стефан заснував разом із партнеркою Ольгою Борняковою.

«Перші два роки існування Toka energy ми ставили станції і заряджали електромобілі безплатно. На той час в Україні просто не було білінг-системи, яка б дозволила монетизувати бізнес, – ділиться співвласник Toka. – Та й купити цю білінг-систему було невигідно – вона б ніколи не окупилась».

Перші два роки існування Toka energy ми ставили станції і заряджали електромобілі безплатно.

На розробку власної системи білінгу співзасновники компанії витратили два роки. Весь цей час бізнес не генерував дохід, а лише потребував постійних інвестицій. Загалом у справу партнери вклали понад $1 млн. У 2019-му всі співвласники, крім Стефана, втратили віру в проєкт і хотіли його закрити, але Благовісний настирливо продовжував розбудовувати мережу електрозаправок.

«Скільки разів здавалося, що це кінець, і тут раптом приходить якесь нове замовлення, десь ми пройшли тендер і нас обирають для встановлення станцій», – згадує чоловік.

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На прибуток Toka energy вийшла у 2023 році, коли почала активно монтувати швидкісні станції, обслуговувати їх та робити гарантійний ремонт. Активному зростанню компанії посприяв справжній бум на електромобілі в Україні, а також можливість залучати до проєкту франчайзі. Наразі 33–35% станцій становить власна мережа Toka energy, а решту наростили за рахунок франшизи. Кожна зарядна станція стає частиною мережі, якою користуються понад 90 000 клієнтів. Завдяки можливостям швидкісних станцій зарядити автомобіль можна за 30 хвилин.

Стефан Благовісний, співвласник Toka energy та співзасновник BLS. Фото: Артем Галкін

«У мене була якась внутрішня впевненість, що все вийде. І що більше всі навколо казали «ні», то більше мені хотілося довести протилежне», – резюмує Стефан Благовісний. За його словами, у кожного успішного проєкту – свій рецепт, але підприємець ділиться власним:

вірити в себе , бо без цього неможливо ухвалювати важливі рішення;

, бо без цього неможливо ухвалювати важливі рішення; бути по-справжньому захопленим проєктом , бо без цього неможливо зібрати команду і запалити в ній вогонь;

, бо без цього неможливо зібрати команду і запалити в ній вогонь; ризикувати, бо без цього неможливо отримати бажаний результат.

Як розповідає Стефан, після початку повномасштабного вторгнення конкуренти почали забирати у клієнтів авто, що були в прокаті, в той час як співвласники BLS, навпаки, – почали здавати більше авто в оренду. «Те саме і з Toka – всі зупинялися, а ми, навпаки, ставили станції. А коли в Україні почалися проблеми з пальним, люди почали більше купувати електромобілі та заряджатись у нас. Це дало нам поштовх, – розповідає Стефан. – Якщо ти віриш в ідею, то рано чи пізно зможеш побудувати прибутковий бізнес. Завдяки цій вірі моя дитяча мрія їздити щодня на нових авто точно здійснилась».