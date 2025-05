Формула інвестиційної стійкості від групи компаній EDEM: кейс YUGEN by FIVE FORCES у Буковелі

Одним із проєктів, що поєднує перспективу високої дохідності зі зрозумілою й ретельно продуманою концепцією, є п’ятизірковий SPA-резорт YUGEN by FIVE FORCES у Буковелі. Над розвитком і виведенням проєкту на ринок працює команда Open Development, а керуючою компанією є FIVE FORCES, в яку входить група компаній EDEM.

Стиль життя та відновлення в діалозі з природою

YUGEN by FIVE FORCES є нішевим інвестиційним проєктом, що пропонує нестандартну модель вкладень у преміумкурорт в Україні. Формат орієнтований на максимальний комфорт для інвесторів, мінімізацію ризиків і чітку сервісну логіку.

Комплекс розташований на висоті 1050 м над рівнем моря і охоплює 38 резиденцій, що займають найвищу точку регіону з краєвидами на Говерлу та Петрос. Після завершення будівництва в IV кварталі 2026 року YUGEN by FIVE FORCES працюватиме як п’ятизірковий SPA-резорт із повноцінною інфраструктурою: wellness-зоною, релакс-зоною з інфініті басейном, термальними комплексами та ресторанами.

Загальна площа резиденцій – 3168,28 кв. м, площа інфраструктури – понад 3000 кв. м. Таким чином співвідношення інфраструктури до житлової площі становить близько 95%, що істотно перевищує типовий для цього сегмента рівень у 50–60%. За задумом команди, це забезпечить винятковий рівень комфорту для майбутніх гостей і підвищить інвестиційну привабливість об’єкта.

Олексій Зобків, архітектор проєкту «Цей готельний комплекс – не лише бізнес чи нерухомість. Це місце для відновлення та натхнення, яке дарує природа. YUGEN by FIVE FORCES – це стиль життя, що базується на гармонії з навколишнім світом і сприяє внутрішньому відновленню». Читати більше Згорнути

Олексій Зобків, архітектор проєкту, керівник Oleksiy Zobkiv architects

Архітектурна концепція включає основний корпус та індивідуальні резиденції із зеленими дахами, органічно інтегрованими в ландшафт. Усі будівлі проєктувались із фокусом на збереження природного рельєфу й естетичну цілісність території. Інтер’єри резиденцій поєднують мінімалізм і функціональність, створюючи простір для саморефлексії та відновлення. Комплекс працюватиме цілий рік і включатиме wellness-програми, зокрема anti-age, розроблені під керівництвом головного лікаря EDEM CLINIC Олексія Башкірцева.

Реалії сьогодення посилили запит на глибше відновлення – фізичне, ментальне й емоційне. Тож підхід до проєкту як балансу архітектури, природи та сервісу високого рівня природно розширився: додано спеціалізовані wellness-програми, які стали невід’ємною частиною сервісної пропозиції. У команді наголошують: це відповідь на реальні потреби сучасного гостя.

Від ідеї до моделі

Дедалі частіше визначальним чинником успіху для проєктів преміального сегмента стає життєздатна бізнес-модель і здатність команди реалізувати її в умовах високої волатильності.

«Ключ до успіху – правильна структура проєкту, професійна команда й ефективне управління, що дозволяє зберігати стабільність і прогнозованість у довгостроковій перспективі», – зазначає Анна Мацюк, співвласниця та юридична партнерка проєкту. За її словами, запуск став можливим лише після ретельної перевірки фінансової моделі на предмет здатності генерувати сталий дохід для інвесторів. Вибір сегмента преміальних курортів також був свідомим: це складна та капіталомістка ніша, але водночас менш насичена і більш перспективна з точки зору зростання вартості активів.

YUGEN by FIVE FORCES – це результат синергії кількох команд, кожна з яких має експертизу в своїй галузі. Над бізнес-стратегією та технологічною моделлю працювали фахівці UPARTNERS. Архітектурну концепцію розробило бюро Oleksiy Zobkiv Architects. Інтер’єри основного корпусу розробляла команда YOD GROUP, а дизайн резиденцій – студія SOFT HUE STUDIO. Менеджмент проєкту, маркетинг і продажі курує компанія OPEN DEVELOPMENT.

Ірина Головчак, Анна Мацюк та Ія Кучинська, команда компанії OPEN DEVELOPMENT

Ія Кучинська, маркетинг-директорка проєкту та співзасновниця Open Development «Ми розглядали YUGEN by FIVE FORCES не лише як продукт для продажу, а й як систему, в якій поєднуються безпека інвестицій, комфорт проживання та цілісна сервісна концепція. Наша мета – сформувати середовище, в якому кожен інвестор може реалізувати не лише фінансові, а й життєві очікування». Читати більше Згорнути

Реалізація в умовах війни вимагає постійного перегляду стратегій. «Найскладніше – зберігати амбіцію й водночас залишатися реалістами», – кажуть у команді. Втримувати баланс вдається завдяки кільком чинникам. Поетапна модель розвитку дозволяє адаптуватися до зовнішніх ризиків без втрати якості.

Крім того, YUGEN by FIVE FORCES від початку задумувався як камерний, вузькосегментований проєкт з обмеженою кількістю інвесторів – для аудиторії, яка очікує не кількісних, а якісних показників. І, нарешті, структура бізнес-моделі з фокусом на прості, прозорі для інвестора механізми дозволяє уникати надмірної складності або операційного навантаження. Це рішення, за задумом команди, знижує ризики й водночас дозволяє утримувати планку якості на рівні міжнародних стандартів.

Управління, що створює цінність

Операційне управління курортом здійснюватиме компанія FIVE FORCES, яка має понад 10 років досвіду у сфері преміальної готельної нерухомості (Edem Resort Medical & SPA, Edem Resort Kyiv). «Завдяки професійному менеджменту та впровадженню високих стандартів сервісу інвестори YUGEN by FIVE FORCES отримуватимуть дохід, а гості комплексу – п’ятизірковий сервіс у поєднанні з унікальним досвідом відновлення та відпочинку», – зазначають у компанії.

За словами CEO FIVE FORCES Олексія Волошина, компанія прагне створювати об’єкти, які відповідають світовим стандартам і формують нову філософію гостинності.

Олексій Волошин, CEO FIVE FORCES «У пошуках унікальних локацій та інноваційних девелоперських концепцій як в Україні, так і за її межами, ми знаходимо перлини, які стають знаковими для ринку». Читати більше Згорнути

Олексій Волошин, CEO FIVE FORCES

Інвестиційна модель YUGEN by FIVE FORCES базується на клубному форматі співпраці з інвесторами. «Вона передбачає виплату дивідендів у розмірі 25% не з прибутку, а з валового доходу номерного фонду», – пояснює Ірина Головчак, стратегічна проджект-менеджерка і співзасновниця Open Development. Валовий дохід розподіляється пропорційно площі у власності. Резиденції функціонують як єдина готельна система, що дозволяє забезпечити стабільний дохід без участі інвестора в операційній діяльності.

На відміну від популярних світових курортних локацій український ринок не обтяжений складними правовими процедурами. У Швейцарії, Франції чи на Балі інвестори стикаються з квотами, високими податками та обмеженнями на право власності. В YUGEN by FIVE FORCES усі юридичні процеси прозорі: без номінальних осіб, податкової реєстрації за кордоном або складного супроводу.

Поріг входу в проєкт у кілька разів нижчий за альпійські або азійські аналоги, а потенціал капіталізації в Карпатах досі не вичерпаний. Формування туристичної інфраструктури триває, і YUGEN by FIVE FORCES дає змогу увійти в сегмент на ранньому етапі, до стрибка цін. «Ми ніколи не сперечаємося з тим, що міжнародні юрисдикції можуть здаватися звичнішими для інвесторів. Але наша сила у прозорій моделі, зрозумілому управлінні та вигідному вході», – зазначає Волошин. За його словами, інвестор отримує актив із порівнюваними характеристиками до проєктів у Швейцарії чи на Балі, але з вищим потенціалом зростання вартості.

«Ми спираємось не лише на тренди, а й на запити реальних гостей, – додає CEO FIVE FORCES. – Люди більше не шукають гучних курортів. Вони шукають зміст, баланс і відновлення. Тому YUGEN by FIVE FORCES – це повноцінний досвід якісного природного відпочинку з фокусом на тіло й ментальне здоров’я».

Усі резиденції YUGEN by FIVE FORCES мають повне страхове покриття включно з нерухомістю, технікою та меблями. Поліс активується з моменту підписання договору та входить до фінансової моделі. Умови страхування узгоджені в межах корпоративної угоди з провідною страховою компанією, що мінімізує ризики для інвестора.

Інвестори YUGEN by FIVE FORCES можуть у будь-який момент продати свій актив за умови збереження договору з керуючою компанією. Такий підхід гарантує єдину сервісну модель, захищає цілісність комплексу, а також дозволяє уникнути хаотичних перепродажів і зберегти стабільність прибутковості для всіх учасників.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) наслідками; Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними (СС3) наслідками, відповідно до Декларації #085298/24 про провадження господарської діяльності. Обʼєкти туристичної інфраструктури.

Клас енергетичної ефективності «С».