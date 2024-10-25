Стійкість – у ДНК. Історії підприємців із Харкова та Дніпра, які попри критичну близькість до фронту та постійні обстріли продовжують розвивати власні бізнеси

Українські підприємці – потужна рушійна сила нашої економіки. Наразі вони працюють у надскладних умовах. Але попри все створюють продукти та послуги, зберігають робочі місця, зокрема на прифронтових територіях, де, здавалося б, це неможливо. Нова пошта першою після військових повертається у звільнені українські села та міста і стає ключовим логістичним звʼязком для своїх клієнтів з усієї України

Forbes BrandVoice у партнерстві з Новою поштою продовжує серію матеріалів, присвячених роботі підприємців на територіях, близьких до фронту.

Харківська MANUFACTURA

Власну справу підприємниця з Харкова Марина Клок відкрила, коли її сину був рік. Хлопчик ріс, а з ним і витрати на родину. Жінка вирішила не повертатися на державну службу, де працювала до декрету, а натомість у 2016 році почала продавати жіночі лосини в інтернеті за схемою дропшипінгу.

«Згодом я зрозуміла, що й сама можу моделювати цікаві моделі одягу. Тож знайшла цех, де погодилися відшивати лосини за моїми ескізами, і почала ще активніше рекламувати свої товари в соцмережах», – згадує Марина. За словами жінки, її неймовірно захопив процес виробництва, коли з клаптика тканини зʼявлялася річ, тим більше під власним брендом MANUFACTURA, назву якого вона придумала разом із подругою. Але бажаної фінансової стабільності Марина ніяк не могла досягти: всі зароблені гроші (в середньому 50 000 грн на місяць) жінка реінвестувала в бізнес.

За рік підприємниця наважилася на відкриття власного цеху в батьківському будинку за містом. Там вона облаштувала три робочі місця для майстринь. А коли за рік справи пішли вгору, жінка зняла в оренду цех площею 50 кв. м у Харкові. Спочатку команда шила трикотажні футболки та лосини, згодом до асортименту додали жіночі костюми, сукні та сорочки – за день виготовляли понад 150 одиниць. «Наші вироби приваблювали все більше клієнтів. Я постійно вигадувала щось нове, шукала нетривіальні дизайни, пропонувала неординарні наліпки чи вишивки», – розповідає Марина Клок.

Головним логістичним партнером вона одразу обрала Нову пошту, адже без якісної швидкої доставки бізнес не зміг би розвиватись.

«Речі ми продавали як і гуртовим покупцям – власникам онлайн- та офлайн-магазинів, так і фізичним клієнтам. У 2018 році робили по 40–50 відправлень на день, – згадує Марина. – Нова пошта стала нашим ідеальним партнером: таку кількість посилок ми відправляли лише за 15 хвилин, а не проводили по пів дня у відділенні».

Поштовхом до масштабування компанії став стрімкий попит на пуховики та жилетки на пуху восени 2020 року. За словами Марини, ця ніша на ринку тоді була геть не заповнена в Україні. «Щоб її зайняти, нам довелось заново налагоджувати процеси в цеху: робити лекала, закуповувати нове обладнання, тканину, синтетичний пух, навчати майстринь. Ви не уявляєте, наскільки важко людині, яка шила до цього футболки, взятися за пуховик, – розповідає підприємниця. – Проте воно того вартувало! Наші вироби сподобались клієнтам, і до українських замовників приєднались іноземці – з Польщі, Чехії, Латвії, Литви, Великої Британії, Німеччини та Канади. Вже за кілька років ми збільшили обсяг виробництва в чотири рази».

Марина Клок, власниця бренду MANUFACTURA

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Марині довелось зупинити виробництво. Навіть просто виходити на вулицю в Харкові тоді було небезпечно. Відновити роботу вона з командою змогла лише 18 травня 2022 року. «Прильоти були і є поруч із нами, буквально в 500 метрах, – розповідає жінка. – Страшно, але ми продовжували та продовжуємо працювати».

Наразі в команді MANUFACTURA працює 45 людей. У теплу пору року відшивають літній асортимент: футболки, сукні, сорочки; в холодну – жилетки, куртки та пуховики. Загалом майстрині виготовляють по 1000 одиниць одягу на тиждень, але й цього не вистачає, щоб задовольнити попит. Марина розповідає, що станом на сьогодні близько 700 заявок знаходяться у листі очікування. З огляду на такий обсяг роботи всі працівники щоранку виходять на роботу, навіть під час тривог та обстрілів. «Я кілька разів пропонувала колективу перевезти виробництво в більш безпечне місце, але люди кажуть, що в Харкові їхні сімʼї та дім, і нікуди вони не поїдуть», – зізнається Марина Клок.

У команді MANUFACTURA працює 45 людей

Ледь не своєю сімʼєю вона називає і співробітників вантажного відділення №6 Нової пошти в Харкові. Саме з їхньою допомогою вона вже понад сім років відправляє посилки – сьогодні це понад 100 відправлень щодня.

«Як би їм не було важко і страшно працювати, менеджери завжди роблять так, щоб було зручно нам, клієнтам. Наприклад, коли ми відправляємо 30 пуховиків до Польщі, їх потрібно гарно та швидко упакувати. Ось за такий сервіс ми й цінуємо Нову пошту», – пояснює підприємниця.

Співробітники вантажного відділення №6 Нової пошти в Харкові

У планах Марини – зробити все, щоб про бренд MANUFACTURA дізнались у світі. Але, розуміючи, що поки для цього бракує знань, Марина збирається пройти навчання на курсі «Pro Експорт: як продавати глобально» в Школі бізнесу Нової пошти та більше дізнатись про те, як потрапити на міжнародні маркетплейси та розвивати бізнес ще більш успішно.

Меблі майбутнього

Ідею для бізнесу дніпрянин Георгій Артоделі знайшов, коли працював директором однієї з українських косметичних компаній. Для участі в спеціалізованих виставках компанія часто замовляла рекламні стенди, зроблені з міцного картону. Їх було зручно складати та легко перевозити, до того ж картон – це екологічний матеріал, який ідеально підходив під косметичну продукцію. «Коли вперше мені спало на думку зайнятись виробництвом меблів із картону, я взяв коробку з-під пилососа, канцелярський ніж, лінійку, зробив креслення і вирізав маленький стілець, – згадує, посміхаючись, Георгій. – А коли прочитав, що гофрокартон витримує навантаження до 500 кг, то зрозумів, що на цьому можна побудувати цілу справу».

Георгій Артоделі, власник бренду меблів із картону FUTUFU

Розуміючи потенціал такого бізнесу, у 2014 році Георгій найняв дизайнера-конструктора, разом з яким вони почали розробляти моделі меблів з картону під брендом FUTUFU . Незабаром зʼявились і перші замовлення. «Я випадково зустрів знайомого та розказав про те, чим займаюсь, він зацікавився і передав інформацію своєму начальнику. В результаті я отримав замовлення на виготовлення 20 столів із перегородками для кол-центру, а потім ця компанія стала нашим постійним клієнтом», – розповідає підприємець.

За рік Георгій облаштував власний цех площею 330 кв. м з усім необхідним устаткуванням для різки картону. В команді на той час працювало вже вісім людей. Ключовим у процесі масштабування бізнесу стало те, що Георгій із хлопцями самостійно сконструювали ЧПК-станок для різки картону, який фактично дав змогу прибрати з процесу виробництва всю ручну роботу. «Ми стали швидко рости, середній чек замовлення збільшився до 50 000–70 000 грн, а їх ми отримували майже щодня», – ділиться Георгій. До повномасштабного вторгнення FUTUFU переробляла від 5000 до 10 000 кв. м гофрокартону на місяць.

«Успіх бізнесу тоді напряму залежав від Нової пошти – через них ми робили в середньому по 200 відправлень на місяць. Часто бувало, що замовлення потрібно було «на вчора». І єдиний перевізник, який міг гарантувати швидку доставку, була і є наразі тільки Нова пошта. Крім того, наш товар – великогабаритний, важливо, щоб на місце збірки його доставили неушкодженим, – говорить Георгій. – Якщо спочатку ми самі щільно упаковували вантаж, розуміючи всі ризики транспортування, то потім стали повністю довіряти цей процес працівникам пошти».

До лютого 2022 року FUTUFU мав справу лише з бізнес-клієнтами: вони замовляли рекламні стійки та виставкові стенди. Зокрема, однією із замовниць стенду FUTUFU стала відома українська художниця Євгенія Гапчинська. Але з початком російсько-української війни асортимент компанії розширився, і меблі з картону стали в пригоді й звичайним людям. «Ми з хлопцями 26 лютого вже були на виробництві й різали лавки для бомбосховищ, адже людям потрібно було на чомусь сидіти, – розповідає чоловік. – Разом з цим безплатно передавали в бомбосховища й дитячі будиночки, які стали неймовірною втіхою для малечі – в них можна сховатись, розфарбувати фломастером чи просто полежати всередині».

Ці дитячі будиночки стали настільки популярними, що в компанії виокремили окремий підрозділ під них – FUTUFU kids.

«З погляду логістики Нова пошта для цього проєкту має вирішальне значення. Ніхто, крім неї, сьогодні не в змозі доставляти наші будиночки по Україні, бо вони – досить габаритні, – каже Георгій. – Я не знаю, наскільки наша компанія велика для них, з точки зору обʼєму, але з їхнього боку ставлення до нас таке, ніби ми одне з найкращих підприємств у Дніпрі».

Сьогодні в команді Георгія 15 людей, вони переробляють до 25 000 кв. м гофрокартону на місяць, що дорівнює в середньому 150 відправленням на день. У планах чоловіка зробити компанію ще потужнішою. «Якраз зараз я проходжу навчання в Школі бізнесу Нової пошти щодо експортного розвитку, а до цього закінчив курс «Ефективність бізнесу». Завдяки цьому вже зʼявилось бачення, як розвиватися далі, – розповідає підприємець. – Я розробив модель франшизи, завдяки якій партнери будуть отримувати прибуток уже з першого дня запуску. Це дозволить FUTUFU масштабуватись по всьому світу».