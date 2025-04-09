«Клієнт – серце нашого бізнесу», – Денис Овдієнко, CEO Pandora в Україні, про розвиток компанії та цінності бренду із 40-річною історією  

Компанія Pandora, заснована в Данії подружжям Пером і Вінні Еніволдсен у 1982 році, сьогодні, за даними компанії, представлена у понад 100 країнах світу. Глобальне визнання бренд отримав у 2000 році після запуску браслетів із намистинами – прикрас, що підкорили серця мільйонів клієнтів і забезпечили компанії стрімке масштабування. В Україні Pandora з’явилася у 2010 році та наразі має 47 магазинів та інтернет-магазин , продовжуючи розширювати мережу. СЕО Pandora в Україні Денис Овдієнко в інтерв’ю Forbes BrandVoice розповів про бізнес-стратегію, тенденції ювелірного ринку та соціальні ініціативи компанії

Про СЕО Pandora в Україні Денис Овдієнко – генеральний директор Pandora Україна. Має економічну освіту: закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» та Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «Міжнародна економіка». Додатково здобув кваліфікацію з управління ефективністю в Міжнародному інституті менеджменту. З 2010 року працює в групі компаній MTI, обіймаючи різні посади. У 2017 році очолив відділ закупівель міжнародних брендів в «Інтертоп Україна», а у 2022 році став генеральним директором Pandora Україна. Читати більше Згорнути

Денис Овдієнко, генеральний директор Pandora Україна

Історія бренду, український ринок, формати

Як розпочалася історія Pandora в Україні?

Pandora – глобальний бренд із понад 40-річною історією, який здобув світову популярність у 2000-х завдяки легендарним браслетам і намистинам до них. Це був справжній феномен колекціонування, який буквально увійшов у підручники з маркетингу як успішний кейс реалізації в ювелірній ніші та сторітелінгу.

В Україні перший магазин Pandora відкрився у 2010 році в Києві у ТРЦ «Аладдін». Офіційним дистриб’ютором бренду в Україні є AMADEO, що входить до складу групи компаній MTI Group.

Завдяки досвіду MTI Group у ритейлі запуск бізнесу на локальному ринку відбувся швидко й ефективно. Головним викликом стало завоювання довіри українських клієнтів. Нам вдалося зробити це за короткий термін, що стало потужною мотивацією для подальшого розвитку.

Які цінності є ключовими у вашій роботі як всередині компанії, так і у відносинах із клієнтами?

Ми керуємося глобальними цінностями Pandora: «Ми мріємо», «Ми дбаємо», «Ми наважуємось», «Ми досягаємо». Водночас для нас важливі прозорість, відповідальність і можливості. Ми активно розвиваємо корпоративну культуру, створюємо умови для кар’єрного зростання та прагнемо до максимальної відкритості. Наприклад, запровадили інструменти, які допомагають кожному співробітнику розуміти стратегічні цілі компанії та свою роль у їх реалізації.

Щодо клієнтів, то наш пріоритет – забезпечити найкращий сервіс і персоналізований підхід. Клієнт, без перебільшення, – серце нашого бізнесу.

Які нові сервіси й послуги ви запустили останнім часом?

Персоналізація – один із головних трендів сьогодення, і ми активно впроваджуємо рішення в цьому напрямі. Минулого року запустили послугу гравіювання – тепер клієнти можуть створювати по-справжньому особливі прикраси з памʼятними символами чи написами. Наразі ця послуга доступна у п’яти магазинах в Україні: у трьох у Києві, а також у Львові та Одесі. Через високий попит плануємо розширити її ще на кілька локацій.

Послуга гравіювання в Pandora Послуга гравіювання в Pandora Послуга гравіювання в Pandora Послуга гравіювання в Pandora Попередній слайд Наступний слайд

Також запустили послугу додаткового подарункового пакування: клієнти можуть отримати прикраси в стильній коробці з бантом і листівкою. Крім того, надаємо послуги післягарантійного обслуговування та професійного чищення виробів. Ми постійно аналізуємо запити клієнтів і вдосконалюємо наш сервіс, щоб відповідати їхнім очікуванням.

Прикраси Pandora

Які формати магазинів наразі представлені в Україні?

Наразі в Україні працює 47 магазинів Pandora у різних регіонах, і ми продовжуємо розширювати мережу та оновлювати магазини. У 2023 році в ТРЦ Lavina Mall ми презентували магазин нового формату Evoke 2.0. Це сучасний простір, орієнтований на персоналізований досвід клієнтів: із комфортним та продуманим зонуванням, оновленою презентацією колекцій і зоною послуги гравіювання.

Сьогодні глобальний офіс дотримується стратегії масштабування, розширюючи присутність у менших містах і торговельних центрах. Як дистриб’ютор в Україні ми також шукаємо для себе нові можливості, зокрема нещодавно відкрили Pandora у Кам’янці-Подільському в торговому центрі Sakura Park.

Про команду

Яких людей ви шукаєте в команду та які можливості пропонуєте?

Нашими ключовими цінностями є проактивність, командність і результативність. Ми цінуємо не лише професійні навички, а й готовність підтримувати одне одного, навчатися й адаптуватися.

У центрі нашої компанії – люди. Без сильної команди розвиток бізнесу був би неможливим, тому ми створили кілька програм для професійного зростання та підтримки спеціалістів. Зокрема, Академія Pandora – це кадровий резерв, що дає можливість співробітникам розвиватися всередині компанії, проходячи навчання за різними напрямами. Більшість керуючих магазинів розпочинали свій шлях у компанії як продавці.

Після початку повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з високою плинністю кадрів. Попри те, що ми впроваджуємо нові рішення та стратегії в утриманні команди, дефіцит персоналу все ще залишається викликом. Наша перевага – це сильний міжнародний бренд, можливості для кар’єрного зростання, навчання та підтримка співробітників.

Ми адаптуємося до нових реалій, стаючи гнучкішими у підходах до підбору команди. Замість базових вимог до кандидатів робимо акцент на soft skills, адже в умовах війни особливо важливо швидко адаптуватися до нових процесів, при цьому зберігаючи комфортну атмосферу в колективі.

Про тенденції ринку

Які ключові тренди формують майбутнє ювелірної індустрії?

Сьогодні ювелірний ринок змінюється швидше, ніж будь-коли. На перший план виходять персоналізація, колаборації та впровадження нових технологій. Споживачі прагнуть унікальності, і бренди відповідають на цей запит нестандартними рішеннями. Наприклад, Pandora створює прикраси, що світяться в темряві або змінюють колір під впливом температури.

Окремий і вже незворотний тренд – екологічність. Бізнеси все більше усвідомлюють свій вплив на довкілля. Бренд Pandora також робить вагомий крок у цьому напрямі: з 2024 року Pandora повністю перейшла на 100% перероблені метали.

Ще один потужний фактор – розвиток соціальних мереж. Вони не лише впливають на впізнаваність бренду, а й можуть миттєво формувати попит. Показовий кейс – каблучка «Червоне серце». Все почалося з відео у TikTok, яке стало вірусним. Як результат, попит на каблучку був феноменальним, і вона миттєво стала бестселлером на світовому ринку та в Україні зокрема. Це лише підтверджує, що роль соцмереж у ритейлі зростатиме, а бізнесу потрібно навчитися працювати з цим інструментом ще ефективніше.

Також значно актуалізується тема збору та аналізу даних про клієнтів. Індустрія ювелірних виробів буде активно впроваджувати інструменти штучного інтелекту для персоналізації сервісу та передбачення попиту.

Ми готові до цих викликів і маємо амбітні плани з розвитку компанії. Готуємося до запусків нових колекцій і сервісів, відкриваємо магазини, розширюємо співпрацю з партнерами. Водночас продовжуємо інвестувати в Україну – створюємо робочі місця, підтримуємо економіку та співпрацюємо з благодійними фондами.

Війна і благодійність

Як компанія пережила початок повномасштабного вторгнення?

24 лютого 2022 року ми закрили всі магазини – безпека команди була пріоритетом. Попри складнощі, ми зберегли весь штат і виконали всі зобов’язання перед співробітниками. Роботу почали відновлювати поступово: вже на початку березня запустили інтернет-магазин, а згодом відкрили перші офлайн-точки в регіонах і ТРЦ, де могли забезпечити безпеку співробітників.

На жаль, ми втратили магазини в Маріуполі та Херсоні. Це не перший подібний досвід – у 2014 році ми втратили локації в Донецьку та Севастополі. Проте найбільше нас турбувала безпека людей.

Ще один виклик – логістика. Перші пів року імпорт ювелірних виробів був заборонений, тому ми не могли постачати товар та нові колекції. Після зняття обмежень довелося повністю перебудовувати логістичні маршрути, оскільки раніше ми отримували поставки авіацією. Зрештою ситуацію врегулювали: у бренду функціонує розподільчий склад у Європі, а доставка займає близько 7–10 днів.

Яку соціальну роль виконує компанія?

Ми безмежно вдячні глобальному офісу Pandora за підтримку. Від першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми залишалися на зв’язку з головним офісом бренду. А вже на початку березня отримали новину про ухвалене рішення щодо припинення діяльності Pandora на ринках РФ та Білорусі. Крім того, компанія виділила €1 млн UNICEF для допомоги українським біженцям.

Окремо варто зазначити про наше співробітництво з фандрейзинговою платформою United24. Це була локальна ініціатива нашої компанії як офіційного дистриб’ютора бренду Pandora в Україні. У межах співпраці з United24 ми спрямували частину прибутку з продажів намистини «Любов до України» на актуальні потреби платформи. За результатами тільки першої співпраці було продано понад 2000 намистин і перераховано 500 000 грн на електрогенератори для лікарень. Ми й надалі системно підтримуємо благодійні проєкти, зокрема співпрацюємо з БФ «Повернись живим». Водночас вважаємо, що ключова соціальна місія бізнесу – прозорість і сплата податків. Ми працюємо сумлінно, інвестуємо в економіку країни та створюємо робочі місця.