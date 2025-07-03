Аптечні ритейлери: понад 4,5 млрд грн сплачених податків та 45 000 робочих місць

Як аптечні мережі підтримують економіку

Пʼять аптечних ритейлерів – «Подорожник», «Бажаємо здоровʼя», АНЦ, «Аптека Доброго Дня» та «Аптека 9-1-1» – сплатили у 2024 році понад 4,5 млрд грн до державного бюджету, що на 20% більше порівняно з попереднім роком.

За словами голови Аптечної професійної асоціації України Ігоря Червоненка, фармацевтичний ритейл демонструє сталий попит та стійкість до економічних коливань, що робить його надійним джерелом бюджетних надходжень. Учасники АПАУ забезпечують понад 45 000 робочих місць та активно інвестують у підготовку кадрів, підтримуючи партнерські відносини з близько 100 навчальними закладами країни.

Серед інноваційних проєктів – освітній простір PHARM-HUB у Харкові від «Аптека 9-1-1», платформа «Подорожник START» та проєкт «Корпоративний Універ» від мережі АНЦ. «Аптеки одними з перших відновлювали діяльність на деокупованих та прифронтових територіях разом із критично важливими службами. Попри небезпеку та обстріли, фармацевти виходили на свої робочі місця та допомагали пацієнтам», – зазначив Ігор Червоненко.

Стратегічно важливим напрямком стала робота мобільних аптечних пунктів. До проєкту долучилися «Аптека 9-1-1», «Сімʼя аптек Farmacia», «Бажаємо здоровʼя», «Подорожник» та «Аптека Доброго Дня». Завдяки цій ініціативі мешканці 300 населених пунктів у прифронтових районах отримують доступ до життєво необхідних ліків. Крім того, за три роки великої війни учасники АПАУ забезпечили державну підтримку пацієнтів на суму понад 6,5 млрд грн у рамках програми «Доступні ліки».

Конкуренція та доступність

Конкуренція між аптеками позитивно впливає на споживчий вибір. Як свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного у квітні компанією Gradus Research, понад половина респондентів (56,9%) переконані, що конкуренція покращує пропозицію та ціну на ліки для покупців.

Завдяки цьому українці отримують доступ до якісних ліків за цінами, що в середньому на 30% нижчі, ніж у європейських країнах, пояснюють експерти. За даними «Аптека.ua», 84% безрецептурних та 78% рецептурних препаратів в Україні коштують дешевше, ніж у Європі, пише ТСН.

В умовах, коли понад 85% вартості ліків українці оплачують із власної кишені, маркетингові інструменти аптечних ритейлерів – програми лояльності, знижки та соціальні програми для пенсіонерів і ветеранів – стають важливим механізмом підтримки населення. Такі ініціативи свідчать, що аптечний бізнес виконує не лише економічну, а й важливу соціальну функцію, забезпечуючи доступність життєво важливих ліків та підтримуючи розвиток фармацевтичної галузі України.