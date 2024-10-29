АТБ – партнер для суспільства й українського війська

Мережа магазинів АТБ акцентує увагу на сталому розвитку та соціальній відповідальності. Компанія не лише створює безпечні умови праці й нові робочі місця, а й показує приклад, як зберегти репутацію і людяність у складні часи. Під час війни корпорація АТБ надала допомогу українським захисникам і цивільному населенню на понад 2 млрд грн

«Як відповідальний і патріотичний бізнес АТБ бере участь у розв’язанні найбільш гострих проблем суспільства. З початку війни ключовим питанням стала підтримка наших захисників, медиків, надзвичайників. Завдяки активній позиції та численним благодійним проєктам компанія стала дійсно народним брендом, надійною точкою опори для українських воїнів і суспільства загалом», – зазначають у корпорації АТБ.

Опора добробуту українців

З метою запобігання гуманітарній катастрофі через перебої у постачанні населенню продуктів та інших необхідних товарів компанія АТБ оперативно налагодила альтернативні канали поставок. Було збудовано нові логістичні ланцюжки й залучено понад 750 вантажівок, що дозволило вцілілим розподільчим центрам працювати з максимальним навантаженням, що перевищувало пікові показники мирного часу.

АТБ швидко адаптується до нових викликів. Так, коли виникла проблема доступу до готівки, компанія надала можливість клієнтам знімати гроші з банківських карток на касах магазинів. Також в умовах масових відключень електроенергії понад 1200 з 1235 супермаркетів оперативно обладнали генераторами, що не тільки забезпечило їхню автономну та безперебійну роботу, а й дало змогу відвідувачам заряджати гаджети. А укриття, що були влаштовані у підвальних приміщеннях магазинів, забезпечили захист співробітників і покупців під час повітряних тривог.

Підтверджуючи своє реноме «мережі незламності», компанія однією з перших відновила роботу у звільнених районах Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей. Відео, на якому вантажівка АТБ вʼїжджає до Херсона, стало одним із символів повернення цих територій під український прапор. Крім того, до найбільш постраждалих районів, таких як Купʼянськ і Снігурівка, АТБ доставляла пакети з продуктами, побутовою хімією й товарами першої потреби.

Працюючи з людьми та для людей, АТБ швидко реагує на актуальні потреби суспільства: за умов падіння доходів українців (тільки з початку війни 4,8 млн громадян втратили роботу, згідно зі звітом Міжнародної організації праці) мережа значно розширила можливості для економії, пропонуючи широку лінійку акційних пропозицій свіжих продуктів та якісних товарів кожного тижня. Завдяки цьому можна досягти зменшення витрат на 65%, а додатковим джерелом полегшення фінансового навантаження можуть стати знижки під час оплати кобрендовими картками Raiffeisen Bank, ЕкоБанк, Абанк, monobank, Ощадбанк та Sense Bank.

Мережа магазинів АТБ. Фото: Артем Галкін

Забезпечення медичних установ ресурсами та фінансовою підтримкою

Ще одним актуальним викликом для відповідального бізнесу є допомога національній системі охорони здоровʼя та забезпечення ефективної роботи медичних установ. У фокусі уваги АТБ знаходяться онкоцентри у Львові й Черкасах, Дніпровська обласна лікарня імені Мечникова, які отримали нове обладнання та видаткові матеріали, а також кошти на реконструкцію і відкриття нових відділень. Після ворожого удару по київському «Охматдиту» компанія оперативно перерахувала 20 млн грн на відновлення головної дитячої лікарні країни.

Внесок в економічну стабільність країни

АТБ залишається найбільшим платником податків серед українських ритейлерів.

Своїм прикладом компанія наочно демонструє, що під час війни бізнес стає не лише економічним двигуном, а й надійною опорою держави та суспільства, допомагаючи долати кризу й будувати майбутнє.

Допомога армії

З перших днів війни АТБ підтримує наших захисників – понад тисячу магазинів стали пунктами збирання продуктів для військових. Реалізовано низку масштабних благодійних ініціатив, спрямованих на підтримку ЗСУ та медичних установ. Лише протягом 2023-го реалізовано 15 таких проєктів, серед яких «Сертифікат для ЗСУ», «Сертифікат для медичних закладів», «Мене це стосується», «Благодійний внесок» тощо. В їхніх межах зібрали 34,5 млн грн, а АТБ подвоїла цю суму до 70 млн грн.

Оскільки однією з ключових форм допомоги армії є забезпечення необхідними ресурсами та обладнанням, компанія придбала для ЗСУ понад 1000 дронів і стільки ж одиниць сучасної автотехніки різного призначення: від багатофункціональних пікапів, пожежних, медичних і вантажних машин до спеціалізованих всюдиходів. А до свого 30-річчя восени минулого року компанія організувала благодійний марафон і створила ексклюзивну «Колекцію єдності АТБ», куди увійшли фірмові футболки, шкарпетки, чашки тощо. Усі зібрані гроші – 68 млн грн, плюс додані корпорацією 100 млн грн власних коштів, були спрямовані на закупівлю 240 пікапів та 470 сучасних безпілотників, які стали «очима» для українських артилеристів і розвідників. Цей ювілейний донат на підтримку захисників заради наближення перемоги було відзначено особистою подякою від Головнокомандувача ЗСУ.

Але підтримки не буває забагато, тому АТБ разом зі своїми клієнтами та партнерами продовжує місію з надання допомоги українській армії й цивільному населенню.

«Ми інвестували майже 2 млрд грн у мирне майбутнє України та не збираємося на цьому зупинятися, бо наша мета – перемога», – кажуть у корпорації.

«З першого дня війни компанія перейшла на особливий режим роботи. Ми відчайдушно працюємо, забезпечуючи надійний тил, запобігаючи гуманітарній катастрофі та системно допомагаючи українським воїнам усім, чим тільки можемо. Це й сотні тон провіанту, і сучасна техніка. З початку вторгнення до ЗСУ, Нацгвардії та ТрО мобілізувалися понад 4500 працівників АТБ, це майже повна бойова бригада. Разом з цим ми інвестували майже 2 млрд грн у мирне майбутнє України та не збираємося на цьому зупинятися, бо наша мета – перемога», – резюмують в АТБ.