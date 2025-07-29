Український бізнес – велика цінність: як «Аврора» розвиває співпрацю з локальними виробниками

У великому ритейлі набирає обертів формат співпраці з малим і середнім бізнесом – прозорі партнерські моделі з чітким розподілом ролей і вигод. Ритейлер отримує доступ до якісного й автентичного товару, що посилює асортимент і приваблює лояльну аудиторію. Виробник – стабільного замовника, гарантовані продажі та масштабну присутність на ринку.

Таку модель співпраці розвиває мережа мультимаркетів «Аврора». Компанія фокусується на побудові екосистеми доступного ритейлу в містах і містечках, розширює присутність українських виробників на полицях магазинів і відкриває їм доступ до масштабної аудиторії.

Як побудована партнерська модель між «Авророю» та українськими виробниками і що вона дає обом сторонам?

Працювати швидко і надійно: як стати бізнес-партнером «Аврори»

Сьогодні на полицях «Аврори» – товари з близько 20 країн. Та попри це, основна стратегія ритейлера спрямована на українських виробників і збільшенні їхніх проявів. Зараз мережа мультимаркетів співпрацює з 600+ українськими виробниками, які забезпечують близько 50% асортименту «Аврори», зазначають у компанії. Найбільше постачають з Київської (27%), Полтавської (15%), Дніпропетровської (18%) і Харківської областей (13%), і зараз компанія фокусується на розвитку співпраці із західноукраїнськими виробниками.

«Для «Аврори» принципово важливо вибудовувати надійні та прозорі партнерства з постачальниками та виробниками. Велика кількість партнерів і контрактів – це не лише масштаб, а й потенційні ризики, тож кожна ланка кожного процесу потребує постійного вдосконалення. Ми переконані: чим досконалішою буде наша взаємодія з партнерами, тим вищим буде рівень задоволеності наших клієнтів», – каже Максим Безрук, заступник комерційного директора з роботи з ключовими партнерами «Аврори».

«Аврора» відкрита до нової співпраці з виробниками косметичних і доглядових засобів, продуктів харчування, декору, посуду, предметів домашнього вжитку і ще сотень груп товарів, каже співвласник мережі «Аврора» Тарас Панасенко. Та щоб стати партнером, потрібно розуміти, чи збігається ритейлер і виробник за цінностями, цілями та горизонтом перспектив.

«Брендам варто детально ознайомитися з уже наявним асортиментом товарів «Аврори», говорить Максим Безрук. – Далі – знайти товар, схожий на той, який вони хочуть запропонувати, і порівняти його зі своїм, виокремивши схоже і відмінне. Відтак – сформувати перелік своїх пропонованих товарів і нарешті подати заявку через сайт. Протягом 24 годин «Аврора» надасть фідбек, і максимум через 120 годин – розгорнуту відповідь щодо подальшої співпраці».

Щоб співпраця була взаємовигідною і сторони досягли за її допомогою своїх цілей, «Аврора» виокремила п'ять критеріїв відповідності у партнерстві. 1. Показник GMROI (Gross Margin Return on Investment), що демонструє відсоток зароблених ритейлером коштів. Прийнятний показник для мережі залежить від категорії, наприклад для FMCG-брендів (Fast Moving Consumer Goods), що виробляють товари широкого вжитку – продукти харчування, напої, засоби особистої гігієни, побутову хімію тощо, – становить 30–35%.

2. Рівень задоволеності клієнтів і частка повернень та скарг. «Аврора» регулярно оцінює NPS (Net Promoter Score) та CSI (Customer Satisfaction Index), а також проводить ґрунтовні опитування щодо товарів, які продає.

3. Здатність забезпечити стабільні обсяги постачання. «Аврора» може починати співпрацю з тестовими партіями на обмежену кількість магазинів, однак середній мінімальний обсяг постачання становить від 6000 одиниць.

4. Активний товарообіг. Товар має відповідати ціновому сегменту «Аврори», щоб бути привабливим для покупців, швидко обертатися на полицях і стимулювати стабільні продажі.

5. Готовність бренду до промо, спільних колаборацій і періодичного продажу товарів за знижками. Читати більше Згорнути

Остаточне рішення про співпрацю «Аврора» ухвалює на основі низки ключових критеріїв. Серед них – якість товару, конкурентність комерційної пропозиції, бездоганна ділова репутація бренду, наявність власного виробництва, гнучкість і клієнтоорієнтованість, швидкість постачання, адекватний рівень цін та прийнятні фінансові умови. Зокрема, стандартне відтермінування оплати за реалізовані товари у мережі становить 21 день.

Мотивація для розвитку: як «Аврора» піклується про партнерів

«Наша співпраця з давніми і новими партнерами побудована на взаємоповазі, увазі й турботі, – каже Тарас Панасенко. – Ми розробили для потенційних партнерів покроковий відеогайд, що пояснює їм, як правильно подавати комерційну пропозицію. Також «Аврора» консультує бренди, допомагаючи їм набути впевненості на ринку. Так співпраця з нами стає для них трампліном для якісної презентації на ринку і перших кроків до успіху. Своїм ставленням ми завжди транслюємо існуючим і потенційним партнерам: «Ми поруч, ми підтримаємо, підставимо плече, пояснимо, порекомендуємо, порадимо».

«Аврора» створює усі умови для безбарʼєрного входу постачальників і виробників різного калібру на полиці великого ритейлу. Це перетворює мережу мультимаркетів на платформу доступу малого бізнесу до ринку.

«Ключем до довгострокового партнерства, довіри та лояльності є відкритий діалог і регулярна комунікація, – зазначає Тарас Панасенко. – Раніше ми покладалися на електронну пошту, телефонні дзвінки, месенджери та щорічні офлайн-зустрічі. Але цього було недостатньо: нам бракувало глибокого планування, а взаєморозуміння з партнерами не завжди було повним».

Щоб посилити прозорість та ефективність взаємодії, «Аврора» впровадила електронний документообіг з постачальниками. Це значно спростило ключові операційні процеси – від замовлення до підтвердження та відвантаження товарів.

Крім того, компанія запустила онлайн-платформу для партнерів. Вона забезпечує цілодобовий доступ до звітності, маркетингових матеріалів і ключових оновлень. Постачальники можуть у реальному часі відстежувати динаміку продажів – за день, тиждень, місяць або пів року.

Окрема функція – річне прогнозування продажів. «Аврора» ділиться з партнерами очікуваними обсягами обігу, що дозволяє виробникам заздалегідь планувати виробництво й адаптувати ресурси до реального попиту.

Щоб підтримувати постійний діалог із партнерами, «Аврора» запровадила регулярні Zoom-зустрічі – так звані «здибанки». Щоквартальні онлайн-сесії стали ефективним форматом для обговорення індивідуальних результатів, спільних досягнень і планів на майбутнє.

Партнери мають змогу ставити будь-які запитання й отримувати зворотний зв’язок у режимі реального часу. Такий формат зміцнює довіру, забезпечує прозору взаємодію та дозволяє оперативно знаходити точки зростання для обох сторін.

Цього року «Аврора» започаткувала новий формат зустрічей із партнерами і провела перший масштабний офлайн-захід для постачальників. Зустріч відвідали близько 400 партнерів-постачальників «Аврори» – українські виробники, чиї товари представлено на полицях мережі. Новий формат зустрічей Partners Day стане важливим майданчиком для обміну ідеями, натхнення та розвитку партнерських відносин. Також «Аврора» відзначила і нагородила партнерів, які продемонстрували найкращі результати, інноваційність та надійність у співпраці.