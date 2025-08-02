Українці дедалі рідше купують і дедалі частіше шукають гнучке, сервісне й тимчасове житло, згідно з дослідженням OLX Нерухомість . Це відкриває нові можливості для девелоперів: житло як сервіс перетворюється на ліквідний інвестиційний актив із прогнозованою дохідністю. Формат WOL Home by Ribas – одна з моделей, що вже працює на цьому ринку.

Поведінка українців на ринку житла змінюється

Ідея володіння житлом поступово втрачає актуальність для українців. Згідно з дослідженням OLX Нерухомість, 64% респондентів не планують купувати житло у 2025 році. Лише 12% опитаних мають намір здійснити покупку цього року, а ще 24% – протягом наступних п’яти років. Натомість зростає попит на оренду. Так, у 2024 році кількість запитів на подобову оренду збільшилася на 19,3% порівняно з попереднім роком, а загальний попит на оренду житла – на 8,4%. Це свідчить про глибоку зміну у ставленні до житла на користь тимчасового, але якісного.

Ці дані перегукуються з висновками звіту про фінансову стабільність НБУ за 2024 рік, де йдеться про поступове зменшення зацікавленості у купівлі житла для постійного проживання. Все більше українців обирають гнучкі моделі життя без довгострокових фінансових зобов’язань.

Це зумовлено низкою причин. По-перше, мобільність стала нормою: українці все частіше змінюють місце проживання залежно від безпеки, кар’єри чи особистих обставин. По-друге, трудова міграція змушує людей бути гнучкими у побутових рішеннях. До цього додається зростаючий туристичний потенціал українських міст, що стимулює тимчасову міграцію між регіонами. Війна також змінила сприйняття стабільності – ідея володіння житлом перестала бути гарантією впевненості у завтрашньому дні.

Формат WOL Home by Ribas Формат WOL Home by Ribas Формат WOL Home by Ribas Формат WOL Home by Ribas Попередній слайд Наступний слайд

Усі ці фактори змінюють правила гри на ринку нерухомості. Формується новий запит – на тимчасове, комфортне, сервісне житло, яке відповідає ритму сучасного життя.

Нове покоління обирає гнучкість

Покоління міленіалів і зумерів формують нову філософію житла, відмінну від підходів попередніх поколінь. За даними дослідження Urban Institute, у віковій групі 25–34 роки показник володіння житлом на 8–8,4 процентних пункта нижчий, ніж у бебі-бумерів або покоління X у тому самому віці. Покоління Y та Z не прив’язані до одного місця проживання: мобільність для них – норма. Дистанційна робота, гнучкі кар’єрні маршрути та потреба змінювати життєві сценарії зміщують фокус на можливість швидкої зміни простору проживання.

За останніми даними World Economic Forum, молоді залишаються орендарями довше, уникаючи довгострокових фінансових зобов’язань. Вони готові платити більше за комфорт, технологічні рішення, спільний простір і сервіс – і менше за володіння.

Це породжує новий тип нерухомості – житло як сервіс: гнучке, з інфраструктурою для життя й роботи, без складних договорів. Тут важливе не володіння, а відчуття комфорту, приналежності до спільноти, простір, де хочеться залишатися.

Такий підхід змінює вимоги до девелопменту. Класичні житлові проєкти втрачають актуальність. Натомість зростає потреба в житлі, яке відповідає пріоритетам нового покоління – мобільного, технологічно чутливого, орієнтованого на досвід, а не на власність.

WOL by Ribas – відповідь на запит ринку

Однією з відповідей ринку на цей запит став формат WOL Home by Ribas. Це концепція житла як сервісу, яка переосмислює підхід до проживання: не квадратні метри, а досвід, комфорт і гнучкість як пріоритет. Концепцію реалізує Ribas Hotels Group – компанія з 11-річним досвідом і міжнародним портфелем: 56 готелів в Україні, Польщі, на Балі; понад 1000 юнітів, більше ніж 1000 інвесторів, 300 000 гостей і понад $500 млн в управлінні.

WOL Home by Ribas орієнтований на гнучке проживання в міських локаціях. Це простір, що об’єднує функціональність апартаментів, якісний сервіс та атмосферу сучасної спільноти. Заселення відбувається без посередників і завдатків, з можливістю подобового, щотижневого або помісячного проживання за фіксованими умовами. Простір повністю укомплектований меблями і технікою, дозволяє кастомізацію, підтримує формат pets- та kids-friendly і включає інфраструктуру: коворкінги, лаунжі, спорт-зони, кафе. Всі побутові процеси – від підбору резидентів до щоденного сервісу – бере на себе команда Ribas Hotels Group.

Формат WOL Home by Ribas Формат WOL Home by Ribas Фото надано пресслужбою Попередній слайд Наступний слайд

Для інвестора WOL Home Hotel by Ribas – це готове рішення з повним операційним супроводом. Модель поєднує житлову функцію з готельним сервісом, що забезпечує ефективне управління обʼєктом. Формат вже реалізований у проєктах у Буковелі й Одесі, що демонструють стабільність операційної моделі та попит на таку концепцію завдяки оптимальному поєднанню коротко- та середньострокової оренди. Доступний поріг входу від $100 000 забезпечує високу ліквідність. Сервіс перепродажів від Ribas Invest і сформована спільнота лояльних інвесторів створюють додаткові можливості для обігу активу. Усі питання, повʼязані з операційною діяльністю, управлінням, сервісом і звітністю, повністю бере на себе команда Ribas Hotels Group, забезпечуючи прогнозованість результату й зняття рутинного навантаження з інвестора.

«Для інвестора WOL by Ribas – це дохідна нерухомість із повним операційним супроводом. Формат забезпечує високе завантаження й оптимальний тариф, – підкреслює Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group. – Кожен юніт – це готове рішення з ремонтом і меблями, доступом до кабінету інвестора, звітності та бонусної системи. Це продукт, який поєднує сервіс, дохід і гнучкість».

Формат WOL Home by Ribas

Що отримує девелопер, працюючи з WOL by Ribas

WOL Home Hotel by Ribas – не лише відповідь на зміну житлових звичок, а й ефективна бізнес-модель для девелопера. Вона дозволяє підвищити фінансову ефективність класичного девелопменту житла, лише трохи модифікуючи базові параметри. Апартаменти мають меншу площу, ніж класичні квартири, що дає змогу оптимізувати планування та виділити додатковий простір під сервісну інфраструктуру. Додаються опції ремонту і меблевої комплектації, а основні технічні параметри проєкту залишаються незмінними. Ключовою відмінністю лишається логіка продукту: це готове рішення з інфраструктурою, сервісом і професійним управлінням «під ключ».

Такий підхід посилює ринкову привабливість проєкту. Завдяки комплексному зонуванню, проєктній комплектації та сервісній моделі девелопер отримує додаткову вартість для кінцевого споживача та оптимізує витрати. За словами Артура Лупашка, стандартизовані рішення підвищують маржинальність без ускладнення будівельно-технічної частини. У результаті продукт із сильною бізнес-моделлю та впізнаваним брендом реалізується швидше, ніж класичне житло.

Апартаменти WOL Home Hotel by Ribas також є ліквідним інвестиційним активом. Завдяки професійному управлінню, високій завантаженості об’єктів (у 2024 році вона становила 55–68% залежно від сезону, за даними компанії) і стабільній довгостроковій оренді девелопер отримує об’єкт із передбачуваною економікою та сильним споживчим попитом. Високі рейтинги (від 4,7 до 4,9 на Google і від 9,3 до 9,6 на Booking) підтверджують ефективність операційної моделі.

Формат WOL Home by Ribas

Франшиза WOL by Ribas: запуск формату з підтримкою на кожному етапі

Ribas Hotels Group пропонує кілька партнерських форматів співпраці з девелоперами – Fee‑Development, Co-Development та франчайзинг.

У межах Fee‑Development компанія бере на себе повну відповідальність за реалізацію проєкту: від проєктування, комплектації та будівництва до маркетингу, продажів та подальшого управління комплексом. Девелопер надає землю й інвестує кошти, але Ribas Hotels Group виконує ключову частину роботи – повністю або частково, залежно від домовленості.

Формат Co-Development передбачає, що Ribas Hotels Group фінансово входить у партнерство на погоджених умовах. Це дозволяє девелоперу мати сильного союзника не лише на етапі експлуатації, а й протягом усієї девелоперської фази, з мінімізацією ризиків і фокусом на довгострокову якість.

Франчайзингова модель забезпечує девелоперу право на використання бренду WOL Home Hotel by Ribas та повний супровід реалізації обʼєкта. Девелопер отримує готову концепцію з опрацьованими плануваннями, дизайном юнітів і комплектацією. Усі етапи – від зонування до добору матеріалів – стандартизовані та протестовані на діючих об’єктах.

«Крім того, партнер отримує брендбук, маркетингову підтримку, рекомендації щодо позиціонування й презентації продукту, а також подальше операційне управління апарт-готелем з боку Ribas Hotels Group, – пояснює Артур Лупашко. – Проєкт інтегрується в діючу систему продажів, сервісу й управління, а девелопер зберігає фокус на будівництві та продажі».

Зміна споживчих пріоритетів створює нові вимоги до девелопменту: зростає попит на житло як сервіс із гнучкими умовами, якісною інфраструктурою та професійним управлінням. WOL Home Hotel by Ribas відповідає на цей запит, поєднуючи житлову функцію з операційною ефективністю. Для девелопера це не лише відповідь на ринковий тренд, а й інструмент підвищення маржинальності, швидкості реалізації та вартості проєкту.

Якщо ви зацікавлені у партнерстві або хочете дізнатися більше, звертайтеся за адресою: [email protected].

Матеріал рекламує концепцію житла як сервісу від Ribas і не стосується конкретних об’єктів житлового будівництва.