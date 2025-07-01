Ритейл майбутнього: як працюють мікромаркети на базі ШІ від Modern Expo

Modern Expo виводить на ринок мікромаркети Conveniq – автономні торгові точки, що працюють на основі штучного інтелекту. Чому це новий тренд ритейлу і у чому його інноваційність?

Останні кілька років Modern Expo, виробник торговельного обладнання для ритейлу та доставки останньої милі, активно розвиває напрям мікромаркетів – автономних торгових точок, що забезпечують повний цикл продажу без участі персоналу.

У 2023 році Modern Expo презентував першу лінійку мікромаркетів Conveniq – компактних автономних модульних систем на базі вбудованого програмного забезпечення. Зараз уже 12 таких локацій працює у різних містах України. Також стартували пілотні проєкти в Польщі та Великій Британії.

У Modern Expo кажуть: коли 10 років тому почали виводити на ринок перші поштомати власної розробки, доводилося переконувати клієнтів у перспективності цього рішення і автоматизованої доставки до клієнта. Але сьогодні поштомати – це ультратренд, швидка і – головне – комфортна для клієнта доставка. За даними міжнародного звіту Europe Smart Parcel Delivery Locker Market, у 2025 році обсяг європейського ринку поштоматів становить майже $300 млн із річним темпом зростання на рівні 11%. «Тренд на мікромаркети проходить той самий шлях – це новий етап комфортності покупок, який уже показав ефективність і от-от стане стандартом купівельного досвіду», – певні у Modern Expo.

Про переваги мікромаркетів Conveniq

Роман Дрипа, керівник напряму Conveniq у Modern Expo «Ми створили мікромаркети Conveniq з двох причин. По-перше, це технологічний прорив у створенні автономних торговельних рішень. По-друге, це можливість бути ближчими до покупця – буквально поруч, у його повсякденному маршруті». Читати більше Згорнути

У компанії зазначають: мікромаркети, як інноваційні аналоги традиційних магазинів, уже понад 20 років поширені у Великій Британії та країнах ЄС – Німеччині, Італії, Франції. Останні роки – найбільше, зокрема через пандемію ковіду: саме період 2020–2022 років завершив формування тренду на рішення самообслуговування. В Україні ця тенденція теж розвивається, попри виклики війни. Ще три-чотири роки тому такі торгові локації були рідкісним явищем, зараз – уже ні.

Ринок мікромаркетів у Європі, за даними від European Vending Association, невпинно зростає. Найбільше мікромаркетів у Швеції (у діапазоні 2000–4999 одиниць), Швейцарії та Німеччині (1000–1999 одиниць). Україна за кількістю мікромаркетів перебуває на рівні з Іспанією, Італією, Туреччиною, Норвегією та Францією – у діапазоні 50–249 одиниць. Цей ринок лише розвивається, але вже показує колосальні перспективи.

Покупка через мікромаркет Conveniq Pro.

Сучасний ритейл стає ближчим до споживача, з’являючись там, де виникає попит. Це складно реалізувати в межах традиційних форматів, тож на зміну приходять гібридні рішення – зокрема мікромаркети. У Modern Expo впевнені: ринок рухається від великих форматів до дрібніших, від централізованих магазинів до локалізованих торгових точок у місцях із високим трафіком.

Інноваційність мікромаркетів Conveniq – у їхній програмній спроможності і широкому функціоналі. Modern Expo оснащує мікромаркети софтом власної розробки, що включає алгоритми для прогнозування попиту та управління запасами, системи компʼютерного зорового сприйняття для моніторингу руху товарів та голосові асистенти для відповідей на запитання покупців.

Після купівлі мікромаркету клієнт отримує доступ до особистого кабінету, де може у режимі реального часу віддалено адмініструвати всі процеси: перевіряти стан обладнання та наповненість мікромаркету, фіксувати обсяги продажів і аналізувати популярність тих чи інших товарів. Також він отримує сповіщення про дії покупців та звіти про всі платіжні операції.

«Ми надаємо клієнтові доступ до всіх ресурсів мікромаркету та змогу адмініструвати їх, пропонуємо технічну підтримку, постійно вдосконалюємо і оновлюємо клієнтські сервіси: бухгалтерію, платіжні механізми», – розповідає Роман Дрипа.

Конфігурації мікромаркетів залежать від типу модулів (кавовий модуль, холодильний модуль, нейтральний модуль, поштомат) та типу поличок (вагова та АІ-поличка). Комплектацію інфраструктури мікромаркетів можна варіювати.

Мікромаркети Conveniq – це рішення «під ключ», що дозволяє одразу запустити та розвивати бізнес. Базова комплектація забезпечує все необхідне: працюючий мікромаркет з інтегрованим софтом, що повністю контролюється клієнтом. Modern Expo також реалізовує індивідуальні запити, наприклад власний дизайн інтерфейсу, інтеграція реклами чи анонсів програм лояльності клієнта. Також компанія може доінтегрувати платіжну систему юрисдикції тієї країни, де працюватиме мікромаркет, – нині команда Modern Expo працює якраз над таким замовленням.

«Оплатити товари можна через POS-термінал (із підтвердженням кожної покупки) або QR-код. Для інтернет-еквайрингу ми залучили monobank», – пояснює Роман Дрипа. Як це працює? Власник мікромаркету може встановити фіксовану суму, яка тимчасово блокується на картці покупця, – це так зване холдування. Коли покупець завершує купівлю, система визначає точну вартість обраних товарів, а необхідна сума списується. Завдяки сервісу monobank цей процес автоматизовано: QR-код дозволяє ідентифікувати покупця, і оплата відбувається з уже верифікованої картки без повторного введення даних.

Мікромаркети Conveniq уже працюють у Києві та області, у Львові, Одесі, на Житомирській трасі між Рівним і Житомиром, за межами України – у Лондоні та містах Польщі. Найближчим часом з’являться також у Дніпрі, Вінниці та Івано-Франківську, а також у Німеччині та ОАЕ. Клієнтами Modern Expo є La Famiglia, мережа електрозаправок «Віват», приватна школа УМКА, магазини здорової їжі «Мадам Броколі», спортивний клуб для собак Pawwe, сервіс харчування для медичних закладів Foodicine. Мікромаркети розміщенні у медичних центрах «Добробут», Київській школі економіки, офісах та комунальних медичних закладах.

Conveniq Standard+ встановила компанія La Famiglia у медичних центрах у Києві.

Modern Expo пропонує комплексне рішення для запуску мікромаркетів – від інфраструктури до технічного впровадження й подальшого обслуговування. Платіжну систему з QR-оплатою створено у партнерстві з monobank. Також до мікромаркетів інтегровано поштомати «Нової пошти». Це – модель, де кілька гравців об’єднуються навколо потреб клієнта, забезпечуючи швидкість, зручність і якість обслуговування.

Conveniq Pro із поштоматом у медичному центрі «Добробут», м. Київ.

Так мікромаркети стають взаємовигідною моделлю В2В-колаборацій. У компанії наводять як приклад кейс одного з клієнтів – ресторанної групи La Famiglia, що розмістив пʼять мікромаркетів у клініках мережі «Добробут» і один у стінах корпусу Київської школи економіки. Встановлення мікромаркетів дозволило La Famiglia закрити базові потреби пацієнтів, відвідувачів і персоналу клінік, працівників і студентів КШЕ. Це не лише фінансовий результат, а й зміцнення репутації, розширення клієнтської бази та підвищення лояльності до компанії.

«Зараз, коли в Україні діє комендантська година, ми даємо пацієнтам «Добробуту», які приїжджають уночі, а також їхнім родичам і медичному персоналу змогу отримати смачний перекус, гарячий чи холодний напій тоді, коли магазини зачинені», – розповідає Альона Сенюк, фахівчиня La Famiglia з розвитку мережі мікромаркетів.

«Рентабельність мікромаркетів варіюється залежно від трафіку, наявності альтернатив поблизу і локацій. Де висока конкуренція, бо багато кав’ярень і магазинів, прибутковість мікромаркету нижча. Натомість у локаціях без альтернатив або з обмеженим доступом до їжі, як-от у лікарняних корпусах, вона вища, – продовжує Альона Сенюк. – Прибуток – у межах десятків тисяч гривень на місяць з точки. Ми дуже гнучкі в оновленні асортименту: щотижня додаємо нові позиції, реагуючи на запити користувачів, та оперативно адаптуємо логістику, зберігаючи помірні ціни. Для нас важливо залишатися клієнтоорієнтованими, забезпечуючи комфортний сервіс».

Сервіс харчування для медичних закладів Foodicine встановив Conveniq Standard+ у Львівській області.

Мікромаркет – win-win для бізнесу і покупця

Ритейлери шукають близькість до покупця, і саме це забезпечує мікромаркет. Автономний магазин на базі ШІ потребує мінімальних інвестицій для запуску та відкриває простий шлях у підприємництво та масштабування бізнесу. Покупці ж цінують швидкість і зручність – мікромаркет дозволяє купувати поруч із місцем вашого перебування, економлячи час.

Для інвесторів мікромаркет – новий інструмент пасивного доходу. Для бізнес-клієнтів це додатковий сервіс: готелі, спортзали, електрозаправки та коворкінги отримують новий канал продажів; FMCG-бренди (товари широкого обігу) і кейтерингові компанії – власну полицю для продукції; офіси, заводи й бізнес-центри – зручність і комфорт для працівників.

Conveniq Mini на Vending Smart Expo 2025 у Києві.

Інвестиції у мікромаркет Conveniq стартують від $10 000. Ця сума охоплює капітальні витрати – вартість мікромаркету. Існують ще операційні витрати – на оренду локації, оплату електроенергії та інтернету, купівлю чи оренду кавового апарату, закупівлю товарів та оплату роботи курʼєрів. Компанія пропонує калькулятори ROI, де повернення інвестицій можна порахувати разом із капітальними та операційними витратами.

Один мікромаркет може генерувати до кількох тисяч доларів валового прибутку на місяць. Повна окупність досягається від одного року. Це залежить від собівартості і кінцевої ціни товарів, які пропонує мікромаркет. Прибутковість мікромаркету зростає у локаціях, де постійно перебуває багато людей і де немає концентрації закладів харчування, а також за умови оперативної роботи кур’єрів, які вчасно поповнюють асортимент мікромаркетів.

Modern Expo супроводжує клієнтів на старті: здійснює аудит локації, аналізує попит, консультує щодо бізнес-моделі та підбору товарів. «Ми надаємо не лише мікромаркет, а й рішення, як допомогти бізнесу підвищити прибутки, а також консалтинг про бізнес-модель. Мета – зробити мікромаркет швидко окупним та прибутковим», – резюмують у компанії.