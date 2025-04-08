Wafe запустив грант для допомоги малому й середньому бізнесу. Як на нього податися

Бізнес-лейбл Wafe запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу Wafe Uplift . Програма орієнтована на бізнеси, які хочуть масштабуватись, але водночас потребують підтримки. Мета грантової програми – дати змогу перспективним проєктам отримати потужний поштовх для розвитку, а не витрачали час на спроби. Троє переможців конкурсу отримають консультації від команди Wafe та можливість користуватися її сервісами та ресурсами на загальну суму, що еквівалентна $15 000

Довідка про Wafe Wafe – це бізнес-лейбл, що впроваджує комплексні рішення для масштабування компаній-партнерів. Команда будує екосистему закритого типу для українського та європейського бізнесу, що закриває ключові потреби у напрямах брендингу, стратегії, маркетингу, продажів, креативу, рекрутингу, HR, PR, аналітики та інвестицій. Фокус компанії – повноцінні бізнес-рішення, що напряму повʼязані з прибутком партнера та ключовими метриками: ROI, DRR тощо. Для досягнення цієї мети у Wafe підключають не окремих спеціалістів, а створюють команди під досягнення конкретних бізнес-завдань. Сьогодні у портфоліо Wafe понад 1200 реалізованих проєктів, сотні успішних кейсів, $100+ млн прибутку для клієнтів. Wafe, за даними компанії, є офіційним партнером Google, Meta та TikTok. Читати більше Згорнути

Хто може взяти участь у програмі

Податися на участь у грантовій програмі можуть українські компанії. Зокрема, стартапи, які хочуть масштабувати продукт на ринок, а також малий і середній бізнес, що має стійкий фундамент і потенціал для зростання, але потребує ресурсів, стратегій і команди для прориву.

До грантової програми запрошуються тільки ті проєкти, у яких є сайт, лого, готовий продукт і чітка місія. «Якщо ваш бізнес досі не має цих елементів, то ця програма – експрес-можливість підготувати їх до подачі заявки. Ми віримо, що сильна ідея завжди знайде свій шлях», – впевнені у Wafe.

Представляти компанії можуть керівники C-Level, які шукають нові шляхи для зростання, маркетингові лідери, які хочуть збільшити впізнаваність бренду та знайти ефективні стратегії просування, або засновники, які мають амбіції для масштабування і шукають оптимальні ресурси для досягнення результату.

Як взяти участь

Крок 1. Перейти за посиланням на сайті та приєднатися до ком’юніті в Telegram, де учасники можуть познайомитися один з одним, взяти участь в AMA-сесіях та дізнатись маркетингові інсайти.

Перейти за посиланням на сайті та приєднатися до ком’юніті в Telegram, де учасники можуть познайомитися один з одним, взяти участь в AMA-сесіях та дізнатись маркетингові інсайти. Крок 2. Подати заявку на участь. Чат-бот відправить посилання на короткий бриф, в якому потрібно коротко написати про місію компанії, продукт і цільову аудиторію. Як бонус, кожен учасник отримає чекліст щодо зростання бізнесу.

Надіслати бриф-анкету необхідно до 30 квітня 2025 року.

Як оберуть переможця

Відбір переможців відбуватиметься у кілька етапів:

Збір заявок. Триватиме з 1 по 30 квітня 2025 року. Учасники, які відповідають всім умовам, заповнюють анкету, що надходить на розгляд журі. Голосування спільноти, що триватиме з 1 по 25 травня. Підтримка ринку складе 50% загального результату. Фінальне оцінювання експертами. Засновники Wafe та інфлюєнсери проаналізують ідею, стратегію й потенціал для зростання. Визначення переможців та оголошення результатів грантової програми відбудеться з 25 по 31 травня.

Експерти визначать трьох переможців і нададуть підтримку у вигляді послуг в еквіваленті:

$10 000 – за перше місце, $3000 – за друге і $2000 – за третє.

Макс Зенін, CEO бізнес-лейбла Wafe Ми даємо не гроші, а можливості. З нашою допомогою компанії-переможці не витрачатимуть час на спроби, а відразу будуть прокладати оптимальний маршрут для руху вперед. Якщо ви прагнете масштабування, нових ринків та ефективних стратегій, то ця програма для вас. Участь у Wafe UpLift – це можливість розкрити весь потенціал бізнесу. Наші команди експертів проаналізують усі слабкі місця, усунуть проблеми й запропонують дієві рішення. Разом ми створимо бренд з чіткою стратегією та сильними меседжами, які перетворять ваш бізнес на магніт для клієнтів. Читати більше Згорнути

До складу експертного журі входять: Макс Зенін, засновник Morris Digital та CEO Wafe Partners; Ярослав Калініченко, СМО Generis Web3 Agency та Wafe Partners; Максим Пронін, керівник аутсорсинг-відділу продажів; Богдан Бондарь, HRD Wafe та HRBP DigiOrange INC; Руслан Шубін, digital-маркетолог Morris digital та бізнес-аналітик Wafe; Катерина Токарева, піар-спеціалістка, засновниця & CEO PR-агенції «Агенти Бренду».