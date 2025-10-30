Девелопмент, побудований на партнерстві та соціальній місії. Кейс Unit Development 

Почавши з ремонтів і невеликих обʼєктів, Unit Development виросла в девелопера повного циклу, що реалізує житлові та соціальні проєкти й бере участь у відбудові країни. Поєднуючи бізнес, освіту й місію сталого розвитку, компанія доводить, що будівництво може бути чесним і прозорим. Про цю еволюцію та принципи роботи Forbes BrandVoice розповів засновник Unit Development Іван Щебетун

Маленька команда – великий результат

Unit Development – одна з тих компаній, чия еволюція відбувалася природно: без різких стрибків, але з чітким розумінням напряму руху. Все розпочалося з ремонтів: команда сім років працювала у преміальному сегменті, вибудовуючи репутацію через якість і точність. «Ми були перфекціоністами, але зрозуміли, що не можемо зростати, не контролюючи процес від початку до кінця», – згадує засновник Unit Development Іван Щебетун. Саме це спонукало перейти до девелопменту, а згодом – до генпідряду.

Першим кроком у девелопменті стало будівництво котеджних містечок.

Потім – масштабування. У 2022-му, коли продажі житла впали, Unit Development сфокусувалася на генпідрядних роботах: відновленні житла в Бородянці, реконструкції будівлі для ВПО в Ірпені, будівництві школи-садочка та центру Superhumans у Дніпрі. «Ми зрозуміли, що можемо бути ефективними навіть у кризі, якщо мислити не як виконавці, а як партнери», – пояснює Щебетун.

Сьогодні Unit Development поєднує в єдину систему три напрями – девелопмент, генпідряд і ремонти. «Мені близька філософія американських стартапів: маленька команда, але великий результат», – каже Щебетун.

Для компанії принциповим є прозорий підхід до фінансів. Це визначило роботу за принципом «відкритої книги», коли закупівлі контролюються спільно з клієнтом. Такий підхід створює довіру, особливо у соціальних проєктах.

Життєві сценарії мешканців – основа філософії котеджного девелопменту

Unit Development сформувала власну філософію котеджного девелопменту – швидкі проєкти з людським масштабом і продуманим життєвим сценарієм для майбутніх мешканців.

Іван Щебетун пояснює: «Ми намагаємося створювати не просто будинки, а середовище, в якому комфортно жити. Навіть у містечках на 15 чи 30 будинків продумуємо, як люди пересуваються, спілкуються, де відпочивають». Цей підхід, каже він, народився з досвіду роботи в преміальному сегменті ремонтів, де увага до деталей формує результат.

Рендер проєкту Unit Development

У компанії не женуться за масштабом і не економлять на матеріалах.

«Ми конкуруємо не ціною, а довірою. Клієнт має розуміти, за що платить», – каже Щебетун. Завдяки цьому компанія утримує стабільну рентабельність навіть за складних ринкових умов.

Ще одна перевага – швидкість. Цикл проєкту котеджного містечка на 15–20 юнітів триває 1–1,5 року.

Ризики, визнає Щебетун, переважно психологічні: «Ми конкуруємо не з іншими забудовниками, а з думкою людей, чи залишатися в Україні, чи вкладати гроші в житло тут».

Рендер проєкту Unit Development

Сьогодні компанія продовжує розвивати напрям котеджних містечок, паралельно працюючи над багатоповерховими проєктами інвестиційного формату. Але основа залишається незмінною: орієнтація на якість, прозорість і здорову логіку у витратах. «Нам не потрібно бути найбільшими, – підсумовує Щебетун. – Важливо бути тими, хто робить правильно».

Школа швидких рішень і максимальної відповідальності

Соціальні проєкти стали для Unit Development не лише частиною бізнесу, а й важливою місією. Після початку повномасштабного вторгнення компанія переорієнтувалася на відбудову та роботу з фондами. Першими були 38 будинків у Бородянці, відновлених після обстрілів на замовлення ООН.

Потім – проєкт «Житло для ВПО», де за пів року команда повністю реконструювала будівлю на 19 квартир, і школа-садок у Білогородці. Найбільший кейс – центр Superhumans у Дніпрі, що відкрився у червні 2025 року.

Соціальні проєкти – це не про гроші. Ми йдемо туди не за прибутком, а за результатом і користю, яку можемо дати. Іван Щебетун засновник Unit Development

Він зізнається, що іноді доводилося закладати власні кошти, коли донорські бюджети не покривали витрати. Попри всі виклики, Unit Development зберігала темп і якість.

«У таких проєктах ми не могли дозволити собі зупинку. Від швидкості нашої роботи залежить, коли люди отримають дах над головою або медичну допомогу», – додає Щебетун.

Центр Superhumans у Дніпрі. Фото надано пресслужбою Unit Development

Крім житлових об’єктів, команда компанії брала участь у першочергових протиаварійних роботах у Охматдиті, де швидкість і точність рішень були критично важливі для безпеки пацієнтів і персоналу.

НДСЛ «Охматдит». Фото надано пресслужбою Unit Development

Головна умова співпраці з фондами – прозорість. Компанія працює за принципом відкритого ціноутворення, коли всі закупівлі проходять спільний контроль із замовником.

«Коли ми оголосили відкритий тендер на реконструкцію будівлі в Ірпені, Unit Development виграла його, запропонувавши найкращу ціну, – розповідає Ольга Соловей, засновниця БФ «Житло для ВПО». – Команда справді була максимально залучена, ми працювали чітко та злагоджено, за системою відкритого ціноутворення, й були повністю задоволені якістю і темпами робіт».

Такий підхід, за словами Щебетуна, не лише мінімізує ризики, а й формує довіру – ресурс, важливіший за короткостроковий прибуток.

Досвід, отриманий у соціальних проєктах, компанія застосовує й у комерційних.

Вона сформувала сильну систему внутрішнього контролю, тендерний відділ і стандарти якості. «Це школа швидких рішень і максимальної відповідальності. Соціальні проєкти дали нам розуміння, що якість і чесність – найкраща реклама», – каже Щебетун.

Участь у відбудові та співпраця з фондами стали для Unit Development частиною репутаційного капіталу. Тепер компанія асоціюється не лише з будівництвом, а й із відповідальним партнерством.

Девелопмент як єдина система

Девелопмент для Івана Щебетуна – не лише про бізнес, а й про середовище, яке треба розвивати. Тому паралельно з управлінням Unit Development він викладає у Київській школі девелопменту. Цей досвід, каже підприємець, змінив його підхід до роботи: «Навчання допомогло побачити весь процес як єдину систему. Раніше в мене були пазли, тепер – цілісна картина».

Саме завдяки структурному мисленню, яке з’явилося після викладання, компанія впорядкувала процеси й посилила якість у проєктах.

Іван Щебетун, засновник Unit Development

«В Івана цікавий шлях: він не прийшов у девелопмент на хвилі моди, а виріс у нього природно – від ремонтів і дизайну до котеджних містечок і генпідряду, – розповідає Ольга Анісімова, керівниця Київської школи девелопменту. – Його сильна риса – відкритість і готовність ділитися всім, що знає, без прикрас і самореклами. Він не теоретик, а практик, який вміє говорити по суті й передавати реальний досвід».

Ще один амбітний напрям – створення Клубу розвитку територій, який Щебетун заснував разом із колегами з ринку. Його мета – об’єднати девелоперів, архітекторів, інвесторів і представників місцевої влади, які прагнуть розвивати українські міста, уникаючи корупційних практик і неефективності.

Ми хочемо побудувати середовище, де девелопмент – це не про швидкі гроші, а про створення цінності. І робити це у партнерстві з тими, хто мислить так само. Іван Щебетун засновник Unit Development

Клуб має стати платформою для спільного впливу на галузь – від просвітництва до співпраці з муніципалітетами. Його учасники прагнуть показати, що український ринок нерухомості може бути прозорим, ефективним і соціально відповідальним.

У довгостроковій перспективі це має сформувати «нову екосистему розвитку територій» – простір, де бізнес і громади працюють разом, а не всупереч одне одному.

Наразі в планах Unit Development – зміцнити позиції у двох ключових напрямах: девелопменті котеджних містечок і генпідряді великих соціальних та інфраструктурних проєктів. Компанія ставить за мету увійти до п’ятірки найбільших генпідрядників України та стати одним із найвпізнаваніших девелоперів у Київському регіоні.