SISTERS: бʼюті-бізнес нового покоління. Як український бренд масштабувався під час війни та увійшов до рейтингу Forbes Next 250  

SISTERS починався не як бізнес, а як експеримент двох сестер – пошук відповідей у світі догляду. Без стратегії, інвестицій і команди, але з великим інтересом і бажанням бути корисними. Сьогодні, через десять років, це компанія з власним ритейлом і клінікою естетичної медицини. А цього року SISTERS увійшла до Forbes Next 250 – рейтингу компаній, що змінюють правила гри. Forbes BrandVoice розповідає, як блог перетворився на бізнес, що формує нову культуру краси в Україні

Від блогу до бренду: як SISTERS виросли у впливового гравця ринку

SISTERS виріс із блогу в Instagram в одного з провідних гравців українського бʼюті-ринку. Сестри Ілона Сич та Оксана Бішко, розпочавши з інтересу до догляду за собою, побудували компанію, що нині охоплює власний ритейл, дистрибуцію та напрям естетичної медицини. Сьогодні SISTERS – це сервісна платформа з власним застосунком, зручним сайтом і персональним підходом до клієнтів. Спільнота бренду зростає разом із ним – на основі довіри та спільних цінностей.

«Ми починали не тому, що хотіли заробити. Просто було цікаво. А далі все пішло своїм шляхом», – згадує Ілона Сич.

На старті проєкт розвивався інтуїтивно. «Я б назвала цей період «пошуком себе», – розповідає Оксана Бішко. – SISTERS розпочинався не як бізнес-проєкт. Стратегію ми формували вже в процесі роботи». Однак саме відкритість, внутрішня чесність і бажання вирішити проблему клієнта стали ключовими чинниками формування лояльної аудиторії.

Підхід бренду формується в діалозі з клієнтами. «Ми транслюємо сестринські відносини на нашу аудиторію. Косметика для нас – це вияв турботи. Ми допомагаємо свідомо обирати засоби, які справді працюють», – пояснює Ілона. Так SISTERS формує культуру догляду, у центрі якої – відчуття опори, стабільності та розуміння себе.

Ілона Сич та Оксана Бішко, засновниці проєкту SISTERS. Автор фото Юлія Качоровська

Бренд від початку обрав шлях етичного, чесного прозорого бізнесу. Це стосується не лише комунікації чи асортименту, а й логіки роботи. «Ми – біла українська компанія. Не копіюємо чужі тренди, а створюємо власні. Це наш принцип», – наголошує Бішко. Для сестер це означає не йти за інфлюенсерами, не продавати ілюзії, не навʼязувати рішення, натомість – слухати, досліджувати й пропонувати справжнє. У час, коли довіра стала новою валютою на ринку, SISTERS повертає бʼюті-індустрію до людяності. І в цьому сила бренду.

Війна як каталізатор: масштабування та власна клініка

На початок 2022 року SISTERS вже були впізнаваним брендом із активною аудиторією, однак повномасштабна війна стала для них неочікуваним каталізатором зростання.

Адаптація до нової реальності вимагала швидких рішень, жорсткої фільтрації партнерств і переосмислення самого поняття «український бʼюті». До 2022-го ринок краси в Україні був привʼязаний до РФ: тренди, дистрибуція, формати комунікації часто задавалися саме там. Війна стала рубіконом.

Нарешті відбулася повна відмова від тенденцій, які задають блогери, б’юті-магазини, дистрибʼютори на російському ринку. Тепер ми створюємо наш новий український б’юті-ринок. Настільки класний, що нам реально заздрять у Європі. Ілона Сич Співзасновниця проєкту SISTERS

Однією з найбільш амбітних трансформацій стало створення власної клініки естетичної медицини у Львові. Проєкт потребував не лише серйозних інвестицій і сертифікації, а й подолання скепсису з боку професійного середовища. «Деякі лікарі-косметологи казали нам, що ми просто продавці косметики – куди нам до великих лікарів?» – згадує Бішко. Сьогодні клініка має ліцензію МОЗ, працює в напрямі дерматології, трихології та апаратної косметології й стала вагомою частиною бренду. В планах SISTERS – відкрити такі клініки в кожному місті, де є магазин бренду.

Інтер’єр клініки у Львові Інтер’єр клініки у Львові Попередній слайд Наступний слайд

Етика і принципи: як SISTERS обирає партнерів

Паралельно розвивався і ритейл: офлайн-магазини, мобільний застосунок, e-commerce. Компанія зміцнила власний напрям прямих продажів і розширила дистрибуцію – як внутрішню, так і міжнародну. В портфелі бренду представлено 515 партнерів.

Відбір брендів відбувається за чіткими етичними принципами. Один з них – відмова від компаній, присутніх у РФ.

Можливо, ми втрачаємо прибуток, але не втрачаємо себе. Оксана Бішко Співзасновниця проєкту SISTERS

Натомість SISTERS фокусується на брендах, які мають чітку позицію, унікальну філософію й засновників, які «люблять свою справу, а не просто заробляють гроші».

Змінився й портрет клієнта. Якщо раніше головними запитами були ефективність і доступність, то тепер українська жінка шукає сенси й опори – навіть у косметичній баночці. «Зараз жінки хочуть чогось дуже ароматного, дуже гарного, в красивій упаковці, щоб говорило їй про релакс, про те, що вона в себе в пріоритеті», – каже Оксана Бішко.

Водночас зростає частка покоління Z, для якого важливі не лише ефективність і естетика, а й веганські формули, відсутність тестування на тваринах, соціальна відповідальність. «Вони задають новий рівень стандартів, і ми робимо все, щоб виправдати їхні очікування», – резюмує Ілона Сич.

Масштабування SISTERS у дистрибуції та ритейлі. Дані надані пресслужбою компанії

Wellness як стратегія майбутнього

У доглядовій косметиці дедалі помітнішими стають запити на відповідальне споживання. Ці орієнтири й визначають розвиток SISTERS. «Однозначно, бʼюті-тренд 2025 року – це свідоме користування, – пояснює Оксана Бішко. – Користувач думає про те, з чого зроблена баночка, чи це вторинна переробка, чи продукт підлягає вторинній переробці». Йдеться не лише про пакування, а й про глибоку відповідальність бренду – від формул до комунікації.

За словами Ілони Сич, дедалі частіше вирішальним чинником для клієнта є позиція бренду: «Сьогодні ми бачимо історії, коли клієнт може відмовитися від бренду через те, що той зіпсував репутацію». Тому SISTERS обирає для співпраці лише бренди, які відповідають стандартам екологічності, мають чисту формулу.

«Такі магазини, як ми, не просто перепродають косметику, а задають тренди. Неодноразово проходили досвід, коли ми відкривали клієнтам новий бренд і закохували їх у нього лише завдяки тому, що щиро в нього віримо», – додає Ілона Сич.

Фрагмент з wellness-івенту Фрагмент з wellness-івенту Попередній слайд Наступний слайд

Wellness – ще один важливий вектор, який органічно інтегрується у філософію SISTERS. «Лозунг наших брендів «Будь у себе в пріоритеті» – це і є основа всіх сучасних wellness-ідей», – говорить Оксана Бішко. За її словами, клієнт очікує не просто продукту, а турботи. SISTERS відповідає на це авторськими медитаціями, ефірами з нутриціологами, глибокою роботою з запитами клієнта.

Ілона Сич зазначає: wellness-підхід у SISTERS починається з особистого прикладу засновниць, які транслюють здоровий спосіб життя через власні канали комунікації. «Ми завжди говоримо про те, що можна безкінечно доглядати за шкірою та волоссям, але основа – це здоровʼя. Якщо клієнт приходить із запитом «у мене випадає волосся», ми не радимо засіб навмання. Ми порадимо пройти чекап».

Портфель компанії постійно оновлюється, й не лише за рахунок косметичних засобів. «Ми розпочинали з догляду за волоссям, потім додали обличчя, тіло, догляд за ротовою порожниною, засоби для домашнього затишку. Бо наш клієнт хоче всюди оточувати себе гарними речами», – каже Ілона Сич. Так зʼявився розділ HOME, напрям трихоскопії в клініці, а відтак – потреба в додаванні вітамінів до асортименту.

Схожа логіка й у дистрибуції. «Ми зосереджені на розвитку існуючих брендів, але маємо «лист бажань», і пишемо листи всім, кого хотіли б залучити. Поки розвиваємо те, що є. Це наш пріоритет», – коментує Оксана Бішко.

SISTERS має чітке бачення майбутнього. «Основний фокус – масштабування. Але не будь-якою ціною», – наголошує Ілона Сич. За її словами, зростання можливе лише тоді, коли структура бізнесу витримує нове навантаження. «Ми хочемо тримати високу планку».

Автор фото Юлія Качоровська

У планах сестер також відкриття нових магазинів в інших містах, проте після завершення ребрендингу. «Це болісний етап, – визнає Оксана Бішко. – Зміни – це поліграфія, нові торгові марки, нові вивіски». У фокусі також залишається підтримка кожного бренду дистрибуції, з окремою маркетинговою стратегією й повною залученістю команди.

SISTERS масштабується, але не жертвує принципами. Це історія бренду, який формує правила нового українського бʼюті-ринку – етичного, прозорого й клієнтоорієнтованого.