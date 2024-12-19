Тисячолітня історія нардів у сучасній інтерпретації

Бренд Zali повертає інтерес до гри в нарди, займаючи нішу подарунків класу люкс. Zali акцентує увагу на справжніх цінностях – живому спілкуванні та насолоді моментом. Як нарди стають частиною стилю життя

Маленька Заліна Білаонова спостерігає, як батько, схилившись над великою дерев’яною дошкою, переставляє чудернацькі фішки одного кольору, а його візаві – іншого. Дівчинка намагається інтуїтивно зрозуміти правила гри, у її очах – захоплення, а вухо ловить гіпнотичне стукотіння кубиків по дошці. Це нарди. Поруч півколом зібралися батькові друзі. Компанія то сміється, то змовкає, оповита атмосферою веселощів та азарту. Саме така картина пригадається Заліні багато років потому, коли вона вирішить запустити власний бренд нард ручної роботи. Про цінності бренду Zali – в інтерв’ю Заліни Білаонової для Forbes BrandVoice.

Заліна Білаонова, засновниця бренду нардів Zali.

Заліно, розкажіть, що надихнуло вас створити бренд Zali і зануритися у процес виготовлення нардів?

Мене завжди вабили красивий і довговічний одяг, взуття, прикраси. Тож не дивно, що мені закортіло створювати щось вишукане та елегантне. Я обрала дотичну до цієї царини професію – навчалася у Київському університеті технологій і дизайну на конструктора-технолога, дизайнера і економіста. Далі – майже 15 років тому – я заснувала власне бюро, в якому розробляла дизайн взуття та сумок.

Але мені завжди хотілося робити щось складніше, щось пов’язане з моїм захопленням мистецтвом. Коли я була у роздумах, доля підкинула випадок, що привів до нардів.

Що саме це було?

Два роки тому друг прийшов до мене з запитом, який я чула багато сотень разів – зший мені класний рюкзак. Ми обговорювали його замовлення і розмова плавно зайшла про дозвілля. Він – пристрасний гравець у різні настільні ігри – показав мені свою колекцію нард. І я відчула, як щось, що я вже бачила й відчувала колись у дитинстві, виринає у пам’яті і краде мій спокій. І я згадала! Багато років тому, ще дитиною, я годинами спостерігала, як батько грає у нарди з друзями. Це були неповторні години! І от ця чарівна гра – а вона дійсно сповнена магії і чарунку – наздогнала мене у дорослому віці й заполонила. З тієї миті я не могла думати ні про що інше, крім створення колекції нардів, яких ще немає ні у кого, таких, які б заохочували грати у цю гру.

Нарди бренду Zali

У чому унікальність нардів Zali? Скільки часу пішло на таку розробку?

Нарди ручної роботи здебільшого дерев’яні, з гострими кутами. Нарди громіздкі, і їх важко переносити. Є також шкіряні зразки, але вони обтягнуті шкірою як ззовні, так і зсередини. Грати такими не дуже зручно: кидаєш кубики, і вони одразу зупиняються, тож зникає інтрига гри, азарт передчуття результату. Тому я вирішила поєднати дерево зі шкірою, зробивши нарди максимально тонкими та легкими. Ще я хотіла уникнути гучного торохкотіння фішок при перенесенні. Тому придумала м’який шкіряний мішечок з двома відсіками для фішок різного кольору.

Нарди бренду Zali

Усі малюнки, якими оздоблено нарди Zali – а це зображення мавп, змій, лемурів – мого авторства. Чому тварини? Бо я певна, що природа – найкращий дизайнер. Усе найкрасивіше вже існує і оточує нас. Дизайн і фактуру я розробляла пів року шляхом комбінування.

Коли перша ідеальна дошка і фішки були готові, подарувала набір другу, який надихнув мене на цю справу.

Друг не очікував такого детального оздоблення малюнками, настільки продуманого міксу матеріалів, дзвінкого звуку від падіння кубиків на дошку. Словом, йому сподобалося, і це надихнуло мене перетворити своє нове захоплення на бізнес під брендом Zali.

Розкажіть про невдалі спроби: скільки разів доводилося переробляти, перш ніж отримали ідеальний зразок?

Після трьох вдалих дошок я вирішила зробити серію – 60 штук. Та через брак досвіду партія не вдалася. Але я експериментувала з лаковим покриттям, товщиною дерева, фактурами шкіри і нарешті отримала бажаний результат.

Які цінності бренду Zali?

Я не люблю мас-маркет, завжди прагну мати якісні та довговічні речі, якими користуватимуся я, діти й онуки. Ця філософія і стала основою бренду Zali. Його назва – це частина мого імені, так само і його цінності – це мої орієнтири. Роблю красиві міцні речі, які матимуть історію у родині та передаватимуться поколінням.

Якщо говорити бізнесовою мовою, то, задумуючи бренд Zali, я ставила перед собою такі завдання. Перше – зробити річ з бездоганними унікальними деталями. І друге – популяризувати гру у нарди як спосіб чудово провести час з друзями, родиною, колегами.

Нарди бренду Zali

З якими труднощами стикаєтеся під час виробництва нардів Zali?

На жаль, я не знайшла в Україні шкіру і деревину необхідної якості, тож поки замовляю їх в Італії. Також проблемою є професійні майстри, які вміють втілювати мої запити. Важко знайти того, хто відповідатиме нашим цінностям і розумітиме, якої саме якості я хочу досягти. Але я знайшла, і тепер над виробами бренду Zali працюють 25 професіоналів, витрачаючи на виготовлення одного набору нардів 240 годин.

Труднощів додає і пошук вдалих поєднань матеріалів. До того ж тип деревини, з якої зроблена дошка, має підходити до зображень тварин. Також складно зробити фішку, яка б задовольнила найвибагливіших гравців. Вона повинна мати приємну вагу, витончений вигляд та плавно ковзати по дошці. Довелось створити багато зразків, перш ніж ми отримали ідеальний.

Які матеріали є основою для нардів Zali?

Фішки – це синтезований італійський матеріал, подібний до смоли. Кубики вироблені зі штучного каміння, що дає їм змогу мати правильну вагу – не легку, і не важку – та видавати яскравий впізнаваний звук при падінні на дошку. Фурнітура, зроблена українськими ювелірами, вкрита золотом 24К.

Нарди бренду Zali

Які технології використовуєте під час створення нардів Zali?

3D-моделювання, лазерне різання і гравіювання, шліфування, обробку металу та дерева на ЧПУ-верстатах.

Які продукти формують асортимент бренду Zalі?

Наразі ми пропонуємо набори середнього розміру – 510 x 230 мм – у нетипових для класичних нард кольорах і в обмеженій кількості до 96 штук. Найближчим часом випустимо маленьку тревел-версію та великий кабінетний варіант.

Від чого залежить вартість гри?

Вартість наших наборів може варіюватися в залежності від складності малюнку, породи дерева чи типу шкіри.

Нарди: історія і сенс гри Нарди – одна з найстаріших настільних ігор у світі. Ще у 3500 році до н.е. у подібну гру грали стародавні єгиптяни. Вони ховали фараонів у гробницях з нардами, вважаючи, що це розважить померлого у потойбіччі. Про це свідчить знахідка археологів – вони виявили аналог нард у гробниці Тутанхамона. Гра розвиває аналітичне мислення, тож нарди були популярними у військових, бо асоціювалися з пошуком оптимальної стратегії на полі бою. Згодом астрологи почали використовувати гру для передбачення майбутнього: ігрове поле асоціювали із зоряним небом, а фішки – з планетами. Поділ дошки на чотири зони символізував пори року, 12 відміток – місяці, а 24 осередки – години доби. Попри те, що гра походить зі Сходу, правила найпоширенішого сучасного варіанту встановив у 1743 році англієць Едмонд Гойл. Нарди розраховані на двох гравців. Кожен має 15 фішок, які він переміщує по дошці відповідно до значень кубиків. Мета гри – першими перемістити всі фішки додому та вивести їх з дошки. У ХХ столітті нарди стали настільки популярними, що випробувати удачу та пограти в них пропонували навіть у казино Лас-Вегаса. А пік слави гри – це бурхливі 1970-ті. Тоді вона була невід’ємною частиною американської поп-культури. В неї грали Шон Коннері, Мік Джаггер, Боб Ділан та Тіна Тернер, а The New York Times щотижня випускали колонку, присвячену нардам. Зараз, коли живе спілкування стає справжньою розкішшю, інтерес до настільних ігор знов повертається. Читати більше Згорнути

Чому нарди – гарний подарунок навіть тому, хто у них не грає?

Нарди Zali – це самостійний об’єкт дизайну, який може стати виразним акцентом у будь-якому інтер’єрі. До того ж магія цієї гри заворожує навіть через закриту дошку. Вона така красива, що мимоволі починаєш цікавитися правилами і одного дня нарешті сідаєш за гру.

Нарди бренду Zali

Які бізнес-плани має бренд Zali?

Щиро сподіваюся, що у нас попереду – успішні продажі в Україні і на міжнародних ринках. По-перше, зробимо наше ім’я впізнаваним в Україні. По-друге, розширимо асортимент настільних ігор – плануємо щопівроку випускати новий продукт. І по-третє, будемо виходити на світовий ринок, зокрема в арабські країни, адже нарди – їхня національна гра.

Нарди Zali вже доступні на 5-му поверсі київського ЦУМу, у просторі Format Dio в ТЦ «Домосфера», в бутиках Mandarin Maison та ISAIA, на kameron.ua, а також у віденському бутику Royal Maison.