Девелопер РІЕЛ трансформує бренд, підходи до будівництва та планує нові проєкти в Києві та Львові

За 22 роки роботи на ринку нерухомості України девелопер РІЕЛ реалізував понад 100 обʼєктів житлової та комерційної нерухомості загальною площею понад 1 млн квадратних метрів (за даними компанії). Попри війну та суттєве звуження ринку нерухомості, компанія продовжує запускати нові проєкти в Києві та Львові та змінює власні підходи до девелопменту.

Про особливості роботи під час війни, те, як змінюються вимоги покупців до нерухомості та як це вплинуло на трансформацію компанії, Forbes BrandVoice поспілкувався із CEO РІЕЛ Ростиславом Мельником.

Як ви оцінюєте поточний стан ринку нерухомості України, зокрема, Києва та Львова, де реалізуєте проєкти?

Ринок перебуває у затяжній кризі. Якщо у 2023 році ми ще спостерігали обережне відновлення попиту, то 2024-й став роком різкого відкату. Продажі житла впали у десятки разів порівняно з довоєнними. Близько 50–70% усіх угод на ринку нині відбувається завдяки держпрограмі «єОселя».

Ситуація в Києві та Львові відрізняється. Змінилася цінова політика: середня вартість квадратного метра у Львові не лише наздогнала, а й подекуди перевищила київську. Це закономірний процес. Ми будуємо з тих самих матеріалів, використовуємо однакові будівельні технології, платимо однакові зарплати, а вартість землі в обох містах співмірна. Якщо раніше Київ мав суттєву перевагу як фінансовий і політичний центр, то сьогодні Львів став повноцінною альтернативою — мегаполісом, який об’єднав релокований бізнес, IT, освітній та культурний потенціал.

Ростислав Мельник, CEO РІЕЛ

Як ви оцінюєте результати діяльності вашої компанії за три роки повномасштабної війни?

На початок війни ми мали розпочаті проєкти в Києві та Львові загальною площею близько 600 000 кв. м. Попри всі виклики, РІЕЛ завершив проєкти, розпочаті до 2022 року в Києві, а на львівському ринку зберіг лідерство. Лише протягом 2024 року ми здали житлові комплекси площею 133 756 кв. м, у тому числі це 1989 квартир, з яких 1454 – у Львові та 535 – у Києві. У першому кварталі 2025-го здано ще понад 1000 квартир.

Ми вже завершили перші черги ЖК Nordica Residence і третю чергу ЖК Ok`Land у столиці та побудували 84 000 кв. м у Львові.

Наша стратегічна програма розвитку на найближчі роки передбачає нові проєкти загальною площею понад пів мільйона квадратних метрів (567 000 кв. м — 285 000 у Києві та 282 000 у Львові).

ЖК Ok`Land, м. Київ

Наскільки виправдане будівництво такої кількості житла в умовах кризи на ринку?

Нижчими, ніж зараз, продажі навряд чи будуть. Ми віримо в довгострокову перспективу і відповідально ставимося до своєї ролі на ринку. Зупинка ринку нерухомості потягне великі наслідки та проблеми для економіки. У будівництві використовується 75–80% українських матеріалів, один будівельник забезпечує роботою 12 людей в інших галузях.

Крім того, в Україні наразі понад 4,6 млн внутрішніх переселенців. Із них у Львівській області — понад 200 000, у Києві — понад 420 000. Для багатьох із них житло є першочерговою потребою.

ЖК «Велика Британія», м. Львів

Яке житло вони шукають?

Здебільшого переселенці шукають функціональне, безпечне житло з доступом до транспорту та сервісів. Тому ми адаптували наші нові проєкти під програму «єОселя», акредитовуючи їх, щоб інвестор мав можливість скористатися програмою.

Наскільки важливо залучення зовнішнього фінансування, зокрема, від міжнародних донорів, для реалізації потреб внутрішніх переселенців? Чи працюєте ви над цим?

Ми ведемо чи плануємо вести переговори з усіма провідними IFIs, які активно працюють в Україні чи планують працювати. Вони пропонують дешеве фінансування, що може суттєво знизити бар’єр входу на ринок для покупців. Ми в процесі подання заявки на запуск кількох моделей — зокрема, житла в лізинг і будівництва інфраструктури тривалої окупності (спортзали, кампуси тощо).

Поки триває війна, ці організації дуже обережні у фінансуванні житлового будівництва. Вони хочуть бачити довгострокову стабільність. Ми готуємося — структурно, юридично, фінансово, щоб бути першими, хто отримає ці кошти, коли ринок відкриється.

ЖК «Голоські Кручі», м. Львів Фото надано пресслужбою

Як трансформувалися потреби покупців у звʼязку з війною?

Сьогодні покупець хоче безпечне, зручне і добре організоване середовище, яке має включати інфраструктуру — садки, школи, спортзали, зелені зони. Важливо, щоб простір підтримував зв’язки між людьми, сприяв створенню ком’юніті.

Ми побачили цю потребу й трансформували наш підхід до девелопменту. Сьогодні ми прагнемо створювати комплексні, продумані, інфраструктурно насичені об’єкти з фокусом на повноцінний сімейний добробут. Ми зробили це нашим новим стандартом і втілюємо його в концепції Riel Family Style — новому підході до комфорт-класу з наголосом на сімейні цінності та функціональність. Ми також оновлюємо компанію і бренд РІЕЛ. Зміни передусім стосуються підходів до девелопменту, сервісу та візуальної айдентики.

Що стало тригером для оновлення бренду РІЕЛ?

Ринку в тому форматі, в якому він існував у 2021 році, вже не буде. Навіть якщо обсяг продажів на ринку зростатиме завдяки роботі лізингових та іпотечних програм, це вимагатиме роботи структурованих компаній і зовсім інших підходів до реалізації проєктів.

Ми на початку формування холдингової компанії. Це рішення продиктоване як внутрішньою потребою впорядкувати бізнес-модель, так і змінами зовнішнього середовища. Холдингова структура дозволяє прозоро демонструвати активи, структуру власності та ліквідність — зокрема, для співпраці з українськими та міжнародними банками.

Розробляючи нову айдентику, ми вирішили створити логотип, в основу якого покладено стійкість і структурованість, натхненні опорними конструкціями та природними формами. Основними кольорами ми обрали темно-синій і яскравий зелений — як відображення надійності, відкритості та прагнення до розвитку.

Для перезапуску бренду та запуску нових проєктів, окрім активного залучення всіх внутрішніх департаментів компанії, ми залучили зовнішніх креативних партнерів – агенцію Volta Buro, яка є частиною Fedoriv Group та спеціалізується на девелопменті.

Розкажіть детальніше про концепцію Riel Family Style

Ми звернулися до європейських практик здорового урбанізму, зокрема, до принципів так званого Happy Planning, що описує сім золотих правил щасливого міського планування: доступ до зелених зон, води, соціальної активності, можливостей для спілкування, фізичної активності тощо. Люди, які побували в Європі, вже знайомі з подібними форматами, і ми спостерігаємо зростання інтересу до них і в Україні.

Riel Family Style — новий формат усередині комфорт-класу. Його обовʼязкові елементи — внутрішні простори, водні обʼєкти, спокійна навігація, якісне зонування, інфраструктура поруч.

ЖК бізнес-класу «Львівська Площа», м. Київ

Що ще змінилося у вашому підході до девелопменту обʼєктів нерухомості з огляду на трансформації, які відбулися у свідомості покупців?

Ми перейшли від клієнтоцентричності до людиноцентричності. Це не гасло, це глибока перебудова процесів. Ми продовжуємо впровадження сучасних технологій будівництва, зокрема BIM-моделювання, стандартизуємо контроль якості, переосмислюємо підходи до сервісу.

Зростає значення соціального комфорту — середовища, яке стимулює комунікацію, довіру, спільну участь. Це новий рівень девелопменту, і ми хочемо бути серед тих, хто його формує.

Але наскільки такий підхід бізнесово виправданий?

Він дозволяє створити додану вартість до квадратних метрів. Такий продукт формуватиме нові ринкові вимоги.

Чи є ризик, що масштабування формату Riel Family Style призведе до розмиття ідеї або втрати контролю над якістю?

У межах концепту ми напрацьовуємо систему роботи з партнерами зі сфери послуг, які плануємо реалізовувати (спортзали, кафе тощо). Це партнерські довготривалі стосунки, а наша експлуатаційна компанія забезпечуватиме дотримання всіх стандартів якості.

Чим особливі нові проєкти, які будуватимуться відповідно до концепції Riel Family Style?

Riel Family Style — це не хаотична ідея, а цілеспрямований підхід до стандартизації та гарантії того, що максимальна кількість аспектів сімейного життя буде врахована. Усі нові проєкти цього формату передбачатимуть доступ до води: це може бути річка, озеро або, наприклад, невеликий фонтан на території. Це лише одна з багатьох обов’язкових складових комплексного підходу.

Першими реалізаціями концепції будуть ЖК Brother і ЖК Sister на Лівому березі Києва та ЖК Father у Львові. Це комплекси з інфраструктурою для сімей, внутрішніми просторами для дозвілля, озелененням і технологічними рішеннями.

Окрім них, ми розвиваємо ще кілька флагманських проєктів. Так, Big Ben — житловий комплекс із галерейним типом забудови, популярним у Скандинавії. Hyde Park — преміальний клубний будинок з першим у Львові 25-метровим басейном. Harry — сучасний проєкт, що об’єднує реновацію історичних фасадів і нову архітектуру.

Все це не просто будівництво. Це нова якість життя, яку ми прагнемо масштабувати.