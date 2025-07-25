Bakery Food Investment (BFI) – український виробник глибокозаморожених хлібобулочних виробів – працює в умовах викликів завдяки ставці на розвиток, інвестиції, технології та партнерства. Попри труднощі, компанія збудувала новий завод, нарощує експорт і вибудовує бізнес-модель, що поєднує ефективність із соціальною відповідальністю. За останні роки компанія вклала понад 550 млн грн у нові виробничі потужності, зазначає Олег Міщенко, власник BFI. Це посилило можливості для масштабування виробництва і заклало основу для довгострокового зростання. Наразі мета BFI – досягти 30% експорту в структурі доходу. Як компанії вдається реалізовувати цілі – у матеріалі Forbes BrandVoice

Перетворити виклики на стратегію зростання

Понад 20 років Bakery Food Investment (BFI) працює на ринку хлібобулочних виробів глибокої заморозки – сьогодні підприємство утримує близько 30% українського ринку здобних і листкових виробів. Його продукцію реалізують у всіх національних мережах, постачають у HoReCa, а також експортують до 15 країн. Щоденно її обирають понад два мільйони українців.

Виробництво BFI. Фото Анастасія Мантач

Але ключове – не лише масштаби. За останнє десятиліття BFI докорінно змінила стратегію – від роботи у форматі франшизи під брендом Fornetti до незалежного виробника з фокусом на B2B та експорт. 2014 рік став точкою змін: компанія стикнулася з різким скороченням ринку та виходом іноземного партнера з проєкту. Через два роки український менеджмент викупив завод у Козельці на Чернігівщині та перезапустив виробництво вже під власним брендом. «Якщо раніше наша мета була зробити якісний продукт за доступною ціною, то сьогодні місія глибша: ми забезпечуємо продовольчу стійкість України, створюючи продукт із української сировини, підтримуючи аграріїв, внутрішній ринок і найголовніше – людей», – наголошує Олег Міщенко, власник компанії BFI.

Зараз український виробник забезпечує роботою понад 600 співробітників. Саме команду Олег Міщенко називає ключовим активом: «Наш фундамент – це люди, які витримали пандемію, війну, відключення світла та обстріли. Деякі з них працювали без зарплати – лише заради збереження виробництва. Це, без перебільшення, справжні герої». Завдяки людському капіталу компанія не лише вистояла, а й продовжує зростати – у липні 2025 року розпочав роботу завод у Хусті, збудований уже під час війни.

BFI у цифрах. Дані надано пресслужбою BFI

Інвестиції попри війну

Сьогодні BFI продовжує інвестувати в розвиток – модернізує виробництво, запускає нові проєкти й розбудовує енергетичну інфраструктуру. Відображенням змін став ребрендинг: на початку 2024-го компанія змінила назву з Bakery Food Industry на Bakery Food Investment. «Тепер ми не просто виробляємо, а й активно інвестуємо в заміщення імпорту, – підкреслює Олег Міщенко. – Прагнемо виготовляти в Україні те, що раніше закуповували за кордоном, причому краще, швидше і дешевше».

У межах оновленої стратегії BFI вклала понад 160 млн грн у модернізацію заводу в Козельці. Це збільшило виробничу потужність на 25%, за даними компанії. Але після 24 лютого 2022 року стало зрозуміло: розширення в прикордонному регіоні надто ризиковане. Тож у вересні 2024-го BFI придбала майданчик у Хусті, де вже у травні 2025 року запустили першу з чотирьох виробничих ліній. «Це фабрика майбутнього – повна автоматизація, цифровізація, мінімальна залежність від зовнішніх ризиків. Ми фактично індустріалізуємо здобу як категорію», – розповідає Євгеній Міщенко, CEO компанії BFI.

Виробництво BFI. Фото Анастасія Мантач

Загальний обсяг інвестицій у хустський проєкт – приблизно 400 млн грн. Планова потужність – до 3000 тонн продукції на місяць, що більше, ніж у Козельці. «Поява заводу BFI дає поштовх для подальшого економічного розвитку регіону», – наголошує Дмитро Білецький, депутат Хустської міськради.

Втім, шлях до запуску нового виробничого майданчика не був безперешкодним. Восени 2024-го внаслідок ракетного удару було знищено склад у Чубинському – втрати склали понад 50 млн грн. Компанія тимчасово зупинила будівництво, яке було поновлено в березні цього року.

Виробництво BFI. Фото Анастасія Мантач

Ключову роль у відновленні відіграв Sense Bank, який став фінансовим партнером у межах держпрограми «Доступні кредити 5–7–9%» та ініціативи «Джерело енергії». Банк не лише допоміг виробнику поповнити обігові кошти на 50 млн грн, а й протягом двох тижнів забезпечив фінансування проєкту щодо встановлення газових генераторів потужністю до 2 МВт.

«Спільний проєкт із фінансування енергонезалежності став каталізатором для реалізації подібних ініціатив, – наголошує Андрій Соколов, член правління Sense Bank. – BFI відіграв ключову роль у популяризації енергоефективних рішень серед корпоративного бізнесу України». Важливо, що цей кейс не тільки про масштабування бізнесу. «Ми заміщаємо імпорт і створюємо продукт із доданою вартістю тут, в Україні, – зазначає власник BFI. – Вже затверджено інвестпрограму з Sense Bank на 800 млн грн, із яких 200 млн – у роботі».

Виробництво BFI. Фото Анастасія Мантач

Фокус – на споживача: в Україні та за кордоном

Одним із ключових драйверів зростання ТОВ «БЕЙКЕРІ ФУД ІНВЕСТМЕНТ» є постійний розвиток продуктової лінійки. В компанії розуміють: інвестиції у виробництво та технології мають сенс лише тоді, коли вони трансформуються у продукти, які люди хочуть обирати щодня. «Ми створюємо не просто смачний продукт, а те, що відповідає стилю життя наших клієнтів – швидко, якісно та локально», – підкреслює CEO компанії.

Виробництво BFI. Фото Анастасія Мантач

У BFI постійно працюють над тим, щоб кожен споживач – від кухаря в ресторані до пересічного покупця в супермаркеті – відчував комфорт і впевненість у продуктах бренду. «Для нас головне – не просто виготовляти хлібобулочні вироби, а годувати людей, дарувати їм якість і зручність у повсякденному житті», – запевняє Євгеній Міщенко.

Паралельно BFI активно розширює експортну присутність, здобуваючи довіру та прихильність закордонних споживачів. Обсяг експорту компанії за рік сягнув понад 350 тонн, що свідчить про суттєве зростання та зміцнення позицій BFI на міжнародних ринках. До вже освоєних ринків Польщі та країн Балтії додаються нові – Велика Британія, Ізраїль, Туреччина, США, Грузія. «Ми працюємо в різних форматах: десь через дистриб’юторів, десь – напряму з торговельними мережами. Наприклад, у Туреччині – це сегмент готельних сніданків, у Латвії – мережеві поставки. Готуємось до виходу на Німеччину та Саудівську Аравію», – повідомляє СЕО компанії.

Євгеній Міщенко, CEO компанії BFI. Фото Анастасія Мантач

Іншим важливим елементом стратегії є локалізація постачань. «Українські постачальники готові відповідати європейським стандартам та адаптуватися до технологічних вимог, – пояснює Євгеній Міщенко. – Але контроль якості у нас жорсткий. Ми співпрацюємо виключно з сертифікованими постачальниками, адже нашою цільовою аудиторією є діти, студенти, родини».

Виробництво BFI. Фото Анастасія Мантач

Заводи як драйвери розвитку громад

Інвестуючи у виробництво, BFI одночасно розвиває середовище навколо нього: створює робочі місця, підтримує освіту та соціальну інфраструктуру.

Завод BFI розташований у Козельці, однак юридично компанія зареєстрована в сусідньому місті Остер. Це стало результатом свідомого вибору на користь громади, яка була готова до реального партнерства – забезпечила підтримку в логістиці, пошуку персоналу й розвитку інфраструктури. Такий підхід дозволяє BFI спрямовувати податкові надходження безпосередньо до бюджету Остерської громади, де вони використовуються на місцевий розвиток – школи, лікарні, житло для молоді та системну підтримку ЗСУ. «Ми просто обрали тих, хто хоче з нами працювати», – коментує власник BFI.

Виробництво BFI. Фото Анастасія Мантач

У Хусті компанія реалізує ще більш масштабний проєкт: навколо виробництва формується публічний простір із кав’ярнею, пекарнею, піцерією, електрозаправкою, ковзанкою, сімейною зоною відпочинку. Буде запущено «автокінотеатр», а після перемоги планують майданчик для польотів на повітряних кулях. «Для нас важливо, щоб бізнес активно долучався до розвитку громади. Це приклад відповідального партнерства, який, сподіваємось, надихне й інших інвесторів», – каже Андрій Ковач, заступник міського голови Хуста.

Найближчим часом компанія планує масштабувати виробництво – до шести автоматизованих ліній із потенціалом створення до 500 нових робочих місць. Для залучення працівників розширює географію довозу до 70 км і співпрацює з місцевими закладами профтехосвіти, готуючи нове покоління фахівців для харчової промисловості й формуючи стабільний кадровий резерв у регіоні. «Ми активно залучаємо навчальні заклади громади, щоб із перших курсів готувати молодих спеціалістів для роботи в сучасному виробництві. Це стратегічна мета – створювати можливості для молоді вдома, а не за кордоном», – додає Леонід Мисливець, Остерський міський голова.

Таким чином, BFI формує нову парадигму, в якій промислове підприємство стає точкою зростання для місцевої громади – не лише економічною, а й соціальною. «Ми віримо, що громада і бізнес – це одна екосистема», – впевнений Олег Міщенко.

Олег Міщенко, власник компанії BFI. Фото Артем Галкін Фото Артем Галкін

Про візію BFI

Завдяки чіткій стратегії BFI демонструє, що український бізнес здатен зростати навіть у важких умовах. «Ми віримо в індустріалізацію як спосіб зробити ринок зрілим, ефективним і незалежним», – підкреслює Євгеній Міщенко.

В 2025-2026 роках BFI активно братиме участь у закордонних виставках та розширюватиме експортну присутність, кажуть у компанії. У планах – модернізація та запуск нових виробничих ліній в Козельці, на що компанія планує витратити близько 800 млн грн.

У 2026-му в Хусті розпочнеться будівництво сучасного гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб, що стане важливим кроком у соціальній підтримці громади, а також стартує розвиток комплексних освітніх програм для підвищення кваліфікації місцевих кадрів. До 2027 року компанія планує повністю завантажити виробничі потужності в Хусті та освоїти нові сегменти ринку B2C – харчовий лід, напівфабрикати глибокої заморозки та інноваційні формати готової здоби. Водночас BFI зосереджена на реалізації масштабних соціальних ініціатив, спрямованих на розвиток регіону та підвищення якості життя його мешканців, підтверджуючи роль бізнесу як драйвера сталого розвитку.