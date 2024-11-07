Формула гір: як OKKO Group створює новий масштабний проєкт рекреації Львівських Карпат

Таку долину, як біля підніжжя гори Високий Верх, у Карпатах називають улоговина. Величні вершини навколо створюють відчуття прихованого від усього світу місця. Саме тут OKKO Group розпочало будівництво нового всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Ця місцевість більше відома мешканцям Львівщини, адже українці з інших областей звикли їздити у гори переважно в Івано-Франківську та Закарпатську області.

«Можна сказати, що ми відкриємо для гостей нові Львівські Карпати», – поетично пояснює СЕО групи компаній OKKO Василь Даниляк.

Команда ОККО обрала місце для курорту не випадково. Колись засновники проєкту та вихідці зі Стрия Василь Даниляк і засновник OKKO Group Віталій Антонов проводили у цій місцині дитинство та юність. Тому підприємці вирішили привезти світовий досвід додому і створити нову сучасну українську гірську локацію на туристичній мапі Європи нарівні з міжнародними курортами Австрії, Італії та Франції.

Трансформація ідеї

Спочатку OKKO Group планувала побудувати лише сучасну гірськолижну інфраструктуру, а постійний потік туристів мав стимулювати розвиток підприємництва навколо – готелі, ресторани, магазини та сервісні заклади. Це забезпечувало б стабільну роботу людям і сприяло загальному розвитку регіону. «Ми загорілися ідеєю та почали вивчати й відвідувати гірськолижні курорти у Європі, зустрічатися з місцевою владою і підприємцями», – згадує Василь Даниляк.

Для інвестиційного аналізу та попередніх розрахунків команда ОККО залучила австрійський офіс відомої міжнародної консалтингової групи PKF Hospitality, яка спеціалізується на розвитку туристичних проєктів. Масштабне маркетингове дослідження показало: окремо гірськолижна інфраструктура не буде прибутковою для інвестора, тому концепція курорту має бути всесезонною, а житлово-готельна забудова – комплексною, для забезпечення якісного сервісу, єдиного клієнтського досвіду та позитивних вражень гостей.

Щоб перетворити ідею на реальний проєкт у горах, знадобилося майже п’ять років. Остаточно майстер-план затвердили лише у 2022-му, зазначає Василь Даниляк. Його розробляла відома інженерна фірма ILF Group, що має великий досвід у плануванні та проєктуванні гірських курортів, лижних і велосипедних трас, а також систем снігоутворення. Разом із австрійськими фахівцями працювала українська команда, яка адаптувала проєкт до місцевих будівельних норм. «Ми активно залучали різних австрійських консультантів, оскільки вони мають експертизу та великий досвід у будівництві гірських курортів, якого в Україні немає. Однак багато їхніх ідей довелося переосмислити, адаптувати до місцевості й українських реалій, які наша команда ОККО знає краще», – додає Василь Даниляк.

Тут буде сучасна гондольна канатна дорога – перша та найдовша в Україні. Фото надано GORO

Австрійські проєктанти підходили до створення майстер-плану з винятковою ретельністю. Багато часу пішло на вибір правильних місць для трас. Експерти провели численні дослідження: аналіз рельєфу та висоти гір, ухилів, крутизни, затінення й освітленості схилів, обирали місця так, щоб сніг тримався довше.

«Ми навіть купували велику кількість супутникових знімків NASA і даних про цей регіон», – згадує Василь Даниляк.

Для точності та безпеки інженерних робіт, зокрема під час буріння й встановлення фундаменту для опор канатних доріг, спеціалісти використовували спеціальні прилади – інклінометри. Їх потрібно правильно розмістити у свердловині на глибині 20-40 м зі спеціальним розчином для визначення складу порід. Для системи засніження схилів спроєктували створення каскаду штучних озер на верхівках гір і внизу майбутнього комплексу. Для сучасних витягів залучили ще одних австрійців – компанію Doppelmayr/​Garaventa Gruppe, лідера у сфері канатних доріг.

Після всіх консультацій, підрахунків і досліджень фінальна концепція значно розширилася. Щоб гірський курорт якісно та поетапно розвивався й мав максимальну довжину лижних трас і витягів, OKKO Group вирішила побудувати проєкт між селами Верхня Рожанка та Волосянка, що приблизно за 5 км від Славського. Крім купівлі на вторинному ринку земельних ділянок, довелося придбати курорт «Захар Беркут» поблизу села Волосянка.

Мапа лижних трас GORO Mountain Resort: 15 сині, 24 червоні, 2 чорні. Фото надано GORO

Масштаб та довжина

Фінальний майстер-план GORO має масштаби європейських гірських курортів – майже 1200 га загальної площі. На території планують побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- і Mountain-центри. Найвища точка – 1242 м над рівнем моря – на горі Високий Верх.

Понад 800 га займатиме готельна, розважальна інфраструктура, комерційна нерухомість і масштабна рекреаційна зона. Планується щонайменше 25 готелів на 5150 місць. Розрахункова місткість курорту – 13 000 гостей на день.

Welcome Centre всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Рендер надано GORO

Всесезонний гірський курорт GORO будуватимуть у три черги протягом 15 років. Першу частину біля села Волосянка стартували в жовтні 2024 року, щоб встигнути до завершення готельної зони побудувати витяги, канатні дороги, підготувати схили для катання, welcome- та mountain центри.

У першій черзі гірської інфраструктури планується 10 лижних трас на 13 км, серед яких найдовша в Україні – 3,9 км. На 50 га засніження зможуть одночасно кататися до 3000 лижників. Тут побудують першу і найдовшу в Україні гондольну канатну дорогу завдовжки 2,8 км, а також два шестимісні крісельні витяги з захистом від вітру (1,4 км і 1,5 км). За теплої погоди гондола працюватиме для оглядових екскурсій та споглядання панорамних краєвидів Карпат.

Такі краєвиди побачать гості GORO Mountain Resort. Фото надано GORO

Натепер уже розпочалося будівництво нижньої станції гондольної канатної дороги та Welcome Centre на 6000 кв. м з касами, орендою спорядження, лижною школою. Особливістю буде зона apres ski з панорамним рестораном, магазинами й іншими сервісами, де гості зможуть збиратися після катання для розваг, відпочинку та спілкування. Поряд із верхньою станцією, між вершинами Зворець і Високий Верх, буде сучасний Mountain Centre із фудхолами, панорамним рестораном, зонами відпочинку та оглядовими майданчиками.

Welcome Centre з зоною apres ski. Рендер надано GORO

Для проживання та відпочинку у першій черзі GORO побудують п’ять готельних комплексів загальною площею понад 75 000 кв. м, розрахованих на більш ніж 1100 номерів. Зведення першого з них на 150 номерів розпочнуть на початку 2025 року. Завершення будівництва першої черги заплановано на 2028-2029 роки.

Перша черга GORO Mountain Resort. Рендер надано GORO

Математика клієнтського шляху

Команда OKKO Group проєктує територію на основі життєвих сценаріїв гостей, які будуть користуватися курортом, щоб створити велику кількість вражень, сервісів та атракцій. І робить ставку GORO не лише на сніг та лижі. Гірську інфраструктуру спланували з урахуванням основних погодних умов в різні сезони. Коли буде тепло, курорт запропонує марковані маршрути для хайкінгу, прогулянок і підкорення вершин, велотраси для спусків і підйомів. Сімейні та дитячі активності проробляють окремо – від майданчиків і басейну до сімейного СПА й таборів. Також команда ОККО планує створити школи для навчання дорослих і дітей катанню на лижах та сноуборді, гірському велосипеді й байку, скелелазіння. У дощову погоду можна буде не лише відпочивати у спа-зонах для релаксу та відновлення, а й ходити у кінотеатр чи проводити час у розважальних зонах готелів.

Важливими напрямами розвитку інфраструктури GORO буде бізнес-сегмент і проведення івентів упродовж усього року. Курорт запропонує не тільки мітинг-руми та коворкінги для проведення стратегічних сесій і ділових зустрічей, а й оснащені сучасною технікою великі зали для презентацій. На території плануються простори для проведення бізнес-конференцій, концертів, виставок і культурних подій різного формату. «Це зробить GORO не лише місцем для відпочинку, а й платформою для розвитку культурних ініціатив та бізнес-зв’язків, що сприяєтиме залученню української і міжнародної аудиторій», – пояснює Даниляк.

Перший готельний комплекс курорту. Рендер надано GORO

Головне правило клієнтського досвіду – сервіси у GORO не мають повторюватися. Так для кожного з п’яти готельних комплексів першої черги курорту команда OKKO Group розробила різні концепції відпочинку та розваг. Наприклад, у кожній будівлі будуть різні формати СПА: wellness спрямований на розслаблювальні й відновлювальні процедури, карпатський буде з банями та гарячими чанами на відкритому повітрі, приватний – орієнтований на охочих усамітнитися й отримати персоналізований досвід, сімейний формат запропонує адаптовані послуги для дітей різного віку, а медичний – лікувальні процедури та масажі.

Перша лінія гір

Щоб готельні комплекси GORO Mountain Resort мали органічнічний вигляд поміж гір, майже всі готелі розміщаються терасовано під різними кутами, врахувавши рельєф території. Це дає змогу максимально зберегти красиві краєвиди у більшості номерів.

95% готельних номерів мають живописний вид на гори. Рендер надано GORO

Готелі створюються у форматі ski-in/ski-out, щоб мешканці могли виїжджати на лижах просто зі свого житла на трасу (ski-out) і повертатися до свого помешкання після катання (ski-in). «Взимку ключові послуги мають бути не далі ніж за 150 м від підйомника, оскільки у лижному взутті далеко не підеш. Архітектор креслить коло і від нього розміщує інші об’єкти. Це можна назвати першою лінією гір – найкращі місця для проживання», – пояснює Василь Даниляк. Команда навіть прораховувала, скільки кроків клієнт зробить від авто до рецепції та номера, або як легко дістатися до СПА у халаті чи капцях, не виходячи за межі готелю. Для гостей планується відкриття десятків закладів різних форматів: ресторани з кухнями світу, гастрономічні простори, кавʼярні, бари і навіть власна пекарня.

Готелі створюються у форматі ski-in/ski-out. Рендер надано GORO

Поліфункціональний підхід дає змогу створювати програми all-inclusive для СПА, ресторанів і спорту. Широка палітра всесезонних сервісів та атракцій підвищує задоволеність гостей і позитивно впливатиме на тривалість їхнього перебування, що збільшить дохід і прибутковість для інвесторів, які купуватимуть окремі готельні номери в якості інвестиційного бізнесу.

Проєкт надії

Загальні інвестиції у розвиток майбутнього всесезонного курорту GORO Mountain Resort попередньо оцінюють у $1,5 млрд з планом реалізації на 15 років. Із цієї суми OKKO Group вкладає в проєкт $500 млн власних коштів та кредитів українських і міжнародних банків, а також запрошуватиме до співпраці інших інвесторів.

«Ми розуміємо, що не зможемо самостійно побудувати всі ці десятки тисяч квадратних метрів. Наша роль – стати ініціатором, початковим інвестором і задати напрям розвитку курорту, створюючи єдиний клієнтський досвід міжнародного рівня», – пояснює Василь Даниляк.

ОККО Group у GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, головним забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку й цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту. «Великі інвестори не прийдуть, поки OKKO Group не завершить першу чергу гірської інфраструктури та першу тисячу номерів. Усі хочуть побачити, чи ми зможемо успішно реалізувати проєкт і отримати прибуток», – пояснює Даниляк.

Понад 800 га займатиме готельна та розважальна інфраструктура, комерційна нерухомість і масштабна рекреаційна зона. Рендер надано GORO

Майстер-девелопер відповідає за планування та загальну координацію масштабного проєкту, визначає стандарти архітектурного й дизайн-кодів і сервісу. Команда розробляє концепцію, чіткі вимоги та правила, щоб надалі уникнути хаотичної забудови території.

Девелопментом і будівництвом нерухомості на території GORO Mountain Resort займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development. Готельна інфраструктура розвиватиметься за рахунок класичних готелів, а також продажу окремих готельних номерів, як готового бізнесу, куди залучатимуть приватних інвесторів. Нерухомість на всесезонному курорті працюватиме увесь рік і приноситиме стабільний дохід, а лижна та гірська інфраструктура стане магнітом для відвідувачів.

«Ми пропонуємо приватним інвесторам стати співвласниками нового курорту разом з OKKO Group, – каже Даниляк. – Першими покупцями прибуткової готельної нерухомості вже планують стати наші топменеджери».

Для керування готельними комплексами створюють окремого оператора, який візьме на себе ключові завдання з управління готелями та їхньою інфраструктурою: підбір персоналу, забезпечення п’ятизіркового сервісу, системи бронювання, менеджменту оренди, маркетингу і всіх комунікацій з гостями.

Рекреаційний проєкт GORO Mountain Resort в ОККО Group називають проєктом надії, який підтверджує віру в перемогу України. «Це стратегічні інвестиції у відновлення та майбутнє України. Ми бачимо перспективу, навіть попри виклики війни, та розуміємо важливість таких амбітних проєктів для соціально-економічного розвитку Львівського регіону», – зазначає Василь Даниляк.

Поява GORO вже починає притягувати інвесторів у житлово-готельну та розважальну інфраструктуру на території, які не входять у проєкт OKKO Group. Славська ОТГ розробляє генеральний план прикурортної зони, щоб нові бізнеси, які будуть створюватися навколо, доповнювали та розширювали туристичний досвід гостей громади. За словами Василя Даниляка, багато підприємців також чекають на старт будівництва GORO і вже почали планувати зведення котеджів, невеликих готелів і відкриття ресторанів поряд із великим туристичним магнітом, який надаватиме постійний потік клієнтів. «Так GORO Mountain Resort стає якорем розвитку та туристичного потенціалу всього регіону, як ми і мріяли від самого початку», – додає Даниляк.