Dovgiy Family Office (DFO) – компанія, що поєднує бізнесову експертизу з відповідальністю перед суспільством. Команда фокусується на інвестиціях у нерухомість, операційному управлінні активами та ревіталізації. Водночас вона реалізує соціальні проєкти, в тому числі спрямовані на збереження культурної спадщини

Влітку цього року новою CEO Dovgiy Family Office стала Яна Рубчук. Вона приєдналася до команди два роки тому як головний юрист групи, а тепер відповідає за управління всією групою, операційну ефективність та розширення партнерств. Про флагманські проєкти та принципи взаємодії з командою Яна Рубчук розповіла в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Про що Dovgiy Family Office сьогодні? Яку експертну перевагу ви маєте?

Сьогодні Dovgiy Family Office – це компанія з ціннісним підходом до капіталу. Ми не лише керуємо активами та інвестиціями, а й обираємо проєкти, які мають довгострокову перспективу та культурну вагу. Наша ключова відмінність у тому, що ми не працюємо за стандартними сценаріями.

У нашому портфелі – житлова, комерційна, індустріальна, медична та соціальна інфраструктура, а також проєкти ревіталізації, що пристосовують до життя в 21 столітті стару архітектуру. Це, в свою чергу, сприяє сталому міському розвитку.

Вважаю стовідсотковою нашою перевагою – швидкість та глибину: в аналітиці, експертизі, рішеннях.

Яна Рубчук, CEO DFO

Які ключові напрями ви розвиваєте зараз, а які – плануєте запустити?

Перш за все, інвестуємо в нерухомість – із фокусом на довгострокове зростання та капіталізацію. По-друге, займаємося ревіталізацією, дбаючи про збереження та оновлення міського середовища. Це з одного боку складні, а з іншого – надзвичайно цікаві та в довгостроковій перспективі найбільш стійкі до волатильності ринку проєкти. І, нарешті, здійснюємо операційне управління активами, забезпечуючи повний цикл – від стратегічного планування до безпосереднього щоденного управління.

У 2025-му ми також розпочали роботу над новим напрямом – зеленими та енергоефективними проєктами. Це логічне продовження нашої філософії відповідального бізнесу та зниження енергозалежності проектів.

Напрями діяльності Dovgiy Family Office інвестиції в нерухомість

управління інвестиціями та проєктами

ревіталізація

розвиток бутикових проєктів

альтернативна енергетика

допомога фронту та ветеранам

підтримка освітніх проєктів та проєктів зі збереження культурної спадщини Читати більше Згорнути

Яка ваша відмінність від інших інвестиційних фондів, які працюють з «private equity»?

Ми залучаємо партнерський капітал лише в ті проєкти, в які віримо та інвестуємо свої власні кошти. Цей підхід сформований нашим відповідальним ставленням до вибору, аналізу та управління кожним проєктом.

Більшість класичних інвестиційних фондів, отримуючи комісію за управління та бонус від прибутку, нічим не ризикують (окрім репутаційних збитків) та не несуть відповідальності в разі, якщо інвестор не отримав задекларовану дохідність або взагалі зафіксував збиток.

Ми, в свою чергу, отримуємо прибуток від вдалого управління капіталом. Перед партнером за результат відповідаємо тим, що поруч кладемо власні фінанси. Це важлива відмінність. З одного боку, вона не дозволяє нам дуже швидко рости, бо капітал завжди обмежений та потребує вибору пріоритетів.

Водночас ми значно відповідальніше ставимося до кожного проєкту, до кожної деталі в ньому і, відповідно, маємо більше шансів «дотиснути» все, за що беремося.

Що означають «проєкти з ревіталізації» та якими з них пишаєтесь найбільше?

Одним із наших ключових інвестиційних проєктів став будинок купця Новікова на столичному Верхньому Валу, 28/12. Історичну споруду 1893 року ми трансформували у сучасний діловий простір. При цьому повернули будівлі майже первісний вигляд, відтворили унікальну мідну покрівлю та зберегли характерну атмосферу Києва кінця XIX століття.

Будинок купця Новікова на столичному Верхньому Валу, 28/12

Сьогодні ми працюємо над ще більш масштабною ініціативою – проєктом Sophia Park Residence, який передбачає оновлення простору навколо вулиці Рейтарської та ревіталізацію будівель у провулку Георгіївському, 9. У майбутньому тут з’явиться вічнозелений сад і скульптура, присвячена українському графіку Георгію Нарбуту. Автором скульптури виступає Назар Білик, який прагне через мистецтво запустити механізм памʼяті про автора перших українських банкнот.

Рендер Sophia Park Residence

Ми віримо, що цей простір стане місцем для гармонійного поєднання минулого й сучасності, адже ревіталізація означає не лише реставрацію стін, а й пристосування старих обʼєктів до реалій XXI століття.

Варто зазначити, що проєкт Sophia Park Residence здобув міжнародне визнання – перемогу в International Property Awards, одному з найпрестижніших світових конкурсів у сфері нерухомості. А до цього здобув чотири номінації цієї ж премії в Європі як найкращий проєкт реновації обʼєктів у своїй категорії.

Вічнозелений сад і скульптура, присвячена українському графіку Георгію Нарбуту

Хто сьогодні є вашими клієнтами та партнерами?

Коли ми говоримо про орендарів і покупців, то зазвичай це підприємці, які мислять ширше, ніж «ціна за квадратний метр». Вони шукають не приміщення, а простір із гідністю та змістом. Вони обирають нас як надійного партнера, оскільки досвід показує, що в турбулентні часи наш рівень гнучкості, адаптивності та пошуку спільних рішень – унікальний на ринку. Наші клієнти – це власники бізнесів, представники дипломатичного корпусу, підприємці та професіонали, для яких важливі якість середовища, комфорт і цінності партнерства.

Серед наших партнерів – міжнародні компанії, ритейл, освітні та культурні інституції, бізнес-структури, що роблять вибір на користь якості та збереження.

Ми працюємо не з масовим ринком, а з проєктами, які мають обличчя та характер. Саме такий формат співпраці дає змогу вибудовувати прозорі та стійкі відносини на роки.

Наскільки змінився масштаб компанії за останній час? Які показники про це свідчать?

За два з половиною роки ми виросли майже втричі – з 30 до 80 людей, які постійно включені в роботу з нами. Понад 20% співробітників отримали підвищення всередині компанії.

Та попри всі цифри, для мене як CEO найважливішим індикатором залишається не Excel, а атмосфера – в офісі та корпоративному чаті. Коли люди працюють із вогнем в очах, розділяють спільні цінності й точно знають, заради чого ми рухаємося вперед.

Сьогодні у нашу воронку аналізу нових проєктів до інвестування приходить по декілька нових проєктів щотижня. Ми працюємо з партнерами по всій Європі. У нас є представництва у Польщі, Бельгії, Австрії. Працюємо над відкриттям у США.

Що створює відчуття «сімейної компанії»? Чому співробітники залишаються у вас надовго?

У DFO кожен – частина великого пазлу, а не «гвинтик у механізмі». Відчуття сімʼї формується щодня через повагу, взаємопідтримку та довіру. Ми обʼєднуємо людей у першу чергу за цінностями.

Ми не боїмося ставити запитання, визнавати помилки та разом святкувати перемоги. Ініціатива не карається – навпаки, їй створюють простір для розвитку. Саме тому люди залишаються з нами, адже відчувають: тут вони зростають і як професіонали, і як особистості.

Люди є нашою головною цінністю: важливість команди – своєрідний фільтр, через який ми пропускаємо всі рішення. Саме тому ми будуємо бізнес-процеси з думкою про комфорт і розвиток працівників.

Які програми розвитку кадрового потенціалу діють у компанії?

Ми впровадили систему регулярного зворотного зв’язку та внутрішнього менторства. Кожен член команди знає: якщо прагнеш розвиватися, тобі обов’язково нададуть підтримку. У нас є реальні приклади, коли люди за два роки проходили шлях від спеціаліста до керівника напряму.

Також ми постійно вдосконалюємо операційні процеси, щоб робоче середовище було максимально комфортним, а команда могла зосередитися на розвитку своїх компетенцій і досягненні амбітних цілей без перешкод.

Тетяна Ковальова, керівник юридичного департаменту Я очолюю юридичний департамент Dovgiy Family Office. Цьогоріч наша команда увійшла до переліку найкращих в Україні за результатами дослідження «Best Legal Departments 2025» видання «Юридична практика». Ми стали номінантами одразу у двох номінаціях: найкращий юридичний департамент у сфері нерухомості та найкращий юридичний департамент у сфері інвестування. Чи могла я мріяти про такий успіх як керівник і юрист? Так, але тільки за підтримки колективу і наших акціонерів. Переконана, що наразі переживаю найкорисніший професійний досвід у житті. Читати більше Згорнути

Євген Міщук, директор департаменту управління нерухомістю За час роботи в Dovgiy Family Office моя роль пройшла довгий шлях трансформації – від фахівця, зосередженого на операційних процесах, до управлінця, який мислить категоріями стратегічної цінності та розвитку портфеля. Цей перехід став можливим завдяки унікальній внутрішній екосистемі компанії, де навчання, довіра та розширення зони відповідальності є не гаслами, а щоденною практикою. Важливими точками мого професійного зростання стали: Постійний доступ до знань – від внутрішніх майстер-класів до можливості брати участь у роботі міжфункціональних команд.

Менторинг з боку акціонерів, який допоміг перетворювати складні завдання на системні рішення.

Гнучкість у прийнятті рішень, що дозволила виростити в собі управлінське мислення та стратегічний підхід. Працювати у команді, де цінується довгостроковий розвиток, – означає відчувати, що твій професійний шлях не обмежений рамками посад. Тут кожен може розвивати власну «цінність впливу» та масштабувати її разом із компанією. Це середовище, де таланти не просто підтримують – їх культивують, а результати перетворюються на спільний капітал. Для мене Dovgiy Family Office – це місце, де зростання перестає бути метою й стає природним станом. Читати більше Згорнути

Коли розпочалася цифрова трансформація компанії? Скільки часу зайняв цей процес?

Ми прийняли рішення про цифрову трансформацію у 2021 році, усвідомивши, що подальше зростання неможливе без чіткої структурованості. Головні її цілі – забезпечити прозорість процесів, ефективне управління завданнями та швидкість ухвалення рішень. Під це була підібрана окрема команда і розроблена стратегія. Крок за кроком наша цифровізація інтегрується щодня у більшу кількість процесів.

Як автоматизація та цифрові інструменти змінили робочі процеси?

Ми змогли заощадити від 15% до 30% робочого часу – залежно від напряму – й водночас отримати чіткість у процесах. Завдяки системам планування та таск-менеджменту кожен знає, хто за що відповідає. Це знизило рівень стресу, пришвидшило ухвалення рішень і підвищило якість комунікацій.

Деякі завдання в компанії наразі виконують ШІ-асистенти. З їхньою допомогою ми готуємо драфти документів, аналізуємо дані, структуруємо інформацію перед зустрічами, складаємо протоколи нарад, розписуємо задачі та полегшуємо планування. Це звільняє час людей для критичного мислення, творчих завдань і лідерства. А ще підвищує якість рішень: коли дані впорядковані й доступні вчасно, рішення ухвалюються стратегічно, а не інтуїтивно.

Ви багато ресурсу приділяєте благодійності. Які ініціативи є пріоритетними наразі і чому?

У фокусі соціальної відповідальності компанії – допомога фронту, ветеранам, підтримка освітньо-культурних проєктів, що обʼєднують як матеріальну, так і нематеріальну спадщину України. Ми переконані, що знання та повага до минулого є запорукою успішного й стійкого майбутнього – і актуальність цього твердження зросла як ніколи під час повномасштабної війни.

Ми відновили Свято-Миколаївський храм XVIII століття, рідкісний приклад українського козацького бароко. П’ятирічна реставрація завершилася у 2020 році, після чого храм передали Музею в Пирогові, де нині діє перший гарнізонний храм ЗСУ.

Dovgiy Family Office захистила спецекранами київські пам’ятники від ушкоджень під час обстрілів, допомагає заповіднику Софія Київська та підтримує освітню платформу УКультура. І це ще далеко не все.

Торік на IV Міжнародній конференції «Культурна спадщина: захист культурних кордонів» ви оголосили про трансформацію заходу у Платформу збереження культурної спадщини. Яку місію вона має і які результати вже досягнуті?

Команда проєкту щомісяця формує експертний дайджест, у якому досліджує проблеми та презентує найкращі світові рішення зі збереження культурної спадщини.

Мета – об’єднати експертів, громаду, державні інституції та бізнес навколо захисту матеріальної й нематеріальної спадщини України.

Одним із напрямів є проєкт «Маленькі історії великого Києва», що покликаний сприяти збереженню культурної спадщини через формування любові до столиці та її історії. Він стартував на радіо Relax, а у 2024 році розширився на подкасти та YouTube. Цьогоріч проєкт вийшов у digital-формат спільно з КМЕФ – історії про бізнесменів минулого, чиї інновації змінили обличчя Києва.

Ще один символічний проєкт – порятунок і перетворення зламаної буревієм гілки 400-річної липи Петра Могили на Андріївському узвозі. Запрошений митець Костянтин Скритуцький створив із неї скульптуру, що уособлює силу духу та відродження.

Ви також системно підтримуєте Збройні сили України. Які ключові напрями цієї підтримки сьогодні?

З початку повномасштабного вторгнення особливий фокус – допомога захисникам і захисницям у рамках проекту «Разом до Перемоги».

Крім того, Олесь Довгий, акціонер компанії, який відповідає за стратегію та візію, виступив автором ініціативи «РеабіЦентр». У липні 2024 року на базі Інституту травматології та ортопедії НАМНУ запрацював сучасний реабілітаційний центр. Він займає площу понад 600 кв. м, на яких розміщено зал механотерапії, лікувальний і масажний зали, кабінет фізіотерапії, діагностичний блок та інклюзивні вбиральні.

З початку 2025 року «РеабіЦентр» вже допоміг 1600 пацієнтам.

Реабілітація військових з усіх куточків України – безкоштовна. Наразі триває реалізація другої частини проекту – облаштування інклюзивного реабілітаційного освітнього хабу.

Сьогодні операційне управління здійснюється мультидисциплінарною командою відділу реабілітації Інституту травматології та ортопедії, а команда «РеабіЦентру» розпочала роботу над наступним етапом ініціативи – масштабуванням досвіду в інші медичні установи шляхом розширення міжнародних та приватних партнерств.

Модель Dovgiy Family Office поєднує бізнес та соціальну відповідальність. Які переваги дає така стратегія?

Вона допомагає розвивати культуру свідомого інвестування – з орієнтацією на майбутні покоління та формування економічної стійкості країни. Тоді, на мою думку, наступні покоління ставитимуться і до капіталу, і до України з більшою мудрістю, відповідальністю та бережливістю.