«Київгума»: шлях компанії від регіонального виробника до міжнародного гравця

Заснована у 1930 році, сьогодні «Київгума» є одним із ключових гравців на ринку гумово-технічних виробів Східної Європи. Компанія виробляє понад 4000 товарів з гуми, латексу, силікону, а також забезпечує Збройні Сили України аптечками та засобами тактичної медицини. Клієнтами «Київгуми» є великі корпорації й середній бізнес із різних галузей у 30 країнах. Цьогоріч «Київгума» виповнюється 95 років. За цей час компанія пережила декілька трансформацій і, попри війну, продовжує інвестувати в модернізацію обладнання, сертифікацію продукції та співробітників. Про ключові етапи розвитку підприємства і конкурентні переваги Forbes BrandVoice розповів Андрій Острогруд, генеральний директор «Київгума»

Головні віхи розвитку

Першими виробами заводу «Київкаучук» – а саме так називалась компанія в 1930 році – стали гумові деталі для промисловості та оборонної сфери. Під час Другої світової війни завод забезпечував потреби фронту, виробляючи гумові компоненти для авіації й медичні вироби, а у 1970-х – став єдиним у СРСР виробником дитячих смочків, випускаючи до 50 млн штук на рік. Після здобуття Україною незалежності компанія «Київгума» одне з перших з українських підприємств пройшла шлях приватизації – її президента Миколу Кравця називали піонером цього напряму.

Новий етап розвитку «Київгуми» розпочався на початку 2000-х із впровадженням міжнародних стандартів якості. Це відкрило шлях до створення нових торговельних марок – FITNESSGUMA, GumaTex, RD PRO, під якими виробляли спортивні товари, засоби індивідуального захисту та гумотехнічні комплектуючі. Тоді ж «Київгума» зробила системний вихід на зовнішні ринки – і першими імпортерами стали країни Середньої Азії.

«Ми пройшли крізь усі ці етапи: від розпаду СРСР і бурхливих 1990-х до фінансової кризи 2008-го. Також адаптувались до викликів війни 2014 року, пандемії та, зрештою, повномасштабного вторгнення», – розповідає Андрій Острогруд.

«Кожна криза змушувала нас змінюватись – оптимізувати процеси, скорочувати зайве, модернізувати обладнання та шукати нові ринки».

За словами директора заводу, у найскладніші періоди вони фокусувалися на трьох стовпах: співробітниках, якості продукції та довірі партнерів. «У компанії й досі працюють люди, які присвятили підприємству 20-40 років життя, вони мають унікальну експертизу. Завдяки цьому, навіть коли навколо все хиталося, ми не знижували якість продукції», – стверджує генеральний директор.

Автономність як ключова перевага

У той час, як більшість компаній використовують готові суміші та передають частину робіт на аутсорс, у «Київгумі» свідомо обрали інший шлях, перейшовши на повний цикл виробництва. «Коли ключові етапи знаходяться в одних руках, це дозволяє швидко реагувати на потреби клієнтів, змінювати рецептуру, адаптуватися до нових вимог ринку, а головне – не залежати від зовнішніх підрядників, що особливо цінно під час війни», – пояснює Острогруд.

Підхід «Київгуми» до співпраці з партнерами залежить від галузі та країни, але завжди враховує індивідуальні потреби. «Для нас не існує «типового клієнта», адже ми максимально глибоко занурюємось у контекст, – говорить генеральний директор. – Ми маємо досвід у виготовленні продукції для нафтогазової, автомобільної, будівельної промисловості, а також для енергетики, медицини та ритейлу».

За словами Острогруда, для промислових замовників ключовими є технічна документація, випробування, стабільність поставок і відповідність міжнародним стандартам. У таких випадках компанія задіює R&D-службу, інструментальний цех та власну лабораторію. «Це дає змогу не лише адаптувати рецептури та геометрію виробу, а й проводити всі необхідні тестування, пропонуючи рішення, що точно відповідають технічним та експлуатаційним умовам замовника», – пояснює він.

Для міжнародних партнерів «Київгума» адаптує специфікації, маркування та пакування, а продукцію готує відповідно до вимог локальних регуляторів. «Наша ключова цінність – у здатності адаптувати стандартне рішення під нестандартну задачу, – підтверджує генеральний директор. – Саме це визнають клієнти як в Україні, так і за кордоном».

Олександр Дорош, директор компанії «Черкаський автобус» Оскільки ми працюємо з японською автомобільною компанією ISUZU і маємо право використовувати їхній торговельний знак, вимоги до якості всіх матеріалів та комплектуючих є для нас надзвичайно важливими. У цьому розрізі «Київгума» нічим не поступається закордонним конкурентам. З цим українським виробником ми співпрацюємо з 2005 року і це дає нам кілька важливих переваг: по-перше, скорочення логістики та можливість миттєвої доставки матеріалів у межах країни, а по-друге, – швидке реагування і можливість оперативно впроваджувати нові матеріали та рішення. Загалом для нас важливий високий рівень локалізації виробництві, адже податки, сплачені українськими підприємствами, йдуть на підтримку обороноздатності держави. Чим більше вітчизняних виробників, тим міцнішою є економіка. Читати більше Згорнути

Андрій Ляшко, директор департаменту постачання та транспортної логістики компанії «ЮРіЯ-ФАРМ» «Київгума» є стратегічним партнером компанії «ЮРіЯ-ФАРМ» з 1998 року. Наша співпраця розпочалася в період формування ринку інфузійних розчинів в Україні. Тоді «Київгума» стала першим і єдиним в країні виробником гумових пробок для медичної тари – важливого компонента, що безпосередньо контактує з лікарськими засобами. Дотепер ключовими перевагами «Київгуми» залишаються висока якість продукції, стерильність виробництва, відповідність міжнародним фармацевтичним стандартам, а також гнучкість, локальне розташування, цінова конкурентоспроможність і технологічний супровід. Ба більше, ми тісно співпрацюємо як технічні партнери: обмінюємося технічною інформацією, разом тестуємо продукцію, проводимо перевірки та оцінюємо якість постачань. Завдяки цій співпраці «ЮРіЯ-ФАРМ» гарантує безпеку й якість своїх препаратів, а «Київгума» підтверджує репутацію надійного виробника для фармацевтичного сектору України. Читати більше Згорнути

Шлях інновацій

Кожне інноваційне рішення підприємства проходить повний цикл – від лабораторного зразка до серійного виробництва. У компанії працюють відповідно до стандартів ISO 9001:2015 і EN ISO 13485, що забезпечує контроль якості на всіх етапах.

З початком війни у 2014 році інноваційний розвиток компанії прискорився. Саме тоді спеціалісти лабораторії створили й запустили у виробництво вироби для порятунку життя захисників: назофарингеальні повітропроводи, гумові джгути типу «Омега», оклюзійні пов’язки та інші критично важливі елементи військових аптечок. «Щодня фахівці лабораторії створюють нові рецептури та тестують суміші, – зазначає Андрій Острогруд. – Наприклад, зараз ми вдосконалюємо склад діелектричних виробів – килимків, рукавичок, спецвзуття. Їхня ефективність базується на тонкому балансі між еластичністю, зносостійкістю та електроізоляційними властивостями».

Гумові джгути Есмарха

Особливою гордістю компанії є серія CBRN-засобів індивідуального захисту, випущених під брендом GumaTex. Захисні гумові рукавички та боти GumaTex пройшли оцінку відповідності у європейському нотифікованому органі й визнані такими, що відповідають вимогам Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо засобів індивідуального захисту. «Щоб зрозуміти масштаб цієї події – у світі є не більше десяти компаній, які здатні виготовляти продукцію такого рівня, і «Київгума» – серед них», – пояснює Андрій Острогруд.

Компанія постійно інвестує в розвиток технологій, модернізацію виробничих потужностей та підвищення енергонезалежності. Так, у створення автономної генерації й запуск сонячної електростанції вони вклали понад $1 млн – це забезпечило безперебійну роботу під час блекаутів. А цього року заплановані інвестиції становлять майже $2 млн, стверджує Острогруд.

Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України «Київгума» – приклад відповідального українського бізнесу, який не лише зберігає виробництво в країні, а й створює додану вартість, робочі місця та стимулює розвиток суміжних галузей. Зокрема, постачає «Укрзалізниці» елементи для колій, машинобудівникам – ущільнювачі, шнури, мембрани й техпластини, фармацевтам – пробки та кришки з гуми і силікону для герметизації флаконів із ліками. Завдяки повному циклу виробництва компанія зміцнює технологічну незалежність України, зменшує залежність від імпорту та формує попит на українську сировину. А постачаючи продукцію до понад 30 країн, «Київгума» робить реальний внесок у промислову інтеграцію України в міжнародні ринки та підтримує економічну стійкість у найскладніші часи. Читати більше Згорнути

Попри виклики до масштабування

Одним із головних викликів для підприємства сьогодні є дефіцит кадрів. Щоб розвʼязати цю проблему, в компанії роблять ставку на працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб. «Сьогодні близько 10% нашого колективу – це люди, які переїхали до Києва з інших міст України. Ми їм частково компенсуємо вартість житла і проїзду», – ділиться Острогруд. Крім того, «Київгума» активно інвестує у молодь: співпрацює з професійно-технічними навчальними закладами, приймає студентів на виробничу практику та пропонує реальні можливості працевлаштування.

Найближчим часом компанія планує зміцнити позиції в інфраструктурі, енергетиці та обороні, розширюючи лінійку продукції для критичних об’єктів в Україні. «Ми маємо амбіції посилити присутність у країнах ЄС, зосередившись на індустріальному сегменті. Для цього ми вже адаптуємо технічну документацію, беремо участь у профільних виставках і розвиваємо напрями OEM та private label, – підсумовує Острогруд. – Ми віримо, що український виробник здатен задавати стандарти якості на світовому рівні».