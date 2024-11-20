OKSANA MUKHA – український бренд весільних і вечірніх суконь, який понад 30 років створює унікальні моделі для важливих моментів життя. Заснований одночасно з незалежністю України, бренд завоював серце клієнтів по всьому світу. Наразі компанія експортує вироби в 70 країн, зокрема Німеччину, Францію, Італію, Польщу, Сполучені Штати Америки та Велику Британію. В роботі використовують якісні європейські матеріали: італійське та французьке мереживо, китайський шовк, кристали Swarovski тощо. Кожна сукня містить елементи ручної роботи. Для Оксани Мухи її справа – більше, ніж мода. «Це місія дарувати людям щастя через вишукані сукні, кожна з яких є результатом творчого процесу та майстерності», – каже підприємниця. Forbes BrandVoice поговорив з Оксаною Мухою про історію бренду, труднощі виходу на закордонні ринки та процес створення нових колекцій.

Почнемо з історії бренду: як все починалося?

Ще зі школи я захоплювалася дизайном, постійно малювала ескізи суконь у зошитах. Коли настав час обирати освіту, мої батьки вже розуміли, що це буде творчий шлях. Так я вступила до Львівської національної академії мистецтв, де кожен урок був відкриттям, а викладачі надихали й залучали до процесу. Під час канікул я проводила час біля майстрів, щоб дізнатися все про ремесло. На третьому курсі я вийшла заміж, народила сина, а диплом захищала, вже очікуючи доньку. На початку 90-х весільних суконь на українському ринку майже не було, і коли я поділилася ідеєю бізнесу з чоловіком, він відповів: «Отже, ти можеш це змінити».

Ми починали з оренди суконь, які привозили з-за кордону, а пізніше я зрозуміла, що можу створювати кращі.

Оксана Муха, дизайнерка, засновниця бренду весільного та вечірнього одягу OKSANA MUKHA

Як вдалося запустити виробництво в непрості 90-ті?

Матеріали шукали буквально по всіх комісійних магазинах, де тільки могли. Перша сукня, яку я пошила, продалася дорожче, ніж коштували матеріали й уся моя робота, це був перший великий крок. З цього моменту все почалося: ми купували все, що вдавалося знайти, домовлялися з продавчинями, щоб телефонували нам, щойно отримали товар. А вже у 1996 році у Львові відбулася наша перша виставка «Стиль».

Для виробництва ми одразу орендували приміщення. Спочатку я працювала з двома помічницями, поступово команда розширювалася. Приємно, що навіть через 33 роки деякі працівники й досі з нами.

На які труднощі ви натрапляли на шляху розвитку бізнесу?

Пандемія стала серйозним викликом. Спочатку ми не знали, що робити: щодня дезінфікували цехи, швидко переходили онлайн. Ми вистояли, і цей період зміцнив нас. Та це був не перший виклик. Ми пережили серйозну кризу, коли придбали фабрику на 3000 кв. м за високими кредитними ставками – 14–17%. Але все виплатили. Наразі у нас дві фабрики у Львові, хоча одну з них здаємо в оренду.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я відчула силу, якої не знала в собі раніше.

Наші телефони розривалися, партнери з усього світу хвилювалися за свої замовлення. Я запевнила їх: ми не підведемо, як і не підводили раніше.

Попри зупинку логістики, закриті кордони та заборону виїзду для чоловіків, ми знайшли рішення й усі замовлення відправили вчасно.

Загалом від початку війни близько 10% команди виїхали за кордон, 4% співробітників поки не повернулися. Одного разу я запитала своїх дівчат, чому вони залишилися. Відповідь була проста: «Оксано Теодорівно, ми щодня дивилися, чи ви з нами».

Зараз ми активно допомагаємо військовим: закуповуємо екіпірування, машини. Організовували благодійний вечір, щоб зібрати кошти на реанімобіль для трьох німецьких лікарів, які вивозять поранених з передової.

Хочу зауважити, що значну підтримку та нову енергію нашому бізнесу дає молодше покоління моєї родини. Мій син Всеволод Яловий тепер обіймає позицію СЕО компанії, донька Катерина займається креативним дизайном нашого бренду, а наймолодша донька Соломія керує відділом продажів. Разом ми продовжуємо працювати над розвитком компанії, долаючи труднощі та створюючи нові можливості навіть у такі непрості часи.

Ви експортуєте в 70 країн. З чого починали та чим різняться ринки?

Нашим першим експортним ринком стала Німеччина, потім Франція, Польща, Італія, а згодом майже вся Європа. У Парижі разом з партнерами ми відкрили бутик OKSANA MUKHA. У світі нас сприймають як рівних, довіряють і часто навіть не вимагають підписання договорів, знаючи, що ми завжди розрахуємося чесно.

З приводу того, чим різняться ринки: кожен з них особливий. В Італії популярні моделі з глибоким вирізом, в інших країнах ЄС більш стримані. Якщо говорити в цілому про партнерство: ми дуже ретельно підходимо до нього. Наші партнери мають ексклюзивність і всі дистриб’юторські права.

З якими відомими та впливовими людьми ви співпрацювали та як такі колаборації вплинули на розвиток бренду?

Зізнаюся, бувало чимало яскравих моментів, які здавалися сюжетами з кінофільмів. Наприклад, один із таких випадків трапився з відомою французькою акторкою Мелані Модран. Вона вийшла заміж у нашій сукні й після весілля передала через партнерів, що хоче зустрітися зі мною в Парижі. Я не очікувала на таку пишну зустріч: вишуканий готель, адміністрація, яка вишикувалася на вході, Мелані з квітами та шампанським. Вона щиро дякувала за те, що ми змогли створити сукню, яку вона марно намагалася знайти в усіх бутиках. Вона розповіла, що вже була майже впевнена, що залишиться без вбрання, коли випадково побачила «свою» сукню у нашій вітрині. Відтоді вона розповідає друзям, де можна знайти сукню своєї мрії.

Серед українських знаменитостей ми маємо постійних клієнток – наприклад, Марину Порошенко, для якої готували вбрання на офіційні прийоми, і Оксану Білозір. Є чимало інших відомих клієнток, яких ми вважаємо вже партнерами, адже працюємо з ними регулярно. Ці люди вірять у нашу якість, і ми щиро вдячні їм за таку довіру.

Як ви зазвичай готуєте колекції?

Кожна нова колекція – результат тривалих підготовок і творчих пошуків. До кожного сезону ми готуємо нові сукні, особливо до великих виставок, таких як ті, що проходять в Америці. Зараз, наприклад, завершуємо роботу над колекцією для виставки в Чикаго. Цей процес починається заздалегідь: наразі ми вже показали колекцію для наступного року, паралельно працюємо над концепцією для 2026-го.

Зазвичай колекція охоплює 65–85 весільних і 30–35 вечірніх суконь. Ми ретельно узгоджуємо кожен дизайн із партнерами, і якщо виникає запит на доопрацювання, наприклад для іншої виставки, адаптуємо моделі до їхніх побажань. У створенні колекцій залучено наш експериментальний цех і дизайнерську команду з кількох осіб. Я також активно беру участь, адже творчий процес для мене є невід’ємною частиною життя.

Кожна сукня вимагає ретельного опрацювання, особливо якщо йдеться про моделі от кутюр, де частка ручної роботи перевищує 70%. На виготовлення такої сукні може знадобитися до 400 годин. Вся команда, включно з п’ятьма відповідальними за контроль якості, слідкує за деталями: від довжини та швів до прасування та пакування. У нашій справі дрібниць не буває: навіть останній штрих, як-от перевірка на залишкові булавки, є важливим.

Які матеріали обираєте для роботи?

Ми прагнемо працювати тільки з найякіснішими матеріалами, тому використовуємо європейські тканини – від італійських мережив до французького шантильї, а також шовки та кристали Swarovski. Наприклад, французький шантильї може коштувати від €75 до €300 за метр, залежно від технологій виготовлення та якості оздоблення. Тканина часто становить 15–20% вартості сукні, а найдорожча модель, яку ми створили, мала собівартість $12 000. На неї пішло близько 40 м унікальної тканини, створеної спеціально для цього замовлення.

Як ви плануєте розвиватися надалі?

Моя мета – розширити географію до ще більшої кількості країн, аби ми могли співпрацювати з партнерами по всьому світу. Важливо залучити та навчити нових людей у команду, аби підтримувати якість і майстерність, які ми несемо в кожному виробі. Передача досвіду та цінностей компанії наступному поколінню майстрів – це одне зі стратегічних питань для збереження високої репутації, яку ми набули у сфері весільної моди, звісно, я хочу продовжувати творити красу і мистецтво – це те, що надихає і приносить радість моїй роботі й, сподіваюся, дарує радість нашим клієнтам у всьому світі.