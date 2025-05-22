Через удари по енергетичній інфраструктурі Україна втратила близько 9 ГВт виробничих потужностей – майже половину пікового зимового споживання 2023−2024 років. Дефіцит електроенергії змусив як бізнес, так і населення шукати альтернативи, зокрема когенераційні установки (КГУ) та модульні котельні. Одним із провідних виробників таких рішень є Viessmann Climate Solutions – компанія зі 100-річною історією, яка нині входить до складу американської Carrier Global Corporation.

В Україні Viessmann CS впроваджує енергоефективні технології та зелені інновації з 2000 року, тож цьогоріч українському представництву виповнилося 25 років. Компанія має понад 70 авторизованих сервісних центрів та понад 40 офіційних дилерів по всій країні. В інтервʼю Forbes BrandVoice Олександр Збанко, генеральний директор Viessmann Climate Solutions Ukraine, розповів про ключові досягнення компанії та вплив її інноваційних технологій на енергетичну галузь.

Зміна споживацького фокуса

Які головні віхи розвитку компанії Viessmann Climate Solutions в Україні за 25 років?

За чверть століття роботи в Україні ми пережили кілька потрясінь. Я обіймаю посаду генерального директора з 2014 року, на цей період припали події, які стали критичними для країни і відчутно вплинули на вектор розвитку Viessmann. Тоді ми вимушено закрили офіси в Криму, Донецьку та Одесі, допомагали співробітникам та їхнім сімʼям із релокацією з окупованих територій. Із початком повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з безліччю викликів. Зокрема, у 2022-му наш головний офіс на 800 квадратних метрів повністю знищила російська ракета. Проте ми не просто вистояли та повністю відновили роботу, а змогли перевищити довоєнні показники. У 2023 році дохід Viessmann Climate Solutions Ukraine зріс у 2,5 раза, а чистий прибуток – у чотири. Тільки за перший квартал цього року ми вийшли на річні показники всього 2024-го.

Чи відбувалася за цей час зміна продуктового портфеля – як для приватного, так і комерційного сектору?

За 25 років в Україні Viessmann CS пройшла шлях від виробника опалювальної техніки до одного з ключових гравців у сфері модернізації енергетичного ринку, пропонуючи сучасні H2-Ready котли, готові до роботи на водні, промислові газові котли, теплові насоси, когенераційні установки, сонячні панелі, економайзери тощо. Ще 10 років тому основними продуктами компанії була опалювальна техніка для побутового використання, яка складала 70% загальної структури продажів українського представництва. Але після 2020 року вектор почав змінюватись. Дедалі більше зростав попит на промислове обладнання, особливо на транспортабельні модульні котельні та когенераційні установки. Нині продаж продуктів промислового сегмента складає 90% від загального продажу Viessmann Climate Solutions Ukraine.

Встановлення водогрійного котла Vitomax Когенераційна установка Viessmann Vitobloc Сонячні панелі Viessmann Модульні транспортабельні котельні Viessmann Теплові насоси Viessmann Попередній слайд Наступний слайд

Ключові рішення для енергетичної безпеки

Які рішення пропонує Viessmann CS бізнесу для забезпечення безперебійного енергопостачання?

Сьогодні українські підприємства активно шукають рішення, які забезпечують стабільність та допомагають вистояти в кризових умовах. З огляду на ризики для енергетики та економіки, особливої уваги заслуговують мобільні котельні та когенераційні установки. Такі інженерні рішення дозволяють забезпечити подачу електро- та теплової енергії навіть під час тривалих блекаутів. У період війни вони стали справжнім порятунком для бізнесу, промисловості та комунального сектору. Ті замовники Viessmann, що запровадили когенерацію ще до того, як виник на неї попит, сьогодні мають відчутну перевагу над конкурентами – вони значно менш залежні від нестабільної енергосистеми.

Щоб уявити масштаби: когенераційна установка потужністю всього 140 кВт може живити котельню, яка виробляє до 10 МВт тепла – цього достатньо для опалення 2000–3000 осель.

Монтаж обладнання не потребує складної інфраструктури, а вартість електроенергії завдяки КГУ становить 4–5 грн/кВт-год – це суттєво дешевше за пікові тарифи.

В умовах, у яких зараз працює український бізнес, майбутнє – за децентралізацією. Нині вже не актуально будувати центральні стаціонарні котельні за 30 км від міста і прокладати до них теплотраси. Тим більше у прифронтових містах, де вони постійно потрапляють під обстріли. Натомість модульні транспортабельні котельні, які знаходяться біля конкретного обʼєкта, легко демонтувати та перемістити в інше місце. Це гнучкість, яка сьогодні рятує. І гарантія енергетичної стабільності для критично важливої інфраструктури.

Але такі комплексні рішення потребують і значних інвестицій. Який строк окупності, наприклад, КГУ середньої потужності?

Проєкти власної когенерації на підприємствах окупаються протягом 2–3 років за умови їх цілорічного використання та повної утилізації теплової енергії. Додаткова перевага когенераційних установок у тому, що підприємці можуть не лише забезпечити власні потреби в електроенергії, але й продавати її на ринку, перетворюючи енергетичну незалежність на додаткове джерело прибутку. Про попит на них останні декілька років говорять і цифри. Якщо в період з 2008 до 2021 року ми реалізовували проєкти на базі когенераційних установок поштучно, то після повномасштабного вторгнення кількість проданих установок вимірюється в десятках на рік: лише за минулий рік команда Viessmann реалізувала понад 30 запитів, і це далеко не межа.

Які помилки часто допускають під час вибору технічних рішень і як їх уникнути?

Найбільша помилка – замовляти обладнання навмання. Інженерні рішення потребують точного розрахунку: якщо обрати надто потужну систему, підприємство не лише переплатить, а й не отримає очікуваної економії. Якщо говорити про актуальну когенерацію, одна з найпоширеніших хиб, яка закріпилася на ринку, – це уявлення, що чим більша потужність установки, тим краще. Насправді ж такий підхід часто призводить до зайвих витрат і неефективної роботи: надлишкова генерація не використовується, а термін окупності лише збільшується. Довкола когенераційних машин середньої та великої потужності сьогодні справжній бум: їх хочуть усі – від представників приватного бізнесу до критичної інфраструктури. Але ажіотаж не скасовує необхідності точного інженерного підбору. Важливо враховувати реальні потреби замовника, потенційну можливість нарощення генерації в майбутньому, коефіцієнти корисної дії, енергоефективність і відповідність екологічним стандартам. Без цього легко отримати «перерозмірену» систему, яка не працює на повну, але коштує як флагман.

Хто сьогодні є основними замовниками Viessmann CS?

Нашими замовниками сьогодні є великий український бізнес, підприємства критичної інфраструктури, державні та комунальні організації, а також міжнародні інституції – Світовий банк, ЄБРР, ООН.

Серед клієнтів, які працюють з нами понад чверть століття, – фармацевтична компанія «Дарниця». Вони використовують обладнання Viessmann ще з тих часів, коли представництва компанії в Україні не існувало.

Обладнання Viessmann на ФК «Дарниця», що було встановлено в 1990-х, ще до появи Viessmann в Україні, і досі справно працює.

Також одним із прикладів стратегічного підходу для нас став проєкт із хлібозаводом одного з прифронтових міст, партнерство з яким триває з 2003 року – торік підприємство звернулося по сучасну когенераційну установку для забезпечення своєї енергонезалежності. Це показник якості, що витримує випробування часом і викликами.

Серед знакових об’єктів – запуск найпотужнішої в країні дахової котельні (3×4,5 МВт) на даху ТРЦ Gulliver у центрі Києва.

Встановлення дахової котельні на базі інженерних рішень Viessmann для ТРЦ Gulliver Встановлення дахової котельні на базі інженерних рішень Viessmann для ТРЦ Gulliver Встановлення дахової котельні на базі інженерних рішень Viessmann для ТРЦ Gulliver Попередній слайд Наступний слайд

Окремо варто згадати енергонезалежну котельню на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» – навіть у таких екстремальних умовах наша техніка працює стабільно. Це, безумовно, один із наших найвідповідальніших кейсів.

Енергонезалежна котельня Viessmann на українській антарктичній станції «Академік Вернадський»

Також ми реалізовуємо проєкти для критичної інфраструктури країни. У першому кварталі цього року, стартував великий проєкт модульних котелень загальною потужністю 120 МВт за підтримки ООН. Його мета – забезпечити безперебійне теплопостачання у регіонах, що найбільше постраждали від атак на енергосистему.

Загалом технологіям Viessmann Climate Solutions в Україні довіряють МХП, «Метінвест», Dragon Capital, Roshen, Sandora, IQ Business Center та багато інших. Наші рішення вже працюють і на комунальних об’єктах в Херсонській, Харківській, Дніпропетровській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Київській, Черкаській областях та багатьох інших регіонах. Це і лікарні, і школи, і критична інфраструктура – там, де надійність має вирішальне значення.

Котельня «Автоцентр на Столичному», Київ Обладнання Viessmann на виробництві ТОВ «Сандора», PepsiCo в Україні Когенераційні установки Viessmann на м'ясопереробному підприємстві Котельня на базі обладнання Viessmann в Херсоні Попередній слайд Наступний слайд

Виклики та перспективи

З якими ключовими викликами ви сьогодні стикаєтесь?

Найгострішим викликом для нас залишається нестача кваліфікованих технічних фахівців. Частина технічних фахівців Viessmann CS сьогодні на фронті, тому ми одночасно стикаємося і з нестачею персоналу, і з потребою готувати нових спеціалістів буквально з нуля. Річ у тому, що за кожним технічним оглядом стоїть конкретний район, лікарня, завод чи бізнес-центр, які потребують тепла та електроенергії. І фахівець, який знає, як усе це підтримувати, буквально забезпечує життєздатність об’єкта. В Україні вкрай мало людей, які мають досвід роботи саме зі специфічним обладнанням, яке потребує глибокого інженерного розуміння, знань у сфері енергетики і, що найважливіше, практичного досвіду. Але ми знаходимо шляхи.

Часто один зі способів знайти кадри – виховати їх. Чи є у вас програми для молоді?

Так, реальність така, що сьогодні в країні майже немає системної підготовки кадрів саме в галузі теплоенергетики. Тому ми співпрацюємо з технічними університетами, впроваджуємо внутрішнє менторство, допомагаємо новачкам адаптуватися до роботи з високотехнологічним обладнанням.

Один зі сталих напрямів – освітній проєкт Viessmann Academy. Його ще в 1960-х роках заснував центральний офіс компанії в Німеччині, а в Україні Академія працює з 2001 року. За ці роки навчання пройшли близько 37 000 українських HVAC-фахівців. Частина з них отримали сертифікати, що дозволяють працювати з обладнанням Viessmann. Навчальні програми реалізуємо спільно з провідними вишами, зокрема з КПІ, КНУБА, НТУ «Дніпровська політехніка» та іншими. У навчальних класах і лабораторіях студенти, викладачі й інженери отримують не лише теорію, а й реальний досвід роботи з сучасними системами. Для нас це інвестиція не тільки в компанію, а й у майбутнє енергетики України.

Команда Viessmann CS в Україні

Які основні напрямки розвитку Viessmann CS в Україні?

Viessmann CS ефективно розвивається в Україні, активно інвестуючи в розвиток енергоефективних технологій. У побутовому сегменті ми зосереджуємося на впровадженні зелених інновацій: сонячні колектори, теплові насоси, конденсаційні котли, а в промисловому – ключовими продуктами залишаються промислові газові, модульні котельні та когенераційні установки різних типів. У 2024 році Viessmann Climate Solutions стала частиною корпорації Carrier, що відкрило нову сторінку в історії компанії. Втративши статус сімейного підприємства, ми отримали доступ до ширшого портфоліо продуктів, доповнивши його іншими брендами з портфеля Carrier Global Corporation.