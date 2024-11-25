Глобальні зміни: як український бізнес адаптується до європейських екологічних стандартів

Паризька кліматична угода 2015 року визначила амбітні цілі для всього світу: обмежити зростання глобальної температури до 1,5°С і скоротити викиди парникових газів. Ці зобов’язання стосуються і України, процес отримав новий імпульс після ухвалення 18 жовтня Кабінетом Міністрів України розпорядження «Про схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку». Документ визначає ключові завдання з формування та розкриття інформації про сталий розвиток за єдиними методологічними засадами, прийнятими в країнах ЄС. Це не лише крок до впровадження нових екологічних стандартів, а й важлива умова для набуття Україною статусу члена Європейського Союзу.

На цьому шляху ключову роль відіграє Глобальний договір ООН в Україні, який допомагає бізнесу адаптуватися до нових вимог. Завдяки програмі Climate Ambition Accelerator та за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) українські компанії можуть встановлювати науково обґрунтовані цілі скорочення викидів, розробляти кліматичні стратегії, отримувати ґранти на їх реалізацію та інтегруватися в світову кліматичну спільноту.

Про те, як Глобальний договір ООН сприяє сталому розвитку українського бізнесу, які виклики стоять перед компаніями та як ці ініціативи впливають на інтеграцію України в ЄС, розповіла генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

З 1 січня 2025 року стартує обовʼязкова програма зі звітності компаній. Які передумови її виникнення?

Європа вже давно прямує шляхом впровадження нефінансової звітності. Законодавство, яке регулює надання звітності щодо кліматичних, соціальних і управлінських аспектів, розвивалося поступово, а його імплементація відрізнялася в кожній країні. Наприклад, у Німеччині завжди діяли більш суворі вимоги до компаній порівняно з іншими державами ЄС.

Однак із 1 січня 2025 року обов’язкова програма звітності за єдиним стандартом стане загальноєвропейською нормою. Це підтверджується прийняттям декількох ключових директив, серед яких:

Директива ЄС 2024/1760 (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD);

Директива ЄС 2022/2464 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD).

Ці директиви зобов’язують компанії проводити комплексну перевірку свого сталого розвитку та впливу на навколишнє середовище. У перший рік дії програма охоплюватиме лише великий бізнес, але поступово вимоги будуть поширені й на середні та малі підприємства.

Цікаво, що учасники Глобального договору ООН в Україні вже зараз щороку подають звіт Communication on Progress (CoP). Він на 70% відповідає вимогам зазначених європейських директив, що допомагає українським компаніям легше адаптуватися до нових європейських стандартів.

Це означає, що за кілька років звітуватимуть усі компанії, включно з малими та середніми підприємствами?

Так, це стосується середнього, малого бізнесу, які вже працюють на європейському ринку або планують вихід на нього. Крім того, уже зараз мають бути готові ті підприємства, які є партнерами великого бізнесу, включаючи мікробізнес. Згідно з директивами, великий бізнес зобов’язаний звітувати не лише про свою діяльність, а й про весь ланцюжок постачальників. Це означає, що навіть маленька компанія повинна буде надати звітність своєму партнеру – великому бізнесу.

Як великому бізнесу захистити себе та допомогти постачальникам правильно звітувати?

Глобальний офіс в Україні запускає програму Spark, яка допоможе малим підприємствам вибудувати зв’язок із великим бізнесом. Усі матеріали програми перекладені українською мовою, щоб якомога більше малих підприємців змогли зрозуміти ключові вимоги.

Програма стартує найближчим часом і буде доступна онлайн безкоштовно для всіх учасників Глобального договору ООН в Україні, яких наразі 144. Програма Spark сьогодні охоплює три модулі, але в майбутньому її функціонал буде розширено.

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Ключові аспекти програми зі звітності

Як працює програма звітності щодо викидів парникових газів на практиці?

Усі бізнеси, які є учасниками Глобального договору ООН, мають прозвітувати за єдиним стандартом, заповнивши онлайн анкету. У звіті потрібно зазначити конкретні дані: як змінювались викиди парникових газів раніше, що зроблено компанією для їх скорочення і які прогнози на наступний рік. Ця інформація стає публічно доступною на сайті Глобального договору ООН. Така звітність називається Communication on Progress («Звіт про прогрес»). Цей звіт не вичерпується питаннями клімату, а й вимагає такої ж інформації за напрямками захисту прав людини в бізнесі і корпоративному управлінні.

Як українським компаніям підготуватися до звітності?

Для звіту в 2025 році необхідно вже сьогодні почати скорочувати викиди парникових газів. Менеджмент компаній стикається з викликом – переконати керівництво у важливості інвестування в екологічні програми. Звітність – це не просто декларація, а реальні цифри з прогнозами.

Перехід на зелену енергетику потребує значних інвестицій, адже масштабні трансформації, наприклад закриття шахт, неможливо здійснити одномоментно. У рамках програми Climate Ambition Accelerator міжнародні експерти діляться практичними порадами та інструментами для впровадження науково обґрунтованих рішень.

Програма Climate Ambition Accelerator

Про Climate Ambition Accelerator

Хто може взяти участь у програмі Climate Ambition Accelerator?

Програму проводять уже третій рік поспіль, і на початку 2025 року стартує четвертий потік. Уроки організовано у форматі peer learning sessions, де компанії обмінюються досвідом і презентують власні кейси. Цьогоріч акселератор зібрав рекордну кількість учасників: 46 співробітників із 23 компаній. Програма триває девʼять місяців, після чого учасники захищають свої проєкти. За результатами оцінювання незалежним журі, переможцем конкурсу проєктів на отримання гранту від Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) у 2024 році стала міська вертикальна ферма по вирощуванню мікрозелені TM Green&Vitamin CityFarm (ФОП Михалевич). За грантові кошти планується встановлення першої черги сонячної електростанції для забезпечення потреб ферми в постійному освітленні й підтримці температури.

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Чому FCDO підтримує українські компанії?

Світ активно допомагає Україні, розуміючи, що сталий розвиток неможливо забезпечити лише фінансуванням. Краще надати інструменти, які дадуть змогу бізнесу самостійно інтегруватися в європейський ринок. Уряд Великої Британії підтримує українські компанії у сфері ESG, допомагаючи їм отримати знання та побудувати власну стратегію сталого розвитку.

Які компанії вже впроваджують екологічні програми?

Наприклад, DTEK розвиває сонячну та вітрогенерацію. Навесні 2023 року вони запустили Тилігульську вітроелектростанцію потужністю 114 МВт, а ДТЕК ВДЕ проінвестує у створення лабораторії зеленої енергетики в КПІ. Компанія МХП очолила одну з п’яти інноваційних європейських команд із розвитку нових технологій виробництва біометану й біогазу в Європі. Мережа торговельних центрів «Епіцентр» встановила перші 10 000 сонячних панелей на пʼяти торговельних центрах, робота яких дасть змогу скоротити забруднення СО2 на 2 млн тонн на рік. Інші компанії також активно працюють над екологічними ініціативами. Великий бізнес розуміє, що без впровадження сталих практик майбутнє функціонування буде неможливим.

Про участь у Глобальному договорі ООН

Як компаніям долучитись до Глобального договору?

На сайті Глобального договору ООН детально описано процедуру вступу. Сьогодні учасниками ініціативи є понад 20 000 провідних міжнародних компаній, що об’єднують більше 100 млн співробітників. Ми заохочуємо український бізнес долучатися, адже це відкриває доступ до програм, курсів, консультацій, міжнародних заходів та платформ для діалогу. Наприклад, із наближенням впровадження директив ЄС, що набувають чинності 1 січня 2025 року, великі компанії все частіше звертаються з питаннями щодо скорочення викидів парникових газів. Для цього ми пропонуємо навчальні програми та консультації провідних міжнародних експертів, обмін досвідом з європейськими компаніями.

Участь у Глобальному договорі – це не просто можливість заявити про свої досягнення, а й вибір правильної платформи для міжнародного визнання. Наша організація об’єднує провідні компанії з усього світу, які шукають нові можливості для інвестування та партнерства.

Які можливості відкриває участь у Глобальному договорі ООН?

Глобальний договір дає можливість українським компаніям демонструвати свої досягнення на міжнародному рівні. Наприклад, у рамках Генеральної Асамблеї ООН наші представники відвідували Саміт приватного сектору та Саміт лідерів у Нью-Йорку. На COP29 у Баку українські бізнеси презентували свої кейси в перший тиждень роботи конференції.

Конференція ООН зі зміни клімату

Крім того, компанії можуть брати участь у таких знакових заходах, як Ukraine Recovery Conference чи Всесвітній економічний форум у Давосі. Ми також організовуємо власні події, премії та зустрічі з міжнародним бізнесом для пошуку фінансування українських проєктів.

Наша місія – підкреслювати бізнес-позитив України. Хочеться, щоб світ сприймав Україну через призму її досягнень, а не лише в контексті війни.